Сообщается о повторном взрыве на британской базе «Акротири» на Кипре

В сети сообщается о повторном взрыве на британской базе «Акротири» на Кипре. Звук слышали в районе объекта.

Пока нет информации, что стало причиной взрыва, и был ли он вообще. Возможно, речь идет о повторной атаке Ирана или его ливанского союзника. Нельзя исключать также, что нападения на объект не было, а взрыв произошел по какой-то случайной причине.

База интересна тем, что на ней размещены высотные разведывательные самолеты ВВС США U-2S Dragon Lady. Они способны вести радиолокационную, оптическую и другие виды разведки, находясь на большой высоте над объектами.

Ангар, где хранили самолеты, атаковал иранский дрон-камикадзе Shahed-136, пролетев над морем на малой высоте. Некоторые эксперты предполагают, что одной из причин успеха атаки является несовершенство системы предупреждения на объекте.

Журналисты британской газеты The Sun, анализируя снимки поврежденной базы, обратили внимание, что на нем не видно следов взрыва или горения, а имеется только большой 9-метровый пролом. Они предположили, что дрон либо не взорвался, либо пробил ангар и сдетонировал внутри него.

Нельзя с уверенностью утверждать, какой ущерб был нанесен. Британский министр обороны Джон Хили признал факт иранской атаки на объект, но говорил, что повреждения были незначительными.

Как сообщает телеканал Sky News, для усиления защиты базы «Акротири» британские ВМС направили к Кипру эсминец. Правда, до острова он доберется лишь через несколько дней, тогда как его присутствие не помешало бы объекту уже сейчас.
  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +6
    Сегодня, 15:16
    Маловато одного удара... за наш танкер эта база должна быть уничтожена полностью! С англичанами надо предельно жестко поступать!
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 15:22
      Цитата: vasyliy1
      за наш танкер эта база должна быть уничтожена полностью!

      Ну так надо помочь иранцам, но наш усатый пургоносец другого мнения.
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +3
      Сегодня, 15:25
      Цитата: vasyliy1
      Маловато одного удара... за наш танкер эта база должна быть уничтожена полностью! С англичанами надо предельно жестко поступать!

      Предлагаете сделать это за нас Иранцам?
      Была бы воля… и с неустановленного судна разом взлетела бы сотня Гераней (шахедов)… и от базы осталось бы одно воспоминание. Но… это не «наш» метод, это метод МИ6, забывая что диверсионная война не может идти в одни ворота. Очень жаль, «что мы не такие»…
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +2
        Сегодня, 15:29
        "Предлагаете сделать это за нас Иранцам?"

        Я предлагаю это сделать нам, но по хитрому и чужими руками. В конце концов есть чего у наглосаксов перенять...
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 15:29
      Маловато одного удара... за наш танкер эта база должна быть уничтожена полностью!

      Возможно, работа в этом направлении в отношении мерзких британских островитян ведётся. Вот что попалось на глаза в телеге:
      ‼️🇷🇺🇮🇷Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США на Ближнем Востоке, - Washington Post
      ▪️По их данным, Россия передавала Тегерану информацию, в частности, о местонахождении американских военных кораблей и самолетов.
      ➖«Похоже, что это довольно масштабная операция», — сказал один из собеседников газеты.
      ▪️Сам Иран обладает лишь несколькими военными спутниками и не имеет собственной спутниковой группировки, что делает помощь России чрезвычайно ценной.
      ▪️Министр обороны США Хегсет касательно участия России и Китая на днях сказал: «Они не играют здесь никакой роли». Признаков помощи Китая пока действительно нет.
      ▪️Эксперты отмечают точность иранских ударов и способность прорывать ПВО, которые улучшились по сравнению с 12-дневной войной с Израилем прошлым летом.
      ▪️При этом Пентагон быстро расходует свои запасы высокоточного оружия и перехватчиков ПВО.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:36
      vasyliy1
      Сегодня, 15:16
      Маловато одного удара... за наш танкер эта база должна быть уничтожена полностью! С англичанами надо предельно жестко поступать!

      hi Под гадящими наглосаксами земля должна гореть на всех континентах.
      Список с базами налицо, Акротири, Диего- Гарсия необходима воля, уверенность в Победе.
      Пора выпускать рои дронов и гнать сионистов и наглосаксов иудейской секты Эпштейна в Ад.
      Победы иранскому народу ИРИ! am
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 15:21
    Надо повторить попытку , тем более этих Шахедов у Ирана как г..за баней😂
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +4
      Сегодня, 15:23
      "тем более этих Шахедов у Ирана как г..за баней"

      Мы под чужим флагом тоже просто обязаны англов проучить!
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +1
        Сегодня, 15:39
        Цитата: Перфильева Вера
        "тем более этих Шахедов у Ирана как г..за баней"

        Мы под чужим флагом тоже просто обязаны англов проучить!

        Так фраза "как г...на за баней" это намек...
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:36
    Россия предоставляет Ирану разведданные для нанесения ударов по силам США (с) "Вашингтон Пост".

    Я дико извиняюсь, но это же по словам тех же США не является участием в войне. Как и поставка оружия.
  4. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    0
    Сегодня, 15:39
    Надо бить и по радару на горе Олимп, высшей точке горного хребта Троодос. Этот радар принадлежит наглобритам, а результаты наблюдений передаются и матрасникам...
  5. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 15:40
    За газовоз. Еще и за Севастополь ответите.