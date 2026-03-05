Азербайджан перекрыл движение грузовиков через границу с Ираном

Власти Азербайджана сегодня заявили о том, что приняли решение по транспортному вопросу в республике. В связи с прилётом дронов «временно закрыто воздушное пространство над южным регионом Азербайджана» (в первую очередь это Нахичеванская автономия). Пассажирские самолёты следуют в обход этой территории.

Напомним, что ранее Минобороны Азербайджана обвинило в атаке на Нахичевань иранские вооружённые силы. В Тегеране заявление об иранской причастности опровергли, заявив, что имела место израильская провокация. После этого по телефону поговорили главы МИД Ирана и Азербайджана. Накал вроде бы поубавился.

Однако теперь из Баку приходит информация о том, что Азербайджан принял решение полностью перекрыть движение грузовых автомобилей через границу с Ираном. Здесь стоит отметить, что основной трафик фур из Ирана через Азербайджан шёл в Россию. И львиная доля по объёмам перевозок составляла пищевая продукция, включая овощи и фрукты.

С одной стороны, Иран сегодня сам ввёл временный запрет на экспорт продуктов питания, а потому поток грузовиков в РФ значительно сократился. Но теперь решение Азербайджана фактически окончательно блокирует двустороннюю торговлю Ирана и РФ. При учёте не действующего авиасообщения это может существенно сказаться на товарообороте между нашими странами. Хотя Ирану сейчас пока не до вопросов товарооборота. Главное – сохранить государственность как таковую в условиях американо-израильских атак и их же провокаций по втягиванию в войну соседей ИРИ.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +5
    Сегодня, 19:22
    В наличии целое Каспийское море и несколько портов, как в России, так и в Иране)))
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 19:25
      Цитата: ТермиНахТер
      В наличии целое Каспийское море и несколько портов, как в России, так и в Иране)))

      Порты - это замечательно, но автомобильный трафик - дёшево, стабильно, оперативно. Так что, перекрытие не есть хорошо, в любом случае.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 19:22
    ❝ Азербайджан принял решение полностью перекрыть движение грузовых автомобилей через границу с Ираном. Здесь стоит отметить, что основной трафик фур из Ирана через Азербайджан шёл в Россию ❞ —

    — Видимо это и было целью провокации с дронами ...
    1. Stalingrad2010 Звание
      Stalingrad2010
      0
      Сегодня, 19:25
      С паршивой овцы хоть шерсти клок...
    2. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 19:26
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Видимо это и было целью провокации с дронами ...

      Такой комментарий и плюсануть не грех.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 19:25
    Я ожидал чего то подобного от Израиля...они мастера такие штучки под чужим флагом устраивать как и британцы.
  4. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +3
    Сегодня, 19:28
    Пора провести российско-иранскую границу на Южном Кавказе.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:31
    теперь из Баку приходит информация о том, что Азербайджан принял решение полностью перекрыть движение грузовых автомобилей через границу с Ираном.

    Что и требовалось доказать. Всё было отработано Турцией и Британией, оторвать Иран от России.
  6. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 19:32
    ПВО в Азербайджане наверняка есть, но намекали, что она создавалась турками и израильтянами (вместе с поставками БПЛА). В этом случае понятно почему два беспилотника ПВО проигнорировала и позволила нанести удар по аэропорту..