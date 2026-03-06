Иран привёл войска в боевую готовность в прикаспийском регионе близ Азербайджана

4 942 26
Иран привёл войска в боевую готовность в прикаспийском регионе близ Азербайджана

Подтверждаются сообщения о том, что иранские сухопутные войска приведены в состояние боевой готовности на севере страны. В сообщениях говорится, что такой приказ получили силы, дислоцированные в граничащих с Азербайджаном районах.

В частности, речь идёт о получении иранской разведкой данных о неспокойной обстановке в приграничье к северу от города Ардебиль. Город этот находится в 45 км от Каспийского моря и менее чем в 30 км от ирано-азербайджанской границы.





Официально о том, в чём именно состоит неспокойная ситуация в этом районе, не говорится. Однако в разных источниках появляются сообщения о том, что боевая готовность армии Ирана может быть реакцией на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно «готовности армии к любому ответу на атаку беспилотниками». Несмотря на то, что Иран отрицает свою причастность к атаке на Нахичевань, обвиняя в ней, как в провокации, Израиль, пока отношения между Баку и Тегераном сложно называть однозначно потеплевшими.

Азербайджанская пресса, реагируя на появление в ряде СМИ публикаций о «переброске на юг Азербайджана тяжёлой техники», заявляет, что эти публикации являются ложью.

Иран, по вполне понятным причинам, не считает нулевой вероятность того, что с любого направления может пойти сухопутное вторжение. Ранее сообщалось, что курдские вооружённые формирования попытались прорваться через иракско-иранскую границу, но были уничтожены иранскими дронами и реактивной артиллерией. Это заявила иранская сторона. Курдские командиры информацию не подтверждают.

При этом мировая пресса подтверждает тот факт, что с курдскими командирами проводил переговоры Дональд Трамп, подталкивая их к сухопутной авантюре в Иране, а именно – в тех провинциях, где большинство населения – этнические курды. Пока, надо полагать, те, к кому Трамп обращался, пребывают в глубоком раздумье и начать масштабное вторжение всё же не решаются.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +3
    Сегодня, 17:05
    Ну азербайджан видимо решил продаться. Посмотрим к чему их это приведет.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +8
      Сегодня, 17:15
      Цитата: ВАМ
      Ну азербайджан видимо решил продаться. Посмотрим к чему их это приведет.

      Это приведёт к концу государственности Азербайджана. Ирану ничего не стоит Шахедами уничтожить нефтяные платформы Азербайджана. А дальше все. Денег нет, но вы держитесь.
      1. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +3
        Сегодня, 17:26
        Если у арабов Иран выносит нефтеструктуру, то у алиевцев платформы спалят за 2-3 удара средней силы, чтобы по ногами не болтались.... И будет славен алиевпаша как помидорный папа и не более! Но может хоть раз подумает..... negative
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 17:40
          Цитата: майор Юрик
          Если у арабов Иран выносит нефтеструктуру, то у алиевцев платформы спалят за 2-3 удара средней силы, чтобы по ногами не болтались.... И будет славен алиевпаша как помидорный папа и не более! Но может хоть раз подумает..... negative

          В помидорах всегда можно найти долгоносика и заблочить их на границе.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 17:32
        Цитата: Бородач
        Ирану ничего не стоит Шахедами уничтожить нефтяные платформы Азербайджана. А дальше все. Денег нет, но вы держитесь.

        Азера давно выпрашивают хорошей порки, особенно когда из-под еврейцев выглядывают. Дядя Сэм упорно собирает кодлу против Ирана, чтоб самому вовремя соскочить от персов подальше, ибо всё чётче просматривается момент отхвата от Ирана, который, кстати, до сих пор воюет оружием предыдущих поколений. Кто бы что не говорил а янки признали удар по "Абраше" Шахедами...
      3. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +4
        Сегодня, 17:34
        Хорошо бы и Россия прижала этих пердогановских подсвинков на 404, и из страны всех вышвырнула заодно торговлю
  2. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 17:13
    Что может быть здесь, азербайджанцы будут наступать танками на Ардебиль, Казвин, далее на Тегеран? Или вдоль берега Каспия? Сколько у них дивизий? laughing
    1. isv000 Звание
      isv000
      +6
      Сегодня, 17:27
      Цитата: gribanow.c
      Что может быть здесь, азербайджанцы будут наступать танками на Ардебиль, Казвин, далее на Тегеран? Или вдоль берега Каспия? Сколько у них дивизий? laughing

      Сколько у Баку дивизий не имеет значения. Основную силу в войне с Карабахом представляли турки, но султану не улыбается вмешиваться в новую войну, да ещё и с персами. Восток дело тонкое...
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 17:33
        Если Трамп и Израиль организуют им поддержку с воздуха, то они сколько-то все же пройдут по земле, прежде чем их силы сгорят, километров 50-100?...
  3. мерцание Звание
    мерцание
    +7
    Сегодня, 17:14
    Иран привёл войска в боевую готовность в прикаспийском регионе близ Азербайджана
    Вся Армения похоже в ожидании: Карабах снова может стать Арцахом. winked
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 17:36
      Там у власти такая же фшатская подстилка как и у азеров.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 17:40
      Цитата: мерцание
      Вся Армения похоже в ожидании: Карабах снова может стать Арцахом.

