Когда рыцарские доспехи короля не спасают



«Встреча Генриха VIII с Анной Болейн». Худ. Дэниел Маклайз (1836). Частная коллекция, США

«Что может быть опаснее рыцарского турнира? Только его последствия…

И вот Том очутился в огромном, роскошном покое; дверь за ним затворилась; свита выстроилась у него за спиной. Том поднял голову, взглянул и увидел на некотором расстоянии перед собой тучного человека в полулежачей позе, с широким, расплывшимся, суровым лицом. На нем было богатое, но поношенное и местами даже потертое платье. Одна его нога, вся забинтованная и распухшая, как колода, покоилась на подушке».

«Принц и нищий». Марк Твен

Развелся, казнил, умерла.

Развелся, казнил, пережила.



Анна Болейн. Портрет работы неизвестного художника, ок. 1533-1536 гг. Национальная портретная галерея, Лондон



«Портрет Джейн Сеймур, королевы Англии» немецкого живописца Ганса Гольбейна-младшего (1498–1543). Картина создана около 1536 года и хранится в Музее истории искусств в Вене



Анна Клевская – четвертая жена Генриха VIII после Джейн Сеймур. Ганс Гольбейн Младший. Лувр



Кэтрин Парр. Ок. 1545 г. Портрет работы неизвестного художника. Национальная портретная галерея, Лондон

