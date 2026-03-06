США заявили об атаке на иранский корабль-дрононосец
Американское центральное командование заявляет о нанесении удара по очередному иранскому военному кораблю. На этот раз, по словам пресс-секретариата CENTCOM, огневое поражение нанесено дрононосцу – кораблю-носителю беспилотников-камикадзе.
CENTCOM:
Тем временем министр войны США сделал новое заявление о характере операции против Ирана. По словам Пита Хегсета, «американские военные теперь не будут связаны политкорректными правилами ведения войны»:
Надо полагать, что удар по школе в иранском Минабе относится именно к «новым американским правилам ведения войн». Накануне NYT вышла с публикацией за авторством Малахи Брауна и Аарона Боксермана, в которой утверждается, что удар по школе, где в итоге погибли более 150 учиащихся, наносили именно США. Браун и Боксерман пишут, что американские войска, «видимо, считали, что учебное заведение является частью комплекса зданий КСИР, но с 2016 года оно было отделено от военного объекта забором и использовалась как гражданский объект».
Напомним, что когда пресс-секретарю Трампа Кэролайн Левитт задали вопрос об ударе по школе в Иране, она заявила, что не приемлет такого вопроса, так как «хорошо известно, что армия США не бьёт по гражданским объектам». Где-то после этого, должно быть, ухмыльнулся Джулиан Ассанж.
