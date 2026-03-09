А что там такое прилетело?
Пока все взгляды обращены на Ближний Восток, где Иран устроил просто шедевральную операцию по вразумлению Трампа и его союзников, пусть и дорогой ценой, у нас тоже как бы не без новостей. Причем, таких, что заставили задуматься экспертов в США и поспешить с всякими там анализами.
Поспешили, надо сказать, настолько, что начали писать статьи про некое «Изделие 30». Между тем, стоит поправить заокеанских коллег – «Изделием» в России принято называть нечто, пока оно находится в экспериментальных цехах ОКБ и заводов. А когда (в нашем случае) ракета подвешивается под крыло истребителя-бомбардировщика или заряжается в барабан пусковой установки бомбардировщика – это уже не «Изделие». В России принято маркировать ракеты воздушного базирования буквами «Р» и «Х».
«Р» в своей массе - ракеты «воздух-воздух», а «Х» - противокорабельные или стратегические. И первые, и вторые – противные донельзя, но что поделать, такова суть всех ракет, выпускаемых в этой стране.
И вот, господа «эксперты» на той стороне начали выдавать свои «экспертные» мнения.
Не удержусь от цитат, это должны прочитать все у нас.
Да простят мне, но разве это не логично – использовать в войне наиболее дешевое и эффективное оружие? Нет, если кому-то угодно, он может пулять ракетами по 4 миллиона долларов за штуку по дронам стоимостью максимум в 50 тысяч долларов. И, что характерно, в Израиле, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии все именно так и происходит. И будет происходить еще некоторое время. Пока не закончатся запасы ракет к ЗРК «Пэтриот», как, собственно, и идет процесс сегодня.
И вот новость: Россия использует новый вид ракет. И так как запасы дорогих и очень дорогих ракет подошли в очередной раз к концу, то российской армии пришлось использовать нетрадиционные, то есть более дешевые ракеты.
Глупость, конечно, достойная представителей западного мира, но что поделать, если вакцины от «Фазера» и «Астра Зенека» неэффективны?
И вот мы здесь вынуждены читать эти более чем достойные заявления. Особенно исходящие от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Вообще складывается впечатление, что в стенах этого управления остались только те, в чьи обязанности входит рассказывать миру о том, почему в очередной раз все пошло не так.
Желательно – с картинками.
Итак, в описании ракеты, опубликованном ГУР, приводится даже интерактивная 3D-модель, основанная на найденных обломках, а также фотографии самих обломков. Согласно описанию, ракета имеет складные крылья размахом около 3 метров, боеголовку весом 790-800 килограммов и дальность полета не менее 1500 километров. Она оснащена новым компактным турбореактивным двигателем производства ПАО «ОДК-Сатурн», обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час.
По материалам ГУР, ракета «Изделие 30» имеет систему спутниковой навигации, выполненную в виде сочетания помехоустойчивого приемника спутникового сигнала с цифровой антенной решеткой «Комета-М12» производства «ВНИИР-Прогресс» и приемно-вычислительного блока производства «КБ Навис», созданного на основе приемника NAVIS NR9. Для их интеграции используется блок сопряжения производства АНПП «Темп-Авиа», известного производством бортовых контроллеров для управляемых авиабомб.
На серии фотографий, опубликованных ГУР, видны обломки «Изделия 30», сбитого самолетом
Судя по «маркировке и конструктивным особенностям», новая ракета разработана в конструкторском бюро «Звезда». Ракета также внешне напоминает противокорабельную крылатую ракету Х-35 разработки «Звезды» в варианте для запуска с надводного/воздушного носителя.
Российские военные запускают ракету Х-35 наземного базирования во время учений
Сообщается, что некоторые компоненты «Изделий 30» идентичны тем, что используются в Х-35У воздушного базирования. В то же время оборудование самолёта для запуска «30» аналогично тому, что используется для запуска «традиционных» крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-55 и Х-555 со стратегических бомбардировщиков, таких как Ту-95МС и Ту-160.
Модель противокорабельной ракеты Х-35У воздушного базирования. Фото Виталий Кузьмин
Другие компоненты ракеты, судя по всему, были позаимствованы из существующих образцов, что позволило снизить стоимость и сложность разработки, а также ускорить процесс.
Система спутниковой навигации включает в себя устойчивый к помехам приемник спутникового сигнала в сочетании с цифровым спутниковым приемником, сообщает ГУР. Навигационная система интегрирована с системой управления полетом по той же технологии, что и в российских управляемых авиабомбах с УМПК. Главное управление разведки также отмечает, что компоненты навигационной системы поставляются зарубежными производителями из Китая, Нидерландов, Швейцарии и США.
Приемопередатчик производства американской компании Maxim Integrated Products, который, по утверждению ГУР, используется в «Изделии 30»
Существование «Изделий 30» также подтвердил московский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).
По оценке ЦАСТ, новое оружие призвано стать более дешевой и простой альтернативой крылатым ракетам воздушного базирования, которые используются на бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160, а именно Х-101 и Х-555 (Х-55 несет ядерную боеголовку).
По сравнению с российскими крылатыми ракетами воздушного базирования, оснащенными обычными вооружениями, «Изделие 30» имеет более мощную боеголовку на фоне меньшей дальности полета, сообщает ЦАСТ.
Х-101 — современная малозаметная дозвуковая крылатая ракета с заявленной максимальной дальностью полета до 5500 километров. По данным Главного управления ракетных войск, Х-101 оснащена боевой частью весом около 400 килограммов, что примерно в два раза меньше, чем у «Изделий 30».
