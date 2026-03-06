Появились кадры поражения газоперерабатывающего завода в Харьковской области

В сети появились кадры поражения газоперерабатывающего завода «Юлиевский» в Харьковской области. Предприятие расположено в населенном пункте Старый Мерчик в Богодуховском районе Харьковщины.

На видео можно заметить, что в результате попадания по цели беспилотника-камикадзе «Герань» вспыхнул сильный пожар.



Есть предположение, что для атаки был задействован дрон с тепловизионным наведением на цель. Если такая стандартная «Герань» поражает объект, используя заранее заложенные координаты, то данная модификация действует как большой FPV-дрон. Данный беспилотник оснащен системой радиоуправления и тепловизионной камерой. Подобное оборудование позволяет прицельно поражать объекты в условиях плохой видимости или в ночное время.

Сегодня российские военные наносили массированные удары в разных частях Харьковской области. Помимо Богодуховского района, взрывы звучали также в Чугуевском, Купянском, Изюмском и других районах.

Серия атак ВС России была направлена на объекты противника в десяти населенных пунктах региона, включая Харьков. В последнем ударам подверглись Киевский район и промзона. Там местные жители слышали взрывы. В основном, целями являлись объекты критической инфраструктуры.

Из-за российских атак перебои с теплом и электроснабжением наблюдаются в Харькове и в области. Военные и инфраструктурные объекты региона Вооруженные силы РФ подвергают ударам регулярно.

  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +10
    Сегодня, 17:13
    Пятый год… и наконец нашли завод! belay
    Ладно хоть так!
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +11
      Сегодня, 17:18
      Заместителя Шойгу пять лет искали за взятки, блуждая с фонарями по коридорам его многочисленных особняков.
    2. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +1
      Сегодня, 17:51
      Возможно он принадлежит кому надо принадлежит))))
  2. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 17:24
    Кто ищет, тот всегда найдёт.
  3. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    0
    Сегодня, 17:33
    А чо так можно было чтоль? До харькОва же два шаг по карте с поворота и? am feel
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:37
    Они его только недавно отремонтировали и вот опять накрыли.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Ирек
      Они его только недавно отремонтировали и вот опять накрыли.

      А ЦИПСОта выше в ленте кричит что пять лет искали.