Вам помогают Россия и Китай?

Значит, они помогают Ирану и сейчас? Да?

Знаете, я не хотел бы вдаваться в детали во время войны.

Американские журналисты взяли интервью у главы МИД Ирана Аббаса Арагчи по видеосвязи. Главный вопрос, который волновал репортёра NBC звучал так:Арагчи заявил, что Россия и Китай Ирану помогают всегда.Американский репортёр был настойчив:Глава иранского МИД:Иранский министр добавил, что Иран подвергся неспровоцированной агрессии, причём во время переговорного процесса, в ходе которого достигались принципиальные договорённости и имелись значительные подвижки.Напомним, что Израиль начал нанесение ударов по Ирану в прошлую субботу. К нему сразу же присоединились США. В результате первых волн атак был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи вместе с членами семьи. Это первый за многие десятилетия случай убийства лидера суверенного государства иностранной армией непосредственно в ходе боевых действий. Раньше коллективный Запад, частью которого является и Израиль, хотя бы формально пытался соблюдать международные нормы и устраивал, пусть и ангажированные, но всё же заседания суда. Теперь действуют совсем без всяких рамок.Тем временем в США администрация запрашивает дополнительное финансирование в размере 50 млрд долларов для оснащения своих войск на Ближнем Востоке.