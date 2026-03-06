США потеряли в Иране уже три БПЛА MQ-9 Reaper – один из них сбит союзником

4 626 18
США потеряли в Иране уже три БПЛА MQ-9 Reaper – один из них сбит союзником

Как сообщает CBS News со ссылкой на источники в американском истеблишменте, с начала военной операции против Ирана Соединенные Штаты лишились как минимум трех ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

Если судьба двух дронов окутана неизвестностью («сбиты неясно кем и где»), то один из «Риперов» отправился на дно благодаря усилиям собственного союзника по коалиции. Выяснилось, что Катар, который Вашингтон привык считать своим надежным партнером, поразил американский беспилотник дружественным огнем. Ошибка обошлась в 34 миллиона долларов.



Многоцелевой MQ-9 – это гордость американской беспилотной авиации. Машина, способная часами висеть над целью и наносить высокоточные удары. БПЛА может летать на высоте до 15240 м, разгоняться до 400 км/ч (при крейсерской скорости 250 км/ч) и совершать полеты без дозаправки длительностью от 16 до 20 часов на расстояние до 1900 км от базы.

Ранее Корпус стражей исламской революции отчитался об уничтожении трех американских истребителей, а иранские системы ПВО уже успели записать на свой счет один MQ-9 на юге страны. Теперь выясняется, что Пентагон теряет самолеты и дроны не только от огня иранцев, но и от рук тех, кого он сам же вооружает и содержит.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 10:33
    Это конечно хорошо, но это просто железо… хоть и весьма дорогое более 30 млн $ шт! Иранцы good ну и Катар…
    Пока не пойдут звёздно-полосатые гробы, до них не дойдёт.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 11:00
      Ошибка обошлась в 34 миллиона долларов.

      Где ошибка - попали же!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 11:08
      Охотовед 2
      Сегодня, 10:33
      Это конечно хорошо, но это просто железо… хоть и весьма дорогое более 30 млн $ шт! Иранцы good ну и Катар…
      Пока не пойдут звёздно-полосатые гробы, до них не дойдёт.

      hi Почему бы нам не почистить небо на границах от Арктики - Балтики с норгами, финиками до Чёрного моря?
      Один-два предупредительных мочилы были с потоплением одного в Чёрном море, необходимо доводить до конца, чтобы не было наводок на Крым, Донецк,Краснодарский край и др. регионы России, когда погибают военные и мирные люди.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +11
    Сегодня, 10:37
    Катар отлично воюет! Не знаю за кого, но очень неплохо!
    1. Ross Звание
      Ross
      +9
      Сегодня, 10:55
      Кувейт круче! Их пилот на F-18 за один вылет завалил 3 штуки F-15 (аналоги наших Су-34) якобы американские, но с израильскими пилотами. Летели без транспондеров и бомбили с тылу арабов (3 я сила)
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 11:35
        Цитата: Ross
        Кувейт круче! Их пилот на F-18 за один вылет завалил 3 штуки F-15 (аналоги наших Су-34) якобы американские, но с израильскими пилотами. Летели без транспондеров и бомбили с тылу арабов (3 я сила)

        Там уже несколько дней чествуют этого косого героя)))
        1. Seal Звание
          Seal
          +1
          Сегодня, 12:17
          Иран также мог бы объявить благодарность этому кувейтскому лётчику. И даже наградить его.
          Как и катарского ПВОшника lol
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 10:41
    Насчёт так называемого дружественного огня сешеасты Бах валятся что у них самое вундервафельное оружие и сбивать его могут только такое же супер американское оружие ибо у остальных папуасов кишка тонка посему они и приписывают сами себе победы над собой ибо ни кто кроме них это сделать не может
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:43
    Пилот ВВС катара решил ни одного вылета без победы три американских F 15 ,три МQ - 9 .Ждём три F 35? .Не просто пилот ,а ас . wassat Наклейку хочет от нашего блогера матершинника drinks .
    1. Ross Звание
      Ross
      +2
      Сегодня, 10:56
      Не Катара а Кувейта завалил три F-15
    2. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +1
      Сегодня, 11:47
      По фиг, что американские - 3 подтвержденные победы на счету.soldier В наше время за всю карьеру столько самолетов не на сбивают, а тут за один боевой вылет - уже вошел в историю!
      P.S. Еще парочку завалить и будет первым ассом (5 штук) в новом тысячелетии fellow
  5. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 10:46
    США потеряли в Иране уже три БПЛА MQ-9 Reaper – один из них сбит союзником

    А у нас над Черным морем летают как у себя дома
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      -2
      Сегодня, 10:52
      А мы что воюем с США ??????
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 11:06
        Цитата: Андрей Малащенков
        А мы что воюем с США ??????

        Воюем...неофициально.
    2. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +2
      Сегодня, 10:56
      Уже не летают - все улетели на БВ. Считайте, что мы воюем с США чужими руками.
  6. Romeo Звание
    Romeo
    0
    Сегодня, 11:16
    Капля в море. Где сбитые истребители и бомберы?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:02
    Цитата: Ross
    Не Катара а Кувейта завалил три F-15

    Извиняюсь кувейтский пилот ас - перелетел в Катар для обмена опытом . feel
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:16
    После того как союзники завалили 3 истребителя и не понятное количество разведывательных БПЛА американцев ,говорить о построении США системы ПВО вообще смешно. Походу все деньги от стран залива пошли на газировку ?