«Telegram - вражеский, Max надо доработать» - подполковник рассказала президенту

Конечно, вот сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram, это такой вражеский вид связи. Но нам что-то надо своё разработать такое, улучшить, соответственно, вот Max стал работать, и будет все хорошо на фронте.

Связь в районе проведения спецоперации работает отлично, мессенджер Telegram является вражеским, а российский Max надо только немного доработать. Об этом российскому президенту доложила подполковник ВКС, командир батальона Ирина Годунова в ходе личного общения.Владимир Путин в честь предстоящего Международного женского дня 8 марта в своей резиденции провел мероприятие, в ходе которого задал вопрос одной из военнослужащих в отношении организации связи после блокировки американской системы Starlink. По ее словам, специальная связь в зоне СВО организована «на отлично», но вот с мессенджерами есть некоторые проблемы. Нам срочно необходимо развивать свои, а не пользоваться чужими.То, что проблемы у наших войск в зоне СВО после отключения Starlink возникли, не пишет только ленивый.Соответственно, после такого доклада президенту от военных по поводу Telegram вероятность того, что популярный мессенджер в стране всё-таки заблокируют, кратно возрастает.