Период правления короля Англии Генриха VIII, второго короля из династии Тюдоров, был не только одним из самых длительных в ее истории, но и к тому же был очень хорошо задокументирован. В частности, хорошо известны события его личной жизни, причем столь бурной, что ее вполне хватило бы на троих среднестатистических мужчин того времени. Это же надо было умудриться иметь шесть жен, двух он казнил, с одной развелся, а еще одну бросил, объявив брак с ней недействительным. Английским школьникам все эти сложные эпизоды истории помогал заучивать следующий стишок:Решив стать настоящим самодержцам, он порвал с Римом, порвал с Папой, который разводов не одобрял, и, так же как и его отец, решительно казнил как непосредственных врагов, так и друзей, которых стал считать врагами. Когда королю было шестнадцать лет, о нем писали, что он был талантливый наездник и рыцарь, а среди приближенных пользовался популярностью за простоту обращения. В возрасте пятидесяти лет писали, что он выглядит старше своего возраста... что он очень легко впадает в гнев и страдает от черной депрессии. Понятно, что абсолютная власть и разлагает человека абсолютно, но в данном случае контраст с поведением и внешним обликом короля выходит что-то уж очень разительным.Очевидно, что родившийся 28 июня 1491 года принц был очень избалован, но только по-другому и быть не могло. И, кстати, а какое королевское дитя в то время было не избаловано? Важно то, что вырос он отнюдь не невежественным человеком, погрязшим в пьянстве и разврате, а прекрасно образованной личностью, владел латинским, французским и испанским языками, хорошо знал математику, астрономию, геральдику и даже музыку. А еще, как и многие люди эпохи Возрождения, он любил поэзию, живопись, интересовался медициной, уделял много внимания современной по тому времени технике. Знания, однако, не отвратили его от религии. Все современники, которые о нем писали, отмечают его набожность.Юный принц в итоге вырос в высокого, красивого, атлетически сложенного молодого человека, который был также страстным охотником, любителем атлетических состязаний, вдобавок еще и любил теннис.Так, венецианский посланник уведомлял свое правительство, молодой король был самым красивым среди монархов, которых он видел. Что он роста выше среднего, обладает стройными ногами прекрасной формы, что кожа у него очень светлая, волосы рыжевато-каштанового цвета, а его округлое лицо настолько прекрасно, что вполне подошло бы и женщине. А еще он имел длинную и крепкую шею!И все это, скорее всего, так и было, поскольку размеры его рыцарских доспехов этого времени были таковы: 81 см в талии и 99 см в груди, при росте около 183 см и примерном весе 95 кг. Король практически ничем не болел, кроме разве что малярии в легкой форме, и он также счастливо избежал заболевания такой болезнью, как «английский пот», поражавшей Англию в 1517-1518 и 1528-1529 гг., когда Генриху VIII пришлось даже уехать из Лондона. И если учесть, сколько тогда умерло англичан, жителей того же Лондона и людей в окружении самого Генриха (болезнь подцепила даже Анна Болейн, в то время придворная дама, но выжила).Так что «королевствовал» он в достаточной мере спокойно, хотя уже и развелся с женой и женился на Анне Болейн, до тех пор, пока королю не исполнилось 44 года, то есть вплоть до 1536 г. Правда, король стал много есть и пить, и, соответственно, прибавлять в весе.Считается, что у него было особое пристрастие к мясу, выпечке и вину. Однако, будучи бабником и обжорой, он еще не стал таким жутким маньяком и подозрительным деспотом, каким его описывают люди, знавшие его в последние годы его жизни.А потом в 1536 году на очередном турнире в Гринвиче король не смог удержаться в седле и упал на землю, причем одетая в латы лошадь тоже упала, и упала на короля. Король после этого находился в бессознательном состоянии целых два часа, сильно пострадали ноги. Анна Болейн была так напугана, так боялась за жизнь короля, что у нее случился выкидыш. Ну а в итоге ее казнили по обвинению в супружеской измене.Вот только здоровье короля после этого падения резко пошатнулось. Хотя переломы и раны зажили, по ногам у него пошли гноящиеся язвы. Врачи лечили их прижиганиями раскаленным железом. Очень возможно, что незаживающие язвы на ногах появились вследствие сахарного диабета, вот только сегодня доказать его наличие у Генриха не представляется возможным.А еще у короля обнаружилась травма головы, причем, как считается, у него пострадали лобные доли мозга, которые отвечают за самоконтроль и прием сигналов от внешней среды. Кстати, в 1524 году король также на турнире получил удар копья, к счастью тупого, над правым глазом, из-за того, что забыл опустить забрало шлема перед схваткой. После этого у него начались часто повторяющиеся мигрени, а тут еще на него и целая лошадь в доспехах упала…Придворные видели, что с королем явно не все в порядке, но объявить ему «импичмент» и подумать не могли, поскольку получить обвинение в государственной измене и попасть на эшафот за разговоры об особе короля было легче легкого. Сам же Генрих просто помешался на мысли заиметь сына наследника. При этом более чем вероятно, что к этому времени от всех обрушившихся на него несчастий он стал страдать от проблем с потенцией. Из-за этого он постоянно находился в состоянии нервного возбуждения и всеми силами старался свою мужественность доказать. И даже когда Джейн Сеймур родила ему сына, он не успокоился. Хотя, с другой стороны, даже будучи больным и психически неуравновешенным, Генрих прожил еще 11 лет и все это время занимался королевскими делами, то есть правил Англией, проводил активную внешнюю политику, и… хотя врачи ему это и запрещали, очень много ел.Есть информация о том, что король ежедневно съедал до 13 блюд из баранины, цыплят, говядины, оленины, крольчатины и разнообразной пернатой птицы, как фазан и лебедь. А еще он мог выпить 10 пинт (1 пинта = 0,57 л) эля в день, а когда эля не было – пил вино. Правда, все эти 13 блюд, возможно, лишь входили в его меню и готовились на выбор, а сам он съедал из них какую-то часть.Но даже при этом трапезы в королевском дворце следовали одна за другой, так что в итоге к пятидесяти годам король стал весить 177 килограммов и передвигался с большим трудом! Талия его, судя по дошедшим до нас доспехам из Метрополитен-музея в Нью-Йорке, с 81 см в возрасте 20 лет выросла в обхвате до 132 см. Язвы стали пахнуть ужасно, так что о приближении короля можно было, даже не слыша его шагов, догадаться по запаху. Так что когда он в 1543 году женился на Кэтрин Парр, то она скорее требовалась ему как сиделка, нежели как жена, и лишь она одна могла успокоить Генриха, когда на него нападали припадки ярости. Через четыре года он наконец-то умер, измученный прижиганиями язв, лихорадкой и собственным обжорством.Так что можно видеть, что даже монархам в их совершенных рыцарских доспехах порою приходилось очень и очень несладко. Генрих II проболел после ранения на турнире целых 11 дней и умер от воспаления головного мозга, вызванного раной. Генрих прожил после падения с коня… целых 11 лет, но это были годы едва ли не сплошных страданий, не говоря о том, сколько за это время он принес страданий другим людям из-за своего депрессивного характера. Так что доспехи доспехами, а человеческого фактора для участников рыцарских турниров также никто не отменял, точно так же, как и роковой случайности…