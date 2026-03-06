Иран нанёс удар по небоскрёбу, куда перебрались офицеры 5-го флота ВМС США
2 34910
Иранская сторона заявила о том, что разведка установила местонахождение представителей высшего офицерского состава 5-го флота ВМС США в столице Бахрейна, Манаме. После подтверждения информации, на цель были направлены беспилотники.
Сообщается о прилётах по одному из небоскрёбов – по офисам и апартаментам в той части здания, которая работала в качестве отеля. Иранская сторона сообщает, что этот отель американские офицеры использовали фактически как штаб планирования операций, ранее покинув главную базу 5-го флота.
В результате удара возник пожар, есть значительные повреждения. О судьбе американских военных на данный момент не сообщается.
Тем временем Израиль и США наносят очередную волну ударов по Ирану. В качестве целей – снова объекты в Тегеране. Прилёты фиксируются не только в промышленных районах, но также в кварталах с офисными зданиями и домами рядовых иранцев. Вновь серьёзные разрушения и жертвы.
Поступает информация о том, что Госдеп отдал распоряжение о полной эвакуации своего дипломатического корпуса из Кувейта. По последним данным, эвакуация на данном этапе идёт в Саудовскую Аравию. Для этого задействованы в том числе вертолёты.
Ранее США эвакуировали несколько посольств в других странах Ближнего Востока, включая упомянутый Бахрейн.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация