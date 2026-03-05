Азербайджан перекрыл движение грузовиков через границу с Ираном
7159
Власти Азербайджана сегодня заявили о том, что приняли решение по транспортному вопросу в республике. В связи с прилётом дронов «временно закрыто воздушное пространство над южным регионом Азербайджана» (в первую очередь это Нахичеванская автономия). Пассажирские самолёты следуют в обход этой территории.
Напомним, что ранее Минобороны Азербайджана обвинило в атаке на Нахичевань иранские вооружённые силы. В Тегеране заявление об иранской причастности опровергли, заявив, что имела место израильская провокация. После этого по телефону поговорили главы МИД Ирана и Азербайджана. Накал вроде бы поубавился.
Однако теперь из Баку приходит информация о том, что Азербайджан принял решение полностью перекрыть движение грузовых автомобилей через границу с Ираном. Здесь стоит отметить, что основной трафик фур из Ирана через Азербайджан шёл в Россию. И львиная доля по объёмам перевозок составляла пищевая продукция, включая овощи и фрукты.
С одной стороны, Иран сегодня сам ввёл временный запрет на экспорт продуктов питания, а потому поток грузовиков в РФ значительно сократился. Но теперь решение Азербайджана фактически окончательно блокирует двустороннюю торговлю Ирана и РФ. При учёте не действующего авиасообщения это может существенно сказаться на товарообороте между нашими странами. Хотя Ирану сейчас пока не до вопросов товарооборота. Главное – сохранить государственность как таковую в условиях американо-израильских атак и их же провокаций по втягиванию в войну соседей ИРИ.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация