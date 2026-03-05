Тайвань направил гуманитарную помощь Израилю

Тайвань направил гуманитарную помощь Израилю

Так называемое правительство Тайваня отчиталось о том, что направило гуманитарную помощь Израилю.

В Тайбэе заявили, что направили в Израиль продуктовые наборы, средства гигиены и необходимое оборудование на сумму более 200 тысяч долларов. Тайваньские власти заявили, что эта помощь нужна Израилю «в связи со смертельной ракетной атакой иранского режима по Бейт-Шемешу».



Израиль уже поблагодарил.

Естественно, ни слова о том, по какому именно объекту в этом пригороде Иерусалима наносился удар, как и о том, что первый свой удар наносил именно Израиль, атаковав и ту самую школу на территории Ирана, где погибли более 170 человек, включая порядка 150 девочек-учащихся.

Напомним, Израиль заявляет, что в Бейт-Шемеше удар пришёлся по молящимся в синагоге. Иран говорит, что прилёт пришёлся по пункту сбора резервистов ЦАХАЛ.

Версия с синагогой, на самом деле, выглядит достаточно странно, особенно если учесть дисциплинированность израильтян, которые спускаются в убежище в случае сигнала воздушной тревоги. Кто мог молиться в синагоге в момент объявления о ракетной атаке и не спуститься в защищённый подвал, вопрос открытый.

Напомним, что Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Трампа, фактически не стала отвечать на вопрос о реальных виновниках удара по школе в Иране, заявив, что «США, как вы знаете, удары по гражданским объектам не наносят». Да? А как же прямые свидетельства американского военнослужащего Брэдли Мэннинга, в своё время попавшие на Викиликс, где чётко были изложены факты американских военных преступлений в Ираке, в том числе расстрел гражданских, когда априори было известно, что это гражданские… Не за это ли откровение рядового Мэннинга в США упекли за решётку? Но вопроса о свидетельствах Мэннинга во время брифинга г-же Левитт никто из присутствовавших журналистов не задал.
  1. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    +2
    Сегодня, 21:42
    Интересно сколько гуманитарной помощи получил Иран от ШОС.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 22:01
      Что касается Тайваня, можно сказать текстом песни: Наши парни "молодцы"!
      Придёт и их час...
      ШОС не впишется никуда, это второе ОДКБ или ООН, кому как больше нравится...
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 22:18
        Цитата: Михаил-Иванов
        Придёт и их час...

        Вот как раз Тайваню не придёт.
        Это территория Китая. И Китай делает ставку на добровольное возвращение, постепенный подкуп руководства.
        У Тайваня положение уникально, его не тронут ни враги Китая, ни партнёры.
        А самому Тайваню лизнуть зад США просто необходимо. Чтоб лояльность демонстрировать.
        Чисто символически.
        200 тыс.долларов - это цифра вообще ни о чём. Один пятитонный контейнер печенья.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 22:12
      И у тайваньского народа сильна еврейская порода.
  2. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +6
    Сегодня, 21:49
    Самое время вернуть Тайвань в родную китайскую гавань. Усадить "гегемона" на шпагат.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 22:15
      Китай все же не настолько глуп, чтобы пытаться забрать Тайвань военным путем. Важно понимать что у них крупные города стоят на реках, и в случае прорыва плотин последствия будут катастрофическими. Это не та страна, которая готова решить что-либо военным путем. Даже на границе с Индией китайские пограничники зачастую дерутся с индусами с палками, как в средневековье.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 21:53
    Китаю сейчас самое время вернуть метежный остров!
    Хотя они скорее всего опять, трусливо отсидятся в сторонке
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:05
      Цитата: Вадим С
      Хотя они скорее всего опять, трусливо отсидятся в сторонке

      Вы плохо думаете о Китае. Китай ничего не забывает, но если он молчит, не думайте, что Китай откажется от своих планов.
    2. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 22:07
      Цитата: Вадим С
      Китаю сейчас самое время вернуть метежный остров!
      По большому счёту сейчас очень удобный момент, блокировать Тайвань полностью с угрозой силового захвата. А там можно наблюдать за действиями США, занятым и сейчас войной с Ираном, а так же частью флота у Кубы и Венесуэлы. И здесь самое главное не проморгать зевок США и вовремя доделать начатое, если всё таки будет посыл от США на полномасштабную войну, можно откатить назад, ну хотя бы по причине окончания учений.
    3. Комментарий был удален.
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 21:54
    Вот ведь циничные маймунащирашвилла … а в Газу выбомбленную этими финикийцами и кровавыми упырями они ни зёрнышка риса не отправили …
    Пора им в родную гавань под крыло КПК возвращаться
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 21:55
    Это всё равно что убийце предоставлять гуманитарную помощь в виде мыла,чтоб он отстирал свои одежды от крови жертвы. . . request
  6. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 22:03
    Тайвань направил гуманитарную помощь Израилю

    Ну, псина, сам напросился! am Мяч на стороне Китая, ему решать, действовать решительно или ждать когда его труп проплывёт мимо...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 22:08
      Цитата: isv000
      Мяч на стороне Китая, ему решать, действовать решительно или ждать когда его труп проплывёт мимо.

      Поверьте, Китай дождётся.
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 22:08
    Тайвань направил гуманитарную помощь Израилю

    Надеюсь хуситы помогут этой помощи на дно уйти. sad
    В Тайбэе заявили, что направили в Израиль продуктовые наборы, средства гигиены и необходимое оборудование на сумму более 200 тысяч долларов. Тайваньские власти заявили, что эта помощь нужна Израилю «в связи со смертельной ракетной атакой иранского режима по Бейт-Шемешу».

    А ничего, что евреи сами "авторы" своего положения?
    Отвевали 12 дней в 2025-м году и упокойтесь. Так нет, прошло полгода и у бибика с додиком опять засвербело.
    Ну не могут упыри спокойно жить, если кровь людская по их желанию не льётся. request
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 22:26
      Хуситы от текущей войны уже открестились, от них ни одного обстрела Израиля так и не было, как и попыток как-либо помешать судоходству в Красном море.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 22:42
    Шо, таки салфетки с туалетной бумагой у бедных евреев заканчиваются. А что будет через месяц? И как там с ракетами?
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 22:44
    Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Трампа, фактически не стала отвечать на вопрос о реальных виновниках удара по школе в Иране, заявив, что «США, как вы знаете, удары по гражданским объектам не наносят».

    Дешёвая и гнусная манипуляция!