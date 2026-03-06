США потеряли уже 7 радаров ПРО и РЭР на своих базах Ближнего Востока

8 702 46
США потеряли уже 7 радаров ПРО и РЭР на своих базах Ближнего Востока

Опубликован перечень американских радиолокационных станций, включая станции дальнего обнаружения, на Ближнем Востоке.

К настоящему моменту, с начала иранского военного ответа на американо-израильские удары по своей территории, КСИР и вооружённые силы Исламской Республики поразили как минимум 7 американских радаров, включая наземный контур спутниковой связи на базе терминалов AN/GSC-52B в Кувейте. Это комплекс по управлению приёмниками спутникового сигнала, обслуживавший деятельность сразу несколько военных баз и объектов специальных служб США в макрорегионе.



Также известно об уничтожении иранскими ударами радиолокационных станций AN/TPY-2 на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии и на военной базе США в Иордании. Причём «иорданский» радар из комплекса THAAD США являлся частью единой системы ПРО армий Соединённых Штатов и Израиля на Ближнем Востоке. Радары AN/TPY-2 в новейшей версии США стали размещать с прошлого года. Их особенность – в антенной решётке на основе такого соединения как нитрид галлия, который позволил добиться значительного роста чувствительности оборудования. Одно из назначений РЛС системы ПРО в Саудовской Аравии и Иордании состояло в получении данных о пусках сверх- и гиперзвуковых ракет. Теперь США и его союзники в регионе такой возможности в результате иранского контрудара во многом лишены.

Уничтожены или значительно повреждены также две радиолокационных станции в Бахрейне, которые среди прочего использовались для спутниковой и радиоэлектронной разведки.

Один из ударов Ирана привёл к поражению радара раннего предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 Block 5 в Катаре (база Эль-Удейд). Аналогичные радары США размещены в Британии и Гренландии – на военной базе Туле (Питуффик).

Эксперты считают, что суммарный ущерб США от потери этих объектов составляет не менее 4,5 млрд долларов, однако тут, скорее, важен ущерб военный. Отсутствие этих РЛС у США на Ближнем Востоке фактически делает бессмысленным нахождение американских военных баз как таковых. Само по себе отсутствие СПРН и РЭР «ослепляет» армию и спецслужбы США не только на всём Ближнем Востоке, но также частично в Африке и Центральной Азии.

А чтобы произвести замену радаров, может понадобиться несколько месяцев в лучшем для США случае, да и то, если попытаться передислоцировать в те же Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт радары из других регионов мира, включая сами США. Но это будет означать «оголение» других макрорегионов в плане американского радиолокационного покрытия.
46 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 08:26
    Не могут потерять США 7 радаров ,это все сгенерировано нейросетью ,да еще их подбил какой то Иран .Давы что
    1. SAG Звание
      SAG
      +12
      Сегодня, 08:43
      Безусловно, армия сша самая сильная во вселенной и непобедима ( есть куча доказательств из Голливуда!)
      А позорный побег из Вьетнама и Афганистана этот всё путинская пропаганда stop
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +1
        Сегодня, 10:00
        Цитата: SAG
        Безусловно, армия сша самая сильная во вселенной и непобедима :

        Есть мнение, что не только в нашей… по секрету в параллельной вселенной тоже! crying
        А так Молодцы Иранцы! Одно направление для гипотетического Ядерного удара открыли!!! Думаю Ирану нужно продержаться ещё пару недель, не снижая интенсивности ударов и топя всё в Ормузском проливе… и Доня быстро свалит, в очередной раз объявив себя победителем.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 10:08
          Не сам свалит - так его свалят.
          Добрейшего! hi
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 10:07
        Не " Позорный бег", а "стратегическое отступление"
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 09:01
      APASUS
      Сегодня, 08:26
      Не могут потерять США 7 радаров ,это все сгенерировано нейросетью ,да еще их подбил какой то Иран .Давы что

      hi С каждым днём настроение прибавляется за победы иранского народа.
      Даже руки и всё тело зачесалось поехать в командировку на мастер-класс в ИРИ.
      Вместе победим бандеронастов с участием ВС РФ в СВО-КТО и сионистов с матрасниками на БВ! am
    3. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 09:08
      "какой-то" Иран молодцы, выбивают глаза и уши. И безумно хочу чтобы потом вынесли жизненно-важные объекты в израиловке - потушить их и погасить в ноль.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 10:09
        -важные объекты в израиловке

