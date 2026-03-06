Литва готова предоставить США свою территорию для логистики в войне с Ираном

Прибалтийские лимитрофы один за другим пытаются напомнить, а вернее, просто обозначить Соединенным Штатам, что такие государства, да еще и члены НАТО, вообще существуют на карте Европы. Повод выбран самый что ни на есть подходящий и злободневный — война на Ближнем Востоке.

Первыми начали «неугомонные» эстонцы. Вчера министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна заявил, что власти Эстонии готовы рассмотреть возможность оказания помощи Соединенным Штатам в военной операции против Ирана в случае соответствующего запроса. Правда, уточнил глава МИД Эстонии, официальных обращений со стороны Вашингтона, в том числе о возможной отправке эстонских военных, Таллину не поступало.

Однако, если США запросят какую-либо помощь, мы готовы рассмотреть этот вопрос, потому что Эстония всегда помогала своим союзникам.

Не отстает и Вильнюс. Сегодня президент Литовской Республики Гитанас Науседа заявил на брифинге журналистам, что его страна готова предоставить США свою территорию для обеспечения логистики военной операции на Ближнем Востоке против Ирана.

Как преданный и ответственный союзник Литва готова обсудить возможность разрешить США использовать свою территорию. Она была бы предоставлена не для каких-то военных целей, но для логистических задач.

Немногим ранее начальник Генштаба ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил о готовности страны оказать помощь американским военным в конфликте с Ираном. Он поддержал решение Израиля и США атаковать Исламскую Республику, назвав его «своевременным» и тоже высказался, что Литва могла бы помочь в операциях против Ирана, предоставив свою территорию.

Очевидно, речь идет об аэродромной инфраструктуре. После того как страны Прибалтики вступили в НАТО в марте 2004 года, охрану воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии приняли на себя ВВС других членов альянса. Поскольку у прибалтийских лимитрофов нет боевых самолетов для самостоятельной защиты воздушного пространства, союзники НАТО по очереди отправляют своих военных и истребители на военно-воздушную базу Литвы в Шяуляе (военно-гражданский аэродром Зокняй) выполнять миссию воздушного патрулирования в Балтийском регионе.



Однако расстояние от Шауляя, например, до Тегерана по прямой составляет около 3000 километров, до северо-западной границы Ирана чуть меньше. Это при том, если маршрут будет проходить через юго-западные территории России, что само по себе невозможно. Впрочем, как и то, что США не то что воспользуются помощью прибалтов, но даже услышали предложение о возможности ее оказать. Но здесь главное даже не участие, а просто повод хоть что-то заявить.



Официальная Рига от предложений прямой помощи США и Израилю пока воздерживается. Однако министр иностранных дел Латвии Байба Браже впала в произраильскую ажитацию, написав в соцсетях:

Мир не прольёт слёз по поводу гибели кровожадного аятоллы Али Хаменеи. Это момент облегчения для храброго иранского народа.

Такой пассаж главы МИД уже вызвал глухое недовольство в антиизраильски настроенной правящей партии «Прогрессивные», оживив с трудом погашенный в прошлом году конфликт в кабинете министров Латвии между «Новым Единством» и «Прогрессивными» вокруг отношения к операции Израиля в секторе Газа.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:42
    Философия подстилок.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +3
      Сегодня, 19:01
      О пользе шпрот как продукта поддерживающего зачатки разума для некоторых народов веками их употреблявших
      Несколько лет назад ЕС запретила шпротам делать шпроты и все заводы переехали в Калининград оставшись без национальной еды прибалты полностью деградировали и отупели уж совсем до неприличия
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:33
      Цитата: alexboguslavski
      Философия подстилок.

      Я просто балдею ! США с его триллионоом бюджетом на армию и какой то лимитроф, ну чем они могут помочь штатам, ну если на троих, то послать батальон 20 летних пацанов.
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 19:54
      И об язательно вылизать любую американскую задницу, оказавшуюся в зоне досягаемости. Можно по очереди
  2. Ua3qhp Звание
    Ua3qhp
    +2
    Сегодня, 18:43
    Надо было норвегам предложить и аргентине. Там до Ирана ближе всего. wassat
  3. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 18:47
    Очевидно, речь идет об аэродромной инфраструктуре.

    Прибалтийские полудурки решили поиграть с огнем, не имея какой-либо значимости и вменяемых руководителей.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:52
      С десяток-другой Фаттахов - и от этой Лимитрофии останутся одни руины...
      Весь вопрос - не жалко ли ракеты тратить на сявок-лимитрофов?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 20:12
        Цитата: Nexcom
        С десяток-другой Фаттахов - и от этой Лимитрофии останутся одни руины...
        Весь вопрос - не жалко ли ракеты тратить на сявок-лимитрофов?

        Дмитрий hi а Иран-то об этом знает, он уже успел испугаться этой мощной поддержки?
  4. дед_Костя Звание
    дед_Костя
    0
    Сегодня, 18:47
    Ну, если прибалты сами предложат оплачивать лишние расходы за крюк в 4000км, может американский генерал и потребует у помощников принести 10-кратную лупу. чтобы отыскать на штабной карте Эстонию и Литву.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 18:48
    Ну, лабусы... fool Хорошей ракете 3000 вёрст далеко не крюк...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 18:58
      В смысле промежуточная посадка ракеты в Литве?!!!! 😂😂😂😂
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Василенко Владимир
        В смысле промежуточная посадка ракеты в Литве?!!!! 😂😂😂😂

        Ракет.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 19:00
          Ой блин!!!!!
          Новый залив?
          А название уже есть?
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Сегодня, 19:03
            Цитата: Василенко Владимир
            Ой блин!!!!!
            Новый залив?
            А название уже есть?