Неоспоримые доказательства того, что ударная мощь стратегической авиации к имеющейся Х-101 была дополнена с помощью еще одной модели ракеты, появились в мае 2024 года. Это также говорит о том, что в России давно велись работы, вызванные не вполне удовлетворительной разрушительной мощью базовой Х-101, по крайней мере в отношении некоторых типов целей.
По оценке аналитического центра, «Изделие 30», скорее всего, было разработано на основе существующей ракеты Х-35, но в увеличенном масштабе.
Это позволяет провести очень интересную параллель с украинскими крылатыми ракетами серии «Нептун».
Наиболее перспективной из них является Long Neptune — противокорабельная ракета Neptune с увеличенной дальностью полета, созданная на основе предыдущей версии для поражения наземных целей, которая также оснащена компактным турбовентиляторным двигателем.
Официальная фотография «Длинного Нептуна»
Украина применяла ракеты «Нептун» для атак российских кораблей и, по некоторым данным, в 2023 году начала разработку новой версии для поражения наземных целей.
Наземный запуск оригинальной противокорабельной ракеты «Нептун»
Почему вдруг всплыл «Нептун»? Он тоже создан на базе Х-35, и как противокорабельная ракета «Нептун» тоже весьма неплох. По крайней мере двух ракет оказалось достаточно для потопления целого крейсера водоизмещением 12 000 тонн.
Вполне естественно, что в России Х-35 могла стать объектом дальнейших разработок с целью создания крылатой ракеты большой дальности для поражения наземных целей. Однако украинские «Нептуны» предназначены только для наземного запуска, в то время как российское «Изделие 30» — для запуска с воздуха, по крайней мере в первоначальной версии.
Вообще существует мнение, что «Изделие 30» вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к российским крылатым ракетам воздушного базирования, но с большей дальностью полета, чем, например, у Х-69. Здоровая конкуренция, так сказать, потому что Х-69 разработана «Радугой», а Х-35/«30» - «Звездой».
Х-69 тоже взята как пример, поскольку этой ракетой могут оперировать все российские самолеты, от МиГ-31 до Су-57. Причем, для Су-57 это единственная пока крылатая ракета, которая помещается в его оружейный отсек.
Ракета Х-69 предназначена в первую очередь для поражения укрепленных целей с известными координатами. По открытым данным, ее дальность составляет не менее 400 километров, при весе боевой части 300 кг. Однако она не предназначена для установки на бомбардировщики дальнего радиуса действия, в отличие от «30».
Не вчера стало ясно: война в 21 веке – это не война технологий, стороны запросто используют как раз оружие прошлого века в основной массе, а война бюджетов. И бюджеты любого конфликта просто завораживающие, миллиарды летят хлеще перелетных стай саранчи. Поэтому чем дешевле используемое вооружение, тем больше шансов на победу, поскольку закончится оружие или деньги – не важно, это поражение.
Именно поэтому в той же СВО мы не видели (эпизодические моменты для снятия роликов не в счет) применения техники, которая до этого активно каталась на парадах в качестве «завтра нашей армии». Исключения можно пересчитать по пальцам, значимые из которых Су-57. Плюс дроны и ракеты.
Учитывая, в каких количествах применяются последние – не удивительно, что армии России нужна более дешевая и простая в производстве крылатая ракета воздушного базирования для самолетов. Причем, класс не важен, лучше всего, если это будет универсальная ракета, которую может взять на борт и истребитель-бомбардировщик, и стратег. Россия регулярно запускает бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 для нанесения ударов по Украине без полной загрузки (до восьми ракет Х-101 на Ту-95МС или 12 ракет Х-101 на Ту-160). Наличие «Изделий 30» может способствовать более эффективному использованию этих бомбардировщиков с точки зрения вооружения и стоимости его доставки.
Х-101 на Ту-95МС
Цитата, как вы поняли, с той стороны. Вообще логично, конфликт идет четыре года и было бы странно удивляться тому, что на четыре года не хватило старых запасов. Посмотрим, как быстро израсходуют ракеты те, кто сегодня против Ирана, за неделю или за две. И это нормально.
Однако действительно, ракеты такого класса требуют и времени, и денег. И здесь более дешевое «Изделие 30» может стать решением этой проблемы. В конце концов, если использовать бомбардировщики для запуска «свежих» ракет, то имеет смысл обеспечить возможность их более дешевого и масштабного производства. С этими же проблемами все чаще сталкиваются Соединенные Штаты, готовясь к будущему конфликту с Китаем, в котором, как ожидается, крылатые ракеты воздушного базирования сыграют чрезвычайно важную роль. Без сомнений, ракету воздушного базирования проще подтащить к рубежу пуска с безопасного расстояния для носителя, максимально затруднив противодействие.
В этом отношении самолет имеет много преимуществ перед наземным и корабельным пуском в плане оперативности.
В то же время у «Изделий 30» есть ряд недостатков по сравнению с более совершенными ракетами, такими как Х-101. В частности, новая ракета менее живуча. У нее нет таких характеристик малозаметности, как у Х-101, и, скорее всего, у нее нет возможности использовать средства противодействия, которые имеют стратегические крылатые ракеты.
Кроме того, ее навигационные возможности могут быть ограничены, но: в них действительно нет такой необходимости, потому что Х-101 летит на 5 тысяч километров, а у «30» дистанция в десять раз меньше. Зато массовость и дешевизна сделают ракету ещё одной головной болью для и без того перегруженной ПВО Украины, которая уже даже не делает вид, что справляется с атаками.
Это особенно должно волновать Киев на фоне того, что поставки западных систем ПВО наземного базирования строго ограничены, а ракеты к «Пэтриотам» сегодня массово расстреливаются на Ближнем Востоке.
Информация