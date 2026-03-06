Трамп: Всё основное оружие Ирана уничтожено, но они хотят воевать

Трамп: Всё основное оружие Ирана уничтожено, но они хотят воевать

Трамп принял в Белом доме футболистов клуба «Интер Майями», ставшего чемпионом североамериканской лиги по итогам 2025 года. За этот клуб выступает аргентинец Лионель Месси, чемпион мира по футболу.

В ходе церемонии Трамп перешёл от футбола к военной повестке. Он заявил о том, что Иран «не понимает, что происходит, так как всё его основное оружие уничтожено». По словам президента США, американская армия «уничтожила очень много иранских кораблей – 24 за три дня».

Трамп:

У них теперь ничего нет: ни ПВО, ни самолётов, ни связи. Их ракеты уничтожены вместе с пусковыми установками. Примерно 60 процентов и 64, вот так.

По словам американского президента, «в остальном же у Ирана всё хорошо»:

Они сильные, они хотят воевать. Но они мне звонят и хотят заключить сделку.

По заявлению Трампа, он сказал представителям руководства Ирана о том, что «они опоздали»:

Я им сказал: вы хотите воевать, а мы хотим воевать ещё больше.

Далее Трамп переключился на кубинскую тему. По его словам, «как только будет покончено с Ираном, США займутся Кубой».

Трамп:

Марко (Рубио) делает на этом направлении замечательную работу. Я уверен, что он всё сделает очень хорошо. Он очень хороший госсекретарь.

Напомним, что в эти минуты США проводят ещё и военную операцию в Эквадоре. Участвует американский спецназ. Вашингтон утверждает, что она направлена против наркокартелей, а в самом Эквадоре власти добавляют, что ещё и против «незаконной добычи природных ресурсов». Эксперты считают реальной целью операции США выдавливание китайских добывающих компаний из Эквадора, несмотря на то, что эквадорские власти сам ранее подписали эти контракты.
  1. Jovanni Звание
    Jovanni
    +4
    Сегодня, 07:55
    Далее Трамп переключился на кубинскую тему. По его словам, «как только будет покончено с Ираном, США займутся Кубой».

    Ну а за Кубой наша очередь...
    1. 24rus Звание
      24rus
      -7
      Сегодня, 08:03
      Ну до нас в очери ещё КНДР и Беларусь
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +2
        Сегодня, 08:45
        Цитата: 24rus
        Ну до нас в очери ещё КНДР и Беларусь

        Есть еще союзники, а отступать некуда — позади Москва!
      2. Дилетант Звание
        Дилетант
        +4
        Сегодня, 09:12
        Вы не правы! КНДР может оргызнуться. Батька тоже, но у него кодов доступа к ЯБЧ нет. А Россия в лучшем случае нарисует красную линию, а в худшем- даст поручение подумать снабжать ли газом врагов и дальше или уже нет.
      3. юрий Л Звание
        юрий Л
        0
        Сегодня, 09:12
        КНДР наводит страх на Трампа, потому что у элиты КНДР нет Денег и Детей на Западе.Так что шарахнут , и 10-12 городов США просто не будет. А этого янки боятся.Так что следующая очередь- РФ, тут ответа никогда не будет.
        1. ботан.su Звание
          ботан.su
          +1
          Сегодня, 09:37
          Цитата: юрий Л
          А этого янки боятся.Так что следующая очередь- РФ, тут ответа никогда не будет.

          А если будет? Если "мы" действительно посчитаем себя мучениками? Тут уже речь не о 10-12 городах.
    2. хрыч Звание
      хрыч
      -5
      Сегодня, 08:09
      Ха, ха! Мы и так были первые, но оказались не по зубам, даже без мощнейшей на планете ядерки и это при арестованных замах Шойгу, лавровских соплях и надежного Поставщика. После Кубы будет лучший друган социалистов на планете и это не капиталистическая Россия, а Китай.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 08:47
      Jovanni
      Сегодня, 07:55

      hi У рыжего лохотронщика из Фашингтона после предвыборного прострела Уха явно паранойя или старческая деменция похлеще, чем у сонного Джо, местные врачеватели не справляются.
    4. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 09:24
      Цитата: Jovanni
      Ну а за Кубой наша очередь...

