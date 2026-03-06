В Будапеште задержаны инкассаторы украинского банка с деньгами и золотом

В Будапеште задержаны два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников украинского государственного Ощадбанка. Как сообщают источники, инцидент произошел в ходе перевозки валюты и банковских металлов из австрийского Райффайзен Банка на Украину.

Ценности, судя по всему, везли немалые. Речь идет о сумме, эквивалентной десяткам миллионов долларов и евро, а также почти 9 килограммах золота.



Судя по координатам GPS, машины застыли в центре венгерской столицы, по некоторым данным – в районе расположения одного из местных силовых ведомств, которое украинские паблики поспешили окрестить антитеррористическим центром.

Глава МИД Украины Андрей Сибига не стал подбирать дипломатических выражений, назвав действия венгерских властей «государственным терроризмом и рэкетом». По его версии, в Будапеште попросту «взяли в заложники» семерых украинских граждан, следовавших в рамках международного соглашения со всеми необходимыми таможенными документами.

В Ощадбанке вторят своему министру, требуя немедленного освобождения имущества и сотрудников и напирая на «европейские правила».

Венгрия, давно выступающая с критикой киевского режима и блокирующая многие общеевропейские инициативы по поддержке Украины, в очередной раз демонстрирует, что ее лояльность имеет вполне конкретные границы.
44 комментария
  1. reframing Звание
    reframing
    +19
    Сегодня, 10:37
    украинцеворьё!
    Свидомое гнильё никогда ничего своего не имело, все крадут , что не выпросят, голытьба.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +5
      Сегодня, 10:57
      Овощебаза..... .........
      1. роман66 Звание
        роман66
        +6
        Сегодня, 11:06
        Овощебаза

        А не скотобаза?
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +6
          Сегодня, 11:06
          Два в одном..... wink ......
        2. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +10
          Сегодня, 11:29
          украинского государственного Ощадбанка.

          Вы неправильно читаете: ОБЩАКБАНКА ! wink
      2. Vulpes Звание
        Vulpes
        +2
        Сегодня, 11:45
        Не оскорбляйте помидоры и огурцы подобными сравнениями. Они хотя бы вкусные и полезные, в отличие от хихлив.
        1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
          Владимир Владимирович Воронцов
          +1
          Сегодня, 11:57
          ❝ Не оскорбляйте помидоры и огурцы подобными сравнениями. Они хотя бы вкусные и полезные ❞ —
    2. Mister X Звание
      Mister X
      +1
      Сегодня, 11:14
      Цитата: reframing
      украинцеворьё

      Грабь награбленное!
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 11:28
      reframing
      Сегодня, 10:37
      украинцеворьё!
      Свидомое гнильё никогда ничего своего не имело, все крадут , что не выпросят, голытьба.

      hi Оххэн- вэй, опять лучших щирых свидомых жыдобандеровцев оставили без золотых унитазов, никакой гейропейской дерьмократии. angry
      1. Отставной старлей Звание
        Отставной старлей
        +1
        Сегодня, 11:52
        оставили без золотых унитазов

        Так золотой унитаз и конфисковали. Если бы в слитках, было бы метрической размерности - 9 кг золота, 9 килограммовых слитков, а унитаз попробуй точно отлить, замучаешься! Да и потом всякая подпиловка, шлифовка, усушка-утруска, мышиное едение ... Эхх, тяжела жизнь працівника із золота.
  2. Александр Х Звание
    Александр Х
    +16
    Сегодня, 10:37
    Может инкасаторы сами поделили денежки и свинтили на Мальдивы.
    Ну, и еще вариант- венгры изъяли компенсацию своих убытков за простой нефтепровода.
    Ну, или это предупреждение еврохохлу за его длинный наркоманский язык
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +4
      Сегодня, 11:52
      У меня другая версия. Дня два назад вечером Орбан созванивался с Путиным. Официальная причина звонка смехотворна. Орбан, мол, спрашивает Путина, а вы точно будете поставлять нам нефть. На следующий день срочно приезжает целый министр иностранных дел Венгрии и его принимает Путин!!! Официальная причина визита еще более смехотворна, мол, вы точно будете поставлять нефть Не припомню такой практики. Все укладывается стройно, если вспомнить, что в Венгрии скоро выборы. Орбан в ЕС нежелателен, поэтому нужно его убрать, если что пойдет не так, например, как там по-венгерски будет "майдан"? А на майдан нужны деньги. Деньги хранят в банках. Приличные банки на такой риск идут неохотно. А Зеля готов из штанов выпрыгнуть, чтобы Орбана сместить, обида у него, и согласен стать казначеем, тем более что поворовать тут ну очень даже. Очевидно наши компетентные органы узнали. Путин сообщил Орбану, Орбан послал Сияйте за документами. Результат известен..
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 10:38
    Золота везли киевским "стамотологам" на 1 482 000 $. bully
    1. BAI Звание
      BAI
      +3
      Сегодня, 10:56
      Везли
      инкассаторы перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 11:09
        Слабаки! У наших камазами вывозили
        1. Руслан М Звание
          Руслан М
          +3
          Сегодня, 11:27
          так это как ни странно "в", а не "из" везли. Может оттого и задержали, что сильно удивились.
    2. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +3
      Сегодня, 11:01
      А может везли белый порошок. А для политкорректности обьявили эквивалентную стоимость.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:00
      Цитата: tralflot1832
      Золота везли киевским "стамотологам" на 1 482 000 $.

