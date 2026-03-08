Чисто королевская роскошь…
Шлем от парадного доспеха короля Генриха II (1547–1559). Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Рассказы об оружии и доспехах. Мы уже рассказывали об одном из доспехов французского короля Генриха II — «Львином доспехе», украшенном везде, где только было можно, львиными мордами. Этот доспех хранится в Англии в Королевском арсенале, однако американцы себя тоже не обидели, и у них также есть рыцарский доспех короля Генриха II, экспонирующийся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Доспех короля Генриха II. Высота 187,96 см; вес 24,20 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
И если мы на них внимательно посмотрим, то будет явно очевидно, что это действительно роскошный металлический костюм (даже избыточно роскошный, надо сказать, по нашим современным меркам, явно отдает вкусом одного из наших нацменьшинств), вполне достойный и своего времени — а мода есть мода, и своего короля.
Вид доспеха слева сбоку. Подобные доспехи могли в это время принадлежать и всаднику-копейщику, и всаднику-пистольеру, на что указывают принадлежащие ему перчатки с отдельными пальцами. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Понятно, что это не боевой, а парадный доспех, которые, предположительно, датируются 1553–1555 годами. И роскошь его неудивительна, поскольку авторство приписывается известному французскому ювелиру и граверу Этьену Делону. Доспех, предназначенный для торжественных церемоний, был изготовлен из стали, золота и серебра, а также украшен тисненой кожей и красным бархатом. Ну а многочисленные фигуры, выгравированные на поверхности этого доспеха, на его нагруднике и на спине, символизируют его военные успехи.
До нас дошло 20 рисунков, относящихся ко времени изготовления этого доспеха, которые художник Этьен Делон сделал в качестве первоначальных набросков, а Жан Кузен Старший и Батист Пеллерен завершили его работу. Им принадлежит работа над декором доспеха. Ну а фигуры, изображенные на доспехе, в лучших традициях той эпохи, символизируют и военные победы короля, и его выдающиеся таланты — такие, как ум и красноречие. Метрополитен-музей купил этот доспех в 1939 году на средства, выделенные Фондом Харриса Брисбена Дика. Изготовлен он был, как считается, где-то около 1555 года в Париже.
Вид сзади. Совершенно очевидно, что никаких сложностей с облегчением при таком устройстве доспеха у короля Генриха не существовало и не могло существовать!
Понятно, что сам доспех изготовлен из стали. Но она является лишь фоном для размещения поистине ювелирного декора. Украшения доспеха состоят из плотных переплетений лиственных завитков, то есть это самые настоящие арабески. Уверен, что слово это встречали многие, понимая при этом, что «арабески» — это что-то связанное с украшениями. Но если говорить точно, то слово арабеска (от ит. arabesco — «арабский») обозначает разновидность сложного растительно-геометрического орнамента, конечно же, восточного происхождения. Такой узор состоит из причудливого переплетения линий разной толщины, завитков, растительных побегов и стилизованных изображений цветов.
В эпоху Возрождения и в особенности в Новое время украшение арабесками повсеместно вошло в моду в Европе и использовалось очень широко и для украшения мебели, и в архитектуре, и, также, как мы видим, в искусстве украшения доспехов. Использование арабесок в качестве декора подразумевает мелкий, плотный и насыщенный рисунок узоров, которые практически исключают фон: один узор вписывается в другой, плотно заполняя всю поверхность его основы. Арабеска может быть также симметричной относительно одной или двух осей или центра композиции. А еще в рисунок могут вплетаться отдельные изображения животных, птиц, людей и самых фантастических существ, и даже… надписи.
Вид справа. Собственно, металлическая основа доспеха хорошо видна, но видно же, что она вся позолочена!
Вот и на доспехе Генриха II мы встречаем как изображения человеческих фигур, так и различные фантастические существа. Последние, по-видимому, были созданы не без влияния итальянского гротеска, в частности работ таких скульпторов, как Франческо Приматиччо и Бенвенуто Челлини, которыми для Генриха II создали целый ряд скульптур.
Бородатый римский воин в окружении коленопреклоненных фигур, которые передают ему меч и скипетр, увенчанные лавровыми венками. Ниже находится ожидающая его мускульная кираса, по-видимому, запасная…
Так, среди человеческих фигур имеется римский воин, который является воплощением Триумфа и Славы. И он же получает дары от двух коленопреклоненных женщин. Причем темы римской и греческой истории и мифологии встречаются на доспехе в самых разных местах. Есть изображение Аполлона, преследующего нимфу Дафну, помещенное на нагрудник, а на спине он же рядом с поверженным чудовищем Пифоном. То есть перед нами совершенно явный символ Триумфа, своего рода «пиар» Нового Времени, цель которого показать военные успехи короля Генриха. Эмблема Генриха — полумесяц — также встречается неоднократно в самых разных местах. В итоге мы сегодня имеем один из самых изысканных и полных комплектов французских парадных доспехов, причем сохранивших большую часть первоначальной окраски.
Шлем сзади. Тут тебе и фигуры и завитки – полный набор самого пышного декора
И можно себе представить, какой же пышностью отличались церемонии при королевском дворе Генриха II, когда на них вот в этих самых доспехах появлялся король и примерно в таких же доспехах, ну, может быть, чуточку победнее, появлялись его придворные. А еще – в каких нарядах красовались сопутствующие им дамы, сколько на них было всевозможных драгоценностей, чтобы не чувствовать себя… «ниже рангом». Ведь в то время все знали, у кого какие доспехи сколько стоят, и, глядя на них, не могли не подсчитывать его доходы, поместные ренты, словом, всё то, что самым наглядным образом отражалось на их придворных костюмах.
Симметричное изображение на шлеме: сразу два Персея с двух сторон в окружении змей и трофеев держат в руках головы Медузы Горгоны и превращают в камень морское чудовище…
Ведь изготовление такого «костюма» было бы очень сложным и специализированным процессом, в котором, скорее всего, участвовало множество самых разных специалистов – кузнецов, оружейников и, разумеется, несколько мастеров-ювелиров. Нужно было обладать абсолютно отработанными навыками позолоты, дамасской обработки слоев золота и серебра, а также чеканки по металлу и тиснения кожи. Как считается, этот доспех был изготовлен непосредственно в Лувре в Ателье королевских оружейников и с самого начала для ношения в бою или на рыцарском турнире не предназначался. Доспех носит чисто декоративный характер и подходит разве что только для государственных церемоний и торжественных выходов или выездов короля. А так форма его деталей и общая конструкция сковывают движения и совершенно непрактичны в качестве средства защиты.
Кираса (вид спереди) и ремешки амуниции, сделанные из красной кожи…
Как известно, судьба самого Генриха II была печальной. Причем самое интересное, что его смерть предсказал сам Нострадамус, и именно после этого предсказания его слава предсказателя как раз и поднялась на недосягаемую высоту. Вот что он написал:
на поле боя в одиночном сражении,
он пронзит его глаза золотой клеткой,
две раны станут одной, и он умрет жестокой смертью.
Хотя щиты в это время рыцарям уже не требовались, их все равно делали «красоты ради» в комплект к парадным доспехам. Один из таких щитов Генриха II на котором изображена сцена сражения европейских всадников в античных доспехах с турками есть и в коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке
И на турнире 1559 года, который Генрих устроил в честь свадьбы своей дочери, сражаясь с графом Монтгомери, он и получил смертельную рану. Противник сломал свое копье о кирасу монарха и в итоге проткнул ему глаз. Через десять дней король умер, ну а Нострадамус, неоднократно предупреждавший своего монарха об опасности, прославился на весь мир…
