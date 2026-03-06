Польша на 3 месяца закроет воздушное пространство на востоке страны
2 99311
Польское агентство аэронавигации объявило о трехмесячном запрете на полеты в восточных районах страны. С 10 марта по 9 июня небо ниже трех километров становится закрытой зоной для всех, кроме санитарной и гражданской авиации по спецпропускам. Формальный повод – «обеспечение безопасности государства» по требованию оперативного командования ВС Польши.
На самом деле Варшава в очередной раз разыгрывает старую карту. Сентябрьские ограничения вдоль границы с Белоруссией и Украиной объясняли десятком заблудившихся дронов и упавшей ракетой «неизвестного происхождения». Теперь – новый акт. Только вот реальная угроза, способная оправдать столь масштабные меры, как-то не просматривается.
Главная цель, видимо, не столько реальная защита, сколько политический сигнал. Брюсселю, Вашингтону и собственным избирателям: «Война с Россией близко, готовьтесь и давайте деньги». Цинизм ситуации в том, что под видом заботы о безопасности Польша создает проблемы для своей же экономики: грузовые перевозки, малая авиация и транзитные рейсы теперь будут либо простаивать, либо выстраивать сложные маршруты согласований.
Но, как говорится, в политике главное – процесс. Три месяца закрытого неба – отличный информационный фон для нового витка милитаристской истерии.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация