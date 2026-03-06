Поставляемая в Индию российская нефть неожиданно стала дороже марки Brent

Крупномасштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке привел ситуацию на мировом рынке в состояние нестабильности. Одним из следствий стало то, что поставляемая в Индию российская нефть Urals неожиданно стала дороже марки Brent примерно на 4-5 долларов за баррель при условии поставки ее в индийские порты в марте и начале апреля.

Об этом сообщает британское агентство Reuters, ссылаясь на источники.

А ведь совсем недавно дисконт Urals в сравнении с Brent достигал 13 долларов, то есть российская нефть была существенно дешевле. К примеру, 28 февраля индийская компания HPCL закупила два танкера нефти из РФ именно с таким дисконтом.

В значительной степени это связано с перебоями в поставках из стран Персидского залива. Для индийской нефтеперерабатывающей отрасли это стало очень болезненно, так как 40 процентов сырья на НПЗ страны поступает через Ормузский пролив. Один из трейдеров, занимающихся поставками российской нефти для НПЗ Индии, пояснил:

Сейчас проблема не столько в ценах, сколько в доступности сырья.

Поэтому индийские компании сейчас очень заинтересованы в закупках углеводородов в России. К тому же Соединенные Штаты дали Индии разрешение приобретать российскую нефть на ближайшие 30 дней.

А перед этим Вашингтон оказывал жесткое давление на Нью-Дели, требуя полностью прекратить закупки углеводородного сырья в России. Дескать, полученную прибыль Москва направляет на военные нужды.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:38
    ❝ Поставляемая в Индию российская нефть неожиданно стала дороже марки Brent ❞ —

    Дисконт в обратную сторону ...
  2. Тарелка Звание
    Тарелка
    0
    Сегодня, 13:39
    О, ну сейчас российская военная машина заправится баксами, и конец Украине wassat
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 13:45
      Нет, за баксы гейропейцы, да матрасники, продадут что угодно, включая родную маму. Бандерлоги сильно жалуются, что в прилетающих к ним крылатых ракетах, "искандерах" и т. д., по прежнему присутствуют комплектующие из гейропы, США, Японии и далее. Откуда оно там берется?)))
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Тарелка
      О, ну сейчас российская военная машина заправится баксами, и конец Украине wassat

      Попытка родить нечто юморное закончилась неудачно - акушер не справился. request
    5. shikin Звание
      shikin
      +3
      Сегодня, 13:55
      Баксами не воюют. И не платят за выполнение задач на СВО, как и за работу в ВПК.
      Не стоит думать, что без баксов все остановится, или что с их избытком все пойдет гораздо быстрее.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 14:11
        А чем же воюют, как не баксами? Война это экономика. За работу в ВПК баксами, может, и не заплатят, а вот за поставки комплектующих для ВПК - да. За закупки импортных товаров в магазины общего пользования (куда ходят работники ВПК) - да. Да на баксы и рубли можно купить, к слову.
        1. shikin Звание
          shikin
          +1
          Сегодня, 14:42
          А чем же воюют, как не баксами
          - воюют оружием, которое произведено на российских заводах, российскими рабочими, из российского (в основном) сырья. Доля импорта, конечно, есть, но не определяющая. Так же, как и те же продукты в магазинах. Ширпотреба много импортного, но он и есть - ширпотреб (включая бытовую технику и бытовую электронику), легко меняется одно импортное на другое, и не всегда - за баксы.
          Критически важных импортных товаров немного и их состав уменьшается.
  3. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    +3
    Сегодня, 13:43
    "Соединенные Штаты дали Индии разрешение приобретать российскую нефть на ближайшие 30 дней" Это Индия такая суверенная потому что у нее есть ЯО?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 13:52
      Цитата: Denissdaf
      Индия такая суверенная

      Индия это насос, который перекачивает бабло из США и Европы в Россию и Китай - посмотри торговый баланс, потому Трампа так и корячит, что сделать с этим он ничего не может, только петушится.
  4. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 13:46
    Пал Насдак, свалился Доу, и Никей лежит на лоу, набирает только вес русский индекс РТС.
    Urals не отстаёт, а сколько вчера скулежа было, - Индии со скидкой продаем.
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +2
      Сегодня, 13:53
      Скорее всего ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена.
      20 марта узнаем на сколько.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 13:55
        Цитата: kosmozoo
        Скорее всего ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена.
        20 марта узнаем на сколько.

        Много не будет. Политика на медленное снижение обозначена.
        1. kosmozoo Звание
          kosmozoo
          +1
          Сегодня, 14:01
          То ж было когда на бюджет нагрузка была из-за снижения поступлений, приходилось балансировать. А с новыми ценами и тенденциями прогнозы подрихтуют. Перед обьявлением обычно дым идет в виде прогнозов, скоро узнаем.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:49
    Вот вам и Трамп .А он это просчитывал?Не думаю что когда будет очень тяжело он начнёт покупать нефть Urals или наш мазут ,которого у нас много .Хотя как знать ?!
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 13:52
    Не уж то для индусов лафа закончилась...
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 14:52
      С учетом роста цен на тот же дизель в ЕС они спокойно отобьют и еще и подзаработают на этом - Индия и до этого была одним из крупнейших поставщиков дизеля в европы, да и зе прекрыв Дружбу поспособствовал недостатку дизеля. Еще в 2023 венгры
      "В Европе можно ожидать даже дефицита дизеля и роста цен на нефтепродукты, поскольку половину потребности ЕС в дизеле пока обеспечивают российские источники. Вследствие санкций Европа теперь вынуждена закупать продукты из других, более отдаленных регионов, например, импортировать индийскую, ближневосточную или китайскую продукцию https://1prime.ru/20230204/839693025.html
      Китайцы экспорт нефтепродуктов приостановили,про восток и говорить ... остались индийцы
  7. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 13:53
    Вот если есть удоды, так это ы, на всё должны дать разрешение, а без этого жители государств даже покакать не могут.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:00
    Нашёл откуда " растут ноги " этой новости .Министр энергетики Катара Саад аль - Каби заявил ,что для восстановления нормального уровня экспорта энергоносителей может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев ,даже если война закончится немедленно .
    У зе не получилось с нами обнулить нефтедобычу ,а у Трампа получилось с арабами ." Крантики " они то закрывают .А когда время придёт открыть - оттуда может быть вместо нефти средний палец от Трампа.
  9. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +3
    Сегодня, 14:21
    К тому же Соединенные Штаты дали Индии разрешение приобретать российскую нефть на ближайшие 30 дней.
    Индии ни кто не указывает, она сама решает. laughing laughing laughing А трампу только и остаётся при плохой игре на пианино, надуть щёки и сказать, что Индия может покупать так как он разрешил... Кто врёт? laughing tongue
  10. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Сегодня, 14:29
    А сколько денег в российский бюджет поступят? На танкера нефть загрузили гораздо дешевле, а теневой флот в наш бюджет что-то платит?
  11. fabrice68 Звание
    fabrice68
    0
    Сегодня, 14:54
    L'Inde commence a devenir une grosse verrue parmi les Brics. L'Iran les accuse d'avoir fourni des renseignements aux US pour couler le destroyer iranien (qui a fait plus de 80 morts). Modi est soumis à Netanyahou, il obéit aux ordres de Trump concernant l'achat de pétrole, retourne vers la Russie pour en racheter, sur autorisation de Trump, etc...