Цены на нефть преодолели отметку в 87 долларов и продолжают расти
Нефтяные котировки продолжают медленно, но уверенно, расти. К настоящему моменту баррель нефти марки Brent достиг отметки в 87 долларов, чего не было с начала июля 2024 года. Причиной роста являются события на Ближнем Востоке. К 13:00 мск 6 марта цены пришли к планке в 87,5 долларов «за бочку».
Ормузский пролив остаётся фактически закрытым для вывоза нефти из стран Персидского залива. Иран в рамках операции «Правдивое обещание-4» дал понятно, что не станет пропускать никакие суда, если те связаны с США, Израилем или странами Европы. Обещание держит. Уже несколько танкеров, включая американский, были атакованы в Персидском заливе, в том числе неподалёку от берегов Кувейта.
Поступают сообщения о том, что выгорела львиная доля объёмов топлива в терминале 5-го флота в Манаме (Бахрейн). Пламенем охвачено крупное топливное хранилище в ОАЭ.
Одновременно с этим американские и израильские войска наносят удары по объектам топливно-энергетического комплекса Ирана.
Всё это, безусловно, отражается на мировом рынке энергоносителей. Пока нельзя сказать, что его лихорадит, однако цены на нефть и газ растут на биржах по всему миру. Ряд стран уже начинает сталкиваться с топливным кризисом – в первую очередь те, которые довели зависимость от нефти и газа от стран Персидского залива практически до 100-процентной.
Вслед за маркой Brent растёт и российская Urals. На текущий момент торги ведутся в интервале 73-74 доллара за баррель, что выше на 14-15 долларов заложенной на этот год цены в российский бюджет.
Информация