Тайвань направил гуманитарную помощь Израилю
Так называемое правительство Тайваня отчиталось о том, что направило гуманитарную помощь Израилю.
В Тайбэе заявили, что направили в Израиль продуктовые наборы, средства гигиены и необходимое оборудование на сумму более 200 тысяч долларов. Тайваньские власти заявили, что эта помощь нужна Израилю «в связи со смертельной ракетной атакой иранского режима по Бейт-Шемешу».
Израиль уже поблагодарил.
Естественно, ни слова о том, по какому именно объекту в этом пригороде Иерусалима наносился удар, как и о том, что первый свой удар наносил именно Израиль, атаковав и ту самую школу на территории Ирана, где погибли более 170 человек, включая порядка 150 девочек-учащихся.
Напомним, Израиль заявляет, что в Бейт-Шемеше удар пришёлся по молящимся в синагоге. Иран говорит, что прилёт пришёлся по пункту сбора резервистов ЦАХАЛ.
Версия с синагогой, на самом деле, выглядит достаточно странно, особенно если учесть дисциплинированность израильтян, которые спускаются в убежище в случае сигнала воздушной тревоги. Кто мог молиться в синагоге в момент объявления о ракетной атаке и не спуститься в защищённый подвал, вопрос открытый.
Напомним, что Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Трампа, фактически не стала отвечать на вопрос о реальных виновниках удара по школе в Иране, заявив, что «США, как вы знаете, удары по гражданским объектам не наносят». Да? А как же прямые свидетельства американского военнослужащего Брэдли Мэннинга, в своё время попавшие на Викиликс, где чётко были изложены факты американских военных преступлений в Ираке, в том числе расстрел гражданских, когда априори было известно, что это гражданские… Не за это ли откровение рядового Мэннинга в США упекли за решётку? Но вопроса о свидетельствах Мэннинга во время брифинга г-же Левитт никто из присутствовавших журналистов не задал.
