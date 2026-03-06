«Они хотят сделку»: Трамп анонсировал приезд госсекретаря США на Кубу
Президент США Дональд Трамп анонсировал приезд госсекретаря США Марко Рубио на Кубу. Вероятно, он направится на Остров Свободы для обсуждения с кубинским руководством определенных договоренностей.
Об этом глава Белого дома заявил в интервью журналистам американского телеканала CNN.
По его словам, кубинцы настроены на заключение сделки с Вашингтоном.
Американский президент заявил:
Трамп считает, что переговоры с Гаваной пройдут успешно, так как сегодня Куба так настроена на диалог, как никогда за последние полвека. По его словам, Гавана спустя 50 лет готова к переговорам.
Американский лидер выразился следующим образом:
Также Трамп заявил, что совсем скоро можно ожидать «падения Кубы».
Президент США сказал:
При этом он отметил, что в данный момент приоритетным направлением является Иран.
Днем ранее Трамп заявил, что возвращение кубинских иммигрантов из США на родину – это лишь вопрос времени. По его словам, Куба должна стать следующим пунктом в американской повестке после иранского вопроса. Президент США заявил, что пока Рубио занимается Ираном, и лишь затем переключится на другие дела. По его словам, глава Госдепа переключится на Кубу, как только закончит с Тегераном.
Информация