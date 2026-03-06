ВВС Индии подтвердили гибель пилотов в результате крушения истребителя Су-30МКИ

2 432 8
ВВС Индии подтвердили гибель пилотов в результате крушения истребителя Су-30МКИ

Индийские ВВС лишились очередного боевого самолета, согласно сообщению пресс-службы Минобороны страны, в результате крушения потерян Су-30МКИ, причем вместе с пилотами.

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии перестал выходить на связь накануне, 5 марта, во время полета над территорией северо-восточного штата Ассам. Самолет вылетел из небольшого городка Джорхат, пункт назначения не указан, но туда он и не прибыл, пропав с радаров и перестав выходить на связь. Командование ВВС организовало поисково-спасательную операцию.



Истребитель Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии не прибыл вовремя [в пункт назначения]. Начата поисково-спасательная операция.



В результате было установлено, что истребитель разбился, оба пилота погибли, по каким-то причинам не сумев покинуть самолет. Причины крушения не называются, проводится расследование. Истребителем управлял командир эскадрильи, имеющий большой опыт пилотирования.

ВВС Индии выражают глубокую скорбь по поводу гибели командира эскадрильи Ануджа и лейтенанта авиации Пурвеша Дурагкара, получивших смертельные ранения.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 11:52
    Это наш су ,интересно, или их сборка. Что-то частенько они падают.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:55
      Я где-то читал, что на их сборке пилоты отказывались летать....
      1. Maxim G Звание
        Maxim G
        +3
        Сегодня, 11:59
        На ВОшке наверное.
        Тут самые осведомленные эксперты hi
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +3
          Сегодня, 12:15
          Цитата: Maxim G
          Тут самые осведомленные эксперты
          good
          И самые неадекватные комментаторы....Иногда. feel
        2. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          -1
          Сегодня, 12:15
          Цитата: Maxim G
          Тут самые осведомленные эксперты
          good
          И самые неадекватные комментаторы....Иногда. feel
          1. faiver Звание
            faiver
            0
            Сегодня, 12:52
            Иногда.
            - по моему далеко не иногда, дай им власть они бы уже десятую часть населения страны расстреляли, процентов сорок посадили бы и разбомбили минимум полмира bully
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              +1
              Сегодня, 12:54
              Цитата: faiver
              дай им власть

              Бодливой корове бог рога не дает am
  2. SAG Звание
    SAG
    0
    Сегодня, 13:01
    Ассам - высокогорный штат на Северо-Востоке. Подозреваю, что пилоты не справились с управлением и врезались в гору , поэтому и не успели покинуть самолёт.
    Ничего необычного для Индии, просто второй пилот начал петь арию Шивы в третьей эпостаси не прочистив чакры!