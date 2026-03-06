WP заявила, будто бы РФ передаёт Ирану разведданные для ударов по объектам США

Это первый признак того, что еще один крупный противник США — пусть и косвенно — участвует в войне. Эта помощь, о которой ранее не сообщалось, свидетельствует о том, что в стремительно разрастающемся конфликте теперь участвует один из главных ядерных противников Америки, обладающий мощными разведывательными возможностями.

Они не играют здесь (на БВ) никакой роли.

В западной прессе отыскали объяснение тому, как так иранским военным удается точно поражать в ходе противостояния США и Израилю американские военные объекты в различных странах на Ближнем Востоке. Оказывается, Тегеран получает разведывательные данные от России. Так утверждается в публикации американской ежедневной газеты The Washington Post (WP).Еще более примечательно, что авторы статьи называют в этой связи Россию ни много ни мало практически стороной конфликта в войне Ирана с Соединенными Штатами.Иран обладает лишь несколькими военными спутниками и не имеет собственной спутниковой группировки, что делает помощь РФ чрезвычайно ценной, пишут авторы. Глава Пентагона Хегсет на днях сказал по поводу «участия» России и Китая в новом вооруженном конфликте на Ближнем Востоке:Однако это заявление министра войны США не остановило авторов WP, которые, ссылаясь на трех чиновников (вновь анонимных), пишут, что с начала войны в субботу Россия якобы передала Ирану информацию о местонахождении военных объектов США, в том числе военных кораблей и самолетов. Редакция газеты обратилась за соответствующими разъяснениями по этому поводу в российское посольство в Вашингтоне. Однако там отвечать ничего не стали. Да и странно было бы, это не тема дипломатов.Впрочем, от комментариев по запросу WP отказались и в ЦРУ, и Пентагоне. Аналогичным образом отреагировали и в китайском посольстве в Вашингтоне.Не получив официальных ответов, авторы обратились к военным аналитикам. Те отметили, что обмен разведданными соответствует схеме нанесения Ираном ударов по силам США, включая инфраструктуру командования и управления, радары и временные сооружения, такие как объект в Кувейте, где погибли шесть военнослужащих американской армии.По словам одного из американских экспертов (сотрудницы запрещенного в РФ аналитического центра), Иран «наносит очень точные удары по радарам раннего предупреждения и загоризонтным радарам». Еще один эксперт отметил высокий уровень «сложности» иранских ответных ударов как с точки зрения целей, которые выбирает Тегеран, так и с точки зрения его способности в некоторых случаях подавлять оборону США и их союзников.Качество российской разведки не сравнится с американским, но все равно остается одним из лучших в мире, заявил еще один эксперт, к которому обратились авторы материала в WP.Очень похоже, что американские журналисты в очередной раз выдумали сенсацию с привычной «русской угрозой», на которую в ЦРУ и Пентагоне даже реагировать никак не стали. Все объекты, которые атакуют ВС Ирана, более чем на виду, для определения их координат никакие особые разведданные не требуются. Будь все это хоть отчасти правдой, Госдеп США уже бы выразил протест нашему МИД, а посла РФ в Вашингтоне вызвали бы для дачи объяснений.