Репортёр из США - главе МИД Ирана: Вам помогают Россия и Китай?

Американские журналисты взяли интервью у главы МИД Ирана Аббаса Арагчи по видеосвязи. Главный вопрос, который волновал репортёра NBC звучал так:

Вам помогают Россия и Китай?

Арагчи заявил, что Россия и Китай Ирану помогают всегда.



Американский репортёр был настойчив:

Значит, они помогают Ирану и сейчас? Да?

Глава иранского МИД:

Знаете, я не хотел бы вдаваться в детали во время войны.

Иранский министр добавил, что Иран подвергся неспровоцированной агрессии, причём во время переговорного процесса, в ходе которого достигались принципиальные договорённости и имелись значительные подвижки.

Напомним, что Израиль начал нанесение ударов по Ирану в прошлую субботу. К нему сразу же присоединились США. В результате первых волн атак был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи вместе с членами семьи. Это первый за многие десятилетия случай убийства лидера суверенного государства иностранной армией непосредственно в ходе боевых действий. Раньше коллективный Запад, частью которого является и Израиль, хотя бы формально пытался соблюдать международные нормы и устраивал, пусть и ангажированные, но всё же заседания суда. Теперь действуют совсем без всяких рамок.

Тем временем в США администрация запрашивает дополнительное финансирование в размере 50 млрд долларов для оснащения своих войск на Ближнем Востоке.
  Монтесума
Сегодня, 22:13
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 22:13
    Тем временем в США администрация запрашивает дополнительное финансирование в размере 50 млрд долларов для оснащения своих войск на Ближнем Востоке.

    А ещё, тем временем Трамп Максимус возжелал лично участвовать в назначении "настоящего" (то есть, американской подстилки) лидера Ирана.
    ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет лично участвовать в процессе выбора следующего лидера Ирана.
    В среду газета Financial Times сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост лидера Ирана - Моджтаба Хаменеи, сын убитого верховного лидера Али Хаменеи. Также в качестве кандидатов рассматривают члена временного руководящего совета Алирезу Арафи и внука первого верховного лидера Хасана Хомейни.
    "Они теряют время. Сын Хаменеи - пустое место. Я должен участвовать в назначении, как с Делси Родригес в Венесуэле", - заявил Трамп изданию Axios.
    Михаил-Иванов
Сегодня, 22:25
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 22:25
      А как они в матраснике думали? Что весь мир их территория?
      Им сейчас персы по носу щёлкают с утра до вечера. Посольства свалили, ЦРУ свалило, пижоны солдаты свалили, развалены три ключевых радара, снесён штаб 5-го флота и ээж то далеко не весь список!
      Жаль иранцев... Гибнут за свою землю, идею, независимость....
      Монтесума
Сегодня, 22:40
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 22:40
        Цитата: Михаил-Иванов
        А как они в матраснике думали? Что весь мир их территория?
        Им сейчас персы по носу щёлкают с утра до вечера.

        Америкосы явно не ожидали от государственной и военной системы Ирана такой стойкости и умения выживать, одновременно давая отпор агрессорам под массированными бомбёжками превосходящих сил тандема США-Израиль. Не поняли, что люди там по-другому устроены, и готовы умереть в бою, но не сдаться. Персия была воинственным, могучим государством, у них в генах именно эта стойкость заложена, а не стремление к "сделкам" по-американски. Можно только пожелать успеха этому мужественному народу в нанесении максимального ущерба (материального и морального) вероломному противнику.
    knn54
Сегодня, 22:28
      knn54
      0
      Сегодня, 22:28
      Сегодня физически, даже при всем желании, помочь нельзя.
      Будем надеется, что перед войной было сделано по максимуму.
  carpenter
Сегодня, 22:13
    carpenter
    +4
    Сегодня, 22:13
    причём во время переговорного процесса, в ходе которого достигались принципиальные договорённости и имелись значительные подвижки.
    Это обычная тактика США. "Ведём переговоры, и тут же нападаем". И это не первый и не последний раз. В Анкоридж было то же самое, но здесь Россия не пошла на поводу у США и штаты это поняли.
    Аркадий007
Сегодня, 22:20
      Аркадий007
      +3
      Сегодня, 22:20
      А похоже в Иране упёрлись конкретно в красную линию и Россия и Китай.
      Дальше отступать некуда. Дальше полный ковбойский мировой контроль от рыжего шоумена.
      ВАМ
Сегодня, 22:28
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 22:28
        Да похоже пора определяться, иначе трамп ибудет давить по одному. Причем не нападая непосредственно ни на Россию, или Китай. А пошлины и нападения на страны с экономическими, или просто хорошими отношениями. С одной стороны разрушение и подрыв экономики, с другой смотрите все. что будет если вы пойдете против нас.
  ВАМ
Сегодня, 22:15
    ВАМ
    +3
    Сегодня, 22:15
    Даже не знаю, что тут сказать. Здесь двойное дно, скажеш однозначно "да", и как бы вовлекаеш Россию и Китай в боевые действия. Скажеш "нет" и опять же, как бы вот смотрите БРИКС и ШОС ничего не могут, и своим не помогают. И как теперь это вывернут штаты. Вопросики провокационные. Не стоит давать интервью врагу во время войны.
    Монтесума
Сегодня, 22:21
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 22:21
      Цитата: ВАМ
      И как теперь это вывернут штаты. Вопросики провокационные.

      Обязательно вывернут так, как им надо. Ангажированные профи пера даже в отказе иранца "вдаваться в детали" увидят и представят публике немало деталей.
  5.11
Сегодня, 22:17
    5.11
    +5
    Сегодня, 22:17
    По хорошему . Наш МИД ,а лучше верховный , должен сам сказать , что мы помогаем и будем дальше помогать нашим друзьям из Ирана . В чем я не сомневаюсь. В помощи .
    И клали мы на вас и ваше мнение , наш большой "Сармат".
    carpenter
Сегодня, 22:24
      carpenter
      +2
      Сегодня, 22:24
      Цитата: 5.11
      лучше верховный , должен сам сказать , что мы помогаем и будем дальше помогать

      Ну зачем всё афишировать, нужно всё делать молча, как китайцы.
    Бывший солдат
Сегодня, 22:46
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 22:46
      Наш МИД ,а лучше верховный , должен сам сказать , что мы помогаем и будем дальше помогать нашим друзьям из Ирана .


      Лучше ничего не говорить, а просто помогать. А работа МИДа, если понадобится, в том чтобы навешивать кружева лапши на уши журналистам.
  Себенза
Сегодня, 22:26
    Себенза
    +3
    Сегодня, 22:26
    Вам помогают Россия и Китай? Окстись, та война, которая идёт, это не наша война.
  Младший рядовой
Сегодня, 22:32
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 22:32
    А какое дело журнализду, из давно ставшей желтой прессы? Обрисовать покупателям гамбургеров "агрессию" Ирана. А по убитым школьникам демократия не скорбит.
  Старина Хэнк
Сегодня, 22:33
    Старина Хэнк
    +6
    Сегодня, 22:33
    Мощный ответ США на ракетные атаки Ирана — свалить отовсюду где опасно.
    Пентагон, ЦРУ и прочие, вчера ночью вывели все свои представительства, советников и прочих служащих из всех 23 (!) стран Региона, которые атаковал Иран. Это не потому что Иран пал и США контролируют небо, а Трамп выбирает нового лидера. Это что-то другое. Другое – испанский стыд.
    https://t.me/condottieros/16816
    Старина Хэнк
Сегодня, 22:36
      Старина Хэнк
      +4
      Сегодня, 22:36
      И эти еще вдобавок:
      Представитель Армии обороны Израиля заявляет, что война в Иране и Йемене на самом деле ведется для защиты и спасения египетской (!) экономики. Как то слабенько. Надо еще и xоxлов спасать. И китов в Гренландии. А шо случилось?
      https://t.me/condottieros/16817
  убей фашиста
Сегодня, 23:02
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 23:02
    Я надеюсь, что это правда и Россия с Китаем оказывают сегодня Ирану не только моральную поддержку, но и военно-техническую. Особенно Китай, который на сегодня не находится в состоянии войны и имеет возможности помощи. А афишировать это или как-то озвучивать пин дос тан ским журналистам не следует. Надо продолжать политику - "борьба бульдогов под ковром" (с)
  Туре-Собака
Сегодня, 23:05
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 23:05
    Низкий поклон Ирану и его народу за то , что не испугался американских бесов и оказал им сопротивление .