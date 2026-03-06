WP заявила, будто бы РФ передаёт Ирану разведданные для ударов по объектам США

2 953 36
WP заявила, будто бы РФ передаёт Ирану разведданные для ударов по объектам США

В западной прессе отыскали объяснение тому, как так иранским военным удается точно поражать в ходе противостояния США и Израилю американские военные объекты в различных странах на Ближнем Востоке. Оказывается, Тегеран получает разведывательные данные от России. Так утверждается в публикации американской ежедневной газеты The Washington Post (WP).

Еще более примечательно, что авторы статьи называют в этой связи Россию ни много ни мало практически стороной конфликта в войне Ирана с Соединенными Штатами.



Это первый признак того, что еще один крупный противник США — пусть и косвенно — участвует в войне. Эта помощь, о которой ранее не сообщалось, свидетельствует о том, что в стремительно разрастающемся конфликте теперь участвует один из главных ядерных противников Америки, обладающий мощными разведывательными возможностями.

Иран обладает лишь несколькими военными спутниками и не имеет собственной спутниковой группировки, что делает помощь РФ чрезвычайно ценной, пишут авторы. Глава Пентагона Хегсет на днях сказал по поводу «участия» России и Китая в новом вооруженном конфликте на Ближнем Востоке:

Они не играют здесь (на БВ) никакой роли.

Однако это заявление министра войны США не остановило авторов WP, которые, ссылаясь на трех чиновников (вновь анонимных), пишут, что с начала войны в субботу Россия якобы передала Ирану информацию о местонахождении военных объектов США, в том числе военных кораблей и самолетов. Редакция газеты обратилась за соответствующими разъяснениями по этому поводу в российское посольство в Вашингтоне. Однако там отвечать ничего не стали. Да и странно было бы, это не тема дипломатов.

Впрочем, от комментариев по запросу WP отказались и в ЦРУ, и Пентагоне. Аналогичным образом отреагировали и в китайском посольстве в Вашингтоне.

Не получив официальных ответов, авторы обратились к военным аналитикам. Те отметили, что обмен разведданными соответствует схеме нанесения Ираном ударов по силам США, включая инфраструктуру командования и управления, радары и временные сооружения, такие как объект в Кувейте, где погибли шесть военнослужащих американской армии.

По словам одного из американских экспертов (сотрудницы запрещенного в РФ аналитического центра), Иран «наносит очень точные удары по радарам раннего предупреждения и загоризонтным радарам». Еще один эксперт отметил высокий уровень «сложности» иранских ответных ударов как с точки зрения целей, которые выбирает Тегеран, так и с точки зрения его способности в некоторых случаях подавлять оборону США и их союзников.

Качество российской разведки не сравнится с американским, но все равно остается одним из лучших в мире, заявил еще один эксперт, к которому обратились авторы материала в WP.

Очень похоже, что американские журналисты в очередной раз выдумали сенсацию с привычной «русской угрозой», на которую в ЦРУ и Пентагоне даже реагировать никак не стали. Все объекты, которые атакуют ВС Ирана, более чем на виду, для определения их координат никакие особые разведданные не требуются. Будь все это хоть отчасти правдой, Госдеп США уже бы выразил протест нашему МИД, а посла РФ в Вашингтоне вызвали бы для дачи объяснений.
36 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aerolab Звание
    Aerolab
    +8
    Сегодня, 19:38
    Даже если это так, то мы молодцы. А если не так то.....
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +2
      Сегодня, 19:42
      И главное молчать, и ничего не подтверждать и не отрицать. Пусть подумают!
      Да нет конечно - непереводимая игра слов для иностранцев! Великий Русский Язык!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Сегодня, 19:45
        Цитата: Охотовед 2
        И главное молчать, и ничего не подтверждать и не отрицать. Пусть подумают!

        Ну когда ведомства США передают, укронацистам данные против России это позволительно, а когда против них то опять "а нас за что".
    2. belost79 Звание
      belost79
      -3
      Сегодня, 19:43
      Я думаю, более вероятен вариант, что это иранцы передают нашей "разведке" разведданные для ударов по обьектам на Украине.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        Сегодня, 19:59
        Цитата: belost79
        Я думаю, более вероятен вариант, что это иранцы передают нашей "разведке" разведданные для ударов по обьектам на Украине.

        Интересный вариант, жаль, что фантастический. lol
        1. belost79 Звание
          belost79
          0
          Сегодня, 20:17
          Он менее фантастический, чем тот, о котором пишет WP
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 20:17
      Aerolab
      Сегодня, 19:38
      Даже если это так, то мы молодцы. А если не так то.

      hi Подозреваю всю информацию сливает Starlink Маска через посредников, всё остальное домыслы.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 19:43
    WP заявила, будто бы РФ передаёт Ирану разведданные для ударов по объектам США

    А не шли бы WP лесом?!! Кто х.охлам передаёт инфу? Не амеры с наглами? Или "исключительным" можно?!
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 19:43
    Не очень понятны к нам претензии после того что матрасники делали 5 лет в Цэгабонии. Как аукнется - так и хренакнется, должок платежом красен...
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 19:46
    Как будто это что-то плохое.
  5. Essex62 Звание
    Essex62
    +3
    Сегодня, 19:47
    Им стороной конфликта и наводить свои ракеты на нашу страну можно,а России нельзя. Это почему? Вонь Анкориджа не позволяет?
  6. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 19:47
    Ну а в чем проблема? Янки же дают xoxлам целеуказание по территории РФ. Значит и нам можно.
    Или как обычно: это другое?
  7. PVV66 Звание
    PVV66
    +2
    Сегодня, 19:48
    Как говорится, долг платежом красен. "Партнерам" нужно отвечать взаимностью.
  8. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 19:49
    Ну, передаём,и чё?Не вам же одним фашистов Украины обеспечивать информацией.
    1. SSR Звание
      SSR
      -1
      Сегодня, 20:00
      Цитата: Grencer81
      Ну, передаём,и чё?Не вам же одним фашистов Украины обеспечивать информацией.

      Главная проблема в том, что пока передадим - устареет.
      Скорее Китай это сделает.
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        0
        Сегодня, 20:11
        "Главная проблема в том, что пока передадим - устареет."

        Радар переедет на другое место ?
  9. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 19:50
    РФ передаёт Ирану разведданные для ударов по объектам США
    Конечно, я большинство поражённых Ираном объектов в Яндекс картах нашёл, в приличном разрешении, правда ещё целыми, а результаты и то что в Яндекс картах не видно, - кто же расскажет и докажет.
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 19:50
    Наш трудовой коллектив, целиком и полностью, поддерживает наше правительство и ВКС, передающие данные для удара по "мировому империализму".(как на митинге во времена СССР))
  11. Попуас Звание
    Попуас
    +2
    Сегодня, 19:50
    Экскортницы данные сливают wassat
  12. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -3
    Сегодня, 19:52
    Ничего наши не передают,они боятся испортить "дух Анкориджа".
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 20:16
      Цитата: taiga2018
      Ничего наши не передают,они боятся испортить "дух Анкориджа".

      Вы забыли еще -#Путинслил....
  13. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 19:53
    А что, в Иране нет гуглокарт и им неоткуда узнать координаты американских баз?
  14. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 19:53
    Можно подумать, что эти "суперсекретные объекты" были спрятаны под чехлами и всё время меняли дислокацию, для усложнения их обнаружения, а персы сидели сложа руки и не собирали информацию. Дружественные шииты им наверняка с удовольствием в этом помогали. Просто очень хочется найти виновника просчётов и списать на него свои неудачи - ну в самом деле, как могли американские штабисты, вместе с подключенным ИИ, ошибаться при планировании боевых действий? Ведь быть такого не может. request
  15. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +1
    Сегодня, 19:53
    Полосатые передают разведданные укрорейху, мы вероятно Ирану. Все по чесному, и все молчат, потому что знают
  16. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 19:54
    Ну и что! Наши данные, кому хотим, тому и передаем. Или только амерам и бритам можно снабжать бандеровцев инфой и наводить их ракеты на руссие города. Фиг вам!
  17. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 19:55
    Даже если передаёт, какие пррблемы, док?
  18. Semak Звание
    Semak
    0
    Сегодня, 19:58
    Прочитав статью, что-то сразу вспонилось.
    ❝ — В волчьей стае появился человеческий детёныш! Маугли появился. Человек.
    — Ну и что?
    — Как что? Позор джунглям!
    — Что зря болтаешь? ❞
  19. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    -2
    Сегодня, 19:59
    Наши- вряд ли... Фломастеры не под то заточены... Если только по собственной инициативе кто то по тихому, без согласования с кремлем..
  20. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 20:00
    Для передачи данных нужна полноценная спутниковая группировка, агентура, а мы не только не контролируем то, что у "древних шумеров" творится, мы не знаем на какой ж/д дороге наши граждене очередной релейный шкаф сожгут и как незаметно от наших бпла и радиоразведки в освобожденный Купянск зайдут.
    Так, что таким обвинениям можно порадоваться только, могем значит.
  21. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:02
    Имеем право и рад был бы если бы так. Еще бы подкинуть ПКР, побольше, контейнерные комплексы ПКР , парочку Варшавянок и пяток Су57.
  22. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 20:02
    Было бы странным если бы РФ этого не делала.
  23. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 20:04
    А они написали -это плохо так делать или хорошо? А то не понятно.
  24. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 20:07
    Долг он платежом красен. Так, что принимайте.
  25. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 20:09
    Т.е. поставки вооружений окраине не вызывают вопрос laughing . Американская купленная демократия как всегда . На авианосец надо наводить там сразу гроб для 4,5 тыс. защитников всего мира.
  26. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 20:12
    Земля же круглая, вот и встретились за углом. Нашим бы ещё диверсию бэками на западном побережье США, поближе к газовым заводам. А если Китай не воспользуется моментом и не порешает сейчас с Тайванем, то потом будет намного тяжелее.
  27. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:13
    Нам навряд ли для себя достаточно информации.
    Не потому, что никто ничего не делает, даже не потому что много времени, сил и денег потрачено не туда.
    Не осталось идеи, за которую "с той стороны" помогают. А Электроников, которые могут управляться, у нас меньше, чем у них.