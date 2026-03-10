Ядерный клуб ждёт расширение
Развивайте ядерную физику
Разворачивающийся конфликт на Ближнем Востоке очень четко показывает значимость ядерного оружия. В первую очередь, тактического. Даже без политического контекста ситуации. Насколько эффективнее были бы удары Ирана по американским военным базам, если бы ТЯО присутствовало в арсенале. Аэродромы вообще невозможно вывести из строя конвенциональным оружием – опыт России на Украине это показывает очень наглядно.
Политический аспект наличия ядерного оружия еще более весомый. Северная Корея живет по своим правилам не одно десятилетие только потому, что у клана Кимов есть реальная возможность ударить ядерной боеголовкой по Вашингтону. Этого очень боятся американцы. Не так давно вышла книга «Ядерная война. Сценарий», в котором мировой апокалипсис начался от корейской баллистической ракеты, пущенной из КНДР. Автор Джейкобсен Энни не объясняет, что стало причиной такого события, но очень красочно описывает последствия для Земли. Американцам от подобного становится сильно страшно. Поэтому они без проблем утюжили Ирак, Югославию, Афганистан, Ливию, Сирию и вот сейчас развязали войну с Ираном. В этой связи совершенно логично, хотя и тревожно, звучат слова Сергея Лаврова:
И действительно, почему одним можно играть с ядерными бомбами, а другим нет? На самом деле, так решили уже очень давно, когда владельцы оружия массового поражения решили больше ни с кем им не делиться. Называется это «Договор о нераспространении ядерного оружия», подписанный большей частью мира. По-хорошему, от ядерного оружия надо было всем в одночасье отказаться, но уже лучше так, чем всем подряд разрешать делать супербомбы.
В определенной части земного шара до сих пор таят обиду на клуб избранных, фактически узурпирующих право на ядерную бомбу. Нечестно получается, говорят они, и обзаводятся своей бомбой. Индия с Пакистаном никогда ничего не подписывали и бомбы свои разработали. Может быть, именно поэтому две враждующие державы до сих пор сдерживаются от крупномасштабной войны. КНДР соглашение подписала, но это не остановило клан Кимов от своей супербомбы. Вполне справедливо, иначе бы американцы давно провели в Пхеньяне свою «Бурю в пустыне». Бомба равна суверенитету – и никак иначе.
Показателен пример Израиля, который договор не подписывал и создал свое ядерное оружие. При помощи Франции, США и Германии (последняя помогла с субмаринами для ядерных ракет) Иерусалим создал вполне вменяемый ядерный щит в 90-100 боеголовок. Иран в ответ тоже захотел. К чему это привело, знают все. Так называемую «ядерную латентность», или готовность к созданию ядерной бомбы, Тегерану не простили.
В шаге от бомбы
Ядерный клуб в ближайшее время имеет все шансы на расширение. В состоянии минутной готовности от создания суверенной бомбы стоит целая очередь государств. Дело в том, что ядерные технологии, как и любые другие, со временем становятся все более доступными. Это в середине прошлого века ядерное оружие казалось уделом избранных – сейчас ситуация поменялась.
Для создания своей бомбы надо соблюсти три правила. Первое – создать научную школу и взрастить когорту физиков-ядерщиков. Любой образовательный процесс требует времени и немало ресурсов, но дорогу осилит идущий. Можно еще купить готовых специалистов, но пока это маловероятно – спецы такого уровня в «свободной продаже» появляются редко. Даже с учетом всего, воспитание своего Курчатова и Оппенгеймера не составит титанического труда у подавляющего числа стран в мире. Главное, потом найти ему соответствующую лабораторию для накопления опыта и умений.
Вторым важным фактором для успешности создания ядерной бомбы является наличие инфраструктуры для обогащения ядерного топлива. Например, собственная АЭС. Третье и самое важное условие – это наличие урана и оружейного плутония. Учитывая старую истину о бизнесе, который пойдет на любое преступление ради 300 % выгоды, соблюдение всех трех условий одновременно уже не считается чем-то невозможным.
И вот тут начинается самое интересное. Иран показывает, что страна без ядерного оружия может стать объектом агрессии. Но не только в этом дело. Саудовская Аравия, которую в конце февраля – начале марта обстреливали иранские ракеты, также может задуматься. Во-первых, насколько хорошо и удобно сотрудничать с американцами, если они не в состоянии прикрыть от Тегерана. Во-вторых, а почему бы Эр-Рияду не создать свою бомбу? Чтобы никому не повадно было. Саудовская Аравия уже имеет соглашения с Китаем и Россией по гражданской ядерной энергии и активно строит инфраструктуру. При наличии обогащения и готовых носителей (баллистические ракеты) переход к оружию займёт всего 6-12 месяцев.
