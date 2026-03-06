Трамп: Всё основное оружие Ирана уничтожено, но они хотят воевать
Трамп принял в Белом доме футболистов клуба «Интер Майями», ставшего чемпионом североамериканской лиги по итогам 2025 года. За этот клуб выступает аргентинец Лионель Месси, чемпион мира по футболу.
В ходе церемонии Трамп перешёл от футбола к военной повестке. Он заявил о том, что Иран «не понимает, что происходит, так как всё его основное оружие уничтожено». По словам президента США, американская армия «уничтожила очень много иранских кораблей – 24 за три дня».
Трамп:
По словам американского президента, «в остальном же у Ирана всё хорошо»:
По заявлению Трампа, он сказал представителям руководства Ирана о том, что «они опоздали»:
Далее Трамп переключился на кубинскую тему. По его словам, «как только будет покончено с Ираном, США займутся Кубой».
Трамп:
Напомним, что в эти минуты США проводят ещё и военную операцию в Эквадоре. Участвует американский спецназ. Вашингтон утверждает, что она направлена против наркокартелей, а в самом Эквадоре власти добавляют, что ещё и против «незаконной добычи природных ресурсов». Эксперты считают реальной целью операции США выдавливание китайских добывающих компаний из Эквадора, несмотря на то, что эквадорские власти сам ранее подписали эти контракты.
Информация