      откуда столько паникеров на сайте? ладно бы РВСН не было еще.. успокойтесь- не полезут амеры к нам.. они только тех, кто толком сдачи дать не может - сегодня "месят".. а ставить нас на одну линейку с Венесуэлой и Ираном- перебор!!
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 09:44
        Конечно ставить Россию на одну линейку с Венесуэлой и Ираном глупо. Амеры и не собираются нас "бомбить". Зачем? у них для этого есть другое и оно не менее эффективно.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +14
    Сегодня, 07:57
    ❝ Они сильные, они хотят воевать. Но они мне звонят и хотят заключить сделку ❞ —

    — Явное раздвоение, и оно не у иранцев ...
    (В каком ухе звенит?)
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +14
      Сегодня, 08:09
      Да нет никакого раздвоения - это явный истошный вопль, ну почему же вы ещё не звоните с мольбами прекратить все что я устроил, у меня же уже подгорать начинает! Как вы этого не понимаете?? Ну войдите наконец в мое сложное положение-то - предложите хоть что-нибудь, гады бесчувственные!
      1. mann Звание
        mann
        +2
        Сегодня, 08:37
        Цитата: paul3390
        Ну войдите наконец в мое сложное положение-то - предложите хоть что-нибудь, гады бесчувственные!

        "А в ответ тишина..."
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +7
        Сегодня, 08:39
        Аналогичное мнение.
        Клоун похоже на грани нервного срыва.
        Всё идёт не по его плану. Ракеты у Ирана есть и будут от Росси и Китая. На наземную операцию матрасники не готовы морально, а с прокси войсками явная пробуксовка. Если просит помощи у Зе со спецами по БПЛА - лишнее тому подтверждение.
      3. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 09:54
        Трампа поцелуют.... пулей между глаз
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 07:58
    У самого ничего не подгорает, что тушить некому? recourse
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +13
    Сегодня, 08:05
    ...т.е. персы прям названивают Доне и весь телефон оборвали (по его словам), но при этом хотят воевать дальше. laughing тогда зачем звонят? what
    Доня опять хреноту какюую-то несёт...
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:55
      Это иранский наследник, наверное, а Боне уже и похрен - перс и есть перс
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:56
        ааа, ну да - наверно хочет выпросить назначить его начальником Ирана новым laughing
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 09:57
          Да выпросил уже, торопит, хочет воцариться, аж подгорает
  5. oldzek Звание
    oldzek
    +6
    Сегодня, 08:06
    главное оружие любого государства-это люди.посмотрим что он скажет,когда начнутся терратаки за большой лужей.
    1. Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      -1
      Сегодня, 10:06
      И когда же они начнутся? Опять шапкозакидательство?
  6. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +2
    Сегодня, 08:09
    Все уже? Трамп объявил перемогу!
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +8
    Сегодня, 08:11
    Надо признать, что Трамп последователен, но не реальные у него затеи. Китайцев придушить пытается, но поздно. С персами он уже обделался.
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +4
    Сегодня, 08:11
    Этот кровавый клоун ещё и футболист. Футболом тебе по кумполу.
  9. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 08:12
    Странно, что в этот раз он не упомянул о занавесках в Овальном кабинете.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 08:18
    Я бы сейчас помог Ирану навести ракету на США ,в какое ни будь знаковое нефтехранилище. Что бы его местные шавки затоптали под лавку ,как его первый срок
    1. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Сегодня, 09:50
      Мысль хорошая, однако Трамп со своими молодыми да ранними помощниками, похоже в этой ситуации может решить, что и ЯО по Ирану применить не грех.. Складывается то ситуация для него не очень.. Сделать Америку "снова великой", бегая повсюду в красной бейсбольной кепочке, не получается. США впервые за долгое время получили реальный отпор, на который не решилась ни одна страна в современном мире (КНДР не в счет - те тоже бы не долго думали) и теперь находятся в замешательстве т.к. удары продолжаются. Понятно, что за этим действом наблюдает весь мир и многим вполне понятно, что США ввязли на этот раз конкретно. Наземную операцию.. это много 200-х однозначно будет, а вот ЯО ударить - такая мысль в бешеную голову может прийти и это в их стиле. А кто запретит? Они сами себе и разрешат и ООН не осудит - не посмеет.
      1. albert Звание
        albert
        0
        Сегодня, 09:58
        Ну и у Ирана компоненты для "грязной бомбы" найдутся.Возьмут и бахнут по деревне израиловке.
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 08:18
    Ну смеялись над Конашенковым. Теперь пришла очередь других....
    1. mann Звание
      mann
      +3
      Сегодня, 08:43
      Цитата: Vulpes
      Ну смеялись над Конашенковым. Теперь пришла очередь других....