        т. е. интеграл по всей поверхности?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 08:29
    Цитата: APASUS
    Не могут потерять США 7 радаров ,это все сгенерировано нейросетью ,да еще их подбил какой то Иран .Давы что

    И не один "верблюд" не пострадал .
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +11
      Сегодня, 08:32
      Он всего один - в красной кепочке с лого свидетельствующем о фантомных болях по былому величию ))
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 08:32
    Еще не вечер. Лучше Трампу надо было начинать с Гренландии.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +12
      Сегодня, 08:37
      Лучше ему было вообще не начинать.....
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +3
        Сегодня, 08:41
        Начинать рано или поздно надо было. Экономический беспредел, навязанный США, не может вечно существовать. Это только войнами обнуляется.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +14
        Сегодня, 08:44
        Нравится мне как воюют иранцы.
        Подкупает их желание воевать с врагом, а не искать альтернативные пути поставок нефти.
        1. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 08:56
          А может кого из персов пригласить консультантами к нам в ГШ. Но это я так, к слову. Вырвалось.
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            +1
            Сегодня, 08:59
            В наш ГШ персов приглашать нельзя, там же одни маршалы уважаемые, как они с обычными офицерами общаться будут?
            1. Младший рядовой Звание
              Младший рядовой
              -2
              Сегодня, 09:01
              Смею предположить, персы не будут в коррупциях замечены. Уже плюс.
          2. paul3390 Звание
            paul3390
            +3
            Сегодня, 09:03
            Консультантов у нас и так выше крыши. Полководцев и мудрых политиков острый дефицит
        2. multicaat Звание
          multicaat
          +1
          Сегодня, 09:31
          просто у иранской элиты дети не учатся в лондоне, семьи не живут в Майами и Израиле, не миллиардов на счетах в офшорах, нет флота супердорогих яхт, нет купленных в Англии футбольных клубов, а у президента нет замка в Германии.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +6
    Сегодня, 08:36
    Отсутствие этих РЛС у США на Ближнем Востоке фактически делает бессмысленным нахождение американских военных баз как таковых.

    Да их там вообще быть не должно!!! hi
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:42
    ❝ США потеряли уже 7 радаров ПРО и РЭР на своих базах Ближнего Востока ❞ —

    — Похоже персы готовят серьёзный удар ...
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +6
      Сегодня, 08:50
      Собственно- они делают пока все правильно, вышибая первую линию обнаружения и перехвата. При этом - по минимуму задействуя дорогую дефицитную баллистику. Явно приберегая ее на второй этап..
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 08:56
        Беспилотниками ушатывают радары , лишая тем самым "глаз" и "ушей" американский флот и ВВС
  6. Konnick Звание
    Konnick
    -19
    Сегодня, 08:42
    Автор прямо рупор КСИР, один в один повторяет их брехалки
    1. Володин Звание
      Володин
      +16
      Сегодня, 08:52
      Цитата: Konnick
      Автор прямо рупор КСИР, один в один повторяет их брехалки

      А комментатор, по этой же "логике", стало быть, местный рупор ЦАХАЛ и Пентагона, у которых "все военные базы работают в штатном режиме, все фото и видео с пожарами - ИИ, ракеты картонные, а если не картонные, то ими Иран бьёт по синагогам"...
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -10
        Сегодня, 09:01
        Цитата: Володин
        А комментатор, по этой же "логике", стало быть, местный рупор ЦАХАЛ и Пентагона

        Нельзя однобоко выставлять информацию, это Ваша ошибка и наших СМИ.
        Существует давняя истина подвергай всё сомнению, ищи свою истину. Я не рупор ЦАХАЛ и Пентагона, я против радикального ислама и вообще радикальных форм религии из-за которых произошло большинство войн на планете. А Вы потакаете большинству которое верит телевизору и молится на него.
        1. Kinogeroi Звание
          Kinogeroi
          +2
          Сегодня, 09:08
          Всегда, когда читаю подобные излияния, возникает вопрос: а из-за каких стран за последние 50 лет произошло наибольшее количество войн, вмешательств, бомбежек и т.д. - и почему же вот такие "за мир во всем мире" никак не реагируют против таких стран, как фашисткий Израиль, амерзские Штаты, Мелкобритании, всякие там Наты и прочие Германии.
          Не расскажешь? Или "это другое"?
          1. Konnick Звание
            Konnick
            -1
            Сегодня, 09:17
            Цитата: Kinogeroi
            Всегда, когда читаю подобные излияния, возникает вопрос: а из-за каких стран за последние 50 лет произошло наибольшее количество войн, вмешательств,

