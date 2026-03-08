США создали базу для расширения ядерного арсенала после выхода из ДСНВ
Решение американской администрации не продлевать действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в феврале 2026 года стало результатом многолетней планомерной подготовки, а не импульсивным политическим жестом. На протяжении последнего десятилетия Соединенные Штаты последовательно формировали промышленную и инфраструктурную базу, которая теперь позволяет им перейти от простой модернизации имеющихся вооружений к полноценному количественному росту ядерного арсенала. Этот процесс затронул все компоненты ядерной триады и включает в себя развертывание серийного производства новых боезарядов и постановку на боевое дежурство сотен современных средств доставки. Масштаб проведенных подготовительных работ убедительно свидетельствует о том, что отказ от договоренностей был тщательно спланированным шагом, меняющим стратегический ландшафт.
Формирование кадрового и производственного потенциала стало первоочередной задачей. За последние десять лет численность персонала, задействованного в программах модернизации ядерных сил, увеличилась более чем вдвое, достигнув примерно 75 тысяч человек. Это позволило выйти на рекордные с окончания холодной войны темпы обновления боезарядов, и только в 2023 году Пентагон получил свыше 200 единиц усовершенствованных бомб B61-12 и боеголовок W88 Alt 370. Параллельно ведется масштабная рекапитализация мощностей на объектах в Саванна-Ривер и Лос-Аламосе, цель которой — восстановить полноценное производство плутониевых сердечников. Выход на целевой показатель в 80 таких изделий ежегодно к середине 2030-х годов впервые за долгий период создаст материально-техническую базу не просто для поддержания, а для расширения арсенала.
Одновременно с этим США активно готовят инфраструктуру для развертывания новых и увеличения загрузки существующих носителей. Программа закупки 76 защищенных терминалов спутниковой связи FAB-T FET позволит вернуть в ядерный статус 30 бомбардировщиков B-52, доведя их общее количество в этом качестве до 76 единиц. Для ускорения работ по обновлению этих машин до версии B-52J на авиабазе Тинкер в 2025 году был возведен новый цех. Параллельно разворачивается программа создания перспективного бомбардировщика B-21 Raider, парк которого должен составить не менее 100 единиц, для чего на заводе в Палмдейле построен новый сборочный комплекс. Расширяется и география базирования: к действующим авиабазам добавляются Барксдейл, Эллсуорт и Дайс, на территориях которых строятся современные объекты для обслуживания и хранения ядерного оружия.
Значительные изменения происходят и в структуре ракетных войск. Отказ от адаптации старых шахт под перспективные ракеты LGM-35A Sentinel в пользу строительства новых пусковых установок создает предпосылки для возможного увеличения числа межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования. При этом инфраструктура для текущих Minuteman III сохраняется и модернизируется. Важным шагом стало дублирование и совершенствование мощностей финальной сборки. Строительство новых комплексов Weapons Generation Facilities на ракетных базах и базах стратегической авиации при сохранении старых цехов позволяет значительно сократить время на доразвертывание боеголовок. Размещение ключевых производственных операций внутри защищенных объектов повышает скрытность этих процессов и затрудняет внешнее наблюдение за реальными темпами наращивания арсенала.
Несмотря на амбициозные планы, немедленное увеличение арсенала сдерживается технологическими циклами. Возможность производства новых ядерных зарядов «с нуля» появится лишь к середине следующего десятилетия, когда промышленность выйдет на плановые объемы выпуска плутониевых сердечников. Однако первые годы этот ресурс будет полностью направлен на замену устаревших компонентов в рамках текущей модернизации сразу пяти типов боезарядов. Сборочные линии сегодня практически полностью загружены обновлением существующих бомб и боеголовок, и до завершения этих программ, которое ожидается к началу 2030-х годов, свободных мощностей для быстрого расширения арсенала не будет.
Тем не менее, с прекращением действия ограничений ДСНВ в феврале 2026 года США получили возможность оперативно нарастить число развернутых боезарядов, задействовав имеющийся оперативный резерв. В отличие от сложного цикла производства новых боеприпасов, установка готовых боеголовок на носители может занять от нескольких недель до года. Этот процесс будет существенно ускорен благодаря вводу в эксплуатацию новых комплексов Weapons Generation Facilities на базах, где боевые части стыкуют с ракетами или интегрируют в крылатые ракеты. Наиболее масштабируемым в этом плане станет воздушный компонент, где установка дополнительных крылатых ракет и бомб на имеющиеся бомбардировщики не требует сложных регламентов, характерных для шахтных пусковых установок или атомных подводных лодок. В ближайшей перспективе ожидается и начало серийного выпуска новых носителей, включая бомбардировщики B-21 Raider и крылатые ракеты AGM-181 LRSO, производственные линии для которых уже подготовлены и расширены.
Совокупность этих фактов указывает на то, что Соединенные Штаты целенаправленно готовились к выходу из договорного режима, создав все необходимые условия для перехода к новому этапу ядерного противостояния. В сложившихся обстоятельствах особенно остро осознается значение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который на протяжении многих лет оставался краеугольным камнем международной системы контроля над ядерными вооружениями и ключевым инструментом поддержания стратегической стабильности. Его утрата не просто снимает количественные ограничения, но и лишает диалог предсказуемости, повышая риски просчетов и неконтролируемой гонки вооружений, что делает возвращение к правовым механизмам сдерживания одной из наиболее актуальных задач современной дипломатии.
