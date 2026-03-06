Трамп: Всё основное оружие Ирана уничтожено, но они хотят воевать

У них теперь ничего нет: ни ПВО , ни самолётов, ни связи. Их ракеты уничтожены вместе с пусковыми установками. Примерно 60 процентов и 64, вот так.

Они сильные, они хотят воевать. Но они мне звонят и хотят заключить сделку.

Я им сказал: вы хотите воевать, а мы хотим воевать ещё больше.

Марко (Рубио) делает на этом направлении замечательную работу. Я уверен, что он всё сделает очень хорошо. Он очень хороший госсекретарь.