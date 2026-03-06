Власти Севастополя назвали сроки восстановления электроснабжения после удара ВСУ

Украинские беспилотники сегодня ночью атаковали Крым. В частности, атаке подвергся Севастополь, где было нарушено электроснабжение.

О последствиях налета и мерах по их устранению отчитался перед жителями в своем Telegram-канале севастопольский губернатор Михаил Развожаев.



Он написал:

Поврежден кабель, сейчас несколько объектов обесточены.

Также в колледже и нескольких жилых домах выбило стекла.

Власти Севастополя назвали сроки восстановления электроснабжения после удара ВСУ. Предполагается, что восстановительные работы будут завершены уже сегодня.

Развожаев заверил:

Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено.

Также от ударов дронов ВСУ сегодня ночью пострадал Краснодарский край. В частности, в Абинске нанесен ущерб двум многоэтажкам. Повреждены кровля этих домов и остекленение на верхних этажах. Люди не пострадали.

А на хуторе Бережном Абинского района произошло возгорание на подстанции. Двум пострадавшим гражданам потребовалась медпомощь, которая была оказана на месте.

Ситуацию в районе взяла под свой контроль местная прокуратура. Ее сотрудники контролируют, чтобы права жителей, пострадавших в результате украинской атаки, не были нарушены.

Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территорию электростанции в Крымском районе Кубани. Там произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар удалось оперативно потушить к семи часам утра.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 12:08
    В Севастополе не только электроснабжение нарушено, там ещё 9 пострадавших из них 3 детей. am
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +3
      Сегодня, 12:14
      Больно смотреть на все это! Дождемся ли мы настоящего ноккаутирующего удара по бандеровцам? Киев должен без света и канализации сидеть!
      1. Victor19 Звание
        Victor19
        0
        Сегодня, 12:25
        Как можно?? Это же "братский народ".
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Охотовед 2
      В Севастополе не только электроснабжение нарушено, там ещё 9 пострадавших из них 3 детей. am

      Уже всюду есть свет . Всё убрали , идёт ремонт . Работают быстро и оперативно . - Вот из первых уст - "Севастополь ночью 6 марта пережил одну из самых громких атак с воздуха в этом году. В результате детонации украинского БПЛА, а также падения осколков пострадали жилой дом, общежитие на улице Ефремова, дом и школа на улице Генерала Жидилова, колледж на Героев Подводников. Кроме того, в результате падения обломков было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций, что привело к частичному обесточиванию города.

      Самые сильные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова. Как сейчас выглядит пострадавший дом – смотрите в фоторепортаже ForPost.«У меня во дворе взорвался дрон. Сначала что-то взорвалось вдалеке и выключился свет во всём районе. Потом услышала, как ещё что-то гудит и быстро приближается. Вовремя успела вылезти из-за компа. Небо стало красным, как в игре «Сталкер», при выбросе на пару секунд, шарахнуло так, что вылетели стёкла, часть балконной двери долетела до кровати, куда я забралась (правильнее было в коридор). Потом шипящий звук, который я приняла за прорыв батареи или газа, но это был просто звук, и он исчез. Свет довольно скоро включили. Приехала скорая, МЧС, полиция. Слышала разговоры, что нам тут всем повезло, что дрон зацепился за дерево и поэтому не упал ещё ближе. Сейчас, когда это пишу, уже убрала весь мусор, завтра куплю и приклею плёнку на выбитые окна. Пока будет так...», – делится впечатлениями местная жительница в своих социальных сетях.Сбитый дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой «Всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», – сообщал ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев. То есть - Ночная атака на Севастополь 6 марта нанесла самые серьёзные повреждения многоквартирному дому на улице Ефремова. Украинский беспилотник, начинённый взрывчаткой и металлическими шариками, взорвался во дворе, превратив здание в решето — целых окон практически не осталось, разрушены балконы, пострадал памятный камень лётчику Ефремову. Взрывной волной выбило стёкла, картечь посекла фасады и деревья. Пострадали девять человек, включая троих детей — с резаными ранами их доставили в больницы. Повреждены также дом и школа на улице Генерала Жидилова, колледж на Героев Подводников, обесточена подстанция. Жителям предложили временное жильё, но многие остались убирать осколки и заклеивать окна плёнкой. Власти и МЧС работали всю ночь.https://sevastopol.su/news/ukrainskiy-dron-s-kartechyu-prevratil-dom-v-sevastopole-v-resheto#
      1. corrado Звание
        corrado
        0
        Сегодня, 12:50
        Всё уже норм с 5:00 утра примерно. Ночка была не простая. Долбануло на моей соседней улице ген.Жидилова. Было неприятно.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 12:38
      Башни спят... Не беспокойте их делами украинцев....
  2. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 12:33
    Обычный обстрел , а не петарды.
    СВО все таки, как и дух там какой-то с Аляски.
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 12:39
    В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

    ▫️ 56 – над территорией Республики Крым,
    ▫️ 7 – над территорией Воронежской области,
    ▫️ 7 – над акваторией Азовского моря,
    ▫️ 5 – над акваторией Черного моря,
    ▫️ 4 – над территорией Курской области,
    ▫️ 2 – над территорией Краснодарского края,
    ▫️ 1 – над территорией Астраханской области,
    ▫️ 1 – над территорией Белгородской области.
    Обломки нескольких побили стекла, вызвали возгорания.