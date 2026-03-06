«Пора применять 5-ю статью устава НАТО» - Песков об угрозах Зеленского Орбану

1 669 9
«Пора применять 5-ю статью устава НАТО» - Песков об угрозах Зеленского Орбану

Пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию с угрозами Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Напомним, что Зеленский, перешагнув все грани приличия, начал угрожать главе правительства Венгрии тем, что «даст его номер телефона и адрес ВСУ, чтобы они поговорили с ним на своём языке – более доходчиво».

Эту угрозу раскритиковал даже глава венгерской оппозиции из партии «Тиса» Петер Мадьяр. Он заявил, что так говорить в отношении главы Венгрии недопустимо. По словам Мадьяра, он не допустит подобных угроз и в свой адрес, «когда станет новым премьером Венгрии». Напомним, что выборы в Венгрии пройдут в следующем месяце. На данный момент у «Тисы» имеется преимущество, если верить результатам опросов: 46% против 41% у партии ФИДЕС Виктора Орбана. Если такой расклад сохранится, то Петер Мадьяр может действительно стать новым венгерским премьером.

По словам Дмитрия Пескова, высказанным в интервью Павлу Зарубину (ВГТРК), «НАТО пора применять 5-ю статью своего устава в связи с угрозой в адрес глава одного из стран-членов».

Сказано это было в шутку. По понятным причинам, сегодня НАТО готово терпеть от Украины любые оскорбления, демарши, любое злословие и даже угрозы. И терпеть это будут, пока Украина являет собой таран против России, основную прокси-силу для антироссийских атак как в военном плане, так и в сфере политики и экономики.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +5
    Сегодня, 12:40


    Пора применять 5-ю статью устава НАТО» - Песков об угрозах Зеленского Орбану

    Хороший юмор от Пескова! Я только за, ждемс!....
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 12:44
    Цитата: Перфильева Вера
    Хороший юмор от Пескова! Я только за, ждемс!....

    А у Пескова есть юмор?
    Я думаю он его лишён начисто...иногда такое ляпнет, что сам Главком удивляется что он там наговорил.
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +4
      Сегодня, 12:46
      "А у Пескова есть юмор?"

      Раз в год и палка стреляет!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Я думаю он его лишён начисто.

      И такие тоже бывают, изредка полезными.
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 12:51
    Только и осталось, что "юморить". Правда юмор так себе...
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 12:55
      А что не так с этим юмором? Вроде по делу подколол.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 13:02
        "События в Иране, не наша война" - вот это юмор так юмор, а это просто "детский сад".
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:57
    Если коротко - 5 статья ,только для членов профсоюза ,а Орбан туда не входит !
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 12:59
    И терпеть это будут, пока Украина являет собой таран против России, основную прокси-силу для антироссийских атак
    А нам пытаются "втереть". что это наш народ.