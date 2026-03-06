Офицер ЦАХАЛ: Планирование войны началось через несколько дней после предыдущей
Израильское издании Maariv пишет о том, что взяло интервью у троих офицеров ЦАХАЛ. В материале говорится, что в течение последних нескольких месяцев сотрудники управления генерального штаба израильской армии работали над составлением плана по ведению войны сразу на двух фронтах. Само интервью записывалось в подземном бункере под штабным зданием «Кирия» в Тель-Авиве. Там же велось и военное планирование.
В материале говорится о том, что израильским офицерам ГШ «в течение нескольких месяцев приходилось вести двойную жизнь:
Эта публикация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что ранее израильское командование объявило о начале операции (включая её сухопутную часть) в Ливане, после того как «ливанская «Хизбалла» атаковала израильские территории дронами и ракетами». Согласно же публикации «Маарив», операция в Ливане планировалась задолго до того, как «Хизбалла» начала атаковать военные объекты Израиля в ответ на израильские удары по Ирану.
Но в интервью интересно не только это. Израильские журналисты пишут:
То есть, офицеры генерального штаба ЦАХАЛ признают, что окончание прошлой военной кампании против Ирана понадобилось Израилю вовсе не для того, чтобы задуматься о долгосрочном мире, а для того, чтобы взять паузу, начав подготовку к новой, более масштабной, войне.
Подполковник И.:
Информация