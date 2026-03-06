❝ Литва готова предоставить США свою территорию для логистики в войне с Ираном ❞

Однако, если США запросят какую-либо помощь, мы готовы рассмотреть этот вопрос, потому что Эстония всегда помогала своим союзникам.

Как преданный и ответственный союзник Литва готова обсудить возможность разрешить США использовать свою территорию. Она была бы предоставлена не для каких-то военных целей, но для логистических задач.

Мир не прольёт слёз по поводу гибели кровожадного аятоллы Али Хаменеи. Это момент облегчения для храброго иранского народа.

Прибалтийские лимитрофы один за другим пытаются напомнить, а вернее, просто обозначить Соединенным Штатам, что такие государства, да еще и члены НАТО, вообще существуют на карте Европы. Повод выбран самый что ни на есть подходящий и злободневный — война на Ближнем Востоке.Первыми начали «неугомонные» эстонцы. Вчера министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна заявил, что власти Эстонии готовы рассмотреть возможность оказания помощи Соединенным Штатам в военной операции против Ирана в случае соответствующего запроса. Правда, уточнил глава МИД Эстонии, официальных обращений со стороны Вашингтона, в том числе о возможной отправке эстонских военных, Таллину не поступало.Не отстает и Вильнюс. Сегодня президент Литовской Республики Гитанас Науседа заявил на брифинге журналистам, что его страна готова предоставить США свою территорию для обеспечения логистики военной операции на Ближнем Востоке против Ирана.Немногим ранее начальник Генштаба ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил о готовности страны оказать помощь американским военным в конфликте с Ираном. Он поддержал решение Израиля и США атаковать Исламскую Республику, назвав его «своевременным» и тоже высказался, что Литва могла бы помочь в операциях против Ирана, предоставив свою территорию.Очевидно, речь идет об аэродромной инфраструктуре. После того как страны Прибалтики вступили в НАТО в марте 2004 года, охрану воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии приняли на себя ВВС других членов альянса. Поскольку у прибалтийских лимитрофов нет боевых самолетов для самостоятельной защиты воздушного пространства, союзники НАТО по очереди отправляют своих военных и истребители на военно-воздушную базу Литвы в Шяуляе (военно-гражданский аэродром Зокняй) выполнять миссию воздушного патрулирования в Балтийском регионе.Однако расстояние от Шауляя, например, до Тегерана по прямой составляет около 3000 километров, до северо-западной границы Ирана чуть меньше. Это при том, если маршрут будет проходить через юго-западные территории России, что само по себе невозможно. Впрочем, как и то, что США не то что воспользуются помощью прибалтов, но даже услышали предложение о возможности ее оказать. Но здесь главное даже не участие, а просто повод хоть что-то заявить.Официальная Рига от предложений прямой помощи США и Израилю пока воздерживается. Однако министр иностранных дел Латвии Байба Браже впала в произраильскую ажитацию, написав в соцсетях:Такой пассаж главы МИД уже вызвал глухое недовольство в антиизраильски настроенной правящей партии «Прогрессивные», оживив с трудом погашенный в прошлом году конфликт в кабинете министров Латвии между «Новым Единством» и «Прогрессивными» вокруг отношения к операции Израиля в секторе Газа.