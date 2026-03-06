Офицер ВСУ жалуется, что дроны ВС РФ резко осложнили работу артиллерии
Очередной украинский вояка из числа офицерского состава пожаловался на превосходство армии России, на этот раз в части применения беспилотных летательных аппаратов на фронте. Офицер ВСУ, который представился Андреем Дмитренко, выложил в сеть видео с утверждением, что дроны ВС РФ резко осложнили работу украинской артиллерии.
Он рассказал, что вроде как еще не так давно боеприпасы можно было вполне безопасно доставлять грузовиками практически к самому переднему краю. Были случаи, когда технику подбивали российские БПЛА или артиллерия, но достаточно редко.
Однако с ростом активности российских как разведывательных, так и ударных беспилотников, которые залетают все дальше вглубь прифронтового тыла, подвоз боеприпасов приходится осуществлять уже на пикапах. Дмитриенко сетует, что на легковой транспорт много снарядов не загрузить. Приходится делать несколько рейсов, чтобы проскочить.
Одновременно, с учетом постоянного расширения так называемой килл-зоны, куда залетают беспилотники, приходится размещать артиллерию все дальше от линии фронта. Теперь для доставки БК все чаще используются наземные роботизированные комплексы (НРК). Это снижает риски потерь личного состава, делает доставку БК менее заметной, но грузоподъемность у НРК еще меньше, чем у пикапов. Да и эти комплексы в последнее время все чаще обнаруживаются на марше и уничтожаются, жалуется офицер ВСУ.
Между тем, высокую эффективность работы российских операторов БПЛА признали даже в Пентагоне. Создание в августе 2024 года по личному распоряжению министра обороны Андрея Белоусова центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» ВС РФ позволило армии России добиться преимущества в применении автономных средств поражения. Об этом заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс, возглавляющий подразделение, отвечающее за закупки беспилотников для нужд Пентагона.
По оценке американского генерала, российские военные успешно применяют БПЛА в условиях украинского кризиса для «уничтожения целей, представляющих высокую ценность».
