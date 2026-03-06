В ответ на атаки ОАЭ могут заморозить миллиарды долларов иранских активов
Страны Ближнего Востока, оказавшиеся под атаками иранских беспилотников и ракет, наносящих удары в том числе по крупным инфраструктурным объектам, несут колоссальные финансовые потери. К примеру, с 28 февраля, когда началась очередная война Израиля и США с Ираном, работа аэропортов Дубая и Абу-Даби была практически парализована из-за воздушных угроз. По оценкам Dubai Civil Aviation Authority, экономические потери только от простоя двух воздушных гаваней ОАЭ составляют около одного миллиона долларов в минуту.
Не в силах организовать адекватную противовоздушную оборону от ударов ВС Ирана, монархии Персидского залива ищут асимметричные способы воздействия на Тегеран, в том числе в экономической сфере. Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили Тегеран о возможной заморозке миллиардов долларов иранских активов в качестве ответа на атаки БПЛА и ракет по своей территории.
Американское издание пишет, что, в частности, Эмираты могут заблокировать активы зарегистрированных в стране подставных иранских компаний и счета, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана. Кроме того, в ОАЭ могут начаться масштабные проверки пунктов обмена валюты, через которые деньги неофициально уходят в Иран.
Исламская Республика уже давно находится под масштабными санкциями, в том числе ограничивающими финансовые транзакции. В Иране не работают иностранные платежные сервисы и карты. Для обхода ограничений иранские компании использовали именно ОАЭ, хотя руководство Эмиратов и заявляет, что соблюдает международные санкции в отношении Тегерана, в том числе в финансовой сфере.
Если ОАЭ перейдут от предупреждений к действиям, это значительно ограничит доступ Тегерана к иностранной валюте и глобальным торговым сетям, поскольку внутренняя экономика Ирана, и без того страдающая от гиперинфляции, теперь охвачена военным конфликтом, подчеркивает WSJ. Представители Эмиратов в частном порядке уже уведомили иранское руководство, что подобные меры могут быть приняты, говорят источники издания.
Кроме финансовых санкций в ОАЭ также рассматривают возможность захватывать иранские суда, чтобы нанести урон «теневому флоту» республики, пишет WSJ. В свою очередь, портал Axios писал ранее, что власти Эмиратов рассматривают возможность военного ответа Ирану — нанесения ударов по его ракетным комплексам.
Сетуя об экономических проблемах Ирана в ходе войны, оборонительной, кстати, не стоит забывать и о его главном противнике в регионе. Так, Министерство финансов Израиля подсчитало, что экономика страны теряет без малого три миллиарда долларов еженедельно из-за войны с Ираном. Что касается США, то только за первые сутки нового вооруженного противостояния Штаты потратили 779 млн долларов. Это составляет примерно 0,1% всего оборонного бюджета США на 2026 год. Об этом говорят результаты подсчетов турецкого агентства Anadolu.
Для Пентагона затраты копеечные. Но тратятся в основном ЗУР к американским системам ПВО/ПРО, запас которых у США и союзников ограничен. Производство зенитных ракет не только дорогостоящее, но и требует значительного времени. И это серьезная проблема, вопреки заявлениям Трампа о возможности вести «бесконечную» войну.
Информация