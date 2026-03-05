План фон дер Ляйен по ускоренному принятию Киева в ЕС не сработал
Шансы Киева вступить в Евросоюз по ускоренной программе стремительно катятся вниз, представленный фон дер Ляйен план не был принят европейскими странами.
Украина не вступит в Евросоюз по ускоренной процедуре, как бы это не хотелось Зеленскому, который об этом в последнее время говорил практически во всех своих интервью. Как оказалось, не всё зависит от Брюсселя, есть еще и другие европейские страны, которым Украина в ЕС не нужна. И план главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по ускоренной процедуре принятия Киева в состав Евросоюза принят не был.
Накануне глава Еврокомиссии представила европейским странам детализированный план предоставления Украине членства в Евросоюзе по ускоренной процедуре. Но он «не зашел», как это преподносит европейская пресса, было принято решение отложить его «до лучших времен». Хорошая формулировка, когда хочешь дать очередное обещание, которое не собираешься выполнять.
По самому плану можно сказать, что фон дер Ляйен предлагала дать Киеву «формальное членство», которое подразумевало хоть и ограниченный доступ к европейскому рынку, но возможность засунуть руку в бюджет ЕС. Естественно, это понравилось не всем, особенно «старым» членам Евросоюза.
С другой стороны, Европе сейчас не до Зеленского, там внутренние разборки, миграционные кризисы и внутренняя оппозиция. И всё это подпинывается американцами, которым объединенная Европа совершенно не нужна. В общем, наблюдаем, улыбаемся и машем, как говорилось в одном мультфильме.
