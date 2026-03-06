Цена бензина в США обновила рекорд за второй срок Трампа из-за атаки Ирана
Обещания Дональда Трампа сделать бензин дешевым разбиваются о суровую реальность Ближнего Востока. Американская автомобильная ассоциация зафиксировала рекордный скачок: средняя цена галлона (3,8 литра) топлива взлетела до 3,32 доллара. Это максимум за все нынешнее президентство Трампа, и виной тому – вовсе не внутренние проблемы, а рукотворный кризис в Ормузском проливе.
Операция против Ирана, которую Вашингтон затеял вместе с Израилем, дала обратный эффект. В проливе, через который шла пятая часть мирового танкерного трафика, сейчас заперты 20 тысяч моряков, а поставки критически важных объемов нефти в Азию парализованы. Азиатские НПЗ вынуждены резать переработку, Китай запретил экспорт дизеля и бензина, и вот цепочка дотянулась до американских заправок.
Белый дом лихорадочно ищет выход. Минфин США, отложив собственную санкционную риторику, смягчил ограничения для Индии на закупки российской нефти. Расчет простой: если индийцы возьмут больше американского сырья, высвободившиеся объемы с Ближнего Востока пойдут в Штаты и Европу, сбивая цену. Но рынок – вещь довольно инертная, а предвыборные часы тикают.
Для Трампа и республиканцев это не просто график цен на АЗС, а прямой политический риск. Промежуточные выборы не за горами, и избиратель, который на кассе платит рекордную сумму, вряд ли вспомнит про «энергетическое доминирование». Ему ближе истина: война, которую развязали за океаном, бьет по карману здесь и сейчас.
