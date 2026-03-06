Офицер ВСУ жалуется, что дроны ВС РФ резко осложнили работу артиллерии

2 495 9
Офицер ВСУ жалуется, что дроны ВС РФ резко осложнили работу артиллерии

Очередной украинский вояка из числа офицерского состава пожаловался на превосходство армии России, на этот раз в части применения беспилотных летательных аппаратов на фронте. Офицер ВСУ, который представился Андреем Дмитренко, выложил в сеть видео с утверждением, что дроны ВС РФ резко осложнили работу украинской артиллерии.

Он рассказал, что вроде как еще не так давно боеприпасы можно было вполне безопасно доставлять грузовиками практически к самому переднему краю. Были случаи, когда технику подбивали российские БПЛА или артиллерия, но достаточно редко.



Ты приехал на «Урале», сгрузил кучу ящиков со снарядами и уехал. Были случаи, когда технику выбивали, но это происходило довольно редко.

Однако с ростом активности российских как разведывательных, так и ударных беспилотников, которые залетают все дальше вглубь прифронтового тыла, подвоз боеприпасов приходится осуществлять уже на пикапах. Дмитриенко сетует, что на легковой транспорт много снарядов не загрузить. Приходится делать несколько рейсов, чтобы проскочить.



Одновременно, с учетом постоянного расширения так называемой килл-зоны, куда залетают беспилотники, приходится размещать артиллерию все дальше от линии фронта. Теперь для доставки БК все чаще используются наземные роботизированные комплексы (НРК). Это снижает риски потерь личного состава, делает доставку БК менее заметной, но грузоподъемность у НРК еще меньше, чем у пикапов. Да и эти комплексы в последнее время все чаще обнаруживаются на марше и уничтожаются, жалуется офицер ВСУ.

Их (НРК), конечно, меньше жалко, чем людей, но проблему это полностью не решает.



Между тем, высокую эффективность работы российских операторов БПЛА признали даже в Пентагоне. Создание в августе 2024 года по личному распоряжению министра обороны Андрея Белоусова центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» ВС РФ позволило армии России добиться преимущества в применении автономных средств поражения. Об этом заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс, возглавляющий подразделение, отвечающее за закупки беспилотников для нужд Пентагона.



По оценке американского генерала, российские военные успешно применяют БПЛА в условиях украинского кризиса для «уничтожения целей, представляющих высокую ценность».
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 11:32
    Как-то мало стало новостей с ЛБС, по нашим ударам и налётам на наши города… один Ближний Восток!
    Неправильно это у нас самих война, тьпфу СВО идёт…
    Ну а стоны лохлов - так это народец такой!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:53
      Офицер ВСУ жалуется, что дроны ВС РФ резко осложнили работу артиллерии
      Пусть пожалуется маме с папой !
  2. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 11:33
    с утверждением, что дроны ВС РФ резко осложнили работу украинской артиллерии.


    А представляете как бы усложнило работу артиллерии господство нашей авиации. Эту артиллерию давно бы вынесли
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Konnick
      А представляете как бы усложнило работу артиллерии господство нашей авиации. Эту артиллерию давно бы вынесли

      1. На украину работает вся космическая группировка стран НАТО предупреждая ВСУ о взлете нашей авиации.
      2. У ВСУ осталось видимо много средств войсковой ПВО из наследства СА.
      3. Осуществляются поставки ВСУ средств ПВО малой и средней дальности ампириалистами.

      В условиях конфликта на БВ между ИРИ и США / израильскими евреями п.3 может быть нивелирован дефицитом у НАТО ЗУР и их носителей.
  3. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 11:36
    Пусть пожалуется в лигу сексуальных реформ
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 11:44
      Пусть пожалуется в лигу сексуальных реформ

      вы задайтесь другим вопросом: а зачем нам, знать про их проблемы?
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +1
        Сегодня, 11:57
        Сдается мне, что на войне про врага надо знать все.
      2. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 11:58
        а зачем нам, знать про их проблемы?

        Чтобы их углу́бить и расширить.
  4. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 12:00
    Не пойму, как может существовать еще ПА (ствольная и реактивная) ВСУ и НГ на ЛБС, это же первоначальная цель для наших бплс. Работа украинских орудийных и минометных расчетов, расчетов РСЗО, это фактор сдерживания по продвижению наших войск.