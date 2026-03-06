В Еврокомиссии признали неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес Орбана

3 534 18
В Еврокомиссии признали неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес Орбана

Киевский режим решил, что статус «главного просителя Европы» дает карт-бланш на любые высказывания. Однако в Брюсселе с этим не согласились. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл публично одернул Зеленского, заявив, что угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – это уже перебор:

Такого типа язык неприемлем. Угрозы против государств – членов ЕС недопустимы.

Накануне Зеленский, не называя имен, пообещал передать номер телефона «одного человека, блокирующего кредит ЕС на 90 миллиардов евро», украинским военным. Мол, пусть звонят и объясняются «на своем языке».



Прозрачный намек на Орбана, который наложил вето на финансирование, в Будапеште расшифровали мгновенно. Венгрия, напомним, требует от Киева возобновить транзит российской нефти по «Дружбе», иначе – никаких денег.

Финал этой дипломатической перепалки предсказуем: Еврокомиссия вынуждена разнимать тех, кто еще недавно клялся в вечной дружбе. Премьер Словакии Роберт Фицо уже назвал заявления Зеленского «возмутительным шантажом». А в Кремле тонко заметили: прямые угрозы в адрес лидера страны НАТО – это, вообще-то, потенциальный повод для применения пятой статьи устава альянса.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 16:45
    Ну и ? Просто пальчиком погрозили? А наказать?
    Это персонаж из тех, кому дашь палец - он вцепится в руку по пояс…
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +5
      Сегодня, 16:49
      А как его наказать? Лишить его помощи - а кто же с Россией воевать будет. Ограничились замечанием.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 16:51
      Давно пора венграм вернуть своё в родную гавань! Только тогда дойдет. Скорее всего
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 16:51
    Лично я считаю,что НАТО должно применить пятую статью устава в связи с угрозами в адрес руководителя одной из стран НАТО и нанести как превентивные так и общие ракетно бомбовые удары по Зеленскому где бы он не находился. . . soldier
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +2
      Сегодня, 16:54
      А вы сами то читали 5-ю статью ? Она не обязывает другие страны включаться в боевые действия.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 17:02
      Цитата: андрей мартов
      Лично я считаю,что НАТО должно применить пятую статью устава в связи с угрозами в адрес руководителя одной из стран НАТО и нанести как превентивные так и общие ракетно бомбовые удары по Зеленскому где бы он не находился. . . soldier

      У НАТО сейчас пукан подгорел в Персидском заливе. Им не до этого.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 17:41
        Совсем венгры обнаглели ,намекают на отмывании денег.Этот " груз " пока конфискован для разбирательств . drinks
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:52
    Пустили хрюшу за стол , причём венгры тоже , теперь удивляются его наглости.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 16:56
    Похоже укры в Венгрии остались без денег . bully Но надо уточнять .Кто лично остался без денег - может наркОман.
  5. Bacha Звание
    Bacha
    +2
    Сегодня, 17:03
    Хоть одернули уже прогресс. Когда Шольца называли колбаской в лицо, молчали.
  6. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +2
    Сегодня, 17:08
    Такого послушного марионетку, готового пустить в расход последнего украинца в интересах западных хозяев, никто наказывать не будет. Где они ещё такого найдут? К тому же он не украинец, а еврей. А если придет украинец, то тот может начать делать что-то и в интересах украины, которые в планы Запада по ослаблению России никак не входят.
  7. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 17:21
    Орбан может дать приказ перейти границу, потому что энергетическая блокада это акт войны? bully
    Сколько у него дивизий?
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:30
    А Вы знаете Уважаемые.... (конечно Вы наставите мне кучу минусов, но не суть). Зеленский (кем бы он ни был) за это поступок достоин уважения. Он прилюдно, при всей честной Европейской братии напрямую угрожает главе одной из стран ЕС. И все все понимают, но при это молчат, как дерьма в рот набравши... А если вспомнить оскорбления и не лицеприятные характеристики в адрес высших политических лиц Германии...Возникает вопрос - "кто тут хвост, а кто голова?" Своей наглостью и беспринципностью он проверял европейцев на "слабо" и они всегда пасовали и давали ему почти все что он требовал. Так не далек час, что он и старушку Европу поставит в позу "гордого льва" и страну "гордого льва" в том числе. И даже великий миротворец сделал вид, что ничего не знает, и ничего не слышал.
    1. ALEKS112233 Звание
      ALEKS112233
      +1
      Сегодня, 17:37
      Демагогией занимаешься! А все проще! Я так думаю.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 17:57
      Цитата: AK-1945
      А Вы знаете Уважаемые.... (конечно Вы наставите мне кучу минусов, но не суть). Зеленский (кем бы он ни был) за это поступок достоин уважения.

      Уважение наглой зазнавшейся марионетке? За то, что его выходки терпят только из-за готовности воевать до последнего украинца в угоду Западу? Он европейским русофобам нужен, пока полезен. Показушный почёт и обнимашки, лесть, какой он весь из себя защитник Европы, моментально забудут, лишь только в нём отпадёт надобность. Ну а пока он в упоении от своего раздутого эго, поэтому и воображает себя неприкасаемым, которому многое сходит с рук. И за это уважать бывшего комика, содержанку европейских русофобов, вообразившего себя "вождём нации"? Даже не смешно. crying
  9. ALEKS112233 Звание
    ALEKS112233
    0
    Сегодня, 17:34
    Я думаю, что закончить статью надо было так: - а с бывпрезукра как с гуся вода!
  10. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 17:43
    Олоф Жилл публично одернул Зеленского, заявив, что угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – это уже перебор:
    Такого типа язык неприемлем. Угрозы против государств – членов ЕС недопустимы.
    Он что бессмертный? Заявить такое Зеленскому, вождю нации спустившейся с небес!!!! laughing laughing tongue good
  11. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:47
    Такого типа язык неприемлем. Угрозы против государств
    может выкатывать только наша евроатлантическая банда, а не грязные туземцы. Чубатые должны воевать за хозяев молча. Конечно, язык угроз исходит не из Украины, а с берегов Сиона. Кошерная братия их попутала вкрай.