Расчёт Трампа на хаос в Иране после ликвидации лидеров страны провалился
Ставка Трампа на быструю победу над Ираном не сыграла, война рискует стать затяжной. При этом в самом Иране нет даже намеков на «народное восстание». Об этом пишет западная пресса со ссылкой на американскую разведку.
Начиная войну, Трамп и Нетаньяху предполагали, что удары США и Израиля будут поддержаны изнутри Ирана очередным «народным восстанием». Кроме того, ликвидация иранского руководства должна была привести к хаосу в стране. Однако и этого не случилось, пришедшее на замену правительство сумело удержать ситуацию под контролем, причем преемники действуют даже решительней, чем ликвидированные лидеры Ирана.
Расчеты Трампа и Нетаньяху на мгновенный хаос после ликвидации руководства Ирана провалились. Несмотря на авиаудары, в Иране нет и намека на внутренние восстания.
На данный момент Иран ведет войну, но на повседневной жизни она никак не отражается. Нет очередей за бензином, работают магазины и т. д.
На этом фоне Трамп задумался о проведении сухопутной операции против Ирана, осталось получить согласие Конгресса для ввода американских войск на территорию этой страны.
