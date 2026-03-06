Цены на нефть преодолели отметку в 87 долларов и продолжают расти

Нефтяные котировки продолжают медленно, но уверенно, расти. К настоящему моменту баррель нефти марки Brent достиг отметки в 87 долларов, чего не было с начала июля 2024 года. Причиной роста являются события на Ближнем Востоке. К 13:00 мск 6 марта цены пришли к планке в 87,5 долларов «за бочку».

Ормузский пролив остаётся фактически закрытым для вывоза нефти из стран Персидского залива. Иран в рамках операции «Правдивое обещание-4» дал понятно, что не станет пропускать никакие суда, если те связаны с США, Израилем или странами Европы. Обещание держит. Уже несколько танкеров, включая американский, были атакованы в Персидском заливе, в том числе неподалёку от берегов Кувейта.



Поступают сообщения о том, что выгорела львиная доля объёмов топлива в терминале 5-го флота в Манаме (Бахрейн). Пламенем охвачено крупное топливное хранилище в ОАЭ.

Одновременно с этим американские и израильские войска наносят удары по объектам топливно-энергетического комплекса Ирана.

Всё это, безусловно, отражается на мировом рынке энергоносителей. Пока нельзя сказать, что его лихорадит, однако цены на нефть и газ растут на биржах по всему миру. Ряд стран уже начинает сталкиваться с топливным кризисом – в первую очередь те, которые довели зависимость от нефти и газа от стран Персидского залива практически до 100-процентной.

Вслед за маркой Brent растёт и российская Urals. На текущий момент торги ведутся в интервале 73-74 доллара за баррель, что выше на 14-15 долларов заложенной на этот год цены в российский бюджет.
  1. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 13:19
    Нефть - ничто, жажда - всё. На аравийском полуострове всё держится на опреснителях. Их вынос крайне крайняя мера.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 13:20
    А что, кто-то надеялся, что будет по другому?))) полезли в верх не только цены на нефть, в гейропе премиальные сорта бензина уже перевалили за 2,6 евро. И это только начало.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 13:31
      В интернете цена на дизель в Германии отображается как чуть выше 2 евро. Друг живет недалеко от Франкфурта. Сегодня назвал такие цифры. 2.50 поблизости от города его. Около 3 евро на банах.
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Сегодня, 13:36
      Даже в США бензин тоже подорожал
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 13:49
        Отличная новость для Трампа))) еще немного и на выборы в ноябре, можно уже и не ходить - результат уже понятен)))
    3. Шарнхорст Звание
      Шарнхорст
      0
      Сегодня, 14:51
      Ну ладно Гейропа с Хохлорейхом, почему в Севастополе опять пропал 95 и 95 Ультра?
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 14:58
        Были прилеты по НПЗ в Краснодарском крае, надо понимать есть какие-то перебои. Севастополь всегда был самым краем географии, помню начало своей службы, в 1987 г. были проблемы с электроэнергией.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:23
    87 $ и ещё не вечер .Я рассчитывал на понедельник Brent по 90 $.Стахановцы!!! А министерство энергетики США говорило что избыток нефти на танкерах в море,до иранского " чопика" в Ормузском Проливе. .И куда он делся этот избыток ? Или его не было ?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 13:34
      Цитата: tralflot1832
      Я рассчитывал на понедельник Brent по 90 $

      По 90 Urals.
      Urals по 90$/барр.: российская нефть продается в Индию дороже, чем нефть марки Brеnt…
      Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на свои источники. Причем три уже источника подтвердили, что сегодня индийские потребители закупают российскую нефть с поставкой в индийские порты в марте – начале апреля по цене плюс 4-5$ за баррель к цене европейского «эталона» Brеnt.
      В арабскую нефть уже не верят,
      Фьючерс есть, а нефти может и не быть.
      То ли дело российский Urals, он никуда не денется.
      1. shikin Звание
        shikin
        0
        Сегодня, 14:04
        закупают российскую нефть с поставкой в индийские порты в марте – начале апреля
        - да, но есть одно "но": танкеры с российской нефтью пойдут, скорее всего, через Средиземное и Красное моря. Прецедент с газовозом уже был. А каждый танкер эскортировать не получится.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 14:26
          Цитата: shikin
          но": танкеры с российской нефтью пойдут, скорее всего, через Средиземное и Красное моря.

          не имея сбыта огромное количество российской нефти, загруженной на танкеры «теневого флота» (многие десятки миллионов баррелей) скопилось как раз в районе Малайзии и Сингапура. То есть в нескольких днях хода к Индии.
          Я вот думаю, а у нас точно не знали, что будет война? Все настолько для нашей нефтянки хорошо и удачно сложилось, что прямо «манна небесная» какая-то…
          ТГ Юрий Подоляка.
          А вообще-то ни одного танкера нефтяного ещё не потоплено, даже в Персидском заливе.
          1. shikin Звание
            shikin
            0
            Сегодня, 14:52
            Хорошо, если так - меньше рисков.
            А что, интересно, в Малайзии дешевле отстаиваться? Почему они там?
            И в любом случае - нефть добывают, ее надо куда-то девать, отгружать. Кран на скважине не закроешь - ее надо будет консервировать. А потом, в случае надобности - восстанавливать. Иногда это дороже самое добываемой нефти получается.
            1. Andobor Звание
              Andobor
              0
              Сегодня, 14:58
              Цитата: shikin
              что, интересно, в Малайзии дешевле отстаиваться? Почему они там?

              Потому что там и грузились в России есть нефтепровод и терминалы на Дальнем Востоке.
              1. shikin Звание
                shikin
                0
                Сегодня, 15:03
                Ну, как бы, это не совсем рядом - около 6000 км от Владивостока.
                Но на полпути в Индию.
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  0
                  Сегодня, 15:05
                  Цитата: shikin
                  Ну, как бы, это не совсем рядом - около 6000 км от Владивостока.

                  Там можно и в Китай и Индию разгрузится.
    2. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 13:42
      Цитата: tralflot1832
      87 $ и ещё не вечер

      Думаю, как раз к вечеру (американскому laughing) несколько упадут. Трейдеры зафиксируют прибыль перед выходными. А там, в понедельник, посмотрим что дальше.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:42
      Добрый день, Андрей. Нефти, на танкерах в море, много, однако - известно чья она. Сейчас за нее еще и драться начнут. Думаю, что и 90 $ и 100 $ за бочку, не за горами. Еще хотелось бы, увидеть матрасные конвои в Ормузском проливе)))
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 13:36
    Это хорошо, главное, чтобы цены в РФ на бензин и дизтопливо не росли!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:44
    Цитата: ТермиНахТер
    Добрый день, Андрей. Нефти, на танкерах в море, много, однако - известно чья она. Сейчас за нее еще и драться начнут. Думаю, что и 90 $ и 100 $ за бочку, не за горами. Еще хотелось бы, увидеть матрасные конвои в Ормузском проливе)))

    Николай добрый день ,иранцы тоже ждут конвои - чтобы в упор ,как в добрые времена линкоров . hi
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:53
      Было бы неплохо, но не верится, на такое Трамп вряд ли пойдет. Будут "выносить" ракетные города, ПВО и инфраструктуру крылатыми ракетами. Однако, персов этим сильно не удивишь - они уже переживали войну городов.
  7. Oldi Звание
    Oldi
    -1
    Сегодня, 14:14
    Цены на нефть преодолели отметку в 87 долларов и продолжают расти
    Опять бензин подорожает и всё остальное прицепом! sad
  8. Semak Звание
    Semak
    0
    Сегодня, 14:29
    Почему-то складывается такое ощущение, что цены на энергоносители на мировых биржах пытаются удержать в "ручную". Надеялись на скоротечную войнушку? Не прокатило или ещё надеются на что-то?
    В прежние года, вроде, при ожидании какого-то шухера, цены подсакивали сразу, ещё до начала самого шухера, а сейчас прямо чувствуется чья-то рука и воля над этими биржами.
    А если или когда, Иран начнёт выносить добывающую и транспортную ифраструктуры, типа наших НГДУ, в странах Персидского залива, вот тогда, думаю, мир вздрогнет.