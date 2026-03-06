Зеленский анонсировал отправку специалистов ПВО на Ближний Восток по просьбе США
Вашингтон, судя по всему, решил воспользоваться украинским военным опытом. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в ближайшие дни группа украинских специалистов по противовоздушной обороне отправится на Ближний Восток. Официальная версия, которую озвучил Зеленский – помощь партнерам в борьбе с иранскими дронами-камикадзе. Неофициальная – прикрывать американские базы и военный контингент, который после атаки на Иран сам оказался под ударом.
Формально все выглядит как жест благодарности. Зеленский заявляет:
Фактически же это бартер. Киев уже не первый месяц испытывает острый дефицит ракет к Patriot – единственному средству, способному хоть как-то противостоять российским баллистическим ракетам. И Зеленский предельно конкретизировал цену: опыт украинских специалистов в обмен на зенитные ракеты PAC-3, которые пылятся на складах у монархий Залива. Стрелять ими по дешевым «Шахедам» арабы считают непозволительной роскошью.
Впрочем, Дональд Трамп уже благословил сделку, заявив, что Штаты примут помощь от любой страны. Звучит почти как признание собственной уязвимости: Пентагон, который десятилетиями учил других воевать, теперь вынужден приглашать инструкторов из страны, чья энергосистема никак не может восстановиться после российских ударов.
Информация