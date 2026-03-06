Цена бензина в США обновила рекорд за второй срок Трампа из-за атаки Ирана

Обещания Дональда Трампа сделать бензин дешевым разбиваются о суровую реальность Ближнего Востока. Американская автомобильная ассоциация зафиксировала рекордный скачок: средняя цена галлона (3,8 литра) топлива взлетела до 3,32 доллара. Это максимум за все нынешнее президентство Трампа, и виной тому – вовсе не внутренние проблемы, а рукотворный кризис в Ормузском проливе.

Операция против Ирана, которую Вашингтон затеял вместе с Израилем, дала обратный эффект. В проливе, через который шла пятая часть мирового танкерного трафика, сейчас заперты 20 тысяч моряков, а поставки критически важных объемов нефти в Азию парализованы. Азиатские НПЗ вынуждены резать переработку, Китай запретил экспорт дизеля и бензина, и вот цепочка дотянулась до американских заправок.



Белый дом лихорадочно ищет выход. Минфин США, отложив собственную санкционную риторику, смягчил ограничения для Индии на закупки российской нефти. Расчет простой: если индийцы возьмут больше американского сырья, высвободившиеся объемы с Ближнего Востока пойдут в Штаты и Европу, сбивая цену. Но рынок – вещь довольно инертная, а предвыборные часы тикают.

Для Трампа и республиканцев это не просто график цен на АЗС, а прямой политический риск. Промежуточные выборы не за горами, и избиратель, который на кассе платит рекордную сумму, вряд ли вспомнит про «энергетическое доминирование». Ему ближе истина: война, которую развязали за океаном, бьет по карману здесь и сейчас.
    пока ничего страшного не случилось, цена вполне приемлемая для обывателя.
      Цитата: Штааль
      цена вполне приемлемая для обывателя

      Это ты такое российским обывателям такое расскажи, по каждому рублю скулящим.
      Это получается ~ 69 руб. У нас в Тюмени цена также 69 руб АИ 95. Вот Трамп гадёныш… поднял нам цены ещё до нападения на Иран! laughing
    При курсе 79 руб за доллар, литр топлива получаеттся 69 руб за литр.
      В Европе цена в некоторых государствах превышает 2 евро за литр .
        Меня больше беспокоит ценник на моей заправке. В России.
          Автора статьи беспокоит цена в Омерике .
      Вы купите доллар за 79 рублей? Удачи...
        продажа одна цена, покупка другая, а 79 это среднее значение, покупай не хочу laughing
    Саудиты "инпорто" заместились почти без потерь на нефтетерминал Красного моря - мощность экспорта 7- 7,5 млн баррелей в сутки подняли цену на свой Арабиан Лайт 2,5 $ для ЮВА и США и 3,5 $ для Европы .Пострадали монархии- заливники ( Лавров по их представителю сегодня класно проехался - лицо в лицо при свидетелях )И бонус от Трампа : Кристи Ноэм - ты уволена . bullyЗавалила работу с мигрантами .
      Так что только 10% мирового экспорта нефти морем заблокировано .Плюс 100ни танкеров бояться идти Ормузом,чтобы не превратится в баржу - несамоходную .
      Цитата: tralflot1832
      Саудиты "инпорто" заместились почти без потерь на нефтетерминал Красного моря

      Да, это хуситы не дорабатывают, видно мало Шахедов подвезли.
      Цитата: tralflot1832
      Саудиты "инпорто" заместились почти без потерь на нефтетерминал Красного моря

      Зря они так смело. Ещё хусята на сцену не выходили...
      Ну, вряд ли нефтепроводом прокачают столько, сколько они танкерами вывозят.
    Цена бензина в США обновила рекорд за второй срок Трампа из-за атаки Ирана

    Доня выстрелил себе на обе ноги, чтоб проиграть промежуточные выборы.... wassat
    Права была у него маманя - про своего недочёпа... crying
    Пока нефть 92 доллара за баррель BRENT.
    И ящик Пандоры ещё только приоткрылся.
    Как только начнутся действия более менее серьёзные, то волна будет больше и резко перескочит отметку 180 долларов.
    То ли ещё будет.
    Только 7 день войны.
    виной тому – вовсе не внутренние проблемы, а рукотворный кризис в Ормузском проливе.


