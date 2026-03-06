Американо-израильской воздушной атаке подвергся центр иранской столицы

Американо-израильской воздушной атаке подвергся центр иранской столицы

В результате нового удара по Тегерану большое количество жилых домов были повреждены. Американо-израильской воздушной атаке подвергся центр иранской столицы.

Об этом сообщает иранское агентство SNN.



Сейчас на месте удара, который пришелся по улице с названием Иран, ведутся спасательные работы. Спасатели заняты поисками пострадавших. Из-под завалов уже извлечено большое количество погибших.

Совместная военная операция Израиля и США против Исламской Республики началась 28 февраля. Противник атаковал множество иранских населенных пунктов, в том числе столицу страны. Среди целей ударов была и подземная резиденция духовного лидера Ирана Али Хаменеи. В данной операции участвовало примерно полсотни боевых самолетов. В результате атаки аятолла был ликвидирован.

В ответ иранские военные подвергли атакам территорию Израиля и американские объекты в странах Ближнего Востока. В частности, были атакованы цели в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Бахрейне и Катаре.

Обострение в регионе негативно отразилось и на российских гражданах, ведь многие из них в начале конфликта оказались в опасности, находясь в ближневосточных государствах. Ситуация для них сильно осложнилась из-за отмены авиарейсов. Это не позволило россиянам быстро эвакуироваться.

К настоящему моменту число жертв среди мирного населения государств Ближнего востока превысило 1,3 тысячи человек. Ряд СМИ предполагают, что американо-израильская операция продлится не менее трех месяцев.
  1. 1976AG Звание
    1976AG
    +4
    Сегодня, 18:37
    И здесь два вопроса. Почему не работает ПВО Ирана и сможет ли наша ПВО оказать эффективное противодействие силам НАТО в случае похожих действий против России.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 18:38
      В этом случае другое оружие заговорит... hi
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        +7
        Сегодня, 18:45
        Цитата: Попуас
        В этом случае другое оружие заговорит... hi


        Другое то другое. Оно позже заговорит ( если заговорит). А вот сможет ли выполнить свою задачу ПВО ?
        1. Попуас Звание
          Попуас
          0
          Сегодня, 18:48
          ПВО оно такое...не везде есть ...где-то выполнит,а где то нет...! Я считаю,что руками укров палкой тыкать в медведя одно,а с ружьем пойти в открытую на западе дураков нету...Если уж от Кима отпрыгнули ...
          1. 1976AG Звание
            1976AG
            +3
            Сегодня, 18:58
            "ПВО оно такое...не везде есть ...где-то выполнит,а где то нет...!

            Это понятно, но в Иране не сработало нигде. А наше пока не может защитить даже от ударов украины. А если НАТО в открытую ?

            "что руками укров палкой тыкать в медведя одно,а с ружьем пойти в открытую на западе дураков нету."

            Оно вроде и так, но ведь НАТО в открытую готовится к конфликту с нами, значит на что то надеются. И надеются явно не на украинцев.
            1. Andobor Звание
              Andobor
              0
              Сегодня, 19:39
              Цитата: 1976AG
              А наше пока не может защитить даже от ударов украины

              Из сотни, полторы ежедневных украинских дронов бьются все, в основном в чистом поле, несколько над жильем, объектами, обломки которых бьют стекла, вызывают возгорания, эффективность близка к сто процентам. Но это конечно не крылатые ракеты и баллистика, хотя наша система на них была и заточена, проверить не удалось.
              1. 1976AG Звание
                1976AG
                -1
                Сегодня, 19:43
                "Из сотни, полторы ежедневных украинских дронов бьются все, в основном в чистом поле, несколько над жильем, объектами, обломки которых бьют стекла, вызывают возгорания, эффективность близка к сто процентам. "

                Ну давайте только без вранья, вы же не официальный государственный канал. Но я говорил именно о ракетах.
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  -1
                  Сегодня, 19:45
                  Цитата: 1976AG
                  Ну давайте только без вранья, вы же не официальный государственный канал.

                  Лопатнул дерьмецца украинской ЦИПСОты?
                  1. 1976AG Звание
                    1976AG
                    0
                    Сегодня, 19:48
                    Цитата: Andobor
                    Цитата: 1976AG
                    Ну давайте только без вранья, вы же не официальный государственный канал.

                    Лопатнул дерьмецца украинской ЦИПСОты?


                    Нет, просто живу в городе, куда регулярно прилетает.
                    2. Andobor Звание
                      Andobor
                      0
                      Сегодня, 19:57
                      Цитата: 1976AG
                      Нет, просто живу в городе, куда регулярно прилетает.

                      В Жмеринке? Я тут с одним "земляком" спорил, он кричит ужас, ужас пол города разнесло, а я знаю что один раз в глухую стену прилетело толи обломки, толи РЭБом сбили, но завод стоящий был.
                      - видно и ты лопанул по полной или откровенная ЦИПСОта.
                      1. 1976AG Звание
                        1976AG
                        0
                        Сегодня, 20:01
                        Цитата: Andobor
                        Цитата: 1976AG
                        Нет, просто живу в городе, куда регулярно прилетает.

