Иран привёл войска в боевую готовность в прикаспийском регионе близ Азербайджана
Подтверждаются сообщения о том, что иранские сухопутные войска приведены в состояние боевой готовности на севере страны. В сообщениях говорится, что такой приказ получили силы, дислоцированные в граничащих с Азербайджаном районах.
В частности, речь идёт о получении иранской разведкой данных о неспокойной обстановке в приграничье к северу от города Ардебиль. Город этот находится в 45 км от Каспийского моря и менее чем в 30 км от ирано-азербайджанской границы.
Официально о том, в чём именно состоит неспокойная ситуация в этом районе, не говорится. Однако в разных источниках появляются сообщения о том, что боевая готовность армии Ирана может быть реакцией на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно «готовности армии к любому ответу на атаку беспилотниками». Несмотря на то, что Иран отрицает свою причастность к атаке на Нахичевань, обвиняя в ней, как в провокации, Израиль, пока отношения между Баку и Тегераном сложно называть однозначно потеплевшими.
Азербайджанская пресса, реагируя на появление в ряде СМИ публикаций о «переброске на юг Азербайджана тяжёлой техники», заявляет, что эти публикации являются ложью.
Иран, по вполне понятным причинам, не считает нулевой вероятность того, что с любого направления может пойти сухопутное вторжение. Ранее сообщалось, что курдские вооружённые формирования попытались прорваться через иракско-иранскую границу, но были уничтожены иранскими дронами и реактивной артиллерией. Это заявила иранская сторона. Курдские командиры информацию не подтверждают.
При этом мировая пресса подтверждает тот факт, что с курдскими командирами проводил переговоры Дональд Трамп, подталкивая их к сухопутной авантюре в Иране, а именно – в тех провинциях, где большинство населения – этнические курды. Пока, надо полагать, те, к кому Трамп обращался, пребывают в глубоком раздумье и начать масштабное вторжение всё же не решаются.
