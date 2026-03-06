А ракеты всё не заканчиваются: показаны кадры атаки ВС Ирана по Тель-Авиву

Крупнейший израильский город Тель-Авив вновь подвергся атаке Вооруженных сил Ирана. Очевидцы снимают и выкладывают в сеть кадры, на которых видны инверсионные следы в небе. Скорее всего, от зенитных ракет систем ПВО ЦАХАЛ. При этом слышны разрывы, но не совсем понятно, от срабатывания ЗУР или попадания иранских ракет и беспилотников. На других кадрах показан пролет как минимум двух ракет ВС Ирана.

Арабский канал NAYA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана подтверждает пуск ракет в направлении Тель-Авива. Отмечается, что это 22-я с начала новой войны серия атак по Израилю в рамках военной операции «Правдивое обещание — 4».



Иранское информагентство ISNA сообщает, что КСИР уведомляет о запуске ракет «по целям в самом сердце Тель-Авива». Удары военное подразделение Ирана приурочило ко дню рождения имама Хасана Муджтабы — второго духовного лидера в шиитском течении ислама, внука пророка Мухаммеда.

22-я волна операции «Правдивое обещание — 4» началась с массированного запуска ракет Khorramshahr-4, Kheibar и Fattah в центр оккупированных территорий.

В предыдущий раз Иран атаковал Тель-Авив минувшей ночью, это была 21-я с начала войны серия ударов. Ракетам вновь удалось прорвать израильскую систему ПВО «Железный купол». Пролет ракет сняли местные жители. Пишут, что Иран использовал тяжелые баллистические ракеты «Хорремшехр-4» с кассетной боевой частью весом около 1,5 т.



Очевидцы сняли ракету в момент подлета, когда она уже выпустила разделяющиеся боеприпасы. Визуально это напоминает салют, только летящий на землю. Позднее были показаны кадры довольно мощного пожара в районе аэропорта им. Бен-Гуриона после иранской атаки. Есть попадания по жилым кварталам, скорее всего, сбитыми фрагментами ракет и БПЛА. О пострадавших информация отсутствует.

Командование тыла армии обороны Израиля предупреждает население, что неразорвавшиеся боеголовки сбитых ПВО иранских ракет представляют большую опасность. К ним нельзя приближаться, тем более трогать.



Как-то не очень похоже, что у Ирана «вот-вот закончатся ракеты», о чем уже заявляли в США и Израиле. Более того, Иран планирует в ближайшее время применить более передовые ракеты, до этого использовал старые образцы, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник в КСИР.

По данным агентства, пока что ВС Ирана в основном применили ракеты 2012—2014 годов производства. Издание отмечает, что производство различного рода ракетных комплексов в ИРИ продолжается на постоянной основе. Если это правда, то тактика очень продуманная с учетом того, что запас ЗУР у США, Израиля и арабских стран ограниченный.

  1. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +23
    Сегодня, 14:15
    "...«у персов вот-вот закончатся ракеты»..." - ну да, ну да .... "у русских все ракеты ржавые и завтра они уже закончатся" .... та же пластинка wink
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 14:45
      Вы таки думаете, что из иудеев делают таких же терпил как украинцы?
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 15:01
        Вы таки думаете, что из иудеев делают таких же терпил как украинцы?

        Израиль конечно привилегированные прокси. Тем не менее, прокси. Их интересы выше своих хозяева ставить не будут, в случае чего.
        1. Федор Соколов Звание
          Федор Соколов
          +6
          Сегодня, 15:04
          В экспертной среде бытует мнение, что в данном конкретном случае в качестве "прокси" выступают как раз американцы, ибо в войну с Ираном они влезли по требованию Израиля.
          1. Tagan Звание
            Tagan
            0
            Сегодня, 15:18
            Ну если посмотреть на укрорейх, то они тоже всеми способами пытались втянуть паханов. Вряд ли Израиль имеет полномочия и возможности требовать. Они сидят на пайке. Если их хотелки совпали с хотелками кукловодов, то это желание кукловодов в первую очередь. Но вполне возможно, что еврейская хитрость в какой-то момент срабатывает. Этого исключить нельзя.
            Как-то так, видимо.
          2. Zyablicev43 Звание
            Zyablicev43
            0
            Сегодня, 15:39
            В Штатах 7-40 не менее популярен,чем в Израиле. Мелодия одна. Сплясались.
        2. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          +1
          Сегодня, 15:13
          Руина просто .утка а израиль мамка.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +10
      Сегодня, 14:47
      Цитата: ALCA056000
      "...«у персов вот-вот закончатся ракеты»..." - ну да, ну да .... "у русских все ракеты ржавые и завтра они уже закончатся" .... та же пластинка

