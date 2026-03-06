Расчёт Трампа на хаос в Иране после ликвидации лидеров страны провалился

Расчеты Трампа и Нетаньяху на мгновенный хаос после ликвидации руководства Ирана провалились. Несмотря на авиаудары, в Иране нет и намека на внутренние восстания.

Ставка Трампа на быструю победу над Ираном не сыграла, война рискует стать затяжной. При этом в самом Иране нет даже намеков на «народное восстание». Об этом пишет западная пресса со ссылкой на американскую разведку.Начиная войну, Трамп и Нетаньяху предполагали, что удары США и Израиля будут поддержаны изнутри Ирана очередным «народным восстанием». Кроме того, ликвидация иранского руководства должна была привести к хаосу в стране. Однако и этого не случилось, пришедшее на замену правительство сумело удержать ситуацию под контролем, причем преемники действуют даже решительней, чем ликвидированные лидеры Ирана.На данный момент Иран ведет войну, но на повседневной жизни она никак не отражается. Нет очередей за бензином, работают магазины и т. д.На этом фоне Трамп задумался о проведении сухопутной операции против Ирана, осталось получить согласие Конгресса для ввода американских войск на территорию этой страны.