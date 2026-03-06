Нефть «штурмом» взяла планку в 90 долларов за баррель

Нефтяные котировки продолжают идти вверх. Причём если в первые дни иранского конфликта рост был достаточно умеренным, то к концу рабочей недели баррель перешёл к «прыжкам» за психологические отметки.

За один только сегодняшний день «бочка» Brent сначала преодолела психологический барьер в 85 долларов, а затем с успехом взяла «штурмом» и 90-долларовую отсечку.

Причём ранее ряд экспертов прогнозировали цену в 90 за баррель не ранее следующей недели. Однако нарастающие проблемы у монархий Персидского залива по транспортировке нефти через Ормузский пролив для контрагентов в США, Израиле и Европе придал нефти такой импульс роста, что планка эта оказалась преодолена на несколько дней раньше.

По состоянию на 19:45 мск нефть марки Brent преодолела и 91 доллар за баррель, чего не случалось более двух лет. В предыдущий раз такие показатели нефть демонстрировала в октябре 2023-го.

Теперь экономистами в мире обсуждается вопрос о том, как скоро «рухнет» двузначная планка – 100 «баксов» за «бочку». Если тенденция сохранится, то это дело нескольких часов после открытия торгов в понедельник. Хотя для североамериканских бирж и сегодня ещё не вечер, в прямом смысле слова.

Российская марка Urals подошла к 80 долларам за баррель, что на 20 долларов выше заложенных в бюджете показателей.

Цены на топливо растут в Европе и Восточной Азии. Причём в ряде стран ЕС рост по-настоящему рекордный за все последние годы. Так, в ФРГ бензин (аналог российского Аи-95) продаётся в биржевом варианте по 2,2 евро за литр (по текущему курсу это около 202 рублей). Но это цена биржевая. На АЗС цена выше и достигает 2,7, а «местами» невероятных 2,99 евро за литр топлива.
  1. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    -1
    Сегодня, 20:00
    Ну теперь заживём.Десять лет можно будет воевать с 404 am
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 20:19
      Ну теперь заживём

      Потолок цен на нефть РФ определен санкциями ЕС величиной 47 долларов за баррель - покупатели это прекрасно знают и боятся нарушать их. Так что, биржевые цены могут быть хоть 150 долларов
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:02
    Сегодня товарищ из Катара Саад аль Каби министр энергетики дал интервью FT и обнажил все подводные камни в остановке трафика через Ормуз .Его прогноз нефть по 150 $ ,если Трамп не разблокирует Ормуз хотябы сейчас мирным или военным путём ,а через месяц будет точно по сто полста. Понеслась.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 20:06
      А чем 150 отличается от ста полста... feel
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 20:11
        150 - это для аппетиту... А так - художники разные бывают, кому палитру, а кому хватит и поллитру
  3. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 20:05
    Да, только з/п в 1,5 - 2 тысячи евро не 50 тр, и даже не 100, а все 200. Так что "202" рубля к нам не совсем применимо.
  4. Aerolab Звание
    Aerolab
    -1
    Сегодня, 20:07
    Да. Только какого черта у нас цены на бензин растут? Каждый день. Правительство вообще мышей не ловит.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      -1
      Сегодня, 20:15
      Сговор российских нефтяных монополий, а наша "Федеральная антимонопольная служба" как всегда в доле. Проведёт проверку роста цен на топливо и многозначительно скажет, что они объективны и соответствуют рынку нефтепродуктов.
    2. Aerolab Звание
      Aerolab
      0
      Сегодня, 20:15
      Вот интересно, кто минусует? Что не так? Почему цена на бензин, а значит на все остальное растет? Зарплаты не растут, а цены растут.
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    -1
    Сегодня, 20:13
    Обычно наши бензоколонки тоже рванут вверх.
  6. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 20:17
    Что то мне подсказывает это и на наших заправках отразится. Мы это уже проходили. Скажу по секрету все заявления об открытии новых месторождений у нас это пыль на 90%. Открывают консервы ранее разведанные и начинают осваивать.
  7. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 20:18
    Это ещё по нефтянке серьёзно не били по обе стороны залива, и ни одного танкера не потопили, так хлопушками попугали.