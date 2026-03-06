Нефть «штурмом» взяла планку в 90 долларов за баррель

Нефтяные котировки продолжают идти вверх. Причём если в первые дни иранского конфликта рост был достаточно умеренным, то к концу рабочей недели баррель перешёл к «прыжкам» за психологические отметки.За один только сегодняшний день «бочка» Brent сначала преодолела психологический барьер в 85 долларов, а затем с успехом взяла «штурмом» и 90-долларовую отсечку.Причём ранее ряд экспертов прогнозировали цену в 90 за баррель не ранее следующей недели. Однако нарастающие проблемы у монархий Персидского залива по транспортировке нефти через Ормузский пролив для контрагентов в США, Израиле и Европе придал нефти такой импульс роста, что планка эта оказалась преодолена на несколько дней раньше.По состоянию на 19:45 мск нефть марки Brent преодолела и 91 доллар за баррель, чего не случалось более двух лет. В предыдущий раз такие показатели нефть демонстрировала в октябре 2023-го.Теперь экономистами в мире обсуждается вопрос о том, как скоро «рухнет» двузначная планка – 100 «баксов» за «бочку». Если тенденция сохранится, то это дело нескольких часов после открытия торгов в понедельник. Хотя для североамериканских бирж и сегодня ещё не вечер, в прямом смысле слова.Российская марка Urals подошла к 80 долларам за баррель, что на 20 долларов выше заложенных в бюджете показателей.Цены на топливо растут в Европе и Восточной Азии. Причём в ряде стран ЕС рост по-настоящему рекордный за все последние годы. Так, в ФРГ бензин (аналог российского Аи-95) продаётся в биржевом варианте по 2,2 евро за литр (по текущему курсу это около 202 рублей). Но это цена биржевая. На АЗС цена выше и достигает 2,7, а «местами» невероятных 2,99 евро за литр топлива.