Боевые части для БПЛА серии TDW Lion Strike
Боеприпасы семейства Lion Strike на одной из выставок. Слева — лидирующий заряд малой мощности. За ним (слева направо): LS90, LS110 и LS140
В последние годы в ряде армий получили широкое распространение ударные беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы. Подобные изделия оснащаются боевыми частями разных типов и разного назначения. Немецкая компания TDW недавно предложила своё решение этого вопроса. Она разработала и выводит на рынок семейство унифицированных боевых частей Lion Strike, предназначенных для использования с разными носителями.
Универсальная линейка
Компания TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH работает в г. Шробенхаузен (Бавария) и является дочерней структурой международной корпорации MBDA Systems. Она занимается разработкой и производством боевых частей для разнообразных боеприпасов. Основным заказчиком таких изделий являются различные организации из состава MBDA.
В сентябре прошлого года, на выставке DSEI 2025 в Лондоне, компания TDW впервые показала публике свою новую разработку. Это было семейство боевых частей под общим названием Lion Strike («Удар льва»). На тот момент в него входили четыре изделия — три основных боезаряда и один лидирующий, предназначенный для использования в системах тандемного типа.
Компания-разработчик рассказала, что проект Lion Strike является ответом на современные потребности армий. Широкое распространение получают ударные БПЛА и ББ разных типов, и им требуются эффективные боевые части, способные поражать цели разных типов. В связи с этим TDW принялась за разработку нового семейства БЧ с разными характеристиками.
Работы по теме «Удар льва» стартовали в начале 2025 г. Процесс проектирования и последующие испытания заняли всего полгода. К моменту первого показа на выставке, один из перспективных образцов семейства дошёл до стадии подготовки серийного производства. При получении заказа, компания TDW могла бы в минимальное время запустить сборку изделий LS110.
В дальнейшем изделия Lion Strike демонстрировались на других выставках, и компания-разработчик раскрывала новые подробности. В частности, стало известно, что серийный выпуск первого БПЛА с БЧ нового семейства может начаться до конца 2026 г. Кроме того, идут активные работы по изделию LS90.
Практический опыт
По всей видимости, на стадии разработки и испытаний все тесты новых БЧ проводились только на специальных стендах. Это позволило определить основные характеристики зарядов и отработать их конструкцию, однако не давало возможности оценить весь потенциал изделий. Требовались полноценные испытания с беспилотником-носителем.
Тесты такого рода состоялись в декабре 2025 г. на одном из немецких полигонов. Испытания прошла существующая и готовая к серии боевая часть типа LS110. Её опытным носителем стал БПЛА / ББ Virtus, предоставленный берлинской компанией STARK Defence. Впрочем, этот тест имел ограниченный характер и демонстрировал не все возможности новой ударной системы.
Установка LS110 в БПЛА Virtus
Как следует из опубликованных материалов, БПЛА Virtus оснастили боезарядом LS110 — его разместили в предназначенном для этого отсеке фюзеляжа. Затем беспилотник установили на стенде перед бронеплитой, имитирующей боевую машину противника. После этого БЧ сработала и пробила в плите отверстие. При этом БПЛА был уничтожен.
Компании TDW и STARK пока не сообщали о проведении более сложных испытаний с полётом беспилотника-носителя и полноценной атакой учебной цели. Тем не менее, предполагается, что и проведённый эксперимент в стационарном исполнении показывает возможности и боевой потенциал нового ударного БПЛА.
По результатам этих испытаний, две компании сообщили об успешном завершении интеграции ББ и БЧ. В ближайшее время они пообещали завершить подготовку производства. Первые серийные Virtus с зарядами Lion Strike могут сойти с конвейера до конца 2026 г.
Перспективное семейство
На данный момент семейство боезарядов Lion Strike включает четыре изделия схожей конструкции. Это кумулятивные заряды разных размеров и массы, предназначенные для установки на разных носителях. Три более крупных заряда рассматриваются в качестве полноценных бронебойных БЧ. Кроме того, на их основе может быть выполнена тандемная боевая часть — функции лидирующего заряда в этом случае выполняет наименьший «Удар льва».
