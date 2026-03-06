Зеленский анонсировал отправку специалистов ПВО на Ближний Восток по просьбе США

2 960 30
Зеленский анонсировал отправку специалистов ПВО на Ближний Восток по просьбе США

Вашингтон, судя по всему, решил воспользоваться украинским военным опытом. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в ближайшие дни группа украинских специалистов по противовоздушной обороне отправится на Ближний Восток. Официальная версия, которую озвучил Зеленский – помощь партнерам в борьбе с иранскими дронами-камикадзе. Неофициальная – прикрывать американские базы и военный контингент, который после атаки на Иран сам оказался под ударом.

Формально все выглядит как жест благодарности. Зеленский заявляет:



Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей.

Фактически же это бартер. Киев уже не первый месяц испытывает острый дефицит ракет к Patriot – единственному средству, способному хоть как-то противостоять российским баллистическим ракетам. И Зеленский предельно конкретизировал цену: опыт украинских специалистов в обмен на зенитные ракеты PAC-3, которые пылятся на складах у монархий Залива. Стрелять ими по дешевым «Шахедам» арабы считают непозволительной роскошью.

Впрочем, Дональд Трамп уже благословил сделку, заявив, что Штаты примут помощь от любой страны. Звучит почти как признание собственной уязвимости: Пентагон, который десятилетиями учил других воевать, теперь вынужден приглашать инструкторов из страны, чья энергосистема никак не может восстановиться после российских ударов.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. JustMe Звание
    JustMe
    +1
    Сегодня, 14:43
    Сергея Флешь посылают?
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +5
      Сегодня, 14:50
      Главный обрезанный и обкуренный вна окраине опрометчиво поступает - сейчас все пвошники бандеровские на курорты Дубая ломанутся и больше не возвратятся обратно. Вот в бандердтштате печалька будет!
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 15:10
        Не знаю, да и знать не хочу, что и где ему что обрезал. А вот если шейку жидовскую перережут- накачу за событие соточку. И навряд ли он курит. Травокуры как правило все пацифисты.
        1. Гений Ё Звание
          Гений Ё
          0
          Сегодня, 15:18
          Он нюхает! Принюхивается зверьё!!!
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 15:10
      Не, он не тактик, он стратег))) а вообще, новость хорошая, количество и качество ПВО, которое борется с "геранями", просядет еще больше. Война в Заливе приносит все больше профитов.
  2. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +4
    Сегодня, 14:44
    А мы никак не можем сделать, чтобы эта группа специалистов осталасть "в" Украине?
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 15:08
      А мы никак не можем сделать, чтобы эта группа специалистов осталасть "в" Украине?

      Можем,а зачем ? На БВ отправятся скорее всего высокопоставленные офицеры что бы так сказать слинять официально. Отправлять подготовленные расчёты себе дороже, ясно же что назад они не вернутся.
  3. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -7
    Сегодня, 14:46
    Россия прекратила удары. Бандеровцы могут себе позволить. Фарс.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 15:12
      А вы почитайте бандеровские ТГ каналы. Прилеты "гераней" - Кр. Рог, Одесса, Днепропетровск, Куев. Они видимо не знают, что Россия прекратила удары)))
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        -1
        Сегодня, 15:23
        видимо, не знают. или удары в пустоту. 5й год. а что знаете вы? что-то другое?
      2. alovrov Звание
        alovrov
        +1
        Сегодня, 15:24
        Они давно ракетами по гераням не стреляют. А то что наши ракетами не бьют это факт. Видимо договоренности трехсторонние. Ненуаче - тоже дипломатия.
  4. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 14:47
    Прогнулся все таки. Надеется доня печенькой угостит, или пару ракет выделит.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 14:49
    Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей.
    Не "партнёрам" а партнёру Израилю, "Хабад" у них один хозяин.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:50
    Так это зеля чисто сам пиариатся!!!!
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:56
    Зеленский анонсировал отправку специалистов ПВО на Ближний Восток по просьбе США

    Зелибобе пофиг на свою страну, президентом которой он сам себя считает.
    Я бы понял ещё, если бы на окраине не происходило тоже самое, был бы мир. Но когда на защиту своей страны ничего не хватает и отсылать даже крохи другому, ради благодушного похлопывания по плечу от третьего это диб елизм чистейшей выгонки. yes wassat
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 15:04
      Цитата: К-50
      это диб елизм чистейшей выгонки.

