Сообщается о повторном взрыве на британской базе «Акротири» на Кипре
В сети сообщается о повторном взрыве на британской базе «Акротири» на Кипре. Звук слышали в районе объекта.
Пока нет информации, что стало причиной взрыва, и был ли он вообще. Возможно, речь идет о повторной атаке Ирана или его ливанского союзника. Нельзя исключать также, что нападения на объект не было, а взрыв произошел по какой-то случайной причине.
База интересна тем, что на ней размещены высотные разведывательные самолеты ВВС США U-2S Dragon Lady. Они способны вести радиолокационную, оптическую и другие виды разведки, находясь на большой высоте над объектами.
Ангар, где хранили самолеты, атаковал иранский дрон-камикадзе Shahed-136, пролетев над морем на малой высоте. Некоторые эксперты предполагают, что одной из причин успеха атаки является несовершенство системы предупреждения на объекте.
Журналисты британской газеты The Sun, анализируя снимки поврежденной базы, обратили внимание, что на нем не видно следов взрыва или горения, а имеется только большой 9-метровый пролом. Они предположили, что дрон либо не взорвался, либо пробил ангар и сдетонировал внутри него.
Нельзя с уверенностью утверждать, какой ущерб был нанесен. Британский министр обороны Джон Хили признал факт иранской атаки на объект, но говорил, что повреждения были незначительными.
Как сообщает телеканал Sky News, для усиления защиты базы «Акротири» британские ВМС направили к Кипру эсминец. Правда, до острова он доберется лишь через несколько дней, тогда как его присутствие не помешало бы объекту уже сейчас.
Информация