Девальвация обороны – Starlink на американских дронах
От DAR до LUCAS
Кто сказал, что американцы плохо перенимают опыт СВО для своей армии? Реальность совсем иная. Но для начала немного новейшей истории. Буквально на днях Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) официально подтвердило первое в истории боевое применение американских дальнобойных дронов-камикадзе LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System), разработанных конторой SpektreWorks на основе обратного инжиниринга иранского ударного беспилотника Shahed-136.
У камикадзе поистине уникальная история. Его родословная ведет свое начало с германского беспилотника DARA, который в 80-х годах прошлого столетия должен был уничтожать советские радары в Восточной Европе. Но СССР распался, и машинка, вроде как, оказалась не нужна – немцы продали её израильтянам. Так появился первый клон – беспилотники Harpy, который если и отличался от прародителя, то исключительно косметически.
Следующими стали иранцы, старательно срисовавшие камикадзе у Израиля. Так получился знаменитый Shahed-136, у которого даже 50-сильный двигатель ничем не отличается от исходного немецкого авиационного мотора Limbach L550E. Дабы не сбиться со счета, назовем это второй итерацией немецкого дрона.
Третьей стала российская «Герань-2», и она, безусловно, считается самой глубокой модернизацией немецкой разработки. И вот теперь камикадзе скопировали американцы. Не просто скопировали, а переняли российскую находку и поставили на аппарат терминал Starlink.
В небе Shahed-136
В Пентагоне быстро осознали ключевые принципы «экономики войны»: один перехватчик ПВО стоит в десятки раз дороже самого дрона, а массовый запуск создаёт эффект насыщения, вынуждая противника расходовать дорогостоящие ракеты на дешёвые цели — тактику, которую США теперь успешно воспроизводят против самого Ирана.
Технически LUCAS представляет собой практически точную копию иранского дрона. Крыло дельтавидное, задний винт и простой поршневой двигатель. Дальность полёта достигает 650–740 км, время в воздухе — до 6 часов, крейсерская скорость — 130–140 км/ч, боевая нагрузка — около 18 кг, а стоимость одной единицы не превышает 35 тысяч долларов. Запуск возможен с наземных платформ, катапульт или даже палубы кораблей, наведение — автономное с инерциальной навигацией и элементами спутниковой коррекции, включая работу в рое.
Разработка велась ускоренными темпами благодаря изучению трофейных иранских образцов и данных реального боевого применения в Украине. В боевых условиях LUCAS впервые применила специально созданная Task Force Scorpion Strike, сформированная в декабре 2025 года именно для ударов по иранской военной инфраструктуре: дроны запускались для подавления радаров ПВО, уничтожения мобильных пусковых установок баллистических ракет и штабов армии Ирана на юге страны.
Паниковать рано?
Тревогу вызывает даже не находчивость американцев в деле списывания чужого боевого опыта, а технологические возможности Соединенных Штатов. Все идет к тому, что крылатые ракеты и дроны-камикадзе получат в нагрузку терминалы Starshield — специализированной военной версии спутниковой сети Starlink. Точнее, в Иране LUCAS уже работают со спутниковым интернетом. Очень наивно было полагать, что боевые «ноу-хау», многократно испытанные Россией и Украиной на СВО, не обратят на себя внимание военных из Пентагона. Тем более, что Starlink — это детище придворного ателье SpaceX Илона Маска.
Американский дрон LUCAS
Ключевая угроза здесь кроется в технологической неуязвимости системы: в отличие от обычных головок самонаведения, которые легко подавляются средствами РЭБ, фазированные антенные решетки Starlink формируют крайне узкий луч, и это делает навигацию с передачей данных практически защищенными от внешнего воздействия. За четыре года СВО действенных способов подавления Starlink так и не появилось.
Интеграция терминалов Starlink и их военной версии Starshield в западные ракеты — это серьезная угроза для классической обороны. Можно даже сказать, девальвация обороны в привычном смысле. Благодаря дешевизне гражданских компонентов, американцы теперь могут массово оснащать этими модулями всё подряд: от «Томагавков» до новейших ракет PrSM. В итоге тяжелая ракета превращается в гигантский FPV-дрон, способный обходить позиционные районы ПВО, обнаруженные в режиме реального времени. Или не обходить, а атаковать. В этом и прелесть дистанционного управления — оператор всегда может сменить характер миссии. Оператор за тысячи километров видит картинку с бортовой камеры и может буквально завести ракету в форточку, управляя ею через защищенный спутниковый канал.
Главная угроза здесь в связке с разведывательными спутниками противника. Для таких камер любая маскировочная сеть — хоть синтетика, хоть хлопок — светится как чужеродный объект. Искусственный интеллект мгновенно вычисляет замаскированную пусковую установку, и через Starlink ракета получает приказ на уничтожение за считанные минуты. Скрыться от такого «всевидящего ока» практически невозможно: цикл от обнаружения до взрыва становится почти мгновенным.
Эксперты подчеркивают, что это обнуляет возможности современного РЭБ. Подавить сигнал Starlink крайне сложно из-за узкого луча и особенностей антенн. В результате мы получаем крайне нехорошую картину, в которой традиционная маскировка и рассредоточение войск больше не работают.
Американский дрон LUCAS
Но война с американцами пока в далекой и среднесрочной перспективе. Прямо перед нами ВСУ, который жадно внемлет американскому опыту в Иране. Эти тоже умеют учиться. Вопрос: когда дешевые дроны LUCAS появятся на театре боевых действий? Правильно, как только США закончат с Ираном.
Выходов из ситуации не так много. Что-то явно можно сделать с помощью РЭБ. Противник пишет, что система «Тобол» создает широкие зоны глушения радиусом до 20 км, полностью блокируя связь спутник–терминал. Еще имеется РЭБ «Калинка» (многие её именуют «убийца Starlink»), которая обнаруживает и точечно подавляет конкретные терминалы даже с военной защитой на дистанции до 15 км. Изделие «Тирада-2С» бьёт по восходящему каналу непосредственно на спутники. Системы многократно доказали свою эффективность на СВО, но у них есть недостаток – они очень громоздки и обнаруживаются вражеской системой радиоэлектронной разведки.
Секрет успеха против Starlink кроется в системной работе. Например, в применении двухфакторного подавления. Сначала российские комплексы «Красуха» и «Поле-21» забивают помехами сигнал навигации, и LUCAS начинает блуждать – это позволяет выиграть время и сбить оператора с пути. На втором этапе против беспилотника работает дрон-джеммер, который поднимается над целью и подавляет антенну спутникового терминала. Главная проблема – обнаружить тот самый узкий луч связи Starlink, чтобы ударить по нему. Именно поэтому сейчас идет гонка алгоритмов: системы РЭБ учатся мгновенно вычислять эти «иглы» связи в небе и наводить на них лазеры или излучатели. Из области фантастики, пусть и научной, лазерные и микроволновые системы уничтожения беспилотников. В теории они очень хороши, но на деле требуют много ресурсов и места, что может быть критично на поле боя.
В сухом остатке мы имеем серьезную проблему. У противника в скором времени появятся дроны LUCAS, и с ними срочно надо что-то делать. В ином случае проблем у наших бойцов на фронте станет больше, а это неправильно.
