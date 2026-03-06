С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих. Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США.

Сегодня произошел очередной обмен военнопленными. Из украинского плена домой в Россию возвращаются 300 наших военнослужащих. Аналогичное количество военнопленных ВСУ передано украинской стороне.Кадры прибытия наших бойцов, как всегда в таких случаях вначале в Республику Беларусь, опубликовало Министерство обороны России. Усталые, но очень довольные лица парней в очередной раз подтверждают знаменитое сакральное правило: «Русские своих не бросают».Что примечательно, предыдущий обмен по формуле «200 на 200» состоялся только вчера. Такое происходит впервые за время СВО. Прибывшие вчера в РБ наши парни, некоторые из которых находились в плену очень длительное время, уже доставлены вчера поздно вечером военно-транспортными самолетами в Подмосковье. Впереди заслуженный отдых, тем, кому потребуется, будет оказана медицинская и психологическая помощь, организована профессиональная реабилитация. Главное — встреча с родными и близкими.Эти обмены стали следствием и единственным реальным результатом трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби и Женеве. Впрочем, оно того стоило, вне всяких сомнений.Министерство обороны России:Ранее обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.Украинские официальные каналы, в свою очередь, сообщают о возвращении своих военнопленных. Отмечается, что некоторые из них попали в плен еще в период боев в Мариуполе весной 2022 года.Зеленский вовсю пиарится на этом обмене, публикуя фотографии у себя в телеграм-канале и благодарит США. Только вот киевские власти аккуратно обходят стороной информацию, что вернувшихся военных вскоре вновь отправят на передовую.Как сообщают украинские медиа, сейчас в стране новая тенденция — родственники находящихся в РФ военнопленных, когда удается с ними связаться, просят их не возвращаться, потому что это почти 100-процентная отправка на фронт и гибель.В начале января СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинских силовых структурах: на Украине по отношению к вернувшимся пленным запускается система «Карусель». Большинству из них предъявляют обвинения в добровольной сдаче в плен, заводят уголовные дела. Затем предлагают «искупить вину кровью» и записаться на фронт «по собственному желанию». Это делают очень доходчиво, не гнушаются шантажом, угрозами и даже пытками.