Спутниковые снимки европейских, израильских, индийских, корейских, тайваньских и японских ЗРК
Если в годы холодной войны создание объектовых зенитных ракетных комплексов средней и большой дальности велось достаточно ограниченной группой стран, таких как СССР, США, Великобритания, Италия и КНР, то в 21 веке ЗРК такого класса были созданы самостоятельно или в кооперации в ряде европейских государств, а также в Израиле, Индии, Иране, КНДР, Китайской Республике, Турции, Республике Корея и Японии. При этом зенитные системы, разработанные в странах, в которых ранее этим не занимались, по своим характеристикам зачастую находятся на вполне приемлемом уровне и по соотношению «цена-качество» могут быть конкурентоспособны на мировом рынке вооружений.
Ещё в 1950-е годы у конструкторов ЗРК появилось понимание, что для снижения эксплуатационных расходов и обеспечения большей пожарной и взрывобезопасности на зенитных ракетах средней и большой дальности необходим переход с жидкостных реактивных двигателей, работающих на двухкомпонентном топливе, состоящем из горючего и окислителя, хранимых в отдельных баках, на твердотопливные двигатели. Такой переход также позволил поместить ракеты в герметичные транспортно-пусковые контейнеры, где они хранятся без обслуживания в течение всего гарантийного срока, что также сильно упрощает транспортировку ЗУР, снаряжение ими пусковых установок и благодаря увеличению числа ТПК на ПУ повысило огневую производительность. Также характерной чертой большей части зенитных ракетных комплексов второго и последующих поколений стала многоканальность – возможность одновременного обстрела несколькими ракетами разных воздушных целей.
Многие объектовые зенитные ракетные системы нового поколения размещались на самоходных шасси, что существенно улучшило мобильность, позволило сократить время развёртывания-свёртывания, повысив, таким образом, выживаемость при господстве авиации противника в воздухе. Способность к быстрому перебазированию, а также уменьшение числа характерных внешних черт затруднило обнаружение и идентификацию ЗРК, особенно развёрнутых не на стационарных позициях мирного времени.
Зенитный ракетный комплекс Spada 2000
К ЗРК второго поколения относится итальянский Spada 2000. В составе этого комплекса используются адаптированные для запуска с наземной пусковой установки ракеты «воздух-воздух» Aspide 2000, помещённые в транспортно-пусковые контейнеры.
Первый серийный ЗРК Spada с ракетами Aspide-1А (спроектирована на базе американской УР AIM-7 Sparrow) был передан ВВС Италии в 1983 году. Впоследствии ЗРК, производимый компанией MBDA, неоднократно модернизировался, и в середине 1990-х появился улучшенный Spada 2000. Помимо Италии комплексы Spada использовались вооруженными силами Испании, Пакистана, Таиланда и Украины. Всего было произведено около 30 батарей.
В состав батареи входят: пункт управления, четыре пусковые установки с шестью ракетами каждая, вспомогательные и транспортные средства. На пункте управления располагается РЛС сопровождения и подсвета цели. Для повышения помехозащищенности комплекса РЛС сопряжена с телевизионной системой сопровождения, которая задействуется в условиях сильного радиопротиводействия. Комплексу Spada 2000 придаётся обзорная РЛС с антенной, поднимаемой на мачте, что позволяет обнаруживать маловысотные цели на дистанции до 120 км. Максимальная дальность стрельбы ракетами Aspide 2000 с наземной пусковой установки составляет 25 км. Станция подсвета цели производит захват на дистанции 60 км.
В зенитных ракетных подразделениях итальянских ВВС имелось 16 батарей Spada/Spada 2000, которые в основном использовались для прикрытия авиабаз, транспортных узлов, а также крупных военных гарнизонов.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Spada 2000 на территории аэродрома в окрестностях города Падуя на севере Италии. Снимок сделан в мае 2009 года
К 2025 году в строю оставалось две батареи Spada 2000, и ещё несколько ЗРК было складировано на военных базах.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Spada 2000, складированные на военной базе в 2 км восточней города Червия в провинции Равенна на севере Италии. Снимок сделан в феврале 2024 года
До 2023 года крупным эксплуатантом ЗРК Spada 2000 в Европе являлась Испания, но в настоящее время большая часть испанских комплексов этого типа передана Украине, где они применяются для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами. Согласно справочным данным, в 2024 году в Испании на вооружении оставалась одна батарея.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Spada 2000 в южном пригороде Севильи. Снимок сделан в ноябре 2022 года
Зенитный ракетный комплекс NASAMS
Весьма удачным объектовым ЗРК средней дальности считается американо-норвежский NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System – Норвежская перспективная зенитная ракетная система). Разработку этого комплекса в первой половине 1990-х осуществлял консорциум, в который входила американская компания Hughes Aircraft (позже была поглощена корпорацией Raytheon) и норвежская Norsk Forsvarteknologia (сейчас входит в группу Kongsberg Defence).
Пусковая установка ЗРК NASAMS на транспортной машине
В ЗРК NASAMS применяются ракеты «воздух-воздух» большой дальности AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной головкой самонаведения, что при определённых условиях позволяет работать в режиме «выстрелил и забыл».
Пусковая установка ЗРК NASAMS
В состав ЗРК NASAMS входит многофункциональная трехкоординатная РЛС Sentinel AN/MPQ-64F1, пассивная оптоэлектронная станция MSP500, пункт управления FDC и мобильный центр связи GBADOC, позволяющий встраиваться в сеть верхнего эшелона для обмена информацией. Различные радары и связанные с ними командные пункты объединены в сеть посредством радиоканалов, что позволяет отображать в реальном времени воздушную обстановку. Для перевозки пусковых установок, пункта управления и мобильного центра связи могут использоваться грузовики разных типов.
В 1995 году норвежские военно-воздушные силы заключили первый контракт на приобретение ЗРК NASAMS. В 2005 году начались работы по интеграции норвежских комплексов в объединенную систему управления ПВО НАТО и улучшению их боевых характеристик. Модернизированный ЗРК NASAMS II поступил на вооружение норвежских ВВС в 2007 году. Пункты управления NASAMS II способны вести обмен и обработку информации в форматах Link 11, Link 16 и JREAP.
Дальность стрельбы для ЗРК NASAMS II составляет 30 км, досягаемость по высоте – 20 км. При стрельбе ракетами AMRAAM-ER параметры дальности и высотности увеличиваются примерно в 1,5 раза.
Комплексы NASAMS разных модификаций стоят на вооружении в Норвегии, Нидерландах, Испании, Финляндии, Омане, Литве и Индонезии. После событий 2001 года один ЗРК был развёрнут в центральной части Вашингтона (американцы иногда используют неофициальное обозначение MIM-120A). Осенью 2022 года стало известно, что Украине было запланировано передать восемь противовоздушных комплексов NASAMS II.
В настоящее время единственным противовоздушным комплексом, рассчитанным на перехват аэродинамических целей и несущим постоянное боевое дежурство на территории США, является NASAMS. Один ЗРК этого типа развёрнут для защиты правительственных зданий в Вашингтоне.
Спутниковый снимок Google Earth: пусковая установка ЗРК NASAMS в северо-западном пригороде Вашингтона. Снимок сделан в августе 2023 года
Три пусковых установки NASAMS размещены в северо-западном, восточном и южном пригородах Вашингтона
Катар стал первой страной, закупившей в 2019 году системы ПВО с ракетами AMRAAM-ER. Общая стоимость контракта с компанией Raytheon составила $346,5 млн.
Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК NASAMS II на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, снимок сделан в декабре 2022 года
Катарские ЗРК NASAMS II разворачивались в окрестностях крупнейшего города страны – столицы Доха – и в первую очередь предназначались для защиты от крылатых ракет и ударных беспилотников. В 2022 году три батареи хранилось на стоянке в окрестностях авиабазы Аль-Удейд, где также базируются самолёты ВВС США.
Израильский зенитный ракетный комплекс Barak 8 (МХ)
Зенитный ракетный комплекс средней дальности Barak 8 создан совместно Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на базе корабельного ЗРК Barak-1. Модификация, предназначенная для ЦАХАЛ, имеет обозначение Barak МХ.
Сухопутная батарея ЗРК Barak МХ состоит из пункта боевого управления, многофункционального радара подсвета и наведения EL/M-2084 (опирающегося на обзорные РЛС других типов), трёх пусковых установок с восемью ракетами вертикального старта, транспортно-заряжающих машин, мобильной дизельной электростанции, машины связи и управления.
Твердотопливная двухступенчатая ЗУР с активной радиолокационной ГСН весит 275 кг и имеет длину 4,5 м. Масса боевой части составляет 60 кг. Дальность поражения аэродинамических целей достигает 90 км. Баллистические ракеты могут быть перехвачены на дистанции до 20 км.
После старта ракета выводится на траекторию перехвата и получает подсветку от РЛС наведения.
Антенный пост РЛС многофункциональной EL/M-2084
При подлете к цели на дистанцию включения активной ГСН происходит запуск второго двигателя. Аппаратура наведения в полёте обеспечивает передачу информации на ракету и может перенацеливать её после запуска, что повышает гибкость применения и снижает расход ЗУР.
В Израиле по состоянию на июнь 2025 года было развернуто не больше двух батарей Barak МХ. Но обнаружить их на спутниковых снимках не удалось.
На вооружении индийской армии ЗРК Barak 8 (MR-SAM) был принят на вооружение в 2021 году и получил местное наименование Abhra.
Буксируемая пусковая установка индийского ЗРК Abhra
В октябре 2024 года компании Bharat Electronics и Israel Aerospace Industries объявили о создании совместного предприятия BEL IAI AeroSystems для технической поддержки и обслуживания ЗРК Abhra на протяжении всего жизненного цикла в индийских вооружённых силах. Сборка ракет будет осуществляться на предприятии Bharat Dynamics Limited в Хайдарабаде (штат Телангана). Основные компоненты ЗУР производятся на совместном индийско-израильском предприятии Kalyani Rafael Advanced Systems.
Спутниковый снимок Google Earth: пусковые установки индийского ЗРК Abhra на авиабазе Джайсалмер. Снимок сделан в апреле 2023 года
В настоящее время противовоздушной системой Abhra вооружен 503-й зенитный ракетный полк, входящий в состав корпуса Тришакти, штаб которого находится в Северной Бенгалии. Первая батарея была развёрнута на авиабазе Джайсалмер в Раджастхане.
Спутниковый снимок Google Earth: РЛС EL/M-2084 Abhra на авиабазе Джайсалмер. Снимок сделан в апреле 2023 года
В мае 2025 года в индийских СМИ была опубликована информация, что ЗРК Abhra в окрестностях города Сирса в штате Харьяна перехватил пакистанскую ракету Fatah-II, имеющую дальность стрельбы до 400 км. Всего в составе Корпуса противовоздушной обороны Сухопутных войск Индии предполагается развернуть пять полков, вооруженных комплексами Abhra.
Помимо Индии и Израиля ЗРК Barak 8 стоят на вооружении в Азербайджане, Кипре, Колумбии и Марокко.
Первоначально Азербайджан заказал батарею Barak 8 и 75 зенитных ракет. Цена одной батареи с радиолокационными и вспомогательными средствами составляла $25 млн, ЗУР имеет стоимость около $1,5 млн за единицу. Согласно справочным данным, сейчас в Азербайджане имеется четыре батареи ЗРК Barak 8.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Barak 8 на северной окраине Баку в районе Курдаханы. Снимок сделан в апреле 2025 года
Позицию ЗРК Barak 8 удалось обнаружить на северной окраине Баку в районе Курдаханы, в 2 км от побережья. В прошлом в этом месте был развёрнут ЗРК С-75М3 «Волхов».
Индийский ЗРК Akash
В начале 1980-х в Индии началась разработка ЗРК Akash, который должен был прийти на смену советским объектовым комплексам С-125М и войсковым 2К12Е «Квадрат» (экспортный вариант ЗРК 2К12 «Куб»). Именно «Квадрат» стал источником вдохновения для специалистов Организации оборонных исследований и разработок (DRDO — агентство при Департаменте оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии), занимавшихся проектированием нового ЗРK. Так же как на «Кубе-Квадрате», в индийском комплексе использовалась ЗУР с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, работающим на смесевом топливе (порошок магния, нитроглицерин и нитрат целлюлозы). Окислитель – атмосферный кислород, поступающий через воздухозаборники. Радиолокаторы обнаружения воздушных целей и управления огнем, мобильный командный пункт и пусковые установки ракет разрабатывались компаниями BEL, Tata Advanced Systems Limited и Larsen & Toubro. Однако работы нового противовоздушного комплекса средней дальности сильно затянулись, и Akash стал очередным индийским «долгостроем».
В советских ЗУР семейства 9М9, применяемых в составе ЗРК «Куб», использовалась полуактивная радиолокационная система управления, осуществлявшая наведение на отраженный от цели сигнал. Но на первой индийской ракете, известной как Akash Mk 1, применялся радиокомандный метод наведения (как на ЗРК С-125М). Дальность стрельбы достигала 25 км, потолок — до 20 км. К моменту выработки топлива на высоте 9000 м ракета разгонялась до 840 м/с.
Такие характеристики неплохо смотрелись бы в 1970-1980-е годы, но в 21 веке индийские военные вполне резонно отказались принимать на вооружение комплекс с ракетой Akash Mk 1.
Следующая модификация ЗУР Akash Mk1S, испытанная в 2019 году, имела комбинированное наведение: на начальном и среднем участках — радиокомандное, и активное радиолокационное — на конечном. Ракета Akash Prime также использует командное наведение на начальном этапе и оснащена усовершенствованной активной радиолокационной ГСН с увеличенной дистанцией и сектором захвата цели. Дальность поражения крупных высотных целей превышает 30 км, а потолок достигает 18 км.
Испытательный пуск ЗУР Akash Mk1S
Испытания ЗРК с ЗУР Akash Prime с перехватом воздушной мишени состоялись в 2021 году. Заказ на серийное производство был оформлен в 2023 году. Эта ракета выпускается компанией Bharat Dynamics Limited, в то время как филиал Bharat Electronics производит радиолокаторы, мобильные пункты управления, имитаторы и вспомогательные средства.
В составе каждой батареи Akash имеется один многофункциональный радар Rajendra, работающий в частотном диапазоне 4,5-8 ГГц, который связан с четырьмя пусковыми установками с тремя зенитными ракетами на каждой.
Многофункциональная PЛС Rajendra, используемая в составе ЗPК Akаsh BBC Индии
РЛС Rajendra может наводить до двух ракет на одну цель, при этом имеется возможность одновременно обстреливать четыре цели и сопровождать 64 объекта на дистанции до 90 км. Управление работой многофункциональной радиолокационной станции и пуски ракет осуществляются с мобильного командного пункта батареи. К 2025 году было заказано 32 РЛС Rajendra.
Для ВВС Индии поставляются мобильные пусковые установки на колёсном шасси с поворотной частью и тремя рельсовыми направляющими. На буксируемой платформе размещены вертикальные и горизонтальные механизмы наведения, электрическое оборудование и аппаратура подготовки и пуска зенитных ракет.
Согласно информации, опубликованной в индийских источниках, две эскадрильи ЗРК Akash были введены в опытную эксплуатацию в 2009 году. Однако из-за того, что зенитные ракеты первой модификации имели невысокую надёжность и неудовлетворительные характеристики по дальности и высотности, дальнейший процесс развёртывания комплексов этого типа затормозился, и официальное принятие на вооружение произошло в 2012 году.
В настоящее время ЗРК Akash используются для зенитного прикрытия стратегически важных объектов, и большая их часть на постоянной основе развёрнута в окрестностях военных аэродромов. Например, на авиабазе Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш в настоящее время дислоцировано две ракетных эскадрильи (дивизиона) Akash, которые заменили в этом районе ЗРК С-125М.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Akash на авиабазе Гвалиор. Снимок сделан в феврале 2024 года
По сравнению с советскими ЗРК С-125М индийский Akash обладает лучшей мобильностью и может быстрей сменить огневую позицию.
Время от времени ракетные эскадрильи, дислоцированные на постоянной основе на определённых базах, в тренировочных целях и в угрожаемый период перебазируются на полевые позиции. Так, несколько эскадрилий в 2025 году в ходе очередного обострения с Пакистаном были переброшены ближе к границе, и на их счету имеется несколько сбитых разведывательных БПЛА. По состоянию на 2024 год в составе ВВС Индии насчитывалось 15 ракетных эскадрилий, из них 7 эскадрилий оснащены усовершенствованными ЗУР Akash Prime. Для каждого комплекса произведено 125 ракет.
Южнокорейский зенитный ракетный комплекс Cheolmae-2
Разработка зенитного ракетного комплекса Cheolmae-2, известного также как KM-SAM, с 2001 года совместно осуществлялась российским концерном ВКО «Алмаз-Антей» и машиностроительным конструкторским бюро «Факел», а также южнокорейскими компаниями Samsung Techwin, LIG Nex1 и Doosan DST. Заказчиком выступало южнокорейское правительственное Агентство оборонных разработок. Все элементы ЗРК Cheolmae-2 серийно производятся в Южной Корее с 2015 года. Массовое развёртывание противовоздушных комплексов этого типа началось в 2017 году.
Батарея ЗРК Cheolmae-2 состоит из радара, мобильного командного пункта и 4-6 самоходных пусковых установок на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости. На каждой СПУ имеется восемь ракет-перехватчиков, размещённых в транспортно-пусковых контейнерах.
Основные элементы южнокорейского объектового ЗРК Cheolmae-2
Мобильная многофункциональная трехкоординатная РЛС обеспечивает одновременное сопровождение десятков целей и обстрел нескольких из них, а также передачу информации о целях и необходимые команды на ракету непосредственно перед пуском и в ходе ее полета.
Согласно сведениям, опубликованным в открытых источниках, зенитная ракета для южнокорейского ЗРК Cheolmae-2 создана на основе ЗУР 9М96 разработки МКБ «Факел». Ракета корейского производства оснащена комбинированной системой наведения: командно-инерциальной на начальном и среднем участках траектории полета и активной радиолокационной – на конечном. Ракета длиной 4,61 м, диаметром 0,275 м и массой 400 кг может выполнять маневры с перегрузкой до 50g. Радиус действия — до 40 км, высота — до 20 км. Сообщается, что ЗРК Cheolmae-2 обладает определёнными противоракетными возможностями. Но нет сомнений, что эффективность комплекса с относительно небольшой дальностью стрельбы при использовании против баллистических ракет будет сильно уступать более дальнобойным системам.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Cheolmae-2 в районе Чхунчона. Снимок сделан в апреле 2021 года
По состоянию на 2024 год в Южной Корее было развёрнуто приблизительно полтора десятка батарей Cheolmae-2, что для такой страны не мало. Почти все новые ЗРК размещены на естественных возвышенностях – в основном на бывших позициях ЗРК «Усовершенствованный Хок».
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Cheolmae-2 к северу от Сеула. Снимок сделан в марте 2025 года
На первом этапе ЗРК MIM-23В I-Hawk и Cheolmae-2 дублировали друг друга. Но в настоящее время все старые американские зенитные ракетные комплексы первого поколения в Республике Корея списаны.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Cheolmae-2 к северу города Пхочхон в провинции Кёнгидо. Снимок сделан в июле 2025 года
Большая часть новых южнокорейских противовоздушных комплексов Cheolmae-2 развёрнута в районах, граничащих с КНДР. В случае атаки со стороны Северной Кореи они должны стать барьером на пути безнадёжно устаревших в своей основной массе, но от этого не менее опасных северокорейских боевых самолётов. Некоторые батареи Cheolmae-2 расположены на удалении менее 30 км от границы и находятся в пределах досягаемости дальнобойной северокорейской артиллерии.
Впрочем, после создания «забора ПВО» вдоль границы с КНДР комплексы Cheolmae-2 стали размещать в других районах страны.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Cheolmae-2 на бывшей позиции ЗРК MIM-14 Nike-Hercules к северо-западу от города Каннын. Снимок сделан в октябре 2023 года
Особняком стоят две батареи Cheolmae-2, прикрывающие город Каннын, расположенный на центральном восточном побережье провинции Канвондо. Одна из них находится на бывшей позиции ЗРК большой дальности MIM-14 Nike-Hercules, что является редким случаем.
Тайваньские зенитные ракетные комплексы семейства Tien Kung
На первом этапе основу объектовой ПВО Тайваня составляли американские ЗРК «Найк-Геркулес» и «Хок». В настоящее время одноканальные комплексы первого поколения заменены американскими Patriot PAC-2/РАС-3 и тайваньскими Tien Kung II/III. Также для прикрытия авиабаз имеется до десяти ЗРК Skyguard-Sparrow и TC-2Н Sky Sword II, в которых используются авиационные УР AIM-7F Sparrow и Sky Sword II.
Зоны поражения тайваньских объектовых ЗPК по состоянию на 2015 год. Оранжевым цветом обозначены зоны ЗРК I-HАWK, зелёным – ЗРК Sparrоw-Sparrow, жёлтым – ЗРК Patriоt, красным – ЗРК Тiеn Кung II
Для государства площадью 36 197 км² Китайская республика имеет беспрецедентную плотность развёртывания объектовых зенитных ракетных комплексов.
После установления дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином правительство в Тайбэе пришло к выводу о необходимости снизить зависимость от США в части поставок вооружения. В связи с этим в 1981 году на Тайване началось создание ЗРК большой дальности. Разработка нового «стратегического» противовоздушного комплекса велась Институтом науки и технологий Chungshan совместно с американскими корпорациями Raytheon и Lockheed Martin. При этом в составе тайваньского комплекса использовались технические решения, реализованные в ЗРК Patriot. Развёртывание комплекса, получившего обозначение Tien Kung, началось в 1993 году.
В состав ЗРК Tien Kung входили зенитные ракеты с полуактивным радиолокационным наведением, командный пункт, многофункциональная РЛС Chang Bei, радар подсвета и наведения CS/MPG-25, машины для подвоза и заряжания ракет, энергетическая установка автономного электроснабжения, а также средства связи. Радиолокатор с фазированной антенной решёткой Chang Bai имеет много общего с РЛС ADAR-HP (Air Defense Array Radar-High Power) компании Lockheed Martin и работает в диапазоне 2-4 ГГц (S-диапазон). Заявленная дальность обнаружения высотной цели площадью 1 м² составляет около 400 км.
Мобильный варинат РЛС Chang Bai
Неподвижное полотно антенны обеспечивает охват в секторе 120°. Инструментальная дальность – более 450 км. РЛС Chang Bai помимо аэродинамических целей способна эффективно работать по баллистическим ракетам. Всего было построено не менее семи таких станций.
Известно, что для ЗРК Tien Kung разрабатывались как мобильные, так и хорошо защищённые шахтные пусковые установки, разнесённые от радиолокационной части на несколько километров. Твердотопливная зенитная ракета, внешне сходная с американской MIM-104, имела длину 5,4 м, диаметр – 0,41 м, массу – 915 кг. Скорость полёта – до 4М. Дальность поражения – до 70 км. После пуска, на начальном этапе траектории использовалось инерциальное управление, по мере сближения с целью траектория полёта ракеты корректировалась при помощи радиокоманд, при сближении с целью включалась РЛС подсвета CS/MPG-25, после чего полуактивная радиолокационная ГСН обеспечивала наведение ЗУР на отражённый от цели сигнал.
В 1998 году на испытания поступил ЗРК Tien Kung II, созданный на базе предыдущей модели. Использование зенитной ракеты с дополнительным разгонным модулем и увеличение времени работы основного двигателя позволили поднять максимальную скорость до 4,5М и довести дальность стрельбы до 150 км. При этом ЗУР стала длинней на 23 см, а её стартовая масса составляет 1135 кг. Вес боевой части – 90 кг. Ракеты ЗРК Tien Kung II могут запускаться как из ШПУ, так и из буксируемых пусковых установок, которые внешне похожи на американские ПУ M902, используемые в составе ЗРК Patriot PAC-3.
Для наведения на цель ЗУР Tien Kung II на конечном участке траектории включается активная радиолокационная ГСН, работающая на частотах 28-32 ГГц. На начальных этапах полёта применяется инерциальное управление и радиокоррекция. Благодаря применению вычислительного комплекса, сходного с тем, что используется в американской БИУС Aegis, возможен одновременный обстрел большого количества целей. ЗРК Tien Kung II может поражать активно маневрирующие воздушные цели в условиях радиоэлектронного противодействия. Сообщается, что этот ЗРК приобрёл противоракетные возможности и способен бороться с ОТР, имеющими дальность пуска до 500 км.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Tien Kung II на острове Пэнху. Снимок сделан в августе 2024 года
Известны координаты шести позиций ЗРК Tien Kung II. Четыре из них находятся на территории острова Тайвань, по одной на острове Пэнху и острове Мацу рядом с побережьем КНР.
Следующая модификация Tien Kung III обладает улучшенными противоракетными возможностями и расширенной зоной поражения аэродинамических целей. Зенитная ракета Tien Kung III оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения с рабочими частотами 12-18 ГГц. Для обновлённого комплекса разработан радар с ФАР Chang Shan, работающий в частотном диапазоне 4-8 ГГц.
Пуск ЗУР Tien Kung III
Запуск ракет Tien Kung III происходит из транспортно-пускового контейнера. На пусковой установке имеются четыре ТПК. Благодаря использованию более эффективной рецептуры твёрдого топлива характеристики ЗУР существенно улучшились. Стартовая масса ракеты составляет 880 кг, длина – 5,5 м, диаметр – 0,4 м. Максимальная скорость – до 7М. Дальность стрельбы по аэродинамическим целям – до 200 км, по баллистическим – до 40 км.
Спутниковый снимок Google Earth: тайваньский ЗРК Tien Kung III на бывшей позиции комплекса MIM-23В Improved Hawk на северной окраине города Чжанхуа. Снимок сделан в январе 2025 года
Считается, что ЗРК Tien Kung III способен эффективно бороться со всем спектром аэродинамических целей и оперативно-тактическими баллистическими ракетами. По состоянию на 2024 год были известны позиции двух таких комплексов.
Японские зенитные ракетные комплексы Type 03 и Type 03 Kai
К моменту окончания холодной войны Япония достигла уровня научно-технического развития, позволявшего самостоятельно проектировать и производить зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности, вполне соответствующие высоким мировым стандартам. В случае острой необходимости консорциум, образованный ведущими японскими корпорациями, работающими в сфере электроники, авиа- и ракетостроения, мог бы самостоятельно создать собственный аналог ЗРК MIM-104 Patriot. Однако руководство Страны восходящего солнца по политическим мотивам и из желания сэкономить время предпочло закупить «Пэтриоты».
Впрочем, ещё до заказа американских «Пэтриотов» в конце 1980-х компания Mitsubishi Electronics совместно с научно-исследовательским институтом TRDI (Technical Research and Development Institute) оборонного агентства Японии приступили к проработке концепции национального многоканального объектового ЗРК средней дальности, которым предполагалось заменить комплексы MIM-23В Improved Hawk (американского производства) и Hawk Type III (произведённые в Японии). Практические работы по этой теме начались в 1990 году.
Первоначально предполагалось, что с момента начала работ до принятия на вооружение пройдёт не более 10 лет. Однако сложности, возникшие в процессе доводки комплекса, потребовали дополнительных испытаний, проводившихся с 2001 по 2003 год на американском полигоне White Sands (шт. Нью-Мексико).
В состав зенитной ракетной батареи Type 03 входят три пусковые установки с шестью ЗУР в ТПК, транспортно-заряжающие машины, пункт управления огнем, пункт связи, многофункциональная РЛС и мобильная дизельная электростанция.