    Трамп заявил, что США уже решили проблему судоходства через Ормузский пролив. Мол уничтожили иранский флот. У меня для него плохие новости.
    Да уж, гробы с американскими солдатами и повышение цен на бензин перед выборами - более надежного пути проиграть выборы, даже не придумаешь. Интересно, кто же так подставляет Доню?)))
      Цитата: ТермиНахТер
      Да уж, гробы с американскими солдатами и повышение цен на бензин перед выборами - более надежного пути проиграть выборы, даже не придумаешь. Интересно, кто же так подставляет Доню?)))

      Каждый сам кузнец своего счастья. Самое хорошее у Трампа будет если его просто выкинут из Орального кабинета на пенсию, а то ведь и на зону можно загреметь, или кулю отхватить...
        Ну, в 2026 г. вряд ли, просто потеряют Конгресс, а вот 2028 если с треском проиграют, то возможны любые варианты.
          Цитата: ТермиНахТер
          Ну, в 2026 г. вряд ли, просто потеряют Конгресс, а вот 2028 если с треском проиграют, то возможны любые варианты.

          Агрессия против Ирана дорого обойдётся республиканцам, поскольку дерьмократы не упустят шанс зачистить площадку перед выборами-2028. Тем более что поток гробов в Штаты только усиливаются а запас ракет у агрессоров на исходе.
      Интересно, кто же так подставляет Доню?)))

      Бессент, вообще-то, под раздачу должен за это пойти, но это ещё зависит от того, с какой ноги Доня с утра встанет.
    Сейчас бочка жижи 90 баксов,пару хороших попаданий и будет 180,а там и сами реднеки Доню на вилы поднимут.
      Цитата: Пулемет Мадуро.
      Сейчас бочка жижи 90 баксов,пару хороших попаданий и будет 180,а там и сами реднеки Доню на вилы поднимут.

      Дерьмократы уже Харю Кэмэла выпустили, чудить начинает...
    Нефть Brent 91,45 $ - торги ещё не кончились .Кто этот бардак устроил с ценами ?
    Американская автомобильная ассоциация зафиксировала рекордный скачок: средняя цена галлона (3,8 литра) топлива взлетела до 3,32 доллара.
    Это получается у них литр дизеля скаканул до 69,15 руб за литр...Вот бы у нас так скаканул!!! При наших 83. 42 руб за литр. А на Флагмане -91р 90 коп...Комсомольск-на-Амуре. На 01.00 время Хабаровское.Я просто боюсь смотреть сколько дизель стоит в Уктуре, Горине, или, не приведи господи в Полине Осипенко... wassat wassat wassat
    Американская автомобильная ассоциация зафиксировала рекордный скачок: средняя цена галлона (3,8 литра) топлива взлетела до 3,32 доллара.

    Да ничего страшного для американского потребителя не произошло.
    Видали там и более сильные скачки цен на бензин.
    В 2008 году цены впервые превысили 4$ за галлон .
    После падения до 2,17$ за галлон (0,57$ за литр) в апреле 2020 (пандемия), цены взлетели, достигнув исторического максимума — свыше 5$ за галлон (1,35$ за литр) в июне 2022 года.
      Заработал за коммент "минус". Видимо, чтобы заработать "плюс", нужно было написать, что этот скачок цен потряс автомобилистов США. А цифры вовсе не приводить.
        Цитата: olbop
        Видимо, чтобы заработать "плюс",

        Что бы плюс заработать нужно скулить что в России бензин то же дорожает,
        - пользуйся генералом станешь.
      Цитата: olbop
      ничего страшного для американского потребителя не произошло.
      Видали там и более сильные скачки цен на бензин

      это - непопулярный комментарий для патриотического ресурса
      вы сейчас ещё, чего доброго, про наши цены упомяните - и минуса вам обеспечеы!
      тема, если вдруг непонятно - ругать Трампа
      вот и ругайте, а не это ваше - да у них, да это было, галоны-балоны...)
      ведите себя прилично!
    Фуфелу про все замёрзнут, сгниют и развалятся скоро стукнет юбилейные 100 лет. Пропаганда по наследству с вариациями долдонит, как там плохо, но не выкатывает ни одного вменяемого аргумента, чем здесь хорошо или лучше, чем там. А к скачкам цен на бензин западные холопы привыкли, для них дело житейское.
    Трамп уже истерит, требует немедленной капитуляции от Ирана.
    Был такой Публий Люциус Красс, тоже требовал от Ирана капитуляции, в итоге персы ему в глотку влили расплавленное золото...
    У нас по такой же цене бензин 95, а солярка вообще капец. С нынешними ценами на топливо и остальное мы живём в Америке, а зарплату получаем в России.
    Цитата: Кузнец 55
    Автора статьи беспокоит цена в Омерике .