      Ну так поэтому, как утверждает Медведев, мы клоуна ещё не грохнули. laughing
  8. Рэд Звание
    Рэд
    0
    Сегодня, 14:58
    Я вообще не понимаю у них по Украине бегает огромное количество бесплатного пушечного мяса. Почему нельзя взять их посадить на защиту всех портов, нпз и т д. ? Плюс можно сформировать пару бригад и например со стороны Азербайджана отправить их в атаку
  9. guest Звание
    guest
    +3
    Сегодня, 15:02
    Зеленский анонсировал отправку специалистов ПВО на Ближний Восток по просьбе США

    Значит мы должны помочь Ирану ликвидировать этих специалистов, желательно всех. am
  10. sagitovich Звание
    sagitovich
    +1
    Сегодня, 15:03
    Иран, что то там там заявлял, что Куева его ракета долетит.
    Как раз, тот самый, удобный случай.
    Сами вовлеклись в конфликт против Ирана! laughing
  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 15:04
    Уже можно смеяться? Укры будут учить американцев как использовать их оружие или просто научат сбивать десять из 5 запущенных ракет? На месте арабов я бы напрягся, зная как ПВО Украины сбивает жилые дома.
    1. alovrov Звание
      alovrov
      +1
      Сегодня, 15:28
      Наши и боевые бандеровские расчеты - лучшие в мире. Потому что огромный реальный боевой опыт. У американцев очень немного расчетов повоевавших на территории бывшей УССР. Так что помощь весомая, тем более наши после начала войны с Ираном не бьют ракетами по территории бывшей УССР. Дух Анкориджа это не позволяет.
  12. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:06
    Два миллиарда мусульман будут "благодарить" Зелю по всему миру.
  13. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 15:08
    Надо бы найти этих спецов,да и помочь в их устранении,ИРАН свобода,честь,смерть израфашистам
  14. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 15:08
    Насколько же плохи дела у американцев?..

    Так, он пэтриоты выменивает на банки с огурцами.
  15. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:17
    Желательно отправлять женские расчёты: и бабы уцелеют и гаремы пополнятся...
  16. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 15:22
    А бплашники ещё в Баку не едут?
  17. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    0
    Сегодня, 15:25
    Они на одной ноте с трампом,а то пишут трамп не будет постовлять оружие в украину типа он злой на зелю,там все под контролем,дуру гонят.
  18. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 15:27
    Настолько же плохи дела у американцев...
    Звучит почти как признание собственной уязвимости: Пентагон, который десятилетиями учил других воевать, теперь вынужден приглашать инструкторов ...

    Это было бы слишком наивно)
    Если уж Пентагону и понадобилась бы помощь - то точно не от Зеленского
    Быстрый поиск в СМИ не обнаружил такой просьбы или такого приглашения. А вот ̶н̶а̶в̶я̶з̶ы̶в̶а̶н̶и̶е предложений помощи от Украины - сколько угодно
    Единственное, есть несколько подтверждений, что Трамп, в ответ на предложения Зеленского, ответил - "Да, я приму любую помощь от любой страны"
    Представляется, что сам Зеленский очень хочет казаться полезным, сам навязывает свои услуги, в расчете, разумеется, на какие-то преференции, в будущем
    Расчет простой - после этого он всегда может заявить, что, плечом к плечу, с великими мира сего, стоял на защите чего-то там, принимал участие, отражал, и прочее, и прочее
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:34
      Цитата: sdivt
      Расчет простой - после этого он всегда может заявить, что, плечом к плечу, с великими мира сего, стоял на защите чего-то там, принимал участие, отражал, и прочее, и прочее

      Тот случай, когда галантерейщик сможет гордо заявить, что он выручил кардинала. smile
  19. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:28
    Зеленский анонсировал отправку специалистов ПВО на Ближний Восток по просьбе США


    А ракеты им дадут, или по привычке, багатоповерхивками (небоскребами) обойдутся?