            Тоже из-за религии...радикальной веры в деньги, которой подвержены и вы
        2. Dart2027 Звание
          Dart2027
          +1
          Сегодня, 09:20
          Цитата: Konnick
          Нельзя однобоко выставлять информацию, это Ваша ошибка и наших СМИ.

          То есть когда повторяют израильскую пропаганду это не однобокое выставление информации. Смените методичку.
        3. multicaat Звание
          multicaat
          +1
          Сегодня, 09:39
          кто бы говорил про однобокость. Ваша ультрапроизраильская позиция мягко говоря удивляет.
          Хочу напомнить, что это государство многократно нарушало договоренности, международные законы, совершало агрессию и просто занималось прямым террором на территории чужих стран, причем они это даже не скрывают на основании "а что вы нам в ответ сделаете"? Они же не стесняются заниматься прямым геноцидом. Эта позиция намного опаснее, чем даже всеми ругаемым милитаризм 2 и 3-го Рейха. И вы почему-то всячески их поддерживаете.
          Можно узнать почему? А если РФ начнет вести себя так же, вы это поддержите? Ну например, начать отжимать территории трибалтики, создавать там поселения, а на ответные попытки самообороны, клеймить их террористами и начинать руинить города и население. Вы такую практику одобряете?
          1. Konnick Звание
            Konnick
            -1
            Сегодня, 09:52
            Цитата: multicaat
            А если РФ начнет вести себя так же, вы это поддержите? Ну например, начать отжимать территории трибалтики,

            Да, поддержу
            Ваша ультрапроизраильская позиция мягко говоря удивляет.

            А меня удивляет произраильская позиция палестинцев, живущих в Израиле, она сильно отличается от позиции ХАМАС и прочих в Газе. Я достаточно много общался с теми и другими, поэтому у меня такая позиция
            1. multicaat Звание
              multicaat
              0
              Сегодня, 09:56
              Я в основном общался с беженцами палестинцами- они враги вообще всем. Не важно это Израиль, Египет или Италия. Но это не оправдывает Израиль вообще ни разу, наоборот - именно он их такими сделал.
              Взгляните на ситуацию с другой стороны - прекращение войн сулит 4 кратный рост благосостояния в мире. Путь израиля совершенно точно не путь к чему-то хорошему.
              Просто задумайтесь, как отмороженное поведение США и Израиля скажется на милитаризации всего мира в ближайшие годы. Милитаризации за счет нашего с вами благополучия.
              1. Konnick Звание
                Konnick
                -1
                Сегодня, 09:59
                Цитата: multicaat
                Израиль вообще ни разу, наоборот - именно он их такими сделал.

                Испокон веков к палестинцам плохо относились даже арабы, это племя кочевало на ближнем востоке как цыгане по Европе.
                1. multicaat Звание
                  multicaat
                  0
                  Сегодня, 10:02
                  Хочу напомнить, что до бурного роста Израиля там находился богатейший анклав Ливан и прилегающие к нему территории. И проблемы палестинцев не существовало.
                  И не смотря на то, что израиль этого не признает, он принял активное участие в разжигании гражданской войны и уничтожении этого образования.
                  1. Konnick Звание
                    Konnick
                    -1
                    Сегодня, 10:03
                    Цитата: multicaat
                    богатейший анклав Ливан

                    Тогда он был христианский в большинстве своем.
  7. Комментарий был удален.
  8. Комментарий был удален.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 08:48
    Весь мир видит, що гегемон даже сам себе не может защитить.
  10. 501Legion Звание
    501Legion
    +3
    Сегодня, 08:57
    Молодцы персы, надо бить по максимально важным целям пока ракеты есть и дроны
  11. smart fellow Звание
    smart fellow
    -1
    Сегодня, 09:08
    Эксперты считают, что суммарный ущерб США от потери этих объектов составляет не менее 4,5 млрд долларов

    AN/FPS-132 Block 5 в Катаре был заказан в 2013 за $1,1 млрд, а уровень инфляции доллара с 2013 согласно Бюро статистики труда США равен 1,39 отсюда стоимость его сейчас $1,529 млрд.
    Каждая из 6 уничтоженных мобильных РЛС AN/TPY-2 для систем ПРО THAAD стоит $500 млн.
    В итоге получаем $4, 529 млрд указанные в статье.