      Ну могли бы сразу, не Зеле это отправить, а его жене.
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +10
    Сегодня, 10:39
    На святое покусились! Не на мову, или там Веру какую-то! На бабки и золото! А там и урсулина доля, и какина!
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +12
    Сегодня, 10:39
    Укронацисты "взяли в заложники" нефтепровод в Венгрию , естественно "по техническим причинам", венгры прихватили "золото, брильянты" укронацистов, и наверняка тоже "по техническим причинам", так что на ответ за хамство удивляться не приходится. Орбану - респект!
    "С волками жить - по-волчьи выть"(с)
    "В Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины, - написал Сибига в X. - Эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного "Ощадбанка", которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в пределах регулярных перевозок между государственными банками". "Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги", - утверждает Сибига.
  6. алек Звание
    алек
    +7
    Сегодня, 10:44
    Не дождался нарк получки.
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +11
    Сегодня, 10:44
    А теперь хор бандерлогов исполнит песню - "А нас за щё?"
    1. Grossvater Звание
      Grossvater
      +4
      Сегодня, 10:52
      laughing Опередили!
      Знаю, что коротко, знаю!
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 10:51
    Глава МИД Украины Андрей Сибига не стал подбирать дипломатических выражений, назвав действия венгерских властей «государственным терроризмом и рэкетом».

    "А нас то за шо"?
  9. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +4
    Сегодня, 10:51
    Оплата Скумбрии по 8 за запчасти от побратимов,наверное.
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 10:52
    будем считать что клоун отпущен под залог laughing
  11. Misza1963 Звание
    Misza1963
    +6
    Сегодня, 10:52
    Jak można sądzić na podstawie ukraińskich obyczajów, był to któryś tam z tysięcy transport, kryminalny i służący interesom ukraińskich mafii, tym razem jednak, dla uproszczenia negocjacji z Ukrainą, zatrzymany, a utalentowani wokalnje Ukraińcy z obstawy zapewne zaśpiewają pieśń stepowa, gdyż to pewnie zwykle osiłki i boją się węgierskiej niechęci do bandytów że wschodu.
    Węgrzy tę pieśń zachowają dla siebie, a Ukraińcom wyślą transkrypcje.
    W ten prosty sposób mogą spróbować odkorkować Przyjaźń, a wręcz na nowo ja ustalić.
    Oczywiście Europa będzie cicho i stamtąd nic nie wyjdzie sensownego, gdyż ten interes musi być nielegalny.
    Terroryzm?
    Któż wiezie przez obcy kraj masę pieniędzy i innych zapewne rzeczy i dziwi się, że ktoś go zatrzymuje?
    Poza tym kto dzisiaj wozi pieniądze w fizycznej postaci!? Przez 3 kraje. W takiej ilości.
    To tak śmierdzi, że jeśli ktoś nie czuje, musi być członkiem Komisji Europejskiej.
    Gdyby ktoś z nas miał przy sobie choćby 10 000 euro w banknotach, byłby podejrzany.
    I głupi.
    Lub bardzo pewny siebie.
    Co jest cechą Ukraińców zdaje się.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Misza1963
      Co jest cechą Ukraińców zdaje się.