                        В Жмеринке? Я тут с одним "земляком" спорил, он кричит ужас, ужас пол города разнесло, а я знаю что один раз в глухую стену прилетело толи обломки, толи РЭБом сбили, но завод стоящий был.
                        - видно и ты лопанул по полной или откровенная ЦИПСОта.


                        Если ты чего то не знаешь, то не делай вид, что все знаешь, потому как очень глупо выглядешь.
                      2. Andobor Звание
                        Andobor
                        -2
                        Сегодня, 20:12
                        Цитата: 1976AG
                        Если ты чего то не знаешь, то не делай вид, что все знаешь, потому как очень глупо выглядешь.

                        А ты скули и скачи и будет тебе счастье, аки кaклам в Каклостане, если действительно не там.
                      3. 1976AG Звание
                        1976AG
                        -1
                        Сегодня, 20:15
                        Цитата: Andobor
                        Цитата: 1976AG
                        Если ты чего то не знаешь, то не делай вид, что все знаешь, потому как очень глупо выглядешь.

                        А ты скули и скачи и будет тебе счастье, аки кaклам в Каклостане, если действительно не там.


                        А я думал только у ..хлов кастрюли на головах, а оно и ты в том же уборе.
    2. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      -1
      Сегодня, 18:41
      Чтобы работала ПВО она должна быть. Иран после летней компании не восстановил, а тут добивали оставшееся.
      Иран забил на ПВО, ВМС, ВВС и просто клепал ракеты
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        +3
        Сегодня, 18:47
        Цитата: Ганкутсу_
        Чтобы работала ПВО она должна быть. Иран после летней компании не восстановил, а тут добивали оставшееся.
        Иран забил на ПВО, ВМС, ВВС и просто клепал ракеты


        Спрошу иначе. Почему в тот еще раз не сработала как надо ПВО ? Ведь для чего то же Иран закупал комплексы.
      2. Ua3qhp Звание
        Ua3qhp
        0
        Сегодня, 18:49
        Иран забил на ПВО, ВМС, ВВС и просто клепал ракеты
        А может и правильно сделал, как минимум с ВМС. Его все равно задавят, шансов в этой луже против авианосцев и береговых аэродромов нет никаких. Так, для имиджа содержали. А ракеты, как выясняется, это правильно. На счет ПВО вопрос спорный забил или нет. Но на 3-4 армии ПВО времен СССР, которые эти 200 самолетов порвали бы в клочья у него ресурсов и времени не было.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          +1
          Сегодня, 19:01
          Цитата: Ua3qhp
          А ракеты, как выясняется, это правильно.

          И чем они таким сейчас отличились?
          1. Ua3qhp Звание
            Ua3qhp
            0
            Сегодня, 19:43
            И чем они таким сейчас отличились?
            Наносят удары по территории противника, и не безрезультатно.
    3. Wildcat Звание
      Wildcat
      -2
      Сегодня, 19:01
      1. Потому что все.
      request
      2. Конечно сможет!
      Вы и сами можете провести мысленный эксперимент: берете любую статью ВО с названием со словами " ...ВСУ ....удар", как сегодня
      https://topwar.ru/278924-vlasti-sevastopolja-nazvali-sroki-vosstanovlenija-jelektrosnabzhenija-posle-udara-vsu.html
      Мысленно меняете БПЛА на КР, БР, УАБ. И умножаете на ....
      Мысленно сравниваете, сколько самотетов у ВСУ и сколько у Мерца, Макрона и ... скандинавов, больше совсем страшно. США не рассматриваем, вдруг ТрампНаш.
      feel
      Дальше, думая о результатах, лучше немного выпить... водички хотя бы.
      feel
    4. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 19:12
      Наше ПВО каждый день отстреливается от натовских сил. И не один год.
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        +3
        Сегодня, 19:14
        Цитата: Младший рядовой
        Наше ПВО каждый день отстреливается от натовских сил.


        Нет. Это пока всего лишь украина бьет. Полноценные удары НАТО многократно мощнее.
        1. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          -2
          Сегодня, 19:23
          А чьи беспилотники, химеры, таурусы и прочая?
          1. 1976AG Звание
            1976AG
            0
            Сегодня, 19:30
            Цитата: Младший рядовой
            А чьи беспилотники, химеры, таурусы и прочая?


            И сколько ракет в суточном залпе ? Ничтожно мало.
            1. rytik32 Звание
              rytik32
              +1
              Сегодня, 19:41
              Цитата: 1976AG
              И сколько ракет в суточном залпе ? Ничтожно мало

              Над областью, где я проживаю за сутки сбивали 229 БПЛА.
              1. 1976AG Звание
                1976AG
                -1
                Сегодня, 19:44
                Цитата: rytik32
                Цитата: 1976AG
                И сколько ракет в суточном залпе ? Ничтожно мало

                Над областью, где я проживаю за сутки сбивали 229 БПЛА.


