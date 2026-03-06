У Трампа заявили, что это они разрешили Индии временно закупать нефть у России

В пресс-службе Белого дома прокомментировали возобновление Индией закупок крупных партий российской нефти. Напомним, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке, вызванного войной Израиля и США против Ирана, в мире начал наблюдаться дефицит поставок «чёрного золота», особенно в связи со значительными проблемами вывоза нефти танкерами из Персидского залива.У Трампа объявили, что якобы это президент США «разрешил Индии закупать российскую нефть в течение 30 дней».В самих США усомнились, что это действительно так. Отмечено, что на фоне значительного роста цен на нефть при сокращении объёмов поставок из стран Персидского залива Индии, по сути, ничего не остаётся, кроме как закупать нефть у России в крупных объёмах. Отмечено и то, что Россия продаёт нефть Индии с дисконтом, а это означает, что торговля между Москвой и Нью-Дели идёт на основании двусторонних договорённостей, иначе Россия продавала бы углеводороды в Индию по рыночной цене.Тем временем цены на нефть в мире составляют порядка 84-85 долларов за баррель. Это сорт Brent. Российская нефтяная марка Urals торгуется примерно по 70 долларов за «бочку», что значительно выше «потолка», установленного так называемой «большой семёркой».Эксперты считают, что если ближневосточная война затянется ещё на несколько недель с блокированием Ормузского пролива, то к России за нефтью придётся обращаться уже и странам Евросоюза, громогласно объявившим об отказе от поставок. Или же ситуация сведётся к современной классике: российскую нефть европейцы будут покупать под видом любой другой, включая «индийскую», что, в принципе, частично происходит и сейчас.

