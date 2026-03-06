«Они хотят сделку»: Трамп анонсировал приезд госсекретаря США на Кубу

«Они хотят сделку»: Трамп анонсировал приезд госсекретаря США на Кубу

Президент США Дональд Трамп анонсировал приезд госсекретаря США Марко Рубио на Кубу. Вероятно, он направится на Остров Свободы для обсуждения с кубинским руководством определенных договоренностей.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью журналистам американского телеканала CNN.



По его словам, кубинцы настроены на заключение сделки с Вашингтоном.

Американский президент заявил:

Они хотят заключить сделку, поэтому я направлю туда Марко, и посмотрим, что получится.

Трамп считает, что переговоры с Гаваной пройдут успешно, так как сегодня Куба так настроена на диалог, как никогда за последние полвека. По его словам, Гавана спустя 50 лет готова к переговорам.

Американский лидер выразился следующим образом:

Я слежу за ней уже 50 лет, и она досталась мне по наследству, но все же досталась. И у нас все очень хорошо.

Также Трамп заявил, что совсем скоро можно ожидать «падения Кубы».

Президент США сказал:

Они так сильно хотят заключить сделку.

При этом он отметил, что в данный момент приоритетным направлением является Иран.

Днем ранее Трамп заявил, что возвращение кубинских иммигрантов из США на родину – это лишь вопрос времени. По его словам, Куба должна стать следующим пунктом в американской повестке после иранского вопроса. Президент США заявил, что пока Рубио занимается Ираном, и лишь затем переключится на другие дела. По его словам, глава Госдепа переключится на Кубу, как только закончит с Тегераном.
  1. Abqora Звание
    Abqora
    +6
    Сегодня, 20:34
    Трамп набирает обороты. Гренландия, Куба, Венесуэла, Иран, хм. Ну-ну. Прощай международное право! Да здравствует сила!
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +5
      Сегодня, 20:41
      Если идешь на переговоры с дьяволом, то тебе конец. Аятолла вел переговоры и где он?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 22:25
        Цитата: хрыч
        Если идешь на переговоры с дьяволом, то тебе конец.

        Любая "сделка" с США, а тем более с Трампом, это обманка, это как сделка волка с ягнёнком.
        Не ужели есть люди, которые верют "миротворцу" Трампу. Это даже не волк, а шакал.
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +9
      Сегодня, 20:42
      Этот полоумный миротворец точно начнёт Ядерную войну…
      Ещё раз рекомендую следующему стрелку бить его в глаз, от простреленного уха его только контузило сильнее!
    3. d1975 Звание
      d1975
      +3
      Сегодня, 20:42
      Главное ,чтобы набиралка не сломалась , а то бывает понимаешь всякое , и ухом в этот раз не отделаться ))
      1. Дост Звание
        Дост
        +1
        Сегодня, 21:25
        Пусть уж лучше сломается.
    4. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +3
      Сегодня, 21:08
      безумно жалко Кубу! К Хрущеву конечно претензий много, ботинком в ООН стучал, но Кубу отстоял! Непотопляемый авианосец который до сих пор бесит Америку!
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +1
        Сегодня, 22:05
        К Хрущеву конечно претензий много

        Бедный Хрущев, поди и не подозревал, что к нему столько претензий. Правда вот, заставил США дать обещание не рыпаться больше на Кубу (и что характерно США обещание держали больше 60 лет). Кроме того, заставил убрать США БРСД с территории Италии и Турции.
        Интересно, а что заставила сделать США нынешняя власть в РФ, отказаться от чего либо, что попирает интересы нашей страны?
    5. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 21:54
      Трамп набирает обороты. Гренландия

      Насчет Гренландии можно поподробней, каких там Трамп успехов добился? Насколько помню быстро стух и слился после того, как ЕС занял твердую позицию.
      Куба и Венесуэла - да, никто за них не вступился. Иран тоже в одиночку противостоит мракобесам
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 22:01
        Цитата: Ате_ист
        Насколько помню быстро стух и слился после того, как ЕС занял твердую позицию.


        После того как в конгрессе США республиканцы и демократы запретили президенту смотреть в сторону Гренландии. А на ЕС он бы положил.
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Сегодня, 22:09
          республиканцы и демократы запретили президенту смотреть в сторону Гренландии

          С чего бы это? В сторону Гренландии запретили и сказали: смотри только в сторону Венесуэлы и Кубы. Вам самому то не смешно?
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            Сегодня, 22:15
            Не смешно. Конгресс запросто ограничивает желания президента если пришли к общему мнению. Это не РФ, где Госдума ручная.
            1. Ате_ист Звание
              Ате_ист
              0
              Сегодня, 22:20
              Конгресс запросто ограничивает желания президента если пришли к общему мнению

              Верно. Только прийти к общему мнению Конгресс должно было что то побудить. Предполагаю, что не солнечная активность
              1. kromer Звание
                kromer
                0
                Сегодня, 22:24
                Цитата: Ате_ист
                Только прийти к общему мнению Конгресс должно было что то побудить


                Что то побудило. Но то что демократы и республиканцы сошлись в едином мнении это факт. И Трамп тут же резко забыл про Гренландию.
  2. albert Звание
    albert
    +1
    Сегодня, 20:42
    глава Госдепа переключится на Кубу, как только закончит с Тегераном. Ха, кто тут с кем закончит еще большой вопрос.
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +7
      Сегодня, 20:49
      Глава Госдепа - потомок кубинских эмигрантов, бежавших от Кастро. Это уже издевка и не переговоры, а вопрос капитуляции. Все эти страны надеялись, что Китай будет вести себя, как СССР, но это не так. Они остались одни перед хищником.
      1. д^Амир Звание
        д^Амир
        +4
        Сегодня, 21:16
        вопрос капитуляции

