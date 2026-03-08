Чисто королевская роскошь…



Шлем от парадного доспеха короля Генриха II (1547–1559). Метрополитен-музей, Нью-Йорк

…опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина земля Халдейская

Книга пророка Иезекииля, 23:15



Доспех короля Генриха II. Высота 187,96 см; вес 24,20 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Вид доспеха слева сбоку. Подобные доспехи могли в это время принадлежать и всаднику-копейщику, и всаднику-пистольеру, на что указывают принадлежащие ему перчатки с отдельными пальцами. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Вид сзади. Совершенно очевидно, что никаких сложностей с облегчением при таком устройстве доспеха у короля Генриха не существовало и не могло существовать!



Вид справа. Собственно, металлическая основа доспеха хорошо видна, но видно же, что она вся позолочена!



Бородатый римский воин в окружении коленопреклоненных фигур, которые передают ему меч и скипетр, увенчанные лавровыми венками. Ниже находится ожидающая его мускульная кираса, по-видимому, запасная…



Шлем сзади. Тут тебе и фигуры и завитки – полный набор самого пышного декора



Симметричное изображение на шлеме: сразу два Персея с двух сторон в окружении змей и трофеев держат в руках головы Медузы Горгоны и превращают в камень морское чудовище…



Кираса (вид спереди) и ремешки амуниции, сделанные из красной кожи…

Молодой лев одолеет старшего,

на поле боя в одиночном сражении,

он пронзит его глаза золотой клеткой,

две раны станут одной, и он умрет жестокой смертью.



Хотя щиты в это время рыцарям уже не требовались, их все равно делали «красоты ради» в комплект к парадным доспехам. Один из таких щитов Генриха II на котором изображена сцена сражения европейских всадников в античных доспехах с турками есть и в коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке