FP: Страны Персидского залива потеряли доверие к США как к защитнику
1 0896
Удар по Ирану, судя по всему, обернулся для Вашингтона не столько военной победой, сколько стратегическим фиаско в Персидском заливе. Как пишет Foreign Policy, монархии региона, которые десятилетиями вкладывались в лояльность США, вдруг осознали неприятную истину: «американский щит» трещит по швам.
Иранские ракеты, прилетевшие по американским базам в ответ на гибель своего руководства, стали отрезвляющим душем для местных шейхов и не только. Атака на цели в Бахрейне, Катаре и даже «нефтяной колыбели» США – Саудовской Аравии – показала союзникам, что Пентагон не способен защитить даже собственные объекты в регионе, не говоря уже о чужих границах. Разница между громкими обещаниями из Вашингтона и реальной боеспособностью показательна.
В Эр-Рияде и Абу-Даби, видимо, задаются вопросом: а стоит ли «зонтик», который так легко пробивается, своей высокой цены? Риски быть втянутыми в большую войну больше не перевешиваются гарантиями безопасности.
Администрация США вновь демонстрирует старую привычку – создавать проблемы и умывать руки, оставляя партнеров разбираться с «пожароопасной» обстановкой в одиночестве. Отсюда вопрос: как скоро американцы оставят регион, а страны залива начнут искать новых покровителей – тех, кто умеет не только обещать, но и держать удар?
