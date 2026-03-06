Польша на 3 месяца закроет воздушное пространство на востоке страны

Польское агентство аэронавигации объявило о трехмесячном запрете на полеты в восточных районах страны. С 10 марта по 9 июня небо ниже трех километров становится закрытой зоной для всех, кроме санитарной и гражданской авиации по спецпропускам. Формальный повод – «обеспечение безопасности государства» по требованию оперативного командования ВС Польши.

На самом деле Варшава в очередной раз разыгрывает старую карту. Сентябрьские ограничения вдоль границы с Белоруссией и Украиной объясняли десятком заблудившихся дронов и упавшей ракетой «неизвестного происхождения». Теперь – новый акт. Только вот реальная угроза, способная оправдать столь масштабные меры, как-то не просматривается.



Главная цель, видимо, не столько реальная защита, сколько политический сигнал. Брюсселю, Вашингтону и собственным избирателям: «Война с Россией близко, готовьтесь и давайте деньги». Цинизм ситуации в том, что под видом заботы о безопасности Польша создает проблемы для своей же экономики: грузовые перевозки, малая авиация и транзитные рейсы теперь будут либо простаивать, либо выстраивать сложные маршруты согласований.

Но, как говорится, в политике главное – процесс. Три месяца закрытого неба – отличный информационный фон для нового витка милитаристской истерии.
  1. Mike777 Звание
    Mike777
    +3
    Сегодня, 16:31
    To the author is a joke, NATO Europe is preparing for war with Russia, stop publishing all this, let the people of Russia understands that NATO is preparing for war and Russia and it's public should prepare for war too
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:31
    Каждый сходит с ума по своему... военный психоз, старый метод вытрясти баблишко отовсюду на нужды... а вот кому это баблишко в карманы попадёт, дело такое, мутное...
    Их дела, короче...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:39
      Цитата: rocket757
      старый метод вытрясти баблишко отовсюду на нужды..

      Поднять налоги, направить деньги в бездонную бочку, повысить цены. Довести народ до истерии, вот простая арихметика правителей. Всё то что сейчас делает ЕС, под руководством "сумасшедшей акушерки"
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 16:33
    А почему только на три?
    Надо закрывать всё небо и звёзды навсегда, можно и глаза.
    В принципе, через два месяца войны в Иране и полякам заправлять самолеты будет нечем. Тогда уже можно будет и закрывать и открывать, без разницы.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:42
      Цитата: Аркадий007
      А почему только на три?

      Да всё просто, сейчас на три, затем перерыв, потом опять на три. Нужно довести пипла до истерии, чтобы он перестал шевелить мозгами.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 16:42
    Эти вонючки когда-нибудь доиграются, как доигрались в 1939 году
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:53
    Шальвары постирать не забудьте.
  6. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 17:00
    Странное решение, мягко говоря, с РБ к ним давно никто не летал. А для "Орешника" или "Искандера" с спецбоеприпасом, например, это не преграда. Зато будет у них много тепла и света, правда недолго...
  7. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 17:02
    Да пусть забавляются, растрачивая время и некоторые деньги, но зато надувая щеки в непримиримой борьбе с восточным соседом.
  8. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 17:10
    Сигнал к дербану Украины прозвучал.
    Интересно - кто ж первый введёт свои войска в Украину? Венгрия или Польша?
    Ну у Венгрии цель благая - защита трубопровода дружба, а вот поляки там нафиг не нужны.
    Давеча Сикорский воинственно надувал щеки мол готовьтесь поляки воевать с Россией также как прадеды деды. Видимо поступил приказ бросить Поляков в мясорубку мировой войны
  9. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:49
    Надеюсь, ядерный удар прилетит быстро по Польше! Раз НАТО готовится к войне с РФ!