Появились кадры поражения газоперерабатывающего завода в Харьковской области
В сети появились кадры поражения газоперерабатывающего завода «Юлиевский» в Харьковской области. Предприятие расположено в населенном пункте Старый Мерчик в Богодуховском районе Харьковщины.
На видео можно заметить, что в результате попадания по цели беспилотника-камикадзе «Герань» вспыхнул сильный пожар.
Есть предположение, что для атаки был задействован дрон с тепловизионным наведением на цель. Если такая стандартная «Герань» поражает объект, используя заранее заложенные координаты, то данная модификация действует как большой FPV-дрон. Данный беспилотник оснащен системой радиоуправления и тепловизионной камерой. Подобное оборудование позволяет прицельно поражать объекты в условиях плохой видимости или в ночное время.
Сегодня российские военные наносили массированные удары в разных частях Харьковской области. Помимо Богодуховского района, взрывы звучали также в Чугуевском, Купянском, Изюмском и других районах.
Серия атак ВС России была направлена на объекты противника в десяти населенных пунктах региона, включая Харьков. В последнем ударам подверглись Киевский район и промзона. Там местные жители слышали взрывы. В основном, целями являлись объекты критической инфраструктуры.
Из-за российских атак перебои с теплом и электроснабжением наблюдаются в Харькове и в области. Военные и инфраструктурные объекты региона Вооруженные силы РФ подвергают ударам регулярно.