Основные БЧ серии Lion Strike имеют корпуса в форме незначительно сужающегося сзади усеченного конуса. В свою очередь, лидирующий заряд получил выраженную конусную форму. Внутри такого корпуса помещается заряд взрывчатого вещества с воронкой на переднем торце. Предусматривается медная облицовка воронки.
Три БЧ нового семейства имеют разные размеры и калибр. Последний отражается в обозначении изделия. Также заряды различаются общей массой, количеством взрывчатого вещества и параметрами пробиваемости.
Так, самый лёгкий вариант БЧ, обозначенный как LS90, имеет внешний диаметр 90 мм при длине порядка 150 мм. Его масса — 1,5 кг, из которых 700 г приходится на взрывчатое вещество. В свою очередь, изделие LS110 имеет калибр 110 мм и длину 190 мм. Оно весит 3 кг и несёт 1,5 кг взрывчатки. Точные параметры 140-мм изделия LS140 пока не раскрывались. При этом понятно, что по размерам и массе оно будет существенно превосходить другие образцы.
Лидирующий заряд по своей конструкции принципиально не отличается от других БЧ. При этом его калибр не превышает 35-40 мм, а общая масса составляет сотни граммов.
Момент подрыва БЧ
БЧ типа LS110 способна пробить не менее 800 мм гомогенной брони. Параметры других зарядов не раскрываются. Вероятно, они отличаются пропорционально калибру. Наименьшую пробиваемость должен показывать лидирующий заряд небольшого диаметра. При этом его характерная роль не требует высоких характеристик.
По желанию заказчика, заряд может оснащаться дополнительной осколочной рубашкой. Она выполнена в виде цилиндрического кожуха с полуготовыми поражающими элементами и буквально надевается на БЧ. Предлагается три таких изделия — по количеству боевых частей.
Все боезаряды серии Lion Strike не предъявляют особых требований к беспилотникам-носителям. Для использования таких изделий БПЛА должен иметь внутренний отсек необходимых габаритов и соответствующий запас грузоподъёмности. В теории, носителями таких БЧ может быть широкий круг современных беспилотников немецкой или иностранной разработки.
Курс на унификацию
В последние годы разные армии мира проявляют повышенный интерес к беспилотным авиационным системам ударного назначения. Различные организации и предприятия во многих странах отреагировали на этот интерес разработкой новых образцов техники. Кроме того, ряд компаний занимается созданием вспомогательных систем и средств разного рода.
Плита-мишень после воздействия LS110
Проект Lion Strike от компании TDW относится именно к последней категории. Эта компания специализируется на создании различных боезарядов и боеприпасов — и теперь использует свой опыт, чтобы внести вклад в развитие беспилотной авиации. Она не собирается разрабатывать БПЛА, однако предлагает свои конструкции боевых частей.
Разработана линейка универсальных БЧ, которые могут использоваться на разных аппаратах-носителях. Такой подход к созданию ударных БПЛА или ББ имеет очевидные преимущества. Компаниям-разработчикам беспилотной техники не придётся самостоятельно создавать боезаряды или адаптировать доступные изделия. Они смогут выбрать подходящую БЧ от TDW и за счёт этого получить желаемые боевые качества.
Как сообщается, к настоящему времени одна из боевых частей серии Lion Strike прошла все необходимые испытания и уже готова к производству. В ближайшие месяцы завершатся работы по 90-мм заряду, а затем до производства доведут 140-мм. Уже предложен первый вариант ударного БПЛА с такой нагрузкой, и теперь следует ожидать появление новых.
До конца текущего года TDW и смежники собираются запустить производство беспилотных систем с новыми БЧ. Кроме того, они уже ведут поиск заказчиков. Новая серия боезарядов должна заинтересовать и разработчиков БПЛА. Удастся ли найти покупателей на Lion Strike, покажет время.
