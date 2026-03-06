Из украинского плена по обмену домой возвращаются еще 300 российских военных

Сегодня произошел очередной обмен военнопленными. Из украинского плена домой в Россию возвращаются 300 наших военнослужащих. Аналогичное количество военнопленных ВСУ передано украинской стороне.

Кадры прибытия наших бойцов, как всегда в таких случаях вначале в Республику Беларусь, опубликовало Министерство обороны России. Усталые, но очень довольные лица парней в очередной раз подтверждают знаменитое сакральное правило: «Русские своих не бросают».

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих. Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ.

Что примечательно, предыдущий обмен по формуле «200 на 200» состоялся только вчера. Такое происходит впервые за время СВО. Прибывшие вчера в РБ наши парни, некоторые из которых находились в плену очень длительное время, уже доставлены вчера поздно вечером военно-транспортными самолетами в Подмосковье. Впереди заслуженный отдых, тем, кому потребуется, будет оказана медицинская и психологическая помощь, организована профессиональная реабилитация. Главное — встреча с родными и близкими.

Эти обмены стали следствием и единственным реальным результатом трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби и Женеве. Впрочем, оно того стоило, вне всяких сомнений.

Министерство обороны России:

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США.

Ранее обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.

Украинские официальные каналы, в свою очередь, сообщают о возвращении своих военнопленных. Отмечается, что некоторые из них попали в плен еще в период боев в Мариуполе весной 2022 года.

Зеленский вовсю пиарится на этом обмене, публикуя фотографии у себя в телеграм-канале и благодарит США. Только вот киевские власти аккуратно обходят стороной информацию, что вернувшихся военных вскоре вновь отправят на передовую.

Как сообщают украинские медиа, сейчас в стране новая тенденция — родственники находящихся в РФ военнопленных, когда удается с ними связаться, просят их не возвращаться, потому что это почти 100-процентная отправка на фронт и гибель.

В начале января СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинских силовых структурах: на Украине по отношению к вернувшимся пленным запускается система «Карусель». Большинству из них предъявляют обвинения в добровольной сдаче в плен, заводят уголовные дела. Затем предлагают «искупить вину кровью» и записаться на фронт «по собственному желанию». Это делают очень доходчиво, не гнушаются шантажом, угрозами и даже пытками.

  1. ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 15:53
    освобождение наших бойцов - единственная реальная польза от "переговоров". остальное - вред.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 16:03
      Цитата: ПВВ22121922
      освобождение наших бойцов - единственная реальная польза от "переговоров". остальное - вред.

      Вы не согласны с выводом автора публикации?
      Впрочем, оно того стоило, вне всяких сомнений.

      А я полностью поддерживаю - своих надо выручать любым способом.
      1. ПВВ22121922
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 16:56
        Вы не согласны с выводом автора публикации?

        освобождение наших бойцов - единственная реальная польза от "переговоров"
      2. ПВВ22121922
        ПВВ22121922
        -1
        Сегодня, 16:57
        А я полностью поддерживаю - своих надо выручать любым способом.

        остальное - вред.
  2. Vik66 Звание
    Vik66
    +8
    Сегодня, 15:56
    Вот интересно - а по нашим возвращённым пленным как ситуация складывается ? Они дослуживают или как ? Да и проверка скорее всего по каждой персоналии нужна - мало ли, вербанули там и к нам... recourse
    1. алексеев Звание
      алексеев
      +4
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Vik66
      Да и проверка скорее всего по каждой персоналии

      Это точно!
      Можно очутиться в плену раненым, окружённым и без боеприпасов.
      А можно и добровольно сдаться в плен и поставить тем самым под удар своих боевых товарищей.
      Проверки возвратившихся из плена были всегда везде. И это правильно.
    2. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 16:43
      Цитата: Vik66
      Вот интересно - а по нашим возвращённым пленным как ситуация складывается ?


      Товарищ Сталин в свое время подобную проблему решал весьма радикальным способом.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:59
      Цитата: Vik66
      Вот интересно - а по нашим возвращённым пленным как ситуация складывается ? Они дослуживают или как ? Да и проверка скорее всего по каждой персоналии нужна - мало ли, вербанули там и к нам... recourse

      Брат моего друга попал в плен из Вагнера. Обменяли. Сейчас служит в группе обеспечения переднего края.
    4. sdivt Звание
      sdivt
      +3
      Сегодня, 17:17
      киевские власти аккуратно обходят стороной информацию, что вернувшихся военных вскоре вновь отправят на передовую

      Цитата: Vik66
      а по нашим возвращённым пленным как ситуация складывается ?

      Тоже интересовал этот вопрос
      Единого нормативного документа, регламентирующего судьбу возвращенных из плена военнослужащих в открытом доступе не существует. Многие аспекты деятельности силовых структур в этой сфере регулируются ведомственными приказами с ограничительными пометками.
      Но есть открытый документ, Указ № 647 от 21.09.2022 (Указ Президента о частичной мобилизации)
      пункт 5, цитирую:
      5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:
      а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;
      б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;
      в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы

      Как можно увидеть, пребывание в плену, с последующим возвратом - не является причиной отправиться домой.
      Полный текст Указа:
      https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_426999/?ysclid=mmeyrw2ubg585952766
    5. Arnok Звание
      Arnok
      +2
      Сегодня, 17:37
      Вот интересно - а по нашим возвращённым пленным как ситуация складывается ? Они дослуживают или как ?

      Возвращаются на службу. Очень быстро. Наверное это всё, что я могу сказать. request
  3. Саня терский Звание
    Саня терский
    +17
    Сегодня, 16:01
    Интересно, откуда пошла мода заворачиваться в Государственный флаг как в банное полотенце?
    1. bandabas Звание
      bandabas
      +9
      Сегодня, 16:08
      Дефективных менегаров по пиару и в армии хватает. Только на передок они не рвутся. hi
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +3
      Сегодня, 16:15
      От спортсменов. Коротко, но по делу.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Саня терский
      Интересно, откуда пошла мода заворачиваться в Государственный флаг как в банное полотенце?

      Это уже давно так делается, хотя и не с самого начала обменов. По-моему, для зрелищности, но слишком показушно, для красивой съёмки на видео. Впрочем, это только моё личное мнение. Парни и так счастливы, что домой вернулись - знали и надеялись, что их выручат из плена. Судя по лицам, несладко им там приходилось - не зря сразу на реабилитацию отправляют. Зато на сайте украинского Координационного штаба по обменам всё время визг стоит про жестокое отношение москальских орков к их военнопленным.
    4. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +6
      Сегодня, 16:33
      От xoxлов. Те сразу на первом официальном обмене заворачивались в государственный флаг.
      Наши на всю группу развернули один.
