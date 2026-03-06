❝ Поставляемая в Индию российская нефть неожиданно стала дороже марки Brent ❞

Крупномасштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке привел ситуацию на мировом рынке в состояние нестабильности. Одним из следствий стало то, что поставляемая в Индию российская нефть Urals неожиданно стала дороже марки Brent примерно на 4-5 долларов за баррель при условии поставки ее в индийские порты в марте и начале апреля.Об этом сообщает британское агентство Reuters, ссылаясь на источники.А ведь совсем недавно дисконт Urals в сравнении с Brent достигал 13 долларов, то есть российская нефть была существенно дешевле. К примеру, 28 февраля индийская компания HPCL закупила два танкера нефти из РФ именно с таким дисконтом.В значительной степени это связано с перебоями в поставках из стран Персидского залива. Для индийской нефтеперерабатывающей отрасли это стало очень болезненно, так как 40 процентов сырья на НПЗ страны поступает через Ормузский пролив. Один из трейдеров, занимающихся поставками российской нефти для НПЗ Индии, пояснил:Поэтому индийские компании сейчас очень заинтересованы в закупках углеводородов в России. К тому же Соединенные Штаты дали Индии разрешение приобретать российскую нефть на ближайшие 30 дней.А перед этим Вашингтон оказывал жесткое давление на Нью-Дели, требуя полностью прекратить закупки углеводородного сырья в России. Дескать, полученную прибыль Москва направляет на военные нужды.

Сейчас проблема не столько в ценах, сколько в доступности сырья.

