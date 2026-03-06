FP: Страны Персидского залива потеряли доверие к США как к защитнику

FP: Страны Персидского залива потеряли доверие к США как к защитнику

Удар по Ирану, судя по всему, обернулся для Вашингтона не столько военной победой, сколько стратегическим фиаско в Персидском заливе. Как пишет Foreign Policy, монархии региона, которые десятилетиями вкладывались в лояльность США, вдруг осознали неприятную истину: «американский щит» трещит по швам.

Иранские ракеты, прилетевшие по американским базам в ответ на гибель своего руководства, стали отрезвляющим душем для местных шейхов и не только. Атака на цели в Бахрейне, Катаре и даже «нефтяной колыбели» США – Саудовской Аравии – показала союзникам, что Пентагон не способен защитить даже собственные объекты в регионе, не говоря уже о чужих границах. Разница между громкими обещаниями из Вашингтона и реальной боеспособностью показательна.



В Эр-Рияде и Абу-Даби, видимо, задаются вопросом: а стоит ли «зонтик», который так легко пробивается, своей высокой цены? Риски быть втянутыми в большую войну больше не перевешиваются гарантиями безопасности.

Администрация США вновь демонстрирует старую привычку – создавать проблемы и умывать руки, оставляя партнеров разбираться с «пожароопасной» обстановкой в одиночестве. Отсюда вопрос: как скоро американцы оставят регион, а страны залива начнут искать новых покровителей – тех, кто умеет не только обещать, но и держать удар?
  Венд
    Венд
    +1
    Сегодня, 12:47
    Агрессор не может быть защитником)))
    Tagan
      Tagan
      0
      Сегодня, 13:01
      Агрессор не может быть защитником)))

      Ну разве что защитником своих интересов. А так-то проблемы негров шерифа не волнуют. Это необходимо было уяснить сразу.
  Andobor
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:52
    По нефтянке ещё ни кто серьёзно не бил, по обе стороны залива, она всём нужна, а если начнут нефтянку обнулят.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:53
    Интересно, кто сможет разыграть эту ближневосточную карту при таком раскладе?
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:53
    Отсюда вопрос: как скоро американцы оставят регион, а страны залива начнут искать новых покровителей – тех, кто умеет не только обещать, но и держать удар?

    А нет никаких вопросов изначально. Администрация США выбирала между деньгами и лояльностью к Израилю и легко выбрала. Дальше опять будет обещать Платиновый купол и для особенно негласных приведет в действие пару террористических групп и Израиль поможет !
  HAM
    HAM
    0
    Сегодня, 12:56
    Интересно,а когда ЭТО дойдёт и до эвропейцев,и про базы США на их территории??