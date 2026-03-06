США заявили об атаке на иранский корабль-дрононосец

Американское центральное командование заявляет о нанесении удара по очередному иранскому военному кораблю. На этот раз, по словам пресс-секретариата CENTCOM, огневое поражение нанесено дрононосцу – кораблю-носителю беспилотников-камикадзе.

CENTCOM:



По размерам он соответствует авианосцу времён Второй мировой войны. Сейчас иранский корабль горит.



Тем временем министр войны США сделал новое заявление о характере операции против Ирана. По словам Пита Хегсета, «американские военные теперь не будут связаны политкорректными правилами ведения войны»:

Все эти правила ранее ограничивали нас. Теперь мы можем воевать без каких-либо надуманных правил.

Надо полагать, что удар по школе в иранском Минабе относится именно к «новым американским правилам ведения войн». Накануне NYT вышла с публикацией за авторством Малахи Брауна и Аарона Боксермана, в которой утверждается, что удар по школе, где в итоге погибли более 150 учиащихся, наносили именно США. Браун и Боксерман пишут, что американские войска, «видимо, считали, что учебное заведение является частью комплекса зданий КСИР, но с 2016 года оно было отделено от военного объекта забором и использовалась как гражданский объект».

Напомним, что когда пресс-секретарю Трампа Кэролайн Левитт задали вопрос об ударе по школе в Иране, она заявила, что не приемлет такого вопроса, так как «хорошо известно, что армия США не бьёт по гражданским объектам». Где-то после этого, должно быть, ухмыльнулся Джулиан Ассанж.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +8
    Сегодня, 08:51
    А когда они школу разбомбили , значит тогда это были , политкорректные правила ведения войны , лицемеры.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +6
      Сегодня, 09:11
      "Я освобождаю вас от химеры называемой совестью" - однажды мир уже слышал нечто подобное... Хорошо бы матрасникам вспомнить как закончил автор данного постулата..
      Впрочем - не зря умные люди говорят, фашизм и нацизм - это естественные состояния так называемой западной цивилизации..
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:04
        Цитата: paul3390
        Впрочем - не зря умные люди говорят, фашизм и нацизм - это естественные состояния так называемой западной цивилизации..

        И это мы видели как во времена ВМВ, так видим и сейчас. Видим что тот народ, который пострадал во времена ВМВ, вступил на ту же дорогу.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 10:07
        Цитата: paul3390
        "Я освобождаю вас от химеры называемой совестью" - однажды мир уже слышал нечто подобное... Хорошо бы матрасникам вспомнить как закончил автор данного постулата.

        Здесь есть ещё один интересный момент - по заявлениям америкосов в разработке и проведении военных действий активно участвовал и участвует ИИ - то есть, если их естественный интеллект не отягощён политкорректными рамками, то уж в ИИ точно они не заложены, так же, как и сведения о прошлых преступлениях. И вообще, судя по последним действия и заявлениям Донни и Ко, создаётся впечатление, что ИИ уже и ими самими, в определённой степени, руководит. Ну и в случае чего, любые ошибки в наведении на цель всегда можно свалить на глюки ИИ.
        ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта (ИИ) играет решающую роль в операции США против Ирана. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США капитана Тимоти Хокинса.
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 09:11
      Они по другому не умеют воевать, у них одна стратегия: бомбить всё и вся, без разницы кто там внизу, и ещё в догонку добавляют санкции, санкции, санкции... А оправдание одно: они грозились напасть на США и являются угрозой всему американскому народу. Вот и вся стратеги.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:17
      Ирек
      Сегодня, 08:51
      А когда они школу разбомбили , значит тогда это были , политкорректные правила ведения войны , лицемеры.

      hi Реальной оценкой успеха в войне для ИРИ считаю количество поражённых объектов военных баз матрасников с системами ПВО-ПРО, нанесение ударов по сионистам и всплеск количества телефонных звонков от шейхов БВ и Персидского залива не в бидэ ( штаб Фашингтона ), а в Кремль, куда уже поговаривают записываются в очередь ходоки от гейропы.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 08:53
    По словам Пита Хегсета, «американские военные теперь не будут связаны политкорректными правилами ведения войны»:

    Вот уж удивил... Не припомню, что бы их когда- то что- связывало......
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +3
      Сегодня, 08:59
      Может на ТЯО намекают. От банды Трампа всего можно ожидать.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 09:06
      Цитата: Mouse
      Не припомню, что бы их когда- то что- связывало...