        Добрый вечер!!! hi не спешите пожалуйста. на сегодняшний день нет инфы (ну или мне не попадается sad ) о зарубе в Мексике и Эквадоре и там и там амеры влезли и вдруг пропала инфа... в то что так быстро стало тихо не верю... и повторяюсь, что там происходит на данный момент не понятно
        1. хрыч Звание
          хрыч
          +1
          Сегодня, 21:25
          drinks Мексика отказалась от поставок нефти на Кубу и в Китай. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что решение о прекращении поставок нефти. Подчинились Трампу. А Эквадор и армии толком не имеет, чтоб Трампу перечить. Правительство его также подчинилось Трампу, объявили о совместной операции, легализовав американскую оккупацию, а он не только помянул наркокартели, но и незаконный захват скважин, намекая на Китай. Так, что там все понятно.
      2. Дост Звание
        Дост
        +2
        Сегодня, 21:25
        Его предки перебрались до Кастро.
        1. хрыч Звание
          хрыч
          +1
          Сегодня, 21:32
          Они эмигрировали еще при Батисте в 1956, за пару лет до падения режима, но бежали от Кубинской революции, которая началась в 1953. В целом, отметился антикастровской риторикой. Будущий кубинский президент.
  3. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 20:44
    Куба. Трамп - "большой души" человек...
  4. Mitka Звание
    Mitka
    +4
    Сегодня, 20:46
    Бритвой по горлу этому недобитку рубио, и посылкой к рыжему!!!
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 20:48
    Кубинские сепаратисты, по предварительному сговору с сепаратистами Канады и Гренландии (список сепаратистов неуклонно пополняется), влекомые антидемократическими понятиями, совершили акт предательства, по отношению к Свободе и правам человеков. Мимо такого злодейства нельзя равнодушно пройти мимо.Только сделка. Сейчас все кубинцы разбогатеют.
  6. PVV66 Звание
    PVV66
    0
    Сегодня, 20:55
    По ходу "хирург" и Кубу сдает...
    1. sergey822
      sergey822
      0
      Сегодня, 21:15
      извините, а хирург это кто? laughing
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 21:05
    Посмотрим, что будет, и как Куба станет более ориентированной на США, хотя это и не точно.
  8. igorra Звание
    igorra
    +6
    Сегодня, 21:07
    Китай никогда не будет мировой сверхдержавой, духом слабоват. По большому счёту, последним пределом перед скатыванием мира в новый феодализм и рабовладельческий строй, где роль феодалов и рабовладельцев возьмут на себя олигархи, стоит Россия и мы, как бы это пафосно не звучало. Лишь бы успеть почиститься, как Сталин перед войной.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 21:49
      Цитата: igorra
      Китай никогда не будет мировой сверхдержавой, духом слабоват.

      То же можно было сказать и про США конца 19 - начала 20 века. Но они сверхдержавой стали. Китай - пока не готов. Но будет готов, и довольно скоро - по историческим меркам. Я думаю еще несколько десятков лет
      Цитата: igorra
      По большому счёту, последним пределом перед скатыванием мира в новый феодализм и рабовладельческий строй, где роль феодалов и рабовладельцев возьмут на себя олигархи, стоит Россия и мы, как бы это пафосно не звучало.

      Не стоит. У нас уже такое ощущение, потихоньку общественное мнение на предмет крепостного права зондируют...Имущественное расслоение крайне велико. В общем, если Европа даст пример, наши побегут за ней, теряя по пути предметы туалета.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:09
    Цитата: Abqora
    Трамп набирает обороты. Гренландия, Куба, Венесуэла, Иран, хм. Ну-ну. Прощай международное право! Да здравствует сила!

    Венесуэла получилось ,но пока непонятно что ,Гренландия показала средний палец ,Иран воюет и не сдаётся ,а Куба наверно и не в курсе что к ним едет Рубио .
  10. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 21:15
    Ну да, Куба следующая.
    С Ираном то уже все.
    США отступают?

    🚫Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон:

    🚫Мы не находимся в состоянии войны с Ираном и не намерены вступать в войну.

    🚫Трамп и Министерство обороны очень чётко заявили, что это была ограниченная операция.

    ---
    А как же Израиль? )
    1. Дост Звание
      Дост
      0
      Сегодня, 21:29
      Он их не предупредил что они в войн с Ираном уже неделю.
      1. Сергей Новиков_3 Звание
        Сергей Новиков_3
        0
        Сегодня, 22:12
        Объявление войны -это уже пережиток. Можно почти поголовно уничтожить противника, разрушить его экономику, промышленность, сельское хозяйство, но это будет называться специальной военной операцией. Вот только непонятно, они хотят и применение ядерного оружия вписать в этот термин?
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:33
    Дефицит генерации 2000 МГватт ,Генерация чуть более 1000 Мг ватт Похоже на Кубе проблема не с топливом для электрогенерации а технические проблемы.7 блоков генерации неисправны,3 блока на техобслуживании .Я так понял кирдык турбинам наступает .И ещё Кубе пришлось сегодня закрыть своё посольство в Эквадоре .( сми Кубы,о Рубио - не не слыхали ).
  12. HMR333 Звание
    HMR333
    0
    Сегодня, 22:21
    Пытаеца перебить обсер с Ираном !