      Zgadzam się z tobą.
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 10:56
    Ценности, судя по всему, везли немалые. Речь идет о сумме, эквивалентной десяткам миллионов долларов и евро, а также почти 9 килограммах золота.


    В задержанных автомобилях находится: $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига не стал подбирать дипломатических выражений, назвав действия венгерских властей «государственным терроризмом и рэкетом».

    Очередной образец криворожской дипломатии.
    Бандиты и террористы обвиняют кого-то в терроре и бандитизме? lol
    Ой, а нас-то за ШО?
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +4
      Сегодня, 11:06
      Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок, пока Киев не запустит "Дружбу", заявил Орбан.

      Комментируя угрозы Зеленского, он подчеркнул, что Будапешт не поддастся на шантаж Киева, не будет отправлять Украине деньги и не пустит ее в ЕС.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 11:04
    Цитата: BAI
    Везли
    инкассаторы перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.

    Я золото считал ,остальное известно.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 11:12
      Еще бы неплохо блокировать транзакции этого банка
  14. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Сегодня, 11:08
    Орбана поддержал Фицо.


    🟦 «Зеленский считает нас своими слугами, что мы должны делать всё, чего он ждёт, помогать ему во всём, а он, наоборот, вредить нам»;

    🟦 Причинил нам ущерб в €500 млн транзитных сборов за газ, а теперь приостановил поставки нефти. Делает вид, что трубопровод [«Дружба»] повреждён, хотя снимки со спутника ясно показывают противоположное»;

    🟦 Угрозы Орбану — «грубое вымогательство», фон дер Ляйен, Каллас и Кошту должны дистанцироваться от подобных заявлений Зеленского;

    🟦 «У нас нет большой армии и крупной экономики, но у нас есть наш суверенитет и наша гордость. Мы отвергаем подобное поведение. Пусть это сообщение услышат и во всей Европе, и во всём мире»;

    🟦 «Его устраивает, что он, в принципе, без мандата. У него давно истёк срок полномочий президента, и он знает, что на любых выборах не добьётся успеха»;

    🟦 У Зеленского нет ни малейшего интереса заканчивать боевые действия, потому что война для него — это огромные доходы: «Эта страна полностью финансируется Евросоюзом».
  16. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 11:11
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Ценности, судя по всему, везли немалые. Речь идет о сумме, эквивалентной десяткам миллионов долларов и евро, а также почти 9 килограммах золота.

    если быть точнее 40 млн долларов и 35 миллионов евро , венгры начали действовать , ну что же с почином
  17. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 11:20
    Однозначно везли на Украину отмывать, а потом урсулам и каям в карманы.
  18. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:22
    Если в бусах действительно есть что-то криминальное, то мадьяры в своем праве. У инкосаторов и их машин дипломатического иммунитета нет. Можно задерживать, досматривать и принимать решение в соответствии с законодательством Венгрии, вплоть до конфискации.
  19. bbb Звание
    bbb
    +3
    Сегодня, 11:26
    Просто вынули из кармана Зели.
  20. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 11:39
    Как сообщают источники, инцидент произошел в ходе перевозки валюты и банковских металлов из австрийского Райффайзен Банка на Украину.

    Что то я ни фига не понял... Вот если бы из Украины в Австрию везли было бы все ясно. А тут какие то "странные" инкассаторы.
  21. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 11:44
    Ну вот так и надо поступать с этими "копателями Черного моря"! Хорошо им прищемили тестикулы в дверях ))))))
  22. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:47
    Молодцы венгры! А может инкассаторы сами, решили остаться,в Венгрии?.. Вместе с деньгами и золотом.. В таком случае, молодцы,вдвойне.
  23. Пивасик Звание
    Пивасик
    +1
    Сегодня, 12:08
    Изъять "имущество"... Причина - из "принцыпу" laughing
  24. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:13
    Во венгры дают ! Это же старая европейская шутка . Мы у вас ничего не украли ,просто задержали ,до выяснения неточностей .А выяснять можно в судах лет 200
  25. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    0
    Сегодня, 12:30
    Венгрия, давно выступающая с критикой киевского режима и блокирующая многие общеевропейские инициативы по поддержке Украины, в очередной раз демонстрирует, что ее лояльность имеет вполне конкретные границы.

    Нарушать, которые не позволят никому ...
  26. Rybkin Звание
    Rybkin
    0
    Сегодня, 12:59
    Венгры не наш дзюдоист,долго с ответом не задерживаются!