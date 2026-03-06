Иран нанёс удар по небоскрёбу, куда перебрались офицеры 5-го флота ВМС США

Иранская сторона заявила о том, что разведка установила местонахождение представителей высшего офицерского состава 5-го флота ВМС США в столице Бахрейна, Манаме. После подтверждения информации, на цель были направлены беспилотники.

Сообщается о прилётах по одному из небоскрёбов – по офисам и апартаментам в той части здания, которая работала в качестве отеля. Иранская сторона сообщает, что этот отель американские офицеры использовали фактически как штаб планирования операций, ранее покинув главную базу 5-го флота.



В результате удара возник пожар, есть значительные повреждения. О судьбе американских военных на данный момент не сообщается.

Тем временем Израиль и США наносят очередную волну ударов по Ирану. В качестве целей – снова объекты в Тегеране. Прилёты фиксируются не только в промышленных районах, но также в кварталах с офисными зданиями и домами рядовых иранцев. Вновь серьёзные разрушения и жертвы.

Поступает информация о том, что Госдеп отдал распоряжение о полной эвакуации своего дипломатического корпуса из Кувейта. По последним данным, эвакуация на данном этапе идёт в Саудовскую Аравию. Для этого задействованы в том числе вертолёты.

Ранее США эвакуировали несколько посольств в других странах Ближнего Востока, включая упомянутый Бахрейн.
  1. Orso Звание
    Orso
    +2
    Сегодня, 06:31
    Судя по всему, средств поражения у Ирана "вагон и маленькая тележка". Главное, с нашей и китайской стороны, поддержать их средствами разведки и целеуказания, я так понимаю, что с агентурными данными у иранцев проблем нет. Это реально - "прокси-сила" против матрасников.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 06:32
    Тут на форуме кое кто возмущается что иранцы по отелям с американскими офицерами бьют... smile да как они посмели типа по гражданским объектам с военнослужащими США палить.
    Двуличие прёт через все дырки. what
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +3
      Сегодня, 06:40
      С хозяев пример берут. К гадалке не ходи. То что сионистские звери и штатовские убийцы по начальной школе влупили и убили более 160 детей им входит нормально. sad
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:40
    ❝ Иран нанёс удар по небоскрёбу, куда перебрались офицеры 5-го флота ВМС США ❞ —

    — Им в вниз в землю надо зарываться, а они вверх в небоскрёбы лезут ...
    (Мирными прикрываются)
    1. eon eon Звание
      eon eon
      0
      Сегодня, 06:49
      они же "воины света")))
  4. Павел Патрашов Звание
    Павел Патрашов
    +3
    Сегодня, 06:40
    одним словом КРАСАВЧИКИ !
  5. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    -1
    Сегодня, 06:45
    У меня очень большие сумления, что офицеры такие дураки, что собрались в небоскрёбе.
  6. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 06:46
    О судьбе американских военных на данный момент не сообщается.

    Классическое окрнчание пропагандисткого приема для граждан Ирана и не только, автор крепко подхватил зеленое знамя джихада. Почему только кораблей в отеле не оказалось, только офицеры 5-го флота.
    1. eon eon Звание
      eon eon
      0
      Сегодня, 06:51
      да ну, а что скажут црушники, которых так же в высотке отутюжили?)
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:50
    Цитата: Konnick
    Почему только кораблей в отеле не оказалось, только офицеры 5-го флота.

    Не помещаются... smile вон в Одессе, Харькове, Львове и других местах периодически натовских офицеров из отелей вперед ногами выносят вместе с отелями...иранцы у нас этому научились...так что все нормально.