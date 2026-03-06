В Иране отложили избрание нового верховного лидера из соображений безопасности

Думаю, все кандидаты рассматриваются. Пока еще слишком рано.

В Исламской Республике Иран пока не будут избирать нового лидера после убийства 28 февраля в результате авиаударов аятоллы Али Хаменеи. Такое решение принято по соображениям безопасности после заявлений США и Израиля о том, что новый лидер также может стать мишенью. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников.Ранее президент США Дональд Трамп заявил с присущим ему апломбом, что намерен лично влиять на процесс назначения нового иранского верховного лидера. Он отметил, что не согласится, чтобы на эту должность был избран человек, который будет продолжать продвигать политический курс убитого ранее аятоллы Али Хаменеи. По словам главы Белого дома, он должен сыграть такую же роль, как при смене власти в Венесуэле.В интервью агентству Reuters Трамп назвал неприемлемой кандидатуру Моджтабы Хаменеи — сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, которого прочат в преемники. Президент США добавил, что подходящие кандидаты уже есть и Вашингтон рассматривает их.На вопрос об иранском наследном принце Реза Пехлеви, который проживает в США и не прочь вернуться в Иран в качестве единоличного главы государства, еще и возродив монархию, Трамп ответил:Министр обороны Исраэль Кац заявил, что любой новый лидер станет «однозначной целью для ликвидации».Израиль и США рассчитывали, что в результате убийства верховного лидера (рахбара) Ирана аятоллы Али Хаменеи фактически лишат республику централизованного управления. Более того, была уверенность в новой волне протестов, расколе общества и в конечном итоге приходу к власти марионеточного руководства, устраивающего Вашингтон и Тель-Авив.Однако все произошло с точностью до наоборот. Иранцы в подавляющем большинстве выразили резкие протесты после убийства Хаменеи, а военно-политические и религиозные элиты ИРИ проявили твердость и способность организовать мощное сопротивление американо-израильской агрессии, охватившее практически весь Ближний Восток.Рахбар (факих) — высшая государственная должность в Исламской Республике Иран в политической и духовной сферах. Он руководит государством, является Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами, определяет основные направления внутренней и внешней политики. Им становится наиболее влиятельный факих — шиитский богослов и правовед. Аятолла (в переводе — «знамение Аллаха») — это почетное звание шиитских богословов (муджтахидов), имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права.Должность рахбара выборная, он избирается на пожизненный срок Советом экспертов, который состоит из 88 муджтахидов. Их, в свою очередь, выбирают граждане на прямых выборах сроком на восемь лет. Так что утверждения, что Иран — это авторитарное государство, даже диктатура, в корне неверное.Высшим органом законодательной власти Ирана является однопалатный парламент — Меджлис. В него входят 290 депутатов. Их избирают всенародным голосованием на четырехлетний срок. Президент ИРИ фактически выполняет функции главы исполнительной власти (правительства) ИРИ. В реалиях иранской политической системы его должность соответствует премьер-министру, это второй в иерархии чиновник, причем светский руководитель, после верховного лидера.После гибели Али Хаменеи Ираном временно управляет совет из трех человек: президента Масуда Пезешкиана, главы судебной власти Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи и члена Совета стражей конституции аятоллы Алирезы Арафи. Последнего в прессе иногда называют временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана, но это неверно. Выборы нового рахбара в ИРИ пока не проводились. По крайней мере, официальных заявлений из Тегерана об этом не звучало. Хотя не исключено, что всё уже решено, но информация держится в секрете в целях безопасности.И это оправданно. По многочисленным, но неподтвержденным сообщениям, Арафи, которого называют главным кандидатом на пост верховного лидера после смерти Али Хаменеи, был убит в результате ударов по Тегерану через несколько часов (или дней) после формирования 1 марта временного органа управления ИРИ. Официального подтверждения об этом от Ирана нет. По последней информации, 2 марта Алиреза Арафи вышел на связь, подтвердив, что не пострадал во время удара ВВС ЦАХАЛ по его дому в Тегеране.