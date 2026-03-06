Орбан: Венгрия остановит транзит важных для Украины грузов через свою территорию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переводит конфликт с Киевом в практическую плоскость. Он анонсировал приостановку транзита важных для Украины грузов через свою территорию. Решение озвучено в эфире радио Kossuth: Венгрия уже прекратила поставки бензина, следом прекратят поставлять дизельное топливо и пока неназванные грузы.

Причина проста: Киев перекрыл вентиль на нефтепроводе «Дружба», ссылаясь на удар по инфраструктуре. В Будапеште такой аргумент сочли неубедительным. Орбан дал понять: пока Украина не возобновит прокачку нефти, венгерская логистика для киевского режима будет на замке.



Зеленский накануне рисовал радужные перспективы, обещая запустить «Дружбу» через месяц-полтора. Однако риторика Орбана не оставляет пространства для маневра. Венгерский премьер уже пообещал заблокировать кредиты ЕС Киеву на 90 миллиардов евро и не пускать Украину в союз, в котором киевский режим, по его словам, «уничтожит национальную экономику Венгрии».

Словакия, к слову, прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину. Единство соседей, оставшихся без российского сырья по вине Киева, начинает обретать конкретные очертания. Орбан не блефует: он четко обозначил цену вопроса. И цена эта – разблокировка «Дружбы».
  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +4
    Сегодня, 11:58
    "Орбан: Венгрия остановит транзит важных для Украины грузов через свою территорию"

    Ну шо свидомые - вашей незалежности кирдык цугундерович намечается!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 12:07
      hi Жги, Виктор и Фицо, главное, чтобы слова не расходились с делом.
      Бандеронацисты, как и все враги человечества, вместе с сионистами и наглосаксами понимают язык силы и реальных активных действий до Победы! angry am
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:12
      Цитата: vasyliy1
      вашей незалежности кирдык цугундерович намечается!

      Незалежность это - "воруй сколько можешь".
  2. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +10
    Сегодня, 12:00
    Лишь бы он на парламентских выборах не проиграл, иначе Венгрия станет "дер*мократичной".
  3. Зеленый Чай Звание
    Зеленый Чай
    +2
    Сегодня, 12:01
    Таки этот поц знает толк в торге!
  4. Armavir Звание
    Armavir
    +2
    Сегодня, 12:01
    Хороший урок может быть, чтоб показать как нужно общаться главам государств, что это ты не общаешься в соц.сетях а можно и в морду получить .
    Да и с соседями от которых многое зависит нужно все таки следить за языком
  5. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +5
    Сегодня, 12:05
    Освобождение этнических венгров ,от насилия бандеровско сволочи ,может решить сразу все проблеммы!
  6. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 12:17
    Зеленский рассматривает вопрос физического устранения Орбана?
  7. ximkim Звание
    ximkim
    -5
    Сегодня, 12:21
    Пока 1:0 - в пользу Зеленского и Украины.
    1. Armavir Звание
      Armavir
      0
      Сегодня, 12:40
      а какая методика подсчета ?
      Боюсь тут зеленский может и не вытянуть по буллитам
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 12:45
      Цитата: ximkim
      Пока 1:0 - в пользу Зеленского и Украины.

      Почему ноль!? Облом с 90 лярдами кредита + тормоз на членство в ЕС + остановка отгрузки бензина+ грядущая остановка транзита с использованием логистики Венгрии. Пока получается 4:1 в пользу Орбана.
  8. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 12:27
    анонсировал приостановку транзита важных для Украины грузов
    Жестко, это удар ниже пояса! Без топлива и электроэнергии аборигены привыкшие, выживут, но без кружевных труселей...
  9. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:48
    Цитата: Артур Грудинин
    Лишь бы он на парламентских выборах не проиграл, иначе Венгрия станет "дер*мократичной".

    У него есть шанс выборы выиграть пока Трамп в Иране не проиграл.