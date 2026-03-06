В ответ на атаки ОАЭ могут заморозить миллиарды долларов иранских активов

4 191 26
В ответ на атаки ОАЭ могут заморозить миллиарды долларов иранских активов

Страны Ближнего Востока, оказавшиеся под атаками иранских беспилотников и ракет, наносящих удары в том числе по крупным инфраструктурным объектам, несут колоссальные финансовые потери. К примеру, с 28 февраля, когда началась очередная война Израиля и США с Ираном, работа аэропортов Дубая и Абу-Даби была практически парализована из-за воздушных угроз. По оценкам Dubai Civil Aviation Authority, экономические потери только от простоя двух воздушных гаваней ОАЭ составляют около одного миллиона долларов в минуту.

Не в силах организовать адекватную противовоздушную оборону от ударов ВС Ирана, монархии Персидского залива ищут асимметричные способы воздействия на Тегеран, в том числе в экономической сфере. Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили Тегеран о возможной заморозке миллиардов долларов иранских активов в качестве ответа на атаки БПЛА и ракет по своей территории.



Американское издание пишет, что, в частности, Эмираты могут заблокировать активы зарегистрированных в стране подставных иранских компаний и счета, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана. Кроме того, в ОАЭ могут начаться масштабные проверки пунктов обмена валюты, через которые деньги неофициально уходят в Иран.

Исламская Республика уже давно находится под масштабными санкциями, в том числе ограничивающими финансовые транзакции. В Иране не работают иностранные платежные сервисы и карты. Для обхода ограничений иранские компании использовали именно ОАЭ, хотя руководство Эмиратов и заявляет, что соблюдает международные санкции в отношении Тегерана, в том числе в финансовой сфере.

Если ОАЭ перейдут от предупреждений к действиям, это значительно ограничит доступ Тегерана к иностранной валюте и глобальным торговым сетям, поскольку внутренняя экономика Ирана, и без того страдающая от гиперинфляции, теперь охвачена военным конфликтом, подчеркивает WSJ. Представители Эмиратов в частном порядке уже уведомили иранское руководство, что подобные меры могут быть приняты, говорят источники издания.

Кроме финансовых санкций в ОАЭ также рассматривают возможность захватывать иранские суда, чтобы нанести урон «теневому флоту» республики, пишет WSJ. В свою очередь, портал Axios писал ранее, что власти Эмиратов рассматривают возможность военного ответа Ирану — нанесения ударов по его ракетным комплексам.

Сетуя об экономических проблемах Ирана в ходе войны, оборонительной, кстати, не стоит забывать и о его главном противнике в регионе. Так, Министерство финансов Израиля подсчитало, что экономика страны теряет без малого три миллиарда долларов еженедельно из-за войны с Ираном. Что касается США, то только за первые сутки нового вооруженного противостояния Штаты потратили 779 млн долларов. Это составляет примерно 0,1% всего оборонного бюджета США на 2026 год. Об этом говорят результаты подсчетов турецкого агентства Anadolu.

Для Пентагона затраты копеечные. Но тратятся в основном ЗУР к американским системам ПВО/ПРО, запас которых у США и союзников ограничен. Производство зенитных ракет не только дорогостоящее, но и требует значительного времени. И это серьезная проблема, вопреки заявлениям Трампа о возможности вести «бесконечную» войну.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 13:24
    Замороженные деньги Трамп заберёт на "временное" хранение
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 13:32
      И тогда каюк всей арабской банковской системе 🥴
      1. хрыч Звание
        хрыч
        +1
        Сегодня, 14:09
        Цитата: Мини Мокик
        И тогда каюк всей арабской банковской системе 🥴

      2. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 14:38
        Цитата: Мини Мокик
        И тогда каюк всей арабской банковской системе 🥴