      Очень даже может быть. Сейчас в том регионе все силы берегут. Султану не резон в новую войну влазить, а без них носороги выхватят на раз. Есть ещё один момент: как только запахнет мобилизацией толпы их ломанутся в Россию. Вот тут то в самый раз муху-горбатку вызывать, карантин объявлять и границу на замок. Пусть жрут что заварили...
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:42
      С Мыколой Пашиняном? Это фантастика..
  4. spectr Звание
    spectr
    +3
    Сегодня, 17:16
    ...может быть реакцией на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно «готовности армии к любому ответу на атаку беспилотниками».

    Чувствуется школа Израиля. Совсем недавно Алиев заявлял, что Азербайджан не будет участвовать в этом конфликте. Хотя уже явно видно, что их готовили для войны с Ираном.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 17:21
    Иран привёл войска в боевую готовность в прикаспийском регионе близ Азербайджана

    На Алиева впору намордник накидывать, совсем кукухой поехал под еврейцами. Нам бы тоже не мешало ему в бок присунуть, чтоб тихо сидел. Как никак у нас с персами договор о взаимопомощи.
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +7
    Сегодня, 17:25
    Есть повод сменить режим Алиева на правильного.
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 17:47
      . на правильного

      Вагит Алекперов?
      Даже если он не очень правильный, то за бизнес в России его подержать можно.
  7. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 17:26
    Есть и некоторые совпадения,ну,абсолютно случайные feel : у Трампа эйфория от успехов с Венесуэлой,а у Алиева голова до сих пор кружится от успеха с Нагорным Карабахом-Арцахом...
    так что вполне реально событие теперь уже алиевской глупости..
  8. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 17:26
    Прополосатый Ильхам решил хозяина потешить. Ну, ну.
  9. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +1
    Сегодня, 17:33
    Вообще-то азербайджанцы и иранцы шииты и воевать против братьев по религии как бы не должны. Но видимо Западу удалось всё таки посеять между ними напряжённостьи пытаться втянуть в конфликт между собой. Хотя Иран и заверил Азербайджан, что не проводил атаку на нахичевать, так как очевидно, что не в его это интересах. Но Азербайджан похоже сделал вид, что не верит этому и стал нагнетать напряженность. Уж очень это похоже на продажность Западу. Неужели Азербайджан не понимает, что он нужен США, только как расходный материал, типа Украины.
  10. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -2
    Сегодня, 17:34
    . Иран привёл войска в боевую готовность в прикаспийском регионе близ Азербайджана

    Сейчас благоприятный момент для Азербайджана ввести войска на территорию Ирана под предлогом защиты этнических азербайджанцев, живущих в Иране. Азербайджан давно хочет занять часть территории Ирана, которую считает своей.
    Для некоторых российских ( и не только) граждан такое поведение Азербайджана может показаться наглым и дерзким.
    Да так оно и есть.
    Азербайджан больше не боится России ( он внимательно наблюдал за развитием СВО и сделал вывод о военно-экономических возможностях России). Азербайджан ждёт когда Иран ослабеет под ударами США и Израиля и введёт войска в Иран.
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      +1
      Сегодня, 17:40
      Войска то он введет, но чтобы не по самое Баку потом не отступал. У Ирана в соседях одни наивные идиоты?!...
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 17:36
    Это че, США и ЕС решили Азербайджан пустить в расход против Ирана ????? Азербайджанцы своей головой думают ?
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 17:40
    Азербайджанская пресса, реагируя на появление в ряде СМИ публикаций о «переброске на юг Азербайджана тяжёлой техники», заявляет, что эти публикации являются ложью.


    А отзыв дипломатического персонала из Ирана тоже ложь?
    Баку полностью выведет из Ирана всех дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

    По его словам, такое решение принял президент страны Ильхам Алиев.


    Вектор направлен на военный конфликт. Но Алиев ставит не на ту лошадь.

    Информация к размышлению:

    Иран заявил, что последнюю неделю в основном расстреливал ракеты производства 2012-2014 года. И сейчас переходит к отстрелу более новых ракет.
  13. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 17:50
    Как бы не был тут яблоком раздора иранский Азербайджан, о котором Википедия говорит следующее:
    Иранский Азербайджан занимает гораздо более обширную территорию, чем кавказский Азербайджан. Территория — 104 497 км², население — ок. 7,7 млн. Основное население — азербайджанцы. По данным на 2002 год азербайджанцы составляют 72 % общего населения области, 20 % — курды, 6 % — персы, 2 % — иные народности.
    Это при населении Азербайджана (Баку) порядка 10,5 млн.
  14. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 18:02
    азербайджанецы давно канифолят нам мозги, встает в позу. Неужели несколько неопознанных беспилотника не могут пролететь над объектами нефтянки Азербайджана?