    А я помню как при СССР цена бензина 0,40 коп ,а его нет но город почему-то ездит .Я ездил по рублю и не ныл .
      А я помню как при СССР цена бензина 0,40 коп

      Конечно же не по 0,40 коп, а по 35-40 коп в зависимости от региона.
      А если попытаться перевести цены и доходы населения середины 80-х (до начала буйства перестройки) то просится коэффициент 200-250 (если не больше). То есть, средняя зарплата тех лет в 200-250 р примерно эквивалентна 40-60 нынешних тысяч.
      Тогда 40 коп умножим на 200 и получим ..... 80 рублей!
      Кстати для ведомств, участвующих во внешнеторговых операциях, в ту пору был установлен курс доллара (для сведения к рублевому балансу) порядка 70 коп. То есть почти 2 литра бензина.
      Цитата: tralflot1832
      А я помню как при СССР цена бензина 0,40 коп ,а его нет но город почему-то ездит .Я ездил по рублю и не ныл .
      Так это АИ-93. Все, кому не лень, ставили прокладку и лили А-76 по 30 коп., или покупали у водил грузовиков по трехе канистра 20 л.
    Да мне как-то с высокой колокольни на "страдания" американских водителей реднеков. Но совершенно не наплевать на наши цены на заправках.
    Цитата: ТермиНахТер
    Ну, вряд ли нефтепроводом прокачают столько, сколько они танкерами вывозят.

    Николай я уже проверил ,порт Янбу .Да у Суудитов в Красном море кроме этого ещё 2- 3 терминала поменьше .Так что 10% заблокировано .Из 20% в пермидском заливе плюс 1,5 млн баррелей в день Иранских.Да и договорняк с хуситами у саудитов .Цель просто заманчивая, а не бьют .
    68,3 р/л на наши деньги по курсу 78,19. У нас на АЗС такие же цены, если не выше, при ср.зарплате в России в 10 раз меньше чем в США. Результат рук-ва "эффективных".
      Цитата: 16112014nk
      ср.зарплате в России в 10 раз меньше чем в США

      Это не совсем так. Или совсем не так, как хотите считайте. Вы забыли о диспаритете цен и о налогах, которые платят граждане, а не работодатель. И 5000$ получается совсем не до фига.
      получается в США средняя ЗП около 11 тысяч баксов? а сами американцы об этом в курсе? wassat
    Им поделом, сами получили бумерангом по черепу... А Иранцев жалко. Утюжат их почем зря.
    Regular $3.12 / gallon
    Premium $3.87 / gallon
    По сравнению с неделю назад рост где-то от 10 до 20 центов.
    Цитата: olbop
    А я помню как при СССР цена бензина 0,40 коп

    Конечно же не по 0,40 коп, а по 35-40 коп в зависимости от региона.
    А если попытаться перевести цены и доходы населения середины 80-х (до начала буйства перестройки) то просится коэффициент 200-250 (если не больше). То есть, средняя зарплата тех лет в 200-250 р примерно эквивалентна 40-60 нынешних тысяч.
    Тогда 40 коп умножим на 200 и получим ..... 80 рублей!
    Кстати для ведомств, участвующих во внешнеторговых операциях, в ту пору был установлен курс доллара (для сведения к рублевому балансу) порядка 70 коп. То есть почти 2 литра бензина.

    Я получал чеки ВТБ по курсу 0,62 коп ,чековая книжка 25 руб в лёт уходила по 14 руб за рубль .Но это было глупо продавать чеки ,3 руб туфли жене - что то не понравилось - продала за 100 руб,подругам .В 1986 г " Лоботрясе" ( Альбатросе " ) магазине для моряков 800 руб - Жигули 1200 руб Волга . Спекуляции не занимался ,всё на жену и детей родимый.