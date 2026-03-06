ЕС подтвердил готовность помочь Украине отремонтировать «Дружбу»
Еврокомиссия, еще недавно клеймившая российские энергоносители, теперь готова платить за их доставку. Представитель ЕС официально подтвердил: Брюссель изучает варианты финансовой помощи Украине для восстановления прокачки по нефтепроводу «Дружба». Более того, блок уже согласовывает отправку разведывательной миссии, которая должна оценить масштаб повреждений.
Под давлением собственных же санкций и украинского транзитного произвола Европа вынуждена спонсировать ремонт трубы, по которой идет «токсичная» российская нефть. Формально – для Венгрии, Словакии и Чехии, у которых есть временное исключение из эмбарго. Фактически – признание того, что без нашего сырья промышленность восточноевропейских стран встанет.
Киев, почувствовав слабину, уже месяц играет в энергетического диспетчера. Сначала якобы «повредил» трубу в конце января, оставив без нефти Будапешт. Потом, в середине февраля, эстафету перекрытия приняла Словакия. Зеленский, по словам Фицо, даже отказался пускать проверяющих на место аварии. Мол, сами разберемся, и, судя по всему, разобрались – выставили счет Евросоюзу.
Теперь Брюссель, скрепя сердце, изучает бумаги. Еще полтора месяца назад Зеленский обещал починить «Дружбу» за шесть недель. Сроки поджимают, а вместе с ними заканчивается терпение Орбана с Фицо, которые уже пригрозили Киеву зеркальными мерами: отключениями электричества и блокадой транзита грузов.
