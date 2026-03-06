Пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию с угрозами Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Напомним, что Зеленский, перешагнув все грани приличия, начал угрожать главе правительства Венгрии тем, что «даст его номер телефона и адрес ВСУ, чтобы они поговорили с ним на своём языке – более доходчиво».Эту угрозу раскритиковал даже глава венгерской оппозиции из партии «Тиса» Петер Мадьяр. Он заявил, что так говорить в отношении главы Венгрии недопустимо. По словам Мадьяра, он не допустит подобных угроз и в свой адрес, «когда станет новым премьером Венгрии». Напомним, что выборы в Венгрии пройдут в следующем месяце. На данный момент у «Тисы» имеется преимущество, если верить результатам опросов: 46% против 41% у партии ФИДЕС Виктора Орбана. Если такой расклад сохранится, то Петер Мадьяр может действительно стать новым венгерским премьером.По словам Дмитрия Пескова, высказанным в интервью Павлу Зарубину (ВГТРК), «НАТО пора применять 5-ю статью своего устава в связи с угрозой в адрес глава одного из стран-членов».Сказано это было в шутку. По понятным причинам, сегодня НАТО готово терпеть от Украины любые оскорбления, демарши, любое злословие и даже угрозы. И терпеть это будут, пока Украина являет собой таран против России, основную прокси-силу для антироссийских атак как в военном плане, так и в сфере политики и экономики.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»