Самоходные пусковые установки ЗРК Type 03
Самоходная пусковая установка, многофункциональная РЛС, дизель-генератор и ТЗМ, используемые в составе ЗРК Type 03, размещены на четырёхосном полноприводном шасси Kato Works. Унифицированные контейнерные модули командного пункта и машины связи установлены на автомобиль повышенной проходимости Toyota Mega Cruiser. В боевом положении СПУ горизонтируется с помощью четырех гидравлических домкратов, пакет ТПК устанавливается вертикально.
Многофункциональная РЛС с АФАР способна сопровождать до 100 воздушных целей и обеспечивать одновременный обстрел 12 из них.
Информация о воздушной обстановке, техническом состоянии элементов комплекса и наличии готовых к пуску ракет отображается на дисплеях пункта управления огнем. Комплекс оснащен аппаратурой сопряжения с автоматизированной системой управления ПВО Японии JADGE, что позволяет оперативно распределять цели между разными батареями.
Для поражения воздушных целей в составе ЗРК Type 03 используется ЗУР с активной радиолокационной головкой самонаведения, заимствованной у ракеты «воздух-воздух» ААМ-4. Масса зенитной ракеты – 570 кг, длина – 4900 мм, диаметр корпуса – 310 мм. Масса боевой части – 73 кг. Максимальная скорость – 850 м/с. Дальность стрельбы – 50 км. Досягаемость по высоте – 10 км. Ракета стартует вертикально, после чего она направляется в сторону цели. На начальном участке траектории ЗУР управляется инерциальной системой управления, по данным, загруженным до старта. Линия передачи данных используется для передачи команд коррекции на среднем участке траектории до захвата цели головкой самонаведения.
Официально новый ЗРК средней дальности, получивший обозначение Type 03 (войсковое обозначение SAM-4), был принят на вооружение в 2005 году.
Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК Type 03 и ЗРК Hawk Type III на военной базе Симошизу в городе Чиба. Снимок сделан в феврале 2020 года
В 2003 году ещё до официального принятия на вооружение первая батарея Type 03 была поставлена в Учебный центр ПВО Сухопутных сил самообороны, расположенный на базе Симошизу в городе Чиба (примерно в 40 км к востоку от центра Токио).
В 2007 году требуемого уровня боеготовности достигла 2-я зенитная группа Восточной армии. Зенитная ракетная батарея этого подразделения с 2009 года также несёт боевое дежурство на базе Симошизу. Ранее на этой позиции была развернута зенитная батарея ЗРК Hawk Type III.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Type 03 на бывшей позиции Hawk Type III на базе Симошизу. Снимок сделан в декабре 2016 года
В 2008 году на ЗРК Type 03 с ЗРК Hawk Type III начали переходить подразделения 8-й зенитной группы из состава Центральной армии, дислоцированной на базе Аонохара, в 5 км севернее города Оно, префектура Хёго.
Спутниковый снимок Googlе Earth: позиция ЗPК Typе 03 на военной базе Aонохара. Снимок сделан в мае 2018 года
В 2014 году было объявлено о создании модернизированного комплекса Type 03 Kai. В 2015 году на американском полигоне White Sands были успешно проведены испытания, в ходе которых десять ракет японской системы перехватили различные цели, включая сверхзвуковую мишень GQM-163 Coyote. Благодаря использованию более мощного радара и новых ракет дальность стрельбы превысила 70 км, и появилась возможность борьбы с баллистическими целями. Таким образом, Type 03 Kai получил противоракетные возможности.
Согласно неофициальным источникам, в варианте Type 03 Kai был изготовлен один батарейный комплект. До этого уровня должны быть доведены шестнадцать выпущенных ранее комплексов Typе 03, развернутых на позициях и находящихся на базах.
Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК Type 03 и ЗРК Hawk Type III, хранящиеся на военной базе Симошизу в городе Чиба. Снимок сделан в декабре 2021 года
Усовершенствованный ЗРК Type 03 Kai мог бы представлять интерес для иностранных заказчиков. Но в связи с тем, что законодательство Японии не допускает продажу оружия за рубеж, противовоздушные комплексы японского производства не поставляются на экспорт. В случае снятия законодательных ограничений, японские ЗРК малой и средней дальности способны составить острую конкуренцию на мировом рынке вооружений другим продавцам, предлагающим товар такого рода.
Продолжение следует…
