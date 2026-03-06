В результате удара горит американская база Али-Салем в Кувейте, тушить некому

Иранские ракеты и беспилотники продолжают создавать выжженную пустыню на месте американских военных баз на Ближнем Востоке. После удара по топливному терминалу 5-го флота США на территории НПЗ в Бахрейне иранские вооружённые силы атаковали американскую базу Али-Салем в Кувейте.

В результате прилётов были поражены такие объекты как топливное хранилища и склады военного имущества, включая запасные части для ремонта и технического обслуживания военно-морской и сухопутной техники.



Пожар на базе Али-Салем вспыхнул в результате попадания в ёмкость с топливом, затем огонь распространился на значительную площадь. Местные источники сообщают, что тушить пожар некому, так как кувейтский наёмный персонал «из-за высоких рисков ударов по военным объектам США базу ранее покинул». Гражданская пожарная служба Кувейта пока вынуждена лишь констатировать сильное горение нефтепродуктов.

Американские и израильские самолёты продолжают массированные бомбардировки Ирана. Сразу в нескольких районах Тегерана фиксируются сильные разрушения в результате прилётов американских и израильских ракет. Местные жители говорят о том, что прилёты неизбирательные - часто удары наносятся просто посреди оживлённой улицы с большим количеством людей, что напоминает израильскую «методику» атак по Газе, бомбардировками превращённой в итоге в руины.