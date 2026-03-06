Расчёт Трампа на хаос в Иране после ликвидации лидеров страны провалился

Ставка Трампа на быструю победу над Ираном не сыграла, война рискует стать затяжной. При этом в самом Иране нет даже намеков на «народное восстание». Об этом пишет западная пресса со ссылкой на американскую разведку.

Начиная войну, Трамп и Нетаньяху предполагали, что удары США и Израиля будут поддержаны изнутри Ирана очередным «народным восстанием». Кроме того, ликвидация иранского руководства должна была привести к хаосу в стране. Однако и этого не случилось, пришедшее на замену правительство сумело удержать ситуацию под контролем, причем преемники действуют даже решительней, чем ликвидированные лидеры Ирана.



Расчеты Трампа и Нетаньяху на мгновенный хаос после ликвидации руководства Ирана провалились. Несмотря на авиаудары, в Иране нет и намека на внутренние восстания.


На данный момент Иран ведет войну, но на повседневной жизни она никак не отражается. Нет очередей за бензином, работают магазины и т. д.

На этом фоне Трамп задумался о проведении сухопутной операции против Ирана, осталось получить согласие Конгресса для ввода американских войск на территорию этой страны.
  1. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +6
    Сегодня, 12:29
    "Расчеты Трампа и Нетаньяху на мгновенный хаос после ликвидации руководства Ирана провалились."

    Да поможет Бог Ирану в борьбе с мировым сионизмом!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Перфильева Вера
      Да поможет Бог Ирану в борьбе с мировым сионизмом!

      Александр Роджерс - ты это, прекращай !
      Пора переписывать старые поговорки. Вместо «Никогда так не врут, как на войне» нужно теперь писать «Никогда так не врут, как на войне, которая пошла не по плану».

      Или просто «Никогда так не врут, как Трамп»
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 12:41
        У Рыжего деятеля был план???
        Он работает в команде негодяев, где правил нет. Там есть один план, обуть в лапти других товарищей. С Ираном не прокатило, матрасы сами дали по тапкам!
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +5
    Сегодня, 12:32
    Да "дедуля" думает, что на земле осталось много "чудаков" желающих остаться без штанов с американскими печеньками. Протесты в Иране может и идут ради более светской жизни. Но не ради того чтоб сделать хозяином своей страны дядю сема.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 12:49
      Цитата: ВАМ
      Да "дедуля" думает, что на земле осталось много "чудаков" желающих остаться без штанов с американскими печеньками.

      Трамп протестант, а протестанство это не христианская религия ( христианство это католическая, православная, армяно-григорианская и коптская ), это секта которая не признаёт любые религии.
      Но они пытаются быть ведущей рклигией, презирая остальные и для них не понять, как нам всем верующим, что мусульманская религия она мировая религия на уровне христианской, буддийской религии. Протестанты не понимают, что мусульман нельзя перевоспитать в духе протестантство,
      В мусульманской религии не возможны "корпорации Эпштейна" и им подобные, у них не может быть ЛГБТ, а также и Childfree.
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 12:33
    Если иранцы не заскачут, будет им победа однозначно, не смотря на потери.
  4. rocet Звание
    rocet
    -2
    Сегодня, 12:36
    Даже не знаю и затрудняюсь кого в этой войне поддерживать: радикальный ислам или мировой сионизм? Хрен редьки не слаще
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 12:41
      Цитата: rocet
      кого в этой войне поддерживать: радикальный ислам или мировой сионизм?

      Так лохов разводят, война идёт за нефть и газ.
    2. Трус Звание
      Трус
      0
      Сегодня, 12:46
      На кого, за последние 30-ть лет, напал Иран (радикальный ислам) и мировой сионизм (США и Израиль)? Ну и соответственно сколько мирных жителей убито при этом?
    3. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 12:48
      А зачем "радикальный",поддержите традиционный..
      1. rocet Звание
        rocet
        0
        Сегодня, 12:55
        Традиционный ислам и традиционный сионизм на БВ невозможны. Сами видите. Кто то должен победить
    4. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 13:01
      Ставьте на обоих. Как минимум, отобьёте часть вложенной кассы.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 12:37
    Иранцам удалось обезвредить крота Моссад виновного в сливе информации по Хаменеи...командир какого то крутого спецотряда.
    Глубоко однако моссадовцы запустили свои щупальца внутрь Ирана.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 12:48
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        -1
        Сегодня, 12:58
        Да уж what ...а сколько таких кротов у нас?
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    -1
    Сегодня, 12:41
    Получается Нетаньяху Трампу не только пиджак обрыгал, но и в штаны насрал. Осталось только Питу Хегсету заявить крылатое - "ошибаться можно, врать нельзя".
    1. Трус Звание
      Трус
      0
      Сегодня, 12:53
      У них уже есть крылатая фраза, после вопроса об убитых девочках: «США не наносит удары по мирным жителям».
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 12:44
    В Кувейте сбит еще один американский самолет.
    "Призрак Кувейта" беспощаден!
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 12:46
    Янки хотели получить народный бунт в Иране,начав войну с убийства иранских детей...
    Методы какие то даже сверх изуверские.Главный вояка штатов заявил,что не существует никаких моральных ограничений и принципов на убийства мирных.....
    И с этими "людьми" пытаемся вести диалог.......позор и стыдоба.
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 12:47
    Цитата: alexboguslavski
    В Кувейте сбит еще один американский самолет.

    Что серьёзно? what
    Черте что!
  10. Aurelio
    Aurelio
    +2
    Сегодня, 12:47
    Trump deve ringraziare l'esercito Iraniano che non ha missili adatti a fargli la festa direttamente a Mar-a-Lago in Florida come risposta all'esecuzione dell’ayatollah Sayyed Khamenei.
  11. salat Звание
    salat
    0
    Сегодня, 12:54
    Рыжий вообще страх потерял, как слон в посудной лавке.
  12. salat Звание
    salat
    0
    Сегодня, 12:57
    Вообще мне так кажется, у бени был компромат на рыжего по эпштейну, и по этому он в эту авантюру влез, потому как сегодня мин юст сша удалил все файлы по его делу.
  13. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 12:58
    Расчёт Трампа на хаос в Иране после ликвидации лидеров страны провалился

    Теперь будем соревноваться, чей островок стабильнее.
  14. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:59
    Быстро и эффектно не получилось, сами вляпались в непонятное пусть сами думают как оттуда с минимальными потерями достоинства выйти. А это походу в принципе не возможно.