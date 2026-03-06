У Трампа заявили, что это они разрешили Индии временно закупать нефть у России

В пресс-службе Белого дома прокомментировали возобновление Индией закупок крупных партий российской нефти. Напомним, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке, вызванного войной Израиля и США против Ирана, в мире начал наблюдаться дефицит поставок «чёрного золота», особенно в связи со значительными проблемами вывоза нефти танкерами из Персидского залива.

У Трампа объявили, что якобы это президент США «разрешил Индии закупать российскую нефть в течение 30 дней».



В самих США усомнились, что это действительно так. Отмечено, что на фоне значительного роста цен на нефть при сокращении объёмов поставок из стран Персидского залива Индии, по сути, ничего не остаётся, кроме как закупать нефть у России в крупных объёмах. Отмечено и то, что Россия продаёт нефть Индии с дисконтом, а это означает, что торговля между Москвой и Нью-Дели идёт на основании двусторонних договорённостей, иначе Россия продавала бы углеводороды в Индию по рыночной цене.

Тем временем цены на нефть в мире составляют порядка 84-85 долларов за баррель. Это сорт Brent. Российская нефтяная марка Urals торгуется примерно по 70 долларов за «бочку», что значительно выше «потолка», установленного так называемой «большой семёркой».

Эксперты считают, что если ближневосточная война затянется ещё на несколько недель с блокированием Ормузского пролива, то к России за нефтью придётся обращаться уже и странам Евросоюза, громогласно объявившим об отказе от поставок. Или же ситуация сведётся к современной классике: российскую нефть европейцы будут покупать под видом любой другой, включая «индийскую», что, в принципе, частично происходит и сейчас.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:11
    ❝ У Трампа объявили, что якобы это президент США «разрешил Индии закупать российскую нефть в течение 30 дней» ❞ —

    — Ну что ж, через тридцать дней посмотрим ...
    1. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Сегодня, 06:49
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Ну что ж, через тридцать дней посмотрим ...

      Антураж войны если посмотреть, то все сходится. До начала операции, триумфальная встреча Моди в Израиле. Тайвань посылает евреям гуманитарку. КНР прекращает торговлю продуктами нефтепереработки из-за войны в Персидском заливе, но и не только. До этого, похищение Мадуро и бои в Мексике, которая отказывается от поставок нефти на Кубу под давлением Трампа. И оказывается, еще десять лет назад, китайцы начали покупать мексиканскую нефть, причем, без использования доллара. И, возможно, поставки мексиканской нефти на Кубу, как перевалка в Китай. Трамп начинает дружественное вторжение в Эквадор. Где-то половина доходов от экспорта Эквадора - это нефть, затем четверть от бананов. Спрашиваем Алису и девочка выдает:
      По данным на первое полугодие 2025 года, нефть из Эквадора была одной из самых дешёвых, поставляемых в Китай: средняя цена составляла $48/баррель.
      В марте 2025 года сообщалось, что эквадорское месторождение Сача (площадь около 355 квадратных километров) передали под разработку консорциуму, образованному китайской компанией Sinopec и канадской компанией New Stratus Energy.
      Согласно контракту, срок его действия — 20 лет
      И тут события в Эквадоре засияли новыми красками.
      И включив логику, сопоставив новости, то все сходится. Ежели союзная Индия скупит российскую нефть ... то она не достанется китайцам.
  2. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 06:14
    Один из беспилотников MQ-9 Reaper, потерянных военными США после начала операции в Иране, был сбит "дружественным огнем" Катара, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американские источники. Чем больше такой дружбы, тем лучше!
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 06:15
    Ну да, что еще остается, кроме как заявить, что в штанах пластилин? Конечно, он два своих срока запрещал торговлю с РФ чтоб разрешить!
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 06:20
    Да они окончательно вроде и не прекращали закупки, покупали по тихому. Трамп в свое время хвастанул, что он запретил это делать на этом все и закончилось.
  5. Товарищ Звание
    Товарищ
    +1
    Сегодня, 06:25
    У Трампа объявили, что якобы это президент США «разрешил Индии закупать российскую нефть в течение 30 дней».

    Прошла зима, настало лето, -
    Спасибо Трампу и за это !
  6. eon eon Звание
    eon eon
    0
    Сегодня, 06:46
    какая суверенная страна, ей РАЗРЕШАЮТ!!))))
  7. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 06:47
    За нефть индусы будут платить рупиями? Да?
  8. Анатолий Денега Звание
    Анатолий Денега
    0
    Сегодня, 06:48
    Доня, Доня. Плохо ты кончишь.