                Вы понимаете разницу между БПЛА и крылатыми ракетами ?
    5. rytik32 Звание
      rytik32
      +1
      Сегодня, 19:42
      Цитата: 1976AG
      Почему не работает ПВО Ирана

      По территории Израиля тоже прилетают и ракеты и БПЛА. По вашему мнению, у них тоже ПВО не работает?
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        -1
        Сегодня, 19:47
        Цитата: rytik32
        Цитата: 1976AG
        Почему не работает ПВО Ирана

        По территории Израиля тоже прилетают и ракеты и БПЛА. По вашему мнению, у них тоже ПВО не работает?


        Сравните эффективность ПВО Израиля и Ирана. А вообще мне плевать на эффективность ПВО Израиля, меня наша ПВО интересует. У Ирана много комплексов нашего производства. А Израилю вторжение НАТО не угрожает.
    6. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 19:53
      Цитата: 1976AG
      Почему не работает ПВО Ирана

      По причине наличия еe отсутствия. Еe еще в июне вынесли, а за полгода восстановить просто нереально. И дело не только в матчасти, в июне еe уничтожили вместе с расчетами, где-то мелькало, что потери л/с ПВО были даже выше, чем л/с пусковых ракет и дронов. Даже если предположить, что Россия или Китай могли поставить какое-то количество матчасти, выучить ее толком времени не было.
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        -1
        Сегодня, 19:55
        Еще раз спрошу, почему еще тогда ПВО Ирана не сработала ?
        1. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 20:00
          Цитата: 1976AG
          Еще раз спрошу, почему еще тогда ПВО Ирана не сработала ?

          Потому что Моссад. Евреи знали, где спокойно летать, а куда сначала ракетой засадить. Что они и делали. Ну и техника в Иране была еще тех лет, когда про малозаметность может и слышали, но реально не видели. Вот они и замечали только когда по ним прилетало.
          1. 1976AG Звание
            1976AG
            0
            Сегодня, 20:06
            Цитата: Наган
            Цитата: 1976AG
            Еще раз спрошу, почему еще тогда ПВО Ирана не сработала ?

            Потому что Моссад. Евреи знали, где спокойно летать, а куда сначала ракетой засадить. Что они и делали. Ну и техника в Иране была еще тех лет, когда про малозаметность может и слышали, но реально не видели. Вот они и замечали только когда по ним прилетало.


            Так вроде у них даже С-300ПМУ2 были. Как это не знали что такое малозаметность ? Все остальное со стороны Израиля это называется элементарной подготовкой к нападению. Так ведь так обычно все и делают, если готовят боевые действия. Или вы думаете на нас наобум, без подготовки полезут ?
  2. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 18:45
    Американцы со времён Второй Мировой Войны наносили ковровые бомбардировки по городам Германии, они днём, мелкобриты ночью... Только вот
    В 1945 году англичане провели исследование, какой эффект имели их бомбардировки. Прежде всего их интересовал психологический аспект. «Нашей главной целью является моральный дух вражеского населения, прежде всего промышленных рабочих», - говорил Харрис. Результаты англичан разочаровали: психологического надлома не произошло, на руинах домов уцелевшие жители ставили плакаты «наши дома разрушены, но наши сердца нет!»
    Вьетнам как подтверждение. Иран- станет Аксиомой..Жалко, что я уже в возрасте... А так хочется увидеть правителей Израиля и США на скамье подсудимых...А ведь к этому всё потихоньку идёт...
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +5
      Сегодня, 19:07
      ". А так хочется увидеть правителей Израиля и США на скамье подсудимых...А ведь к этому всё потихоньку идёт..."

      Серьезно ? К этому идет ? И кто же их посадит на эту самую скамью ?
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 19:44
      Цитата: Fitter65
      Жалко, что я уже в возрасте... А так хочется увидеть
      Поколения россиян рождаются, живут, и умирают в ожидании того, что доллар и Америка вот-вот рухнут.
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 19:04
    Ох и же евреи с американцами,ну кто же бомбит центр столицы,зачем убивать руководителей страны,вот мы не трогаем руководство Украины хотя и со всех утюгов называем его нацистским,и воюем потихоньку уже четыре года.Не правильно вы воюете,американцы и евреи,врага надо беречь,холить и лелеять,а то ведь война быстро закончится.
  4. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 19:13
    "Банковскую" в Иране сносят, ну посмотрим какой будет эффект, почти всю верхушку уже поубивали.
  5. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 19:41
    В результате атаки аятолла был ликвидирован.
    Тон сменился. Еще пару дней назад написали бы типа "лидер Ирана был предательски убит вместе со всей семьей". Еще неделя, и напишут "уничтожили диктатора - религиозного мракобеса".
    1. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      +1
      Сегодня, 19:44
      Еще неделя, и напишут "уничтожили диктатора - религиозного мракобеса".
      Не дождетесь.