        Учитывая официальное отношение ислама к ссудному проценту, все эти банки и так проявляют чудеса изворотливости, чтобы присосаться к богомерзкой деятельности.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 13:26
    Министерство финансов Израиля подсчитало, что экономика страны теряет без малого три миллиарда долларов еженедельно из-за войны с Ираном.
    То есть война съедает весь бюджет Израиля 169 млр. на год, пока война идёт евреям нельзя не кушать ни кaкать.
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +4
    Сегодня, 13:28
    власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили Тегеран о возможной заморозке миллиардов долларов
    Это вряд ли, как и участие в боевых действиях против Ирана - уж очень много у монархий легких и жутко ценных целей при дырявой ПВО.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:28
    Кстати каботажники под иранским флагом туда сюда шастают в своих терводах .А как там у арабов на Аравийском п- ве с опреснительными установками .А в Израиле они есть ?
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 14:06
      Цитата: tralflot1832
      как там у арабов на Аравийском п- ве с опреснительными установками .А в Израиле они есть ?

      Они есть и шейхов и у израильских евреев, что-то мне подсказывает ненадолго.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 13:29
    Там легальных иранских денег нет и быть не может, Иран под санкциями, а барыги которые с иранцами дела делают не отдадут, это их деньги.
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 13:30
    МИД Азербайджана объявил об эвакуации своих дипломатов из Ирана. Это делается по поручению президента республики Ильхама Алиева. Вывозить собираются сотрудников посольства в Тегеране и генерального консульства в Тебризе. И эти решили сплясать под трамповскую дудку
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 14:04
      Цитата: кокосов тима
      МИД Азербайджана объявил об эвакуации своих дипломатов из Ирана. Это делается по поручению президента республики Ильхама Алиева. Вывозить собираются сотрудников посольства в Тегеране и генерального консульства в Тебризе. И эти решили сплясать под трамповскую дудку

      Причем тут сплясать?
      Россия в настоящее время не планирует проводить полную эвакуацию своего посольства в Тегеране. Об этом 5 марта сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
      Он отметил, что окончательное решение будет зависеть от развития ситуации, поскольку обстрелы и бомбовые удары продолжаются, в том числе вблизи дипмиссии. Кроме того, Руденко уточнил, что Россия пока эвакуировала из своего посольства только женщин и детей.
      Накануне спецборт МЧС России Ил-76 доставил в Москву 117 россиян, включая 54 ребенка, которые ранее покинули Иран через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Жуковского после того, как забрало пассажиров из аэропорта Ленкорани в Иране. Все они выехали из Ирана через Азербайджан.

      https://iz.ru/2054013/v-mid-soobshchili-ob-otsutstvii-planov-polnoi-evakuatcii-posolstva-rf-v-tegerane-izi?ysclid=mmerogvhsc874338910
      В отличии от наших, азербайджан не хочет рисковать своими сотрудниками дипмиссии в условиях постоянного обстрела.
      Ил-76 нашего МЧС, вылетевший днем из Бейрута, держит курс в сторону России. На его борту 60 человек, которых эвакуировали из Ливана по указанию Владимира Путина. На родину возвращаются семьи наших дипломатов.

      https://www.1tv.ru/news/2024-10-03/488229-iz_livana_po_ukazaniyu_prezidenta_evakuiruyut_semi_rossiyskih_diplomatov?ysclid=mmes0jb7kb199031331

      В подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС из Египта с российскими дипломатами и членами их семей, работавшими в Израиле. Об этом сообщает МЧС России.
      В столицу прибыли 84 человека, в том числе 38 детей. Эвакуацию организовали на самолете Ил-76 МЧС по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.

      https://www.mk.ru/politics/2026/03/02/rossiyskikh-diplomatov-i-ikh-blizkikh-vyvezli-iz-izrailya-na-fone-eskalacii.html?ysclid=mmes91poyy296425296

      Мы тоже пляшем под трамповскую дуду?
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:49
      Цитата: кокосов тима
      МИД Азербайджана объявил об эвакуации своих дипломатов из Ирана. Это делается по поручению президента республики Ильхама Алиева. Вывозить собираются сотрудников посольства в Тегеране и генерального консульства в Тебризе. И эти решили сплясать под трамповскую дудку