      И по уничтоженным иранским самолётам есть новости.
    3. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 15:01
      Чем отличается Ын и его Папа, не имея нефти, имея вчетверо меньшее население, в гораздо более жестком режиме санкций, смогли позволить содержать подготовленную, миллионную армию и не только стали ядерной державой, но и обзавелись межконтинентальными ракетами. А иранцы по традиции восточно-базарно торговались, заключали какие-то сделки, допускали на объекты шпионов из МАГАТЭ. Не соизволили обзавестись эшелонированной ПВО и авиацией. Это же дорого. И если бы имели МБР и пусть в неядерном варианте, но обстреляли Нью-Йорк с Вашингтоном, то все было бы по-другому. Надо отдать должное, конечно, что после отхода Аятоллы и верхушки армии, система управления сохранилась, но наблюдать, как США не меньше месяца разворачивала ударные силы в окрестностях, как десятки заправщиков размещали на одном аэродроме и не нанести упреждающего удара, хотя бы прокси силами, продолжать торговаться, конечно печально. Ын не торгуется, запускает ракеты через Японию и все у него хорошо. Мы оказались в беде и он нам помог, сейчас еще и под наш ядерный зонт залез. Не будьте, как Аятолла и Педзишкян (слово-то какое неприличное), будьте, как Ын.
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 15:16
        Цитата: хрыч
        будьте, как Ын.

        Сейчас прибегут либерасты и прочее ЦИПСО и наставят Вам минусов. У них там всегда стандартные штампы имеются типа "Вы хотите, что бы было как в Северной Корее?".
    4. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      0
      Сегодня, 15:05
      У русских ракеты давно закончились, но они постоянно делают новые. А персы могут их делать в безостановочном режиме, учитывая что вся их территория простреливается насквозь (и вообще у них пустыня) и компоненты брать неоткуда? Это первое.

      Второе: у них на подземных складах, возможно, тысячи, или десятки тысяч ракет, но ограниченное количество ПУ. Если коалиция агрессоров, повыбивает все пусковые, этими ракетами, можно будет гвозди забивать.
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 15:18
        Цитата: Sevastiec
        компоненты брать неоткуда

        Так есть же стиральные машины, холодильники и прочая бытовая техника, Урсула соврать не даст. laughing
      2. albert Звание
        albert
        0
        Сегодня, 15:38
        Цитата: Sevastiec
        (и вообще у них пустыня)

        Фигово у вас с географией.Посмотрите в гугле физические карты Ирана.
  2. Oldi Звание
    Oldi
    -1
    Сегодня, 14:17
    Если так и дальше пойдёт, боюсь полосатые евреи применят ТЯО и долго сомневаться не станут, т.к. красных карандашей по ходу у них нет request
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +4
      Сегодня, 14:23
      Не применят они ТЯО - фантазировать-то излишне не надо.
      1. Yazov Звание
        Yazov
        -2
        Сегодня, 14:39
        А кто им помешает? И почему он фантазирует. Не пойму вашу логику.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 15:04
          Не кто, а что. Дам подсказку для начала - то же самое, что мешает Пакистану, Индии и России. Непредсказуемость (или, наоборот, предсказуемость?) политических, социальных и даже культурологических последствий. Без прямой угрозы действующему режиму никто применять ядерное оружие не будет.
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            +1
            Сегодня, 15:22
            Дам подсказку для начала - то же самое, что мешает Пакистану, Индии и России. Непредсказуемость (или, наоборот, предсказуемость?) политических, социальных и даже культурологических последствий.