            Им. Ильича. Леонида Ильича.
          2. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 19:55
            Залив Петра Великого. Его недоработка
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:48
    ❝ Литва готова предоставить США свою территорию для логистики в войне с Ираном ❞ —

    — С логикой и географией у них не очень, или у них своё прибалтийское понятие, что такое логистика ...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:49
    Юродствовать над гибелью аятоллы Али Хамении в северных европвх крайне опасно ,из их миграционной политики. Бонус .В Лондоне в неплохом районе на выходе из ресторана двоих белых друзей нахлобучили мигранты часы за 7000 фунтов и 150 000 фунтов тютю .Пойманные по горячим следам два алжирца - мы не причём ,мы мимо проходили .4ых дальше ловят.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +1
      Сегодня, 19:30
      Цитата: tralflot1832
      Юродствовать над гибелью аятоллы Али Хамении в северных европвх крайне опасно ,из их миграционной политики.

      эмигранты из Ирана, которые есть в ЕС - уехали как раз от режима Хамейни, поэтому думаю- Вы абсолютно неправы, как бы не наоборот.. а неиранцам суннитам- параллельно на него...
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 19:56
      Один уже над Кораном шутил. Потом прятался
  8. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +2
    Сегодня, 18:56
    Вот ведь какая она женщина лёгкого поведения.Не когда не покупаю что сделано в Литве.Кормил их Союз, заводы строил, а они им были не нужны.Их просто надо было запрягать и ездить.При случаи наказать материально.
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 18:57
    А географию в литовскоих школах больше не преподают?! belay
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 19:57
      Глобус Прибалтики недостаточно информативен
  10. pin_code Звание
    pin_code
    +1
    Сегодня, 18:59
    Название статьи не правильное. Литва готова предоставить зад для логистики. Так правильнее.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:02
    Честно говоря нужен глобус и нитка .И мне кажется из северной америки по дуге через ролярные область Южная Норвегия и Швеция предпочтительней .
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      -2
      Сегодня, 19:09
      Хто нужен? Вас моршрут через Минск и Киев не смутил?! Ладно еще Картофелен-пюрер, а над Холопией не посбивают нафиг?
  12. goga13 Звание
    goga13
    +1
    Сегодня, 19:03
    Всё таки Шариков оставил потомство.
  13. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 19:07
    А какая там логистика может быть? ТАМ оказаться вообще кто-либо как со стороны США, так и со стороны Ирана - может только если этого кого-то пошлют в узду. Наиболее напоминающее сие место - это именно Триболтика
  14. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:09
    Зачетно у США лизнули. Урсула на шпротляндии не любит тратиться. Ни одного самолета, ни одного фрегата для защиты демократии предоставить не могут. Даже под эпштейновский бордель не подойдут. А сколько вони.
  15. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 19:09
    Что, только не делают лизоблюды, что бы угодить «Шер Хану», да же при неудобной логистике.
  16. chingachguc Звание
    chingachguc
    0
    Сегодня, 19:10
    Хороший раб должен угадывать желания хозяина
  17. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 19:11
    Вы ни панимаити эта другоя. На участии в хозяйских замутах можно прилично слямзить хозяйских шекелей, чем и занимаются шавки в окольных правительствах. Всё сводится к базису - что ближе к карману за то и служат.
  18. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 19:16
    Аятолла... А 150 девочек это так, рядом. Их там надо всех 7асить.
  19. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 19:22
    Они реально неумные люди? Я ещё было сомневался, но тут .... А они чё думают у них есть страна, так то их мнения никто и не спрашивает
  20. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:29
    Да, с географией у них совсем беда.
  21. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:38
    Цитата: советник 2 уровня
    Цитата: tralflot1832
    Юродствовать над гибелью аятоллы Али Хамении в северных европвх крайне опасно ,из их миграционной политики.

    эмигранты из Ирана, которые есть в ЕС - уехали как раз от режима Хамейни, поэтому думаю- Вы абсолютно неправы, как бы не наоборот.. а неиранцам суннитам- параллельно на него...
    Не все уехали от режима аятолл .Да и шиитов в европах хватает .В Норвегии в Осло к посольству США около ста человек приходило .Посмотрим .
  22. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 19:40
    да у них там соревнования, на самого преданного Трампу)
    Зеленский рвётся опыт передавать, Литва - аэродромы
    а ведь, как говорится, ещё не вечер...)
  23. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:54
    География политике и популизму не подчиняется. И вряд ли РФ предоставит пролет через своё воздушное пространство.
  24. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:57
    "... министр иностранных дел Латвии Байба Браже впала в произраильскую ажитацию, написав в соцсетях:..."

    Бражение в уме происходило
    Подобно браге рижкого разлива...
    Наверное теперь не будет пива
    В стране, где Браже в МИДе министрила.
  25. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 20:11
    А Россия может предоставить Тегерану своё воздушное пространство для пролёта персидских ракет для удара по литве? tongue