      Даже когда во времена ВМВ снесли с лица земли Дрезден, как в Корее колонны беженцев расстреливали, как напалмом жгли деревни Вьетнама, как бомбили Белград.
      1. astepanov Звание
        astepanov
        +1
        Сегодня, 09:47
        Цитата: carpenter
        Даже когда во времена ВМВ снесли с лица земли Дрезден, как в Корее колонны беженцев расстреливали, как напалмом жгли деревни Вьетнама, как бомбили Белград.

        Тут можно дополнять и дополнять, начиная с Хиросимы и Нагасаки и продолжая химической войной и экоцидом во Вьетнаме, расстрелом свадебных и похоронных процессий в Афганистане, беспорядочным сбросом двух миллионов бомб в Лаосе (там уже ПОСЛЕ войны более 20 тысяч человек погибли от не разорвавшихся бомб). Если к этому добавить тех, кто погиб от рук американских прокси, в том числе ИГИЛ, то картина делается полной: США - уникальное по террористической активности государство за всю историю.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 09:48
          Цитата: astepanov
          США - уникальное по террористической активности государство за всю историю.

          Полностью согласен с Вами.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:55
    ❝ По словам Пита Хегсета, «американские военные теперь не будут связаны политкорректными правилами ведения войны» ❞ —

    — Они ими никогда и не были связанными ...
    (Мы ещё Сонгми помним)
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 08:58
    Эти пустотрёпные лозунги уже мало кому интересны
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +8
    Сегодня, 08:59
    У крупных надводных кораблей ВМС Ирана нету шансов против ВМС США к сожалению. И то данный военный корабль долго продержался.
  7. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 09:00
    «видимо, считали, что учебное заведение является частью комплекса зданий КСИР, но с 2016 года оно было отделено от военного объекта забором и использовалась как гражданский объект».

    И как это их разведка не знала до сих пор о гражданском объекте? wassat Или действовали по принципу "вы все врете"? am
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 09:27
      Не донесла..... wassat ..........
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 09:01
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Все эти правила ранее ограничивали нас. Теперь мы можем воевать без каких-либо надуманных правил. Пит Хегсетт

    Был бы жив Милошевич, он бы не согласился . Для американцев никогда правил не было , нет и не будет. Или про Хиросиму с Нагасаки забыли ?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 09:07
      Штаты правила для других пишут.... Не для ....себя
  9. Русь Звание
    Русь
    +3
    Сегодня, 09:02
    не будут связаны политкорректными правилами

    Ой... А кто это говорит- то... Политкорректность и штаты понятия не совместимые.....
  10. axren1
    axren1
    +3
    Сегодня, 09:09
    Ну так и Трамп усы не носит только чтобы с Гитлером не путали .
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 09:25
      Ага и еще волосы хной красит.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 09:29
      Не... по усам будет течь, а в рот не попадет.....
  11. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 09:20
    Тем временем министр войны США сделал новое заявление о характере операции против Ирана. По словам Пита Хегсета, «американские военные теперь не будут связаны политкорректными правилами ведения войны»:

    Все эти правила ранее ограничивали нас. Теперь мы можем воевать без каких-либо надуманных правил.

    Попадание в школу ,где погибли 150 детей .Смотрю Хегзит особенно не парился и до этого с какими то правилами . Представляете что бы он сказал ,если бы погибли 160 израильских детей .Пара уже наши Эскандеры отправлять на экспорт !
  12. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +1
    Сегодня, 09:28
    Ну,теперь и иранцам можно насыпать по Израилю по полной,цели можно не выбирать,а просто равнять Тель-Авив с землей.Война без правил, "Желтая Собака" идет ва-банк.
  13. Рэд Звание
    Рэд
    +2
    Сегодня, 09:28
    Ну пока все логично. США плоть от плоти Европы. Ровно как в свое время европейцы поступали с народами которых они считали недочеловеком ровно и США сейчас ведут себя также
  14. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 09:45
    Нобелевский комитет что то точно прочухал по поводу Трампа и не дал премию мира. Как бы он сейчас выглядел,хотя это другое. С Обамой же прокатило
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 09:55
      Ой ли. Не удивлюсь, если он получит премию мира
  15. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 09:54
    Прпвильно, а руководство России само себя ограничило надуманными правилами, поэтому уже пятый год возится.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:59
    6 марта .Судно снабжения ВМС Ирана А 422 " Bushehr" и 208 человек интернировались в Шри Ланке и от греха подальше судно переведено в порт Тринкомали .Как думаете американцы их хлопнут.Хегзет же сказал нам по правила войны !
  17. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 10:03
    Фиг с ним с дрононосцем. Венгры 2 автомобиля с деньгами и с золотом для Украины арестовали.
    Это гораздо ближе к нам
  18. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 10:04
    Вот оно, новое "правило". А наше дело- запоминать и делать, выводы.