Власти Севастополя назвали сроки восстановления электроснабжения после удара ВСУ
Украинские беспилотники сегодня ночью атаковали Крым. В частности, атаке подвергся Севастополь, где было нарушено электроснабжение.
О последствиях налета и мерах по их устранению отчитался перед жителями в своем Telegram-канале севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
Он написал:
Также в колледже и нескольких жилых домах выбило стекла.
Власти Севастополя назвали сроки восстановления электроснабжения после удара ВСУ. Предполагается, что восстановительные работы будут завершены уже сегодня.
Развожаев заверил:
Также от ударов дронов ВСУ сегодня ночью пострадал Краснодарский край. В частности, в Абинске нанесен ущерб двум многоэтажкам. Повреждены кровля этих домов и остекленение на верхних этажах. Люди не пострадали.
А на хуторе Бережном Абинского района произошло возгорание на подстанции. Двум пострадавшим гражданам потребовалась медпомощь, которая была оказана на месте.
Ситуацию в районе взяла под свой контроль местная прокуратура. Ее сотрудники контролируют, чтобы права жителей, пострадавших в результате украинской атаки, не были нарушены.
Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территорию электростанции в Крымском районе Кубани. Там произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар удалось оперативно потушить к семи часам утра.
