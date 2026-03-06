США потеряли уже 7 радаров ПРО и РЭР на своих базах Ближнего Востока
Опубликован перечень американских радиолокационных станций, включая станции дальнего обнаружения, на Ближнем Востоке.
К настоящему моменту, с начала иранского военного ответа на американо-израильские удары по своей территории, КСИР и вооружённые силы Исламской Республики поразили как минимум 7 американских радаров, включая наземный контур спутниковой связи на базе терминалов AN/GSC-52B в Кувейте. Это комплекс по управлению приёмниками спутникового сигнала, обслуживавший деятельность сразу несколько военных баз и объектов специальных служб США в макрорегионе.
Также известно об уничтожении иранскими ударами радиолокационных станций AN/TPY-2 на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии и на военной базе США в Иордании. Причём «иорданский» радар из комплекса THAAD США являлся частью единой системы ПРО армий Соединённых Штатов и Израиля на Ближнем Востоке. Радары AN/TPY-2 в новейшей версии США стали размещать с прошлого года. Их особенность – в антенной решётке на основе такого соединения как нитрид галлия, который позволил добиться значительного роста чувствительности оборудования. Одно из назначений РЛС системы ПРО в Саудовской Аравии и Иордании состояло в получении данных о пусках сверх- и гиперзвуковых ракет. Теперь США и его союзники в регионе такой возможности в результате иранского контрудара во многом лишены.
Уничтожены или значительно повреждены также две радиолокационных станции в Бахрейне, которые среди прочего использовались для спутниковой и радиоэлектронной разведки.
Один из ударов Ирана привёл к поражению радара раннего предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 Block 5 в Катаре (база Эль-Удейд). Аналогичные радары США размещены в Британии и Гренландии – на военной базе Туле (Питуффик).
Эксперты считают, что суммарный ущерб США от потери этих объектов составляет не менее 4,5 млрд долларов, однако тут, скорее, важен ущерб военный. Отсутствие этих РЛС у США на Ближнем Востоке фактически делает бессмысленным нахождение американских военных баз как таковых. Само по себе отсутствие СПРН и РЭР «ослепляет» армию и спецслужбы США не только на всём Ближнем Востоке, но также частично в Африке и Центральной Азии.
А чтобы произвести замену радаров, может понадобиться несколько месяцев в лучшем для США случае, да и то, если попытаться передислоцировать в те же Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт радары из других регионов мира, включая сами США. Но это будет означать «оголение» других макрорегионов в плане американского радиолокационного покрытия.