            Вы серьёзно ? Что то помешало евреям превратить в руины жилые кварталы Сектора Газа вмести с гражданским населением ? Кто их осудил и какие последствия они имели ?
    2. Pivot Звание
      Pivot
      +4
      Сегодня, 14:24
      Если это будет, то Иран грохнет ядерный центр в Израиле. Ведь у иранского руководства дети не живут в ЕС и США.
    3. commbatant Звание
      commbatant
      +5
      Сегодня, 14:34
      Цитата: Oldi
      Если так и дальше пойдёт, боюсь полосатые евреи применят ТЯО и долго сомневаться не станут

      Думаете ядерный центр в Димоне самое защищенное место в мире?
      А как насчет АЭС на БВ?
      Смерть Израиля в Димоне: Иран угрожает взорвать атомный реактор — Ближний Восток на грани катастрофы

      https://dzen.ru/a/aaoZygLFUhfRlJFQ?ysclid=mmet7fmn5g901482333
    4. rotfuks Звание
      rotfuks
      0
      Сегодня, 15:27
      полосатые евреи применят ТЯО и долго сомневаться не станут, т.к. красных карандашей по ходу у них нет
      ТЯО в любом варианте сдует половину Израиля в Мертвое море.
  3. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 14:17
    Посмотрел Европейские СМИ...Там тоже молчат про Израиль! Прилетов нет?
    1. Пулемет Мадуро. Звание
      Пулемет Мадуро.
      +9
      Сегодня, 14:34
      Раз молчат,значит есть.
    2. Yazov Звание
      Yazov
      -1
      Сегодня, 14:41
      В наших СМИ одна информация, у западных СМИ другая информация. Нечто среднее выбрать пока не получается. Туман войны.
    3. rotfuks Звание
      rotfuks
      0
      Сегодня, 15:31
      Посмотрел Европейские СМИ...Там тоже молчат про Израиль! Прилетов нет?
      Вы нашли что смотреть и чему верить. Вы не знаете в чьих руках европейские СМИ?
  4. commbatant Звание
    commbatant
    +10
    Сегодня, 14:22
    Ничего страшного. Израильские евреи скоро привыкнут к разрывам ракет и звуков "мопедов" над крышей своего дома. Пускай закупаются свечами, фонариками, бутилированной водой (опреснительные установки такие беззащитные), дизель-генераторами, спальными мешками и кормом для собак (его тоже говорят можно жрать) и ...йодом...
    1. Yazov Звание
      Yazov
      +3
      Сегодня, 14:44
      Посмотрим тогда кто культурнее. Евреи или украинцы выкидывающие пакеты с какашками в окно. )))
      1. commbatant Звание
        commbatant
        0
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Yazov
        Посмотрим тогда кто культурнее. Евреи или украинцы выкидывающие пакеты с какашками в окно. )))

        Надеюсь израильским евреям будет опасно открывать окна без ОЗК.
      2. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 15:03
        Посмотрим тогда кто культурнее. Евреи или украинцы выкидывающие пакеты с какашками в окно. )))

        Это уже по ситуации.))
    2. rotfuks Звание
      rotfuks
      +1
      Сегодня, 15:35
      Ничего страшного. Израильские евреи скоро привыкнут к разрывам ракет и звуков "мопедов" над крышей своего дома.
      Для них главное чтобы в бомбоубежищах был интернет. Чтобы они могли оттуда восхвалять свое оружие, трубить о победах и горячо поддерживать БИби. Они мне напоминают карасей на сковородке, которых медленно поджаривают, а они просят добавить огоньку ибо вкусно пахнет.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    Сегодня, 14:22
    Да уж, матрасниками с евреями вляпались в маргарин. Теперь уже персы их не выпустят, как в прошлом году. Матрасники уже собрались воевать 100 дней или даже до сентября, правда, никто не знает как это будет)))
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      Сегодня, 14:34
      Цитата: ТермиНахТер
      Да уж, матрасниками с евреями вляпались в маргарин. Теперь уже персы их не выпустят, как в прошлом году.

      Как Вы прокомментируете смену дислокации "Форда"? Его группа покинула средиземку у побережья Израиля и перешла через Суэц в Красное море. Кстати, был упущен шанс атаки группы кораблей в узостях на выходе из канала. А уж если в канале потопить кого из группы (совсем на обязательно "Форд"), то был бы вообще ЭФФЕКТ для мировой торговли. Чем Египет отличается от ОЭА, КСА, Омана, Бахрейна и Кувейта?
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +5
        Сегодня, 14:42
        Цитата: Адрей
        Чем Египет отличается от ОЭА, КСА, Омана, Бахрейна и Кувейта?
        В Египте нету американских баз
        1. Адрей Звание
          Адрей
          +1
          Сегодня, 14:43
          Цитата: Стирбьорн
          В Египте нету американских баз

          Согласен. Аргумент.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 14:52
        Вполне логично. Расстояние от восточной части Средиземки до западных окраин Ирана, в среднем около 1500 км. - это за пределом радиуса палубных самолетов. Если только с дозаправкой или большим количеством ПТБ. Так что, его перегон в Аравийское море вполне логичен. Надо понимать скоро подтянется и "Джордж Буш" - он вроде бы закончил курс подготовки. Потопить, даже в узостях, авианосец не так-то просто. Он шел с двумя "бьерками" - в сумме, около 100 ЗУР, в том числе некоторое количество SM 3, которые вполне неплохо работают по БР СД.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          +1
          Сегодня, 14:56
          Цитата: ТермиНахТер
          Вполне логично. Расстояние от восточной части Средиземки до западных окраин Ирана, в среднем около 1500 км. - это за пределом радиуса палубных самолетов. Если только с дозаправкой или большим количеством ПТБ.

          Следует ли считать миссию по ПВО Израиля выполненной?
          Цитата: ТермиНахТер
          Потопить, даже в узостях, авианосец не так-то просто.

          Само собой, но проще чем в открытом море. Стоило попробовать. Но... это же не небоскребы в Дубае laughing
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            +1
            Сегодня, 15:04
            Полагаю, что функции ПВО/ПРО Израиля выполняли эсминцы, а не авианосец. В Хаттае нашли обломки SM 6, с эсминца. "Форд" к побережью Израиля не подходил. Маневрировал где-то южнее Крита, откуда пошел к Суэцу.
            У Ирана, сейчас и так, напряженные отношения, со своими арабскими соседями. Усугублять ситуацию, ухудшением или полным разрывом отношений с Египтом, при отнюдь не 100 % гарантированной, попытке повредить (утопить) авианосец - оно того стоит. Вероятность утопить (серьезно повредить) очень малая, вероятность того, что Египет очень серьезно обидится на попытку заблокировать источник благосостояния - достаточно высокая.
            1. Адрей Звание
              Адрей
              0
              Сегодня, 15:08
              Цитата: ТермиНахТер
              Полагаю, что функции ПВО/ПРО Израиля выполняли эсминцы, а не авианосец.

              Само собой, но Фу-18 тоже не лишними могли быть против БПЛА.
              Цитата: ТермиНахТер
              Он шел с двумя "бьерками" - в сумме, около 100 ЗУР, в том числе некоторое количество SM 3, которые вполне неплохо работают по БР СД.

              Ушла вся группа (про ПЛ как обычно тишина). Закончили с ПВО-ПРО евреев?
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                0
                Сегодня, 15:22
                Против БПЛА и так работали и матрасные Ф - 15, и еврейские Ф - 16 и вертушки. Полагаю расходовать моторесурс ЛА, топливо и б/к с авианосца, как-то не очень разумно.
                О проходе матрасной МАПЛ через канал не сообщалось. Возможно ее не было вообще, возможно она уже ждет в Аравийском море. Может быть одна на две АУГ. У матрасников МАПЛ отнюдь не в изобилии, в этом году списывают еще два "лося". Держать авианосец для целей ПВО, как-то не очень кошерно - дороговато выходит.
                1. Адрей Звание
                  Адрей
                  0
                  Сегодня, 15:25
                  Вы не ответили на главный вопрос о "сокрушительных ударах" Ирана
                  Цитата: Адрей
                  Следует ли считать миссию по ПВО Израиля выполненной?

                  ?
                  Цитата: ТермиНахТер
                  Держать авианосец для целей ПВО, как-то не очень кошерно - дороговато выходит.

                  Но, тем не менее, зачем-то он там болтался до последнего времени.
      3. commbatant Звание
        commbatant
        0
        Сегодня, 14:53
        Цитата: Адрей
        Чем Египет отличается от ОЭА, КСА, Омана, Бахрейна и Кувейта?

        Ничем. Но сначала пусть за АЭС расплатятся.
    2. Yazov Звание
      Yazov
      0
      Сегодня, 14:45
      Когда обделаются по полной применят ядерку.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 15:08
        В Корее 50-х даже не применили (когда у них хотя бы ядерная монополия ещё не до конца растворилась), во Вьетнаме не применили (где и правда вляпались по самое не могу), в Афганистане не применили, а тут прям применят, да? Вот именно тут. Глобально - что уникального в этой ситуации для таких утверждений?
        1. commbatant Звание
          commbatant
          0
          Сегодня, 15:26
          Цитата: Тарелка
          В Корее 50-х даже не применили (когда у них хотя бы ядерная монополия ещё не до конца растворилась), во Вьетнаме не применили (где и правда вляпались по самое не могу)

          В этих двух конфликтах, военные США предлагали президентам ЯО применить, но были посланы. Почитайте периодику.
      2. rotfuks Звание
        rotfuks
        0
        Сегодня, 15:40
        .
        Когда обделаются по полной применят ядерку
        Навряд ли. Израиль рядом и их там в любом случае зацепит. Это ж не Хиросиму на острове бомбить ядеркой.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 14:22
    Посмотрел у евреев раскрытие касетной части Иранской боеголовки - красиво летят .Прилёт не снимают строжайшая цензура , а то отправят добровольцем .
  7. К-50 Звание
    К-50
    +6
    Сегодня, 14:26
    Крупнейший израильский город Тель-Авив вновь подвергся атаке Вооруженных сил Ирана.

    Дави упырей! Убийц женщин и детей!!! am
  8. Космический линкор Ямато Звание
    Космический линкор Ямато
    0
    Сегодня, 14:44
    Вы всё врете! Ракет осталось на три дня, и вообще рыжый же сказал, что 68% установок уничтожено. Но я знаю секрет. Иранцы по утрам накачивают мускулы рук, чтобы потом вечером кидать ракеты руками. Именно поэтому, в основном, забрасывание ракет производится билже к ночи.
  9. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    0
    Сегодня, 15:25
    Важен конечный результат! Мы уже 4 года по Украине бьём!!!
  10. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 15:27
    К сожалению, современную ПВО невозможно пробить. Её можно лишь перегрузить большим количеством целей. На тот же авианосец следует посылать не пару дорогущих высокотехнологичных ракет, а сотню дешёвых ракет в одном залпе вкупе с тысячей ложных целей. Часть ракет может быть заменена планирующими бомбами.
    Ракеты военного времени могут быть удешевлены путём использования дешёвого нестабильного топлива. Хранить не требуется: сделали и запустили чуть ли не с заводского двора.
    Что до наведения, то проблемы связи решаются повышением частоты радиосигнала и направленной связью. При частоте в 100 гигагерц направленная антенна имеет размер в 3 см, что позволяет разместить её на любом носителе. Управляемая ракета в в цель всегда попадёт. Здесь, впрочем, есть ряд нюансов, решение которых для меня очевидно и позволяет гарантированно попадать в маневрирующий корабль.