      Гейдар Алиевич крутится в гробу, наблюдая как сынка спускает в унитаз державу. Трампу впору достойно выходить из боя, оставив вместо себя "коалицию желающих" огребать от персов. А вот где останется Баку - большой вопрос. Хорошо бы оставить за Россией прибрежную часть а остальное - вернуть на историческую родину.
  7. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 13:30
    "храните деньги в Сберегательной кассе" ©
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +3
      Сегодня, 13:38
      Если они у вас конечно есть.
  8. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +6
    Сегодня, 13:31
    Если Эмираты закроют кошельки, они сами начнут терять еще больше.
    А Ирану уже будет всё равно с кем воевать, тем более там уже и так объявили Джихад.
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +5
    Сегодня, 13:34
    Глупые азиаты, если вы не объединитесь, англо-саксы сожрут вас всех по очереди
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 13:35
    Американское издание пишет,

    Это ключевые слова. Именно американцы командуют богатенькими монархиями как хотят. И все эти эмиры, шейхи и короли -обычные дрессированные собачки, не смотря на вроде как бы огромное количество денег, которые фактически находятся у американских дрессировщиков.
  11. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 13:35
    В ответ на атаки ОАЭ могут заморозить миллиарды долларов иранских активов

    Снявши голову по волосам не плачут...
    Не надо было размещать американские базы где попало.
  12. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +3
    Сегодня, 13:37
    Пусть с США требуют и лично с Адольфа Трампа.
  13. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 13:41
    ОАЭ также рассматривают возможность захватывать иранские суда, чтобы нанести урон «теневому флоту» республики, пишет WSJ. В свою очередь, портал Axios писал ранее, что власти Эмиратов рассматривают возможность военного ответа Ирану — нанесения ударов по его ракетным комплексам.

    "Бесмертные" люди, эти чиновники из ОАЭ, думаю ИРИ не понадобиться много ракет и бпла, чтобы ОАЭ превратилось из экспортера газа и нефти в импортера всего жизненно необходимого для выживания...
    Заморозка активов это старый трюк, ИРИ его предвидел.
    1. svan26 Звание
      svan26
      +2
      Сегодня, 14:10
      Да. И самое главное- опреснительные установки. Стоят фиксированно на побережье. На каждую хватит десятка шахедов. А без пресной воды все это ближневосточное чудо превратится в мираж. Так что иранцы держат шейхов за тестикулы.
      1. commbatant Звание
        commbatant
        +1
        Сегодня, 14:14
        Цитата: svan26
        без пресной воды все это ближневосточное чудо превратится в мираж

        Шейхи считают себя наверное "богоизбранными" или не думают, что персы могут осерчать на них...за кражу денег...
        1. svan26 Звание
          svan26
          +3
          Сегодня, 14:17
          Уже пять дней они принимают прилеты по своей территории. И кроме разговоров и переброски контингента в Бахрейн, ничего не предприняли. Значит не совсем дураки. В Израиль прилетает круглые сутки, а они сильно ближе.
        2. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 15:36
          Цитата: commbatant
          не думают, что персы могут осерчать на них...за кражу денег...

          Ну так у нас тоже запад сколько денег украл, но мы даже при наличии ЯО, никак на это не ответили, вот и они думают, что Иран так же не ответит.
          1. commbatant Звание
            commbatant
            0
            Сегодня, 15:39
            Цитата: guest
            у нас тоже запад сколько денег украл, но мы даже при наличии ЯО, никак на это не ответили, вот и они думают, что Иран так же не ответит.

            Да, но на территории ИРИ нет столько активов ампириалистов, как у нас.
  14. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 14:41
    В ответ на атаки ОАЭ могут заморозить миллиарды долларов иранских активов

    ОАЭ? Заморозить? Ну пусть попрощаются с добычей энергоресурсов и туриндустрией. Персам хорошо бы отыграть на опережение, вывести по шурику активы в Китай или ещё куда, пока не началось...