БРСД Khorramshahr-4 - ударов иранскими сверхтяжёлыми БРСД было два

Появляются некоторые подробности использования этим вечером Ираном своих новейших сверхтяжёлых ракет. Речь идёт о таком оружии как Khorramshahr-4 («Хоррамшахр-4» или «Хорремшехр-4»).

Сообщается о том, что Иран использовал сразу две таких баллистических ракеты с дальностью до 2000 км.



Ракеты эти способны эффективно поразить, например, любой из радаров ПРО США в Польше и Румынии. Те самые, которые изначально обозначались как «нацеленные против Ирана» - в польском Редзиково и румынском Девеселу.

Но пока у Ирана для этих ракет другие цели. Одна из ракет ударила по НПЗ в Бахрейне, в комплекс объектов которого входил и главный топливный терминал пункта базирования американского 5-го флота в Манаме. Там продолжается крупный пожар, который может как минимум на ближайшие несколько дней оставить американские войска на голодном топливном пайке.

А другая, если верить сообщениям, ударила по Тель-Авиву. В городе значительные разрушения. Сообщается об уничтожении комплекса зданий министерства обороны Израиля. По другим данным, Иран применил ракету «Хорремшехр-4» по американской военной базе в ОАЭ. В любом случае, прилетало сегодня и по Минобороны Израиля, и по базе США в Эмиратах.

Khorramshahr-4 – это сверхтяжёлая баллистическая ракета средней дальности. Способна доставлять к цели боеголовку массой порядка 1500 кг.

Если вся эта масса ВВ действительно содержалась в головной части, то разрушения должны быть по-настоящему серьёзные. По понятным причинам, ни Бахрейн, ни Израиль, ни ОАЭ не приводят снимков с мест вероятного прилёта - так, чтобы разрушения можно было оценить, что называется, с близкого расстояния.

Несомненным плюсом иранской сверхтяжёлой ракеты является то, что её не нужно долго готовить к пуску. Дело в том, что ракета может находиться «на хранении» с топливом в баках фактически сколько угодно времени. И в любой момент готова к совершению атаки. При условии постоянной активности американской и израильской разведок тот факт, что место «хранения» ракеты в Иране может меняться вместе с топливом, позволяет не делать место старта «стационарным».
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 20:58
    Удивляет откуда у Ирана такой резкий прогресс в производстве ракет. По ходу это главная неожиданность для рыжего шоумена.
    1. dementor873 Звание
      dementor873
      +8
      Сегодня, 21:02
      НА первом этапе с шахедами нас здорово выручили. Как КНДР передали технологии за Курск и боеприпасы, так и тут.
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  3. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +11
    Сегодня, 21:05
    я думаю, надо не бояться матрасников и помогать ирану чем сможем, ракетами и разведкой, может быть продать им еще истребители, например су-57 (может быть, в РФ найдутся патриоты - добровольцы для их пилотирования)
    трамп же прав, за деньги можно продавать
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 21:12
      может быть продать им еще истребители, например су-57
      трамп же прав, за деньги можно продавать

      Если бы этого всего у нас было в избытке. Так то мы сами уже пятый год воюем . Разведданные конечно если они есть можно и передавать но если учесть сколько у нас в правительстве евреев это наверное вряд ли.
  4. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 21:05
    Да у Ирана есть еще козыри. Все не однозначно. Видимо Трампу не всё доложили, или у дедушки на почве возраста мания величия и самоуверенности зашкалила.
  5. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +1
    Сегодня, 21:12
    Надеюсь Китай снимки выложит. Удачи персам . Видел ролик как ракеты в пустыне из под земли стартуют . И вроде как казнили генерала предателя , Исмаил Каани кажется.Командовал Ксир и сливал данные Израилю .
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 21:14
    Могу дать совет Ирану делать как можно больше ложных целей, в виде макетов, в т.ч и в виде этих ракет, отвлекать ресурсы противника, по всему Ирану, в пустынях и горах. И в этих районах устраивать засады из "спящих" ЗРК, на авиацию противника, которая прилетит бомбить их bully
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 21:15
    Но пока у Ирана для этих ракет другие цели

    Значит - у Ирана должно быть столько ракет, чтобы хватило на все цели. В том числе - и на Польшу с Румынией. Ну - раз уж мы сами очкуем или стесняемся....
  8. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 21:16
    Сейчас персы окончательно выбьют ПВО/ПРО, и полетят эти малышки одна за другой на б-гоизбранных пейсоносцев.
    Понесутся кровавые сионисты скопом в гарем к Эпштейну!
  9. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    0
    Сегодня, 21:18
    Мысль такая . Почему бы Сев. Корее не помочь Ирану вооружением через нас , через Каспий? Наша верхушка просто отмалчивается. Хотя может это так специально. Хочется верить что Иран не бросим. Знаю что у на самих проблемы ,СВО. Но Иран это наш тыл на Каспии.
  10. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 21:20
    Цитата: Автор
    Сообщается о том, что Иран использовал сразу две таких баллистических ракеты с дальностью до 2000 км.

    &
    Цитата: Автор
    Такие ракеты способно эффективно поразить, например, любой из радаров ПРО США в Польше и Румынии.

    Чего курит автор загадка
    Aegis Ashore размещена на бывшей военно-воздушной базе Девеселу (это )
    Aegis Ashore в Редзиково (это поляки)
    Ладно наследники древнего Рима (1900 км с крайней точки Ирана -а кто туда дотянет спу)

    но поляки?
    До них.ю то почти 2600 км