«Telegram - вражеский, Max надо доработать» - подполковник рассказала президенту

Связь в районе проведения спецоперации работает отлично, мессенджер Telegram является вражеским, а российский Max надо только немного доработать. Об этом российскому президенту доложила подполковник ВКС, командир батальона Ирина Годунова в ходе личного общения.

Владимир Путин в честь предстоящего Международного женского дня 8 марта в своей резиденции провел мероприятие, в ходе которого задал вопрос одной из военнослужащих в отношении организации связи после блокировки американской системы Starlink. По ее словам, специальная связь в зоне СВО организована «на отлично», но вот с мессенджерами есть некоторые проблемы. Нам срочно необходимо развивать свои, а не пользоваться чужими.



Конечно, вот сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram, это такой вражеский вид связи. Но нам что-то надо своё разработать такое, улучшить, соответственно, вот Max стал работать, и будет все хорошо на фронте.

То, что проблемы у наших войск в зоне СВО после отключения Starlink возникли, не пишет только ленивый.

Соответственно, после такого доклада президенту от военных по поводу Telegram вероятность того, что популярный мессенджер в стране всё-таки заблокируют, кратно возрастает.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +15
    Сегодня, 19:15
    Что Телеграм… у нас Замы Министра Обороны как оказалось «вражеские». Губернаторы некоторые тоже… можно и дальше продолжить.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -2
      Сегодня, 19:21
      Цитата: Охотовед 2
      Что Телеграм… у нас Замы Министра Обороны как оказалось «вражеские».

      Ну про Телеграмм скажу, как человек с другого берега реки Нарова, Еду в общественном транспорте, а все бешенцы и приблудные сидят в "Телеге" и болтают с "ненькой", а у вас тоже самое, то есть спокойно можно передавать сведения, вербовать адыотов для терактов. Может как то можно прикрыть такое.
      1. Лудоман Звание
        Лудоман
        +4
        Сегодня, 19:28
        Цитата: carpenter
        Цитата: Охотовед 2
        Что Телеграм… у нас Замы Министра Обороны как оказалось «вражеские».

        Ну про Телеграмм скажу, как человек с другого берега реки Нарова, Еду в общественном транспорте, а все бешенцы и приблудные сидят в "Телеге" и болтают с "ненькой", а у вас тоже самое, то есть спокойно можно передавать сведения, вербовать адыотов для терактов. Может как то можно прикрыть такое.

        Можно, деградировать страну обратно в 20 век. Только вербовка всеравно продолжится, только другими методами.
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 19:31
          Вообще-то на повестке для 1860 год.
          Вон Стерлигов про крепостное право заговорил. Судя по тому, как СМИ это с готовностью разнесли, не один он так думает. Иначе бы не обратили на дурака внимания.
          А Стерлигов хоть и с придурью, но он из ТОЙ компании.
          У меня даже есть предположение, к какой группировке он принадлежит.
      2. Володин Звание
        Володин
        0
        Сегодня, 19:30
        Цитата: carpenter
        а у вас тоже самое,

        У нас далеко не то же самое, потому что болтать по Телеге уже давно если не невозможно, то оооочень сложно. А сведения, кому надо передать, могут это сделать через любой другой работающий ресурс.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:33
          Цитата: Володин
          У нас далеко не то же самое, потому что болтать по Телеге уже давно если не невозможно, то оооочень сложно.

          Ну это положительное решение.
    2. Ильнур Звание
      Ильнур
      +2
      Сегодня, 19:22
      Губернаторы некоторые тоже…

      Вы, что, как можно, это же вертикаль власти, сами знаете кого, их же Сам назначает...
  2. Лудоман Звание
    Лудоман
    +1
    Сегодня, 19:24
    Наврали по полной, всем им нужно погоны оторвать и кого в тюрьму посадить, а кого вообще расстрелять, но режим все устраивает, что-то мне подсказывает что они врут, с молчаливого согласия самого режима. Бешеные собаки.
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:29
    Мах может сделать спецмесенджером?
    Без привязки к номеру, геометрии, Госуслугам, налогам, паспортам...
    Можно ведь и Мах Про сделать. И в Про всё, что пользователь захочет подключить, хоть управление "умным домом" разрешить выбирать. И да, платно.
    СпецМах - для службы и работы в гос.
    ПроМах - для тех, кому нужно удобство.