Риск «саудовского домино» особенно высок: если Эр-Рияд получит технологию, это спровоцирует Турцию, Египет и, возможно, другие государства Персидского залива. Американцы также не стоят в стороне. В конце минувшего февраля администрация президента Дональда Трампа официально уведомила Конгресс США о продвижении двустороннего соглашения о гражданском ядерном сотрудничестве с Саудовской Аравией – Section 123 Agreement по Закону об атомной энергии 1954 года. Это стало прямым продолжением Совместной декларации, подписанной в ноябре 2025 года во время визита наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон.
В отличие от соглашения с ОАЭ 2009 года, где Эмираты обязались полностью отказаться от обогащения урана и переработки отработанного топлива на своей территории, Вашингтон больше не требует от Эр-Рияда таких юридически обязывающих гарантий. Таким образом, февральское уведомление Трампа фактически фиксирует новый подход Вашингтона: приоритет коммерческим и геополитическим интересам над жёсткими ограничениями. Это значительно ускоряет риск появления ещё одной «пороговой» ядерной державы на Ближнем Востоке и ставит под вопрос всю архитектуру глобального режима нераспространения. Особенно после иранских обстрелов.
Все сложности в деле ядерного нераспространения крутятся вокруг Соединенных Штатов. И дело касается не только Персидского залива. В Европе натовцы давно практикуют «совместные ядерные миссии». В рамках событий союзники США в Европе проводят учения по применению ядерного оружия, а на их территории хранятся американские тактические бомбы B-61. Это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку неядерные государства получают косвенный доступ к оружию массового поражения. Вашингтон оправдывает программу двумя аргументами: бомбы находились в Европе ещё до подписания ДНЯО в 1968 году, и никакого отдельного договора об их вывозе не было; кроме того, бомбы остаются под полным физическим контролем американских военных – ключи и коды активации хранятся только у США. В ответ можно только посмеяться и покрутить у виска. Сколько времени понадобится спецам для взлома защитных систем американской ядерной бомбы? Пусть даже если она тактическая.
По открытым данным, на начало 2026 года в Европе размещено около 185 американских бомб B-61: в Италии – 75, в Турции – 50, в Бельгии, Германии и Нидерландах – по 20 в каждой. В самой Польше американского ядерного оружия пока нет. Однако уже несколько лет активно обсуждается именно её кандидатура как нового хранилища. В 2021 году, во время предвыборной кампании в Германии, часть общества требовала вывести бомбы с базы Бюхель. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил: если Германия откажется, оружие просто «переедет на восток». Аналогичные намёки делала и бывший посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. После этого дискуссия в Германии затихла, а экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер предупредил: передача бомб Польше станет «катастрофой для безопасности Европы». Сегодня Польша сама активно продвигает эту идею. Ещё в сентябре 2025 года, едва вступив в должность, глава польского МИД Кароль Навроцкий объявил, что будет добиваться включения страны в программу совместных ядерных миссий. Это автоматически означает, что польские пилоты начнут тренироваться на американских F-35 и F-16 для нанесения ядерных ударов, а средства доставки (те же самолёты) останутся под контролем Варшавы. Министерство обороны Польши при этом публично подтверждает приверженность режиму нераспространения – перед нами классический пример двойной риторики.
Параллельно о готовности принять ядерное оружие заявили и другие восточноевропейские страны. Глава внеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна отметил, что Таллин не исключает размещение оружия массового поражения на своей территории, если такое решение примет НАТО. А министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на прошлой неделе прямо сказал: если Иран получит бомбу, Анкара будет вынуждена вступить в ядерную гонку. Турция уже обладает собственной АЭС, исследовательскими реакторами и определённым суверенитетом, позволяющим шантажировать Вашингтон – вспомним кризис вокруг базы Инджирлик после попытки переворота 2016 года.
России в этой ситуации остается немного выбора. Во-первых, постараться донести от излишне ретивых ядерных неофитов, что их избиратели станут первыми в списке целей для российского ядерного оружия. Во-вторых, продолжить укреплять ядерный щит государства. В-третьих, напомнить американцам о возможности расширения ядерного клуба за счет государств из списка дружественных России. Мировой баланс должен оставаться в равновесии, несмотря ни на что.
Информация