      Да, пожалуйста: " Как зовут собаку Трампа? - Дональд!" (анекдот времен Рейгана с заменой главного героя)
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +2
        Сегодня, 09:48
        Ну над тем знатно посмеялись.
        Правда потом не все пережили "святые девяностые".
        Тем не менее надо готовиться к войне всерьёз. Самая страшная уязвимость Ирана - это вода и электроэнергия, у США - логистика. Поглядим кто-кого.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 08:22
    Трамп который Максимус ,вешает лапшу на уши как чокнутый риэлтор .Хочет впарить нужник на участке, как элитный особняк .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:49
      ...самое смешное -и ведь иногда прокатывает. laughing
      Андрей hi
  13. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 08:26
    Всё основное оружие Ирана уничтожено, но они хотят воевать
    На Землю пришла магия. Американские базы и ЦРУшные норы в небоскребах взрываются под напряженным желанием иранцев.
    Как то боязно за Трампа, может так случиться, что истязание тряпичной куклы в красной кепке, в иранских мечетях, приведет к удавлению Донни.
  14. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +2
    Сегодня, 08:29
    Трамп как всегда выдаёт желаемое за действительное.
    Да и как говорится у нас :
    Не говори гоп-пока не перепрыгнул.
    Его свои же соратники республиканцы сольют, чтобы занять его место.
    Рыжий злой клоун.
  15. likana Звание
    likana
    +5
    Сегодня, 08:32
    Этот "замечательный" парень все больше напоминает не президента, а пациента...
  16. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 08:35
    Трампу скорее всего кукушку повредили когда по уху стрельнули , течёт конкретно.Он же ненормальный реально
  18. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +3
    Сегодня, 08:46
    Вашингтон принял решение об эвакуации дипломатической миссии в Эль-Кувейте на фоне эскалации конфликта с Ираном. Приказ об эвакуации был отдан в ночь на 6 марта по местному времени, сообщил CBS News.
    Сотрудникам посольства предписано уничтожить (!) конфиденциальную информацию и очистить (!) засекреченные серверы, сообщили два американских чиновника.
    А так: 1) всё по плану; 2) даже с опережением; 3) да и вообще уже устали от побед.
    https://t.me/bbbreaking/226132
  19. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 08:49
    Трамп: Всё основное оружие Ирана уничтожено, но они хотят воевать

    Ошибаешься, рыжий бес!
    Много оружия Ирана уничтожено, но воевать они вынуждены, ибо твоя демократия (как и еврейская) больше похожа на геноцид.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:22
      Цитата: yuriy55
      ибо твоя демократия (как и еврейская) больше похожа на геноцид.

      У них такая же демократия, как и у Гитлера.
  20. vet Звание
    vet
    -3
    Сегодня, 09:09
    Странные комментарии: У Трампа подгорает, Трамп обделался... Ребята, откуда такой оптимизм? Пока что ситуация обратная: Израиль и США чувствуют себя в небе над Ираном, как дома и безнаказанно сносят все, что хотят. А Иран больше пугает туристов в Эмиратах. А базы... Уже давно признано, что они пустые. Да, наносится урон инфраструктуре, но это сейчас не критично и маловажно, думаю, американцы даже радуются, что Иран расходует ракеты. А восстановить инфраструктуру при всегда полном кармане долларов - никогда не проблема.
  21. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +4
    Сегодня, 09:17
    Центральный штаб Хатам аль-Анбия: атаки Ирана будут расширяться.
    Представитель штаба Хатам аль-Анбия КСИР:
    1) В ближайшие дни интенсивность и масштаб ударов Ирана по позициям врагов будут усиливаться.
    2) Военно-воздушные и военно-морские силы армии, запустив ударные беспилотники в сторону оккупированных территорий, нанесли удары по авиабазе Рамат-Давид и радиолокационному объекту Мерон на оккупированных территориях.
    3) Место размещения американских террористов в лагере Аль-Адири в Кувейте также стало целью ударных беспилотников военно-морских сил армии.
    3) Сухопутные силы армии нанесли беспилотный удар по штабу американских террористов, размещённых в Эрбиле в Ираке.
    4) Ожидается, что нехватка ракет ПВО в ближайшие дни начнет сказываться и он сможет добиваться еще больших успехов со своими ударами.
    https://t.me/boris_rozhin/201371
  22. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 09:20
    Я им сказал: вы хотите воевать, а мы хотим воевать ещё больше.
    "Голубь мира" он хочет воевать !
    Иранцы не воюют, они защищают страну от всемирного агрессора, который решил захватить их страну.
  23. ботан.su Звание
    ботан.su
    0
    Сегодня, 09:42
    Я им сказал: вы хотите воевать, а мы хотим воевать ещё больше.


    Интересно, применит ли США ядерное оружие против Ирана? По моему, все к этому идет, если война начнет затягиваться...
  24. Million Звание
    Million
    -1
    Сегодня, 09:57
    Похоже,что у Трампа действительно крыша поехала.
  25. Гаврило Принцип
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 10:07
    рыжая. И кто-то с ним ещё переговоры вести будет?