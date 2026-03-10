Спутниковые снимки европейских, израильских, индийских, корейских, тайваньских и японских ЗРК

Зенитный ракетный комплекс Spada 2000



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Spada 2000 на территории аэродрома в окрестностях города Падуя на севере Италии. Снимок сделан в мае 2009 года



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Spada 2000, складированные на военной базе в 2 км восточней города Червия в провинции Равенна на севере Италии. Снимок сделан в феврале 2024 года



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Spada 2000 в южном пригороде Севильи. Снимок сделан в ноябре 2022 года

Зенитный ракетный комплекс NASAMS



Пусковая установка ЗРК NASAMS на транспортной машине



Пусковая установка ЗРК NASAMS



Спутниковый снимок Google Earth: пусковая установка ЗРК NASAMS в северо-западном пригороде Вашингтона. Снимок сделан в августе 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК NASAMS II на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, снимок сделан в декабре 2022 года

Израильский зенитный ракетный комплекс Barak 8 (МХ)



Антенный пост РЛС многофункциональной EL/M-2084



Буксируемая пусковая установка индийского ЗРК Abhra



Спутниковый снимок Google Earth: пусковые установки индийского ЗРК Abhra на авиабазе Джайсалмер. Снимок сделан в апреле 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: РЛС EL/M-2084 Abhra на авиабазе Джайсалмер. Снимок сделан в апреле 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Barak 8 на северной окраине Баку в районе Курдаханы. Снимок сделан в апреле 2025 года

Индийский ЗРК Akash



Испытательный пуск ЗУР Akash Mk1S



Многофункциональная PЛС Rajendra, используемая в составе ЗPК Akаsh BBC Индии



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Akash на авиабазе Гвалиор. Снимок сделан в феврале 2024 года

Южнокорейский зенитный ракетный комплекс Cheolmae-2



Основные элементы южнокорейского объектового ЗРК Cheolmae-2



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Cheolmae-2 в районе Чхунчона. Снимок сделан в апреле 2021 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Cheolmae-2 к северу от Сеула. Снимок сделан в марте 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Cheolmae-2 к северу города Пхочхон в провинции Кёнгидо. Снимок сделан в июле 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Cheolmae-2 на бывшей позиции ЗРК MIM-14 Nike-Hercules к северо-западу от города Каннын. Снимок сделан в октябре 2023 года

Тайваньские зенитные ракетные комплексы семейства Tien Kung



Зоны поражения тайваньских объектовых ЗPК по состоянию на 2015 год. Оранжевым цветом обозначены зоны ЗРК I-HАWK, зелёным – ЗРК Sparrоw-Sparrow, жёлтым – ЗРК Patriоt, красным – ЗРК Тiеn Кung II



Мобильный варинат РЛС Chang Bai



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Tien Kung II на острове Пэнху. Снимок сделан в августе 2024 года



Пуск ЗУР Tien Kung III



Спутниковый снимок Google Earth: тайваньский ЗРК Tien Kung III на бывшей позиции комплекса MIM-23В Improved Hawk на северной окраине города Чжанхуа. Снимок сделан в январе 2025 года

Японские зенитные ракетные комплексы Type 03 и Type 03 Kai



Самоходные пусковые установки ЗРК Type 03



Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК Type 03 и ЗРК Hawk Type III на военной базе Симошизу в городе Чиба. Снимок сделан в феврале 2020 года



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Type 03 на бывшей позиции Hawk Type III на базе Симошизу. Снимок сделан в декабре 2016 года



Спутниковый снимок Googlе Earth: позиция ЗPК Typе 03 на военной базе Aонохара. Снимок сделан в мае 2018 года



Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК Type 03 и ЗРК Hawk Type III, хранящиеся на военной базе Симошизу в городе Чиба. Снимок сделан в декабре 2021 года