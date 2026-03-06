Офицер ЦАХАЛ: Планирование войны началось через несколько дней после предыдущей

Целыми днями они занимались разработкой операций, а, возвращаясь к себе домой, скрывали почти всё, что касалось их работы. По их словам, это было непросто не только с профессиональной, но и с личной точки зрения, поскольку им приходилось вести привычный образ жизни, одновременно работая с секретной информацией.

Подполковник И., начальник отдела планирования оперативного управления, рассказал, что планирование нынешней кампании началось через несколько дней после завершения предыдущей, когда система пришла к выводу, что Ирану был нанесен значительный ущерб, но его деятельность не была полностью остановлена.

Эта кампания более сложная, поскольку включает в себя дополнительные цели, по которым ранее не наносились удары.