ВС РФ освободили поселок Сосновое в ДНР

Освобождение Соснового, о котором 6 марта отчиталось Минобороны, вписывается в системное продвижение на Краматорском направлении. Поселок в ДНР взяли под контроль подразделения группировки «Запад».

Сосновое находится в Краматорском районе, по соседству с поселком Яровая, освобожденным днем ранее. Оба населенных пункта фактически примыкают к Святогорску. А Святогорск, в свою очередь, – это важный тактический узел на северо-восточных подступах к Славянску и Краматорску. Зачистка этих поселков расширяет оперативный простор и отодвигает линию обороны ВСУ от критически важной для них агломерации.





Но успехи «Запада» – лишь часть общей картины. Согласно сводке ведомства, всего за прошедшую неделю под контроль ВС РФ перешли девять населенных пунктов. Помимо Соснового и Яровой, это Дробышево в ДНР, Горькое и Веселянка в Запорожской области, Нескучное и Круглое в Харьковской, а также Бобылевка в Сумской.

Цена, которую платит противник за удержание позиций, предсказуемо растет. За неделю потери ВСУ превысили 1280 человек. Уничтожены 24 единицы бронетехники, 139 автомобилей, 21 полевое орудие. Впечатляет и работа по тылу: поражены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 23 полевых склада боеприпасов.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 13:59
    ❝ ВС РФ освободили посёлок Сосновое в ДНР ❞ —

    — Наши бойцы, не отвлекаясь, делают своё дело, пока всё внимание на Дальний Восток ...
    (Работайте, братья!)
    wladimirjankov
      wladimirjankov
      Сегодня, 15:15
      Интересно сколько жителей и домов в этом п. Сосновое? Как в Бобылевке что ли?
    Дед-дилетант
      Дед-дилетант
      Сегодня, 15:21
      — Наши бойцы, не отвлекаясь, делают своё дело, пока всё внимание на Дальний Восток ...
      (Работайте, братья!)
      Согласен, но - на Ближний, не на Дальний. На границе с КНР и Монголией у нас все спокойно. hi
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    Сегодня, 13:59
    В сводке нет «проблемного» Купянского направления… а в это время там есть определённые успехи. В населенном пункте Кучеровка, расположенном в непосредственной близости от Купянска. Согласно поступающим с передовой данным, украинские формирования были выбиты из поселка. Думаю скоро Купянск станет могилой для оставшихся там лохлов.
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 14:08
    С этим Ираном совсем сводок мало о СВО .Восточнее Купянска нарисовывается окружение 404 в Кучеровке,до " чопика " 600 - 700 метров .
  wladimirjankov
    wladimirjankov
    Сегодня, 15:00
    Впечатляет и работа по тылу

    Что то как то не очень впечатляет. И по тылу и по фронту. Застопорили мы почему то с нового года. Похоже это связано с ведущимися переговорами. Мотивация, что ли поубавилась в связи с этим?.
  ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    Сегодня, 15:01
    увы, освобождение очередного села на 5м году СВО совсем выпадает уже из всеобщих интересов, несмотря на ежедневный героизм наших бойцов, грязь и кровь. Тем временем удары по бандероэнергетике прекратились...
    1976AG
      1976AG
      Сегодня, 15:21
      Освобождение сел в конце концов приводит к освобождению городов, так было всегда. Простите, что это не совпадает с вашими интересами.
        1976AG
          1976AG
          Сегодня, 15:23
          "увы, освобождение очередного села на 5м году СВО совсем выпадает уже из всеобщих интересов, несмотря на ежедневный героизм наших бойцов, грязь и кровь. "

          Это не я писал.
          ПВВ22121922
            ПВВ22121922
            Сегодня, 15:26
            это писал я. а это ваши фантазии: Простите, что это не совпадает с вашими интересами. Мои интересы в том, чтобы покончить с недоукрогосударственностью.
            1976AG
              1976AG
              Сегодня, 15:29
              Значит надо конкретнее выражать свои мысли.

              "совсем выпадает уже из всеобщих интересов"

              Это вы про чьи интересы ?
              ПВВ22121922
                ПВВ22121922
                Сегодня, 15:31
                что мне делать, я знаю. спасибо.
                1976AG
                  1976AG
                  Сегодня, 15:32
                  А что ж не делаете ?..............
                  ПВВ22121922
                    ПВВ22121922
                    Сегодня, 15:33
                    увы, освобождение очередного села на 5м году СВО совсем выпадает уже из всеобщих интересов, несмотря на ежедневный героизм наших бойцов, грязь и кровь. Тем временем удары по бандероэнергетике прекратились...
                    1976AG
                      1976AG
                      Сегодня, 15:37
                      Зациклило ?..............