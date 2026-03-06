США потеряли в Иране уже три БПЛА MQ-9 Reaper – один из них сбит союзником
4 62618
Как сообщает CBS News со ссылкой на источники в американском истеблишменте, с начала военной операции против Ирана Соединенные Штаты лишились как минимум трех ударных беспилотников MQ-9 Reaper.
Если судьба двух дронов окутана неизвестностью («сбиты неясно кем и где»), то один из «Риперов» отправился на дно благодаря усилиям собственного союзника по коалиции. Выяснилось, что Катар, который Вашингтон привык считать своим надежным партнером, поразил американский беспилотник дружественным огнем. Ошибка обошлась в 34 миллиона долларов.
Многоцелевой MQ-9 – это гордость американской беспилотной авиации. Машина, способная часами висеть над целью и наносить высокоточные удары. БПЛА может летать на высоте до 15240 м, разгоняться до 400 км/ч (при крейсерской скорости 250 км/ч) и совершать полеты без дозаправки длительностью от 16 до 20 часов на расстояние до 1900 км от базы.
Ранее Корпус стражей исламской революции отчитался об уничтожении трех американских истребителей, а иранские системы ПВО уже успели записать на свой счет один MQ-9 на юге страны. Теперь выясняется, что Пентагон теряет самолеты и дроны не только от огня иранцев, но и от рук тех, кого он сам же вооружает и содержит.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация