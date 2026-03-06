А ракеты всё не заканчиваются: показаны кадры атаки ВС Ирана по Тель-Авиву
Крупнейший израильский город Тель-Авив вновь подвергся атаке Вооруженных сил Ирана. Очевидцы снимают и выкладывают в сеть кадры, на которых видны инверсионные следы в небе. Скорее всего, от зенитных ракет систем ПВО ЦАХАЛ. При этом слышны разрывы, но не совсем понятно, от срабатывания ЗУР или попадания иранских ракет и беспилотников. На других кадрах показан пролет как минимум двух ракет ВС Ирана.
Арабский канал NAYA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана подтверждает пуск ракет в направлении Тель-Авива. Отмечается, что это 22-я с начала новой войны серия атак по Израилю в рамках военной операции «Правдивое обещание — 4».
Иранское информагентство ISNA сообщает, что КСИР уведомляет о запуске ракет «по целям в самом сердце Тель-Авива». Удары военное подразделение Ирана приурочило ко дню рождения имама Хасана Муджтабы — второго духовного лидера в шиитском течении ислама, внука пророка Мухаммеда.
В предыдущий раз Иран атаковал Тель-Авив минувшей ночью, это была 21-я с начала войны серия ударов. Ракетам вновь удалось прорвать израильскую систему ПВО «Железный купол». Пролет ракет сняли местные жители. Пишут, что Иран использовал тяжелые баллистические ракеты «Хорремшехр-4» с кассетной боевой частью весом около 1,5 т.
Очевидцы сняли ракету в момент подлета, когда она уже выпустила разделяющиеся боеприпасы. Визуально это напоминает салют, только летящий на землю. Позднее были показаны кадры довольно мощного пожара в районе аэропорта им. Бен-Гуриона после иранской атаки. Есть попадания по жилым кварталам, скорее всего, сбитыми фрагментами ракет и БПЛА. О пострадавших информация отсутствует.
Командование тыла армии обороны Израиля предупреждает население, что неразорвавшиеся боеголовки сбитых ПВО иранских ракет представляют большую опасность. К ним нельзя приближаться, тем более трогать.
Как-то не очень похоже, что у Ирана «вот-вот закончатся ракеты», о чем уже заявляли в США и Израиле. Более того, Иран планирует в ближайшее время применить более передовые ракеты, до этого использовал старые образцы, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник в КСИР.
По данным агентства, пока что ВС Ирана в основном применили ракеты 2012—2014 годов производства. Издание отмечает, что производство различного рода ракетных комплексов в ИРИ продолжается на постоянной основе. Если это правда, то тактика очень продуманная с учетом того, что запас ЗУР у США, Израиля и арабских стран ограниченный.
Информация