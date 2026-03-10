Ядерный клуб ждёт расширение

Ядерный клуб ждёт расширение


Развивайте ядерную физику


Разворачивающийся конфликт на Ближнем Востоке очень четко показывает значимость ядерного оружия. В первую очередь, тактического. Даже без политического контекста ситуации. Насколько эффективнее были бы удары Ирана по американским военным базам, если бы ТЯО присутствовало в арсенале. Аэродромы вообще невозможно вывести из строя конвенциональным оружием – опыт России на Украине это показывает очень наглядно.



Политический аспект наличия ядерного оружия еще более весомый. Северная Корея живет по своим правилам не одно десятилетие только потому, что у клана Кимов есть реальная возможность ударить ядерной боеголовкой по Вашингтону. Этого очень боятся американцы. Не так давно вышла книга «Ядерная война. Сценарий», в котором мировой апокалипсис начался от корейской баллистической ракеты, пущенной из КНДР. Автор Джейкобсен Энни не объясняет, что стало причиной такого события, но очень красочно описывает последствия для Земли. Американцам от подобного становится сильно страшно. Поэтому они без проблем утюжили Ирак, Югославию, Афганистан, Ливию, Сирию и вот сейчас развязали войну с Ираном. В этой связи совершенно логично, хотя и тревожно, звучат слова Сергея Лаврова:

Эта война, которую сейчас развязали против Ирана, она, во-первых, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится и в странах, арабских странах, которые соседствуют с Исламской республикой Иран.
И действительно, почему одним можно играть с ядерными бомбами, а другим нет? На самом деле, так решили уже очень давно, когда владельцы оружия массового поражения решили больше ни с кем им не делиться. Называется это «Договор о нераспространении ядерного оружия», подписанный большей частью мира. По-хорошему, от ядерного оружия надо было всем в одночасье отказаться, но уже лучше так, чем всем подряд разрешать делать супербомбы.

В определенной части земного шара до сих пор таят обиду на клуб избранных, фактически узурпирующих право на ядерную бомбу. Нечестно получается, говорят они, и обзаводятся своей бомбой. Индия с Пакистаном никогда ничего не подписывали и бомбы свои разработали. Может быть, именно поэтому две враждующие державы до сих пор сдерживаются от крупномасштабной войны. КНДР соглашение подписала, но это не остановило клан Кимов от своей супербомбы. Вполне справедливо, иначе бы американцы давно провели в Пхеньяне свою «Бурю в пустыне». Бомба равна суверенитету – и никак иначе.

Показателен пример Израиля, который договор не подписывал и создал свое ядерное оружие. При помощи Франции, США и Германии (последняя помогла с субмаринами для ядерных ракет) Иерусалим создал вполне вменяемый ядерный щит в 90-100 боеголовок. Иран в ответ тоже захотел. К чему это привело, знают все. Так называемую «ядерную латентность», или готовность к созданию ядерной бомбы, Тегерану не простили.

В шаге от бомбы


Ядерный клуб в ближайшее время имеет все шансы на расширение. В состоянии минутной готовности от создания суверенной бомбы стоит целая очередь государств. Дело в том, что ядерные технологии, как и любые другие, со временем становятся все более доступными. Это в середине прошлого века ядерное оружие казалось уделом избранных – сейчас ситуация поменялась.

Для создания своей бомбы надо соблюсти три правила. Первое – создать научную школу и взрастить когорту физиков-ядерщиков. Любой образовательный процесс требует времени и немало ресурсов, но дорогу осилит идущий. Можно еще купить готовых специалистов, но пока это маловероятно – спецы такого уровня в «свободной продаже» появляются редко. Даже с учетом всего, воспитание своего Курчатова и Оппенгеймера не составит титанического труда у подавляющего числа стран в мире. Главное, потом найти ему соответствующую лабораторию для накопления опыта и умений.

Вторым важным фактором для успешности создания ядерной бомбы является наличие инфраструктуры для обогащения ядерного топлива. Например, собственная АЭС. Третье и самое важное условие – это наличие урана и оружейного плутония. Учитывая старую истину о бизнесе, который пойдет на любое преступление ради 300 % выгоды, соблюдение всех трех условий одновременно уже не считается чем-то невозможным.


И вот тут начинается самое интересное. Иран показывает, что страна без ядерного оружия может стать объектом агрессии. Но не только в этом дело. Саудовская Аравия, которую в конце февраля – начале марта обстреливали иранские ракеты, также может задуматься. Во-первых, насколько хорошо и удобно сотрудничать с американцами, если они не в состоянии прикрыть от Тегерана. Во-вторых, а почему бы Эр-Рияду не создать свою бомбу? Чтобы никому не повадно было. Саудовская Аравия уже имеет соглашения с Китаем и Россией по гражданской ядерной энергии и активно строит инфраструктуру. При наличии обогащения и готовых носителей (баллистические ракеты) переход к оружию займёт всего 6-12 месяцев.