    Чего не понял так это почему за радар СПРН AN/FPS-132 Block 5 заплатил Кувейт, а пользуются им США? Документ уже в веб-архиве:
    https://web.archive.org/web/20230626165403/https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/qatar-anfps-132-block-5-early-warning-radar
    Типа "купи у меня себе машину, а ездить на ней я буду".
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -1
      Сегодня, 09:19
      Цитата: smart fellow
      AN/FPS-132 Block 5 в Катаре был заказан в 2013 за $1,1 млрд, а уровень инфляции доллара с 2013 согласно Бюро статистики труда США равен 1,39 отсюда стоимость его сейчас $1,529 млрд.
      Каждая из 6 уничтоженных мобильных РЛС AN/TPY-2 для систем ПРО THAAD стоит $500 млн.
      В итоге получаем $4, 529 млрд указанные в статье.

      этот подсчет верен при уничтожении "в ноль", а по факту у радаров-разрушено антенное полотно, для починки которого - нужно на порядок меньше денег, так как самое дорогое- аппаратура и системы обеспечения, а не антенна... посему автоору правильно было бы сказать- повреждены, а не уничтожены...
      Цитата: smart fellow
      Чего не понял так это почему за радар СПРН AN/FPS-132 Block 5 заплатил Кувейт, а пользуются им США?

      так чего странного, что информацию со своих радаров- дают союзникам? а то что, заплатил Кувейт, так это ж америкосы, они нахаляву- никому ничего не раздают серьезного laughing
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        +1
        Сегодня, 09:28
        а по факту у большинства радаров-разрушено антенное полотно, для починки которого - нужно на порядок меньше денег,

        Думаю, вы не правы
        У AN/FPS-132 Block 5 как раз сам радар составляет основную стоимость - можете сами поискать фото и информацию.
        Второй стационарный радар по куполу которого иранцы врезали - там на фото и командный центр разрушили.
        Мобильные РЛС AN/TPY-2 для систем ПРО THAAD на фото - там если попали, то все в хлам
      2. smart fellow Звание
        smart fellow
        +1
        Сегодня, 09:33
        так чего странного, что информацию со своих радаров- дают союзникам?

        AN/FPS-132 Block 5 радар системы СПРН смотрит на 5 000 км и отслеживает несколько тысяч объектов в космосе одновременно. Зачем он вообще кувейтцам - их к нему вообще наверно американцы не подпускают.
  12. eon eon Звание
    eon eon
    +3
    Сегодня, 09:15
    ААААА "Хулиганы зрения лишают!")))
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 09:19
    Вот потеряли бы еще хотя бы один авианосец до кучи, было бы просто замечательно.
    1. eon eon Звание
      eon eon
      0
      Сегодня, 09:31
      а от этого у Трампупа нервы могут и не выдержать, шмальнёт ядрёнбатоном....
  14. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:42
    Похоже это персы :"Мы ещё и не начинали!"....пока "коалиция Эпштейна" стирает персидскую цивилизацию без разбора,сами иранцы бьют по наиболее чувствительным и болезненным точкам агрессоров..продолжение "банкета" последует,очень надеемся....Трамп "уже победил",только он вот ещё не понял,что не с теми связался.
    P.S.что интересно,в Кувейте "доблестные пожарные" даже СВОЁ тушить не хотят..(работа пожарным- классная,а как пожар-так хоть увольняйся)
  15. Объяснятор
    Объяснятор
    0
    Сегодня, 09:43
    Уничтожили радары а в Дженерал Дайнемикс и Ретийон уже шампанское разливают и баяны рвут.
    Иранцы обеспечивают их работой как Ким.
    Как без пугала то...