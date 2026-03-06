Офицер ЦАХАЛ: Планирование войны началось через несколько дней после предыдущей

1 466 8
Офицер ЦАХАЛ: Планирование войны началось через несколько дней после предыдущей

Израильское издании Maariv пишет о том, что взяло интервью у троих офицеров ЦАХАЛ. В материале говорится, что в течение последних нескольких месяцев сотрудники управления генерального штаба израильской армии работали над составлением плана по ведению войны сразу на двух фронтах. Само интервью записывалось в подземном бункере под штабным зданием «Кирия» в Тель-Авиве. Там же велось и военное планирование.

В материале говорится о том, что израильским офицерам ГШ «в течение нескольких месяцев приходилось вести двойную жизнь:



Целыми днями они занимались разработкой операций, а, возвращаясь к себе домой, скрывали почти всё, что касалось их работы. По их словам, это было непросто не только с профессиональной, но и с личной точки зрения, поскольку им приходилось вести привычный образ жизни, одновременно работая с секретной информацией.

Эта публикация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что ранее израильское командование объявило о начале операции (включая её сухопутную часть) в Ливане, после того как «ливанская «Хизбалла» атаковала израильские территории дронами и ракетами». Согласно же публикации «Маарив», операция в Ливане планировалась задолго до того, как «Хизбалла» начала атаковать военные объекты Израиля в ответ на израильские удары по Ирану.

Но в интервью интересно не только это. Израильские журналисты пишут:

Подполковник И., начальник отдела планирования оперативного управления, рассказал, что планирование нынешней кампании началось через несколько дней после завершения предыдущей, когда система пришла к выводу, что Ирану был нанесен значительный ущерб, но его деятельность не была полностью остановлена.

То есть, офицеры генерального штаба ЦАХАЛ признают, что окончание прошлой военной кампании против Ирана понадобилось Израилю вовсе не для того, чтобы задуматься о долгосрочном мире, а для того, чтобы взять паузу, начав подготовку к новой, более масштабной, войне.

Подполковник И.:

Эта кампания более сложная, поскольку включает в себя дополнительные цели, по которым ранее не наносились удары.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. лесничий Звание
    лесничий
    +3
    Сегодня, 12:03
    Кто бы сомневался. От сынов Иуды ничего хорошего ждать не приходится. Не надо врать, им не трудно было вести двойную жизнь, они так живут всю жизнь. И прекращение прошлой войны было для того, чтобы пополнить запасы вооружения, а не установить хоть и хрупкий, но мир. С ними если воевать, то до полного их разгрома, вот тогда наступит мир.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:05
    У меня подозрения что Максимус Трамп посадил зеленского на голодный паёк - но чтоб не здох. Слишком зе расточительный .
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 12:11
      Цитата: tralflot1832
      У меня подозрения что Максимус Трамп посадил зеленского на голодный паёк - но чтоб не здох.

      Да нет у него никакого голодного пайка. И оружие, и деньги, и разведданные, и инструкторы, и наёмники как шли, так и идут. Американские шестерки всё оплачивают стабильно. Это по факту. А слова ровным счётом ничего не значат.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:07
    Ирану как только возможно долго держаться ,нанося максимальный урон противнику.В Ормузе всё топить .Даёшь Брент в понедельник по 90 $..
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 12:38
      ...нанося максимальный урон противнику. В Ормузе всё топить
      А соседи Ирана не то что бы готовы принять участие в боевых действиях, но сидят смирно и не отсвечивают. Они знают, что если Иран долбанет по опреснительным установкам, то жизнь на Аравийском полуострове прекратит свое существование.
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 12:15
    А что тут такого особенного, разве военные планирование, не постоянный процесс?
  5. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 12:24
    Видать те ещё планировщики. Допланировались.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:24
    ❝ Планирование войны началось через несколько дней после предыдущей ❞ —

    — У них это планирование поставлено на поток, ещё не закончена предыдущая кампания, а план на следующую уже готов ...