Риск «саудовского домино» особенно высок: если Эр-Рияд получит технологию, это спровоцирует Турцию, Египет и, возможно, другие государства Персидского залива. Американцы также не стоят в стороне. В конце минувшего февраля администрация президента Дональда Трампа официально уведомила Конгресс США о продвижении двустороннего соглашения о гражданском ядерном сотрудничестве с Саудовской Аравией – Section 123 Agreement по Закону об атомной энергии 1954 года. Это стало прямым продолжением Совместной декларации, подписанной в ноябре 2025 года во время визита наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон.

В отличие от соглашения с ОАЭ 2009 года, где Эмираты обязались полностью отказаться от обогащения урана и переработки отработанного топлива на своей территории, Вашингтон больше не требует от Эр-Рияда таких юридически обязывающих гарантий. Таким образом, февральское уведомление Трампа фактически фиксирует новый подход Вашингтона: приоритет коммерческим и геополитическим интересам над жёсткими ограничениями. Это значительно ускоряет риск появления ещё одной «пороговой» ядерной державы на Ближнем Востоке и ставит под вопрос всю архитектуру глобального режима нераспространения. Особенно после иранских обстрелов.


Все сложности в деле ядерного нераспространения крутятся вокруг Соединенных Штатов. И дело касается не только Персидского залива. В Европе натовцы давно практикуют «совместные ядерные миссии». В рамках событий союзники США в Европе проводят учения по применению ядерного оружия, а на их территории хранятся американские тактические бомбы B-61. Это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку неядерные государства получают косвенный доступ к оружию массового поражения. Вашингтон оправдывает программу двумя аргументами: бомбы находились в Европе ещё до подписания ДНЯО в 1968 году, и никакого отдельного договора об их вывозе не было; кроме того, бомбы остаются под полным физическим контролем американских военных – ключи и коды активации хранятся только у США. В ответ можно только посмеяться и покрутить у виска. Сколько времени понадобится спецам для взлома защитных систем американской ядерной бомбы? Пусть даже если она тактическая.

По открытым данным, на начало 2026 года в Европе размещено около 185 американских бомб B-61: в Италии – 75, в Турции – 50, в Бельгии, Германии и Нидерландах – по 20 в каждой. В самой Польше американского ядерного оружия пока нет. Однако уже несколько лет активно обсуждается именно её кандидатура как нового хранилища. В 2021 году, во время предвыборной кампании в Германии, часть общества требовала вывести бомбы с базы Бюхель. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил: если Германия откажется, оружие просто «переедет на восток». Аналогичные намёки делала и бывший посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. После этого дискуссия в Германии затихла, а экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер предупредил: передача бомб Польше станет «катастрофой для безопасности Европы». Сегодня Польша сама активно продвигает эту идею. Ещё в сентябре 2025 года, едва вступив в должность, глава польского МИД Кароль Навроцкий объявил, что будет добиваться включения страны в программу совместных ядерных миссий. Это автоматически означает, что польские пилоты начнут тренироваться на американских F-35 и F-16 для нанесения ядерных ударов, а средства доставки (те же самолёты) останутся под контролем Варшавы. Министерство обороны Польши при этом публично подтверждает приверженность режиму нераспространения – перед нами классический пример двойной риторики.

Параллельно о готовности принять ядерное оружие заявили и другие восточноевропейские страны. Глава внеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна отметил, что Таллин не исключает размещение оружия массового поражения на своей территории, если такое решение примет НАТО. А министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на прошлой неделе прямо сказал: если Иран получит бомбу, Анкара будет вынуждена вступить в ядерную гонку. Турция уже обладает собственной АЭС, исследовательскими реакторами и определённым суверенитетом, позволяющим шантажировать Вашингтон – вспомним кризис вокруг базы Инджирлик после попытки переворота 2016 года.

России в этой ситуации остается немного выбора. Во-первых, постараться донести от излишне ретивых ядерных неофитов, что их избиратели станут первыми в списке целей для российского ядерного оружия. Во-вторых, продолжить укреплять ядерный щит государства. В-третьих, напомнить американцам о возможности расширения ядерного клуба за счет государств из списка дружественных России. Мировой баланс должен оставаться в равновесии, несмотря ни на что.
  1. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 04:34
    . Для создания своей бомбы надо соблюсти три правила. Первое – создать научную школу и взрастить когорту физиков-ядерщиков. Любой образовательный процесс требует времени и немало ресурсов, но дорогу осилит идущий. Можно еще купить готовых специалистов, но пока это маловероятно

    Москва строит бесплатно Акую. И готовит, обучает 500 турецких специалистов тоже бесплатно. Как часть контракта для Турции.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 06:01
      Москва, осознавая высокую ответственность и опасность неконтролируемого распространения ЯО в мире призывала Фашингтон продлить истёкший 5 февраля 2026 СНВ- III, однако до настоящего времени не получила сигнал о готовности продления договора.
      По мнению военных экспертов в пороге шаговой доступности обзавестись собственным ЯО стоят несколько десятков высокотехнологичных стран, включая Германию, Японию, Швецию, Бразилию и др., не забываем ЮАР, добровольно отказавшуюся от ЯО, но имеющую АЭС и продолжающую сотрудничество и развитие атомной энергетики в настоящее время.
      Не стоит сбрасывать со счетов и граничащую с РФ фашиствующую Финляндию с двумя АЭС, ставшую вместе с Швецией страной НАТО, и ратующую за размещение в стране ЯО.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:02
      Цитата: Stas157
      Москва строит бесплатно Акую.

      Почему бесплатно ? За счет оплаты за газ, который мы им поставляем... wassat
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        -1
        Сегодня, 07:03
        Цитата: Uncle Lee
        За счет оплаты за газ, который мы им поставляем...

        Так это хитрый план. Он для того, только чтобы уйти от санкций. Поэтому придумали такой взаимозачёт.

        Россия в значительной степени финансирует строительство за счёт взаимозачёта платежей Турции за российский газ, чтобы обойти санкционные ограничения на трансграничные переводы. А потом Росатом" переводит эквивалентную сумму в рублях "Газпрому", а тот вычитает её из счетов турецкой Botas за поставки газа (300–800 млн долларов в месяц). То есть, Газпром оплачивает строительство Акую, а потом Росатом "компенсирует" это Газпрому. А значит российская компания Росатом я оплачивает сей банкет в Турции.
    3. 72jora72 Звание
      72jora72
      +2
      Сегодня, 07:25
      Цитата: Stas157
      Москва строит бесплатно Акую. И готовит, обучает 500 турецких специалистов тоже бесплатно. Как часть контракта для Турции.
      Я так понимаю, о содержании данного контракта Вы не знаете ничего.......
  2. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 05:03
    Автор абсолютно прав. Количество стран обладающих ЯО резко возрастет. В Европе оно будет у Германии, Италии, Польши и возможно Украины, в Азии у Республики Корея, Японии, возможно Австралии. На Ближнем Востоке у Турции и КСА. Возможно присоединится Бразилия... Раньше США заявляло "мы вас защищаем, и вам ЯО не нужно", сегодня США самоустранилось от этого. Как и Китай, который вообще лишь наблюдает как его сателлитов уничтожают, хотя они явно рассчитывали на его протекцию.
  3. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 05:12
    Как раз все наоборот. Если бы Иран создал бомбу, ее захотели бы, как противовес иранской, и саудиты, и Эмираты, и Египет, и турки - а за турками тут же и греки, и их соседи на Балканах. А теперь, когда у Ирана без шансов, все иные и прочие тоже успокоятся. А израильской бомбы арабские монархии не боятся, знают, что евреи, в отличие от Ирана, не станут ей швыряться в них лишь потому, что так повелел аятоллам шиитский аллах. В конце концов, у евреев "бомбы нет, но если надо, мы ее применим" с 1970х, если не с 1960х, и раз они ее не применили даже в 1973, когда сама судьба государства Израиль висела на волоске, значит можно расчитывать, что и дальше не станут без особо веских причин.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 05:30
      Цитата: Наган
      Если бы Иран создал бомбу, ее захотели бы, как противовес иранской, и саудиты, и Эмираты, и Египет
      Вы на самом деле считаете, что нищий Египет и разжиревшие от нефтедолларов арабские монархии смогут создать свое ядерное оружие? От себя скажу, что им и яичницы себе на завтрак не приготовить, без чьей-то помощи
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 05:34
        Цитата: Schneeberg
        разжиревшие от нефтедолларов арабские монархии смогут создать свое ядерное оружие? От себя скажу, что им и яичницы себе на завтрак не приготовить, без чьей-то помощи
      2. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        0
        Сегодня, 06:05
        Вы на самом деле считаете, что нищий Египет и разжиревшие от нефтедолларов арабские монархии смогут создать свое ядерное оружие?

        А Пакистан - вы относите к нищим или разжиревшим?
      3. parma Звание
        parma
        0
        Сегодня, 07:36
        Вы недооцениваете что «нищие страны», что «ожиревшие» монархии залива… кстати насчет монархий - так к примеру нефтяные доходы составляют примерно 1% от всех в Дубае, и до 30% у всего ОАЭ (тут Абу-Даби на самом деле статистику портят со своими 65%), у саудитов тоже в район 30%. У нас напомню только официально порядка 25%. Так что не такие уж они и «безрукие».
        А касательно «нищих» - что Пакистан, что Сев. Корея, что Иран высоким «богатством» не славятся…
        ЗЫ: ну и в целом увеличение числа «членов ядерного клуба» ни к чему хорошему не ведёт, тк только расширяет по миру вариации «допустимого».
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:33
    Цитата: tsvetahaki
    А Пакистан - вы относите к нищим или разжиревшим?
    К нищим и неразжиревшим. К тому же, население Пакистана что-то около 250 миллионов человек, а это огромный человеческий ресурс
  5. Million Звание
    Million
    -1
    Сегодня, 08:12
    Думаю,что если переговорами мир на Украине не будет достигнут,то ТЯО будет применено..Вынудят это сделать.
    После этого мирные